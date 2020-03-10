Когда я впервые услышала о короновирусе, у меня была одна мысль – это маркетинг или реальная угроза? Это типичный вопрос-фильтр, который задает мой мозг после 20 лет работы на стороне манипуляторов.

Задает, потому что знает – что-либо можно преувеличить в разы и изменить истинное значение на нужное.

Тема “вирусов” не исключение. Мы переживали свиной, птичий и кучу других видов ежегодных вирусов. Все они имели разное распространение и различную смертность. Объединяло их одно – все они становились главными ньюсмейкерам на определенный период.

Продолжительность этого периода напрямую зависела от того, как освещалась тема. Создавалась ли питательная среда для паники, или наоборот давались рациональная информация, о которую разбивались эмоциональные манипуляции.

Для того, чтобы создать панику, нужно немного. Присвоить громкое клеймо для новой заразы. Что-то вроде “смертельная чума 21 века”. Обязательно с указанием “нет лекарств, люди мрут как мухи” и так далее. Постоянно приводить статистику смертности, умалчивая реальный ее процент. Такие новости будут гарантированно иметь большую аудиторию.

В этой среде неизбежно возникают слухи, объясняющие все через призму конспирологических теорий. Биологическое оружие, заговор правительств для уничтожения людей, маркетинговый ход для обогащения фирм корпораций и тому подобное.

Все эти и десятки других квази теорий, живут в информационном пространстве постоянно. Их культивируют целые комьюнити конспирологов. Они и находятся в постоянном поиске подтверждений своих домыслов. Лучше всего эту роль выполняют новые и раскрученные в медиа угрозы.

В мирное время, большинство со снисходительной улыбкой наблюдает за их трудом. Ситуация меняется кардинально, когда людям не хватает объяснений и аргументов из официальных источников, а их жизни есть реальная угроза, постоянно усиливаемая стараниями СМИ. Тогда конспиролог появляется в каждом доме.

Всю эту ситуацию могла бы прекратить грамотная, объемная и своевременная коммуникация от официальных органов, лидеров общественного мнения, моральных авторитетов и тому подобное. Однако в случаях “новой заразы” информации мало, она противоречива и все, перестраховываясь, занимают выжидательную позицию.

Именно здесь наступает золотое время для диванных экспертов, ловцов минутной популярности и оппонентов действующей власти. Именно они своими действиями усиливают панические настроения и моделируют их. В подавляющем большинстве случаев, именно они являются основной угрозой, а не вирус.

Вторая по величине угроза – действия самой власти. Централизованно остановить панику трудно. Нужно контролировать освещение темы в СМИ. Нивелировать манипулятивное и эмоциональное освещение, корректно и всесторонне освещать статистику (официальные данные ВОЗ / МЗ), симптомы заболевания, пути передачи вируса, как можно защититься и тому подобное. И все со стабильно высокой интенсивностью и покрытием – все основные источники информации, синхронно и в один голос. Как только появляются противоречия, другие акценты – паника выходит на новый уровень.

Кроме этого:

1)вести масштабную и шумную разъяснительную компанию. На всех уровнях – системно, постоянно, говорить в унисон. От Президента до медсестры, от пресс-секретаря Минздрава в городского головы маленького городка.

2) демонстрировать готовность к любому развитию событий. Наглядно и на всех уровнях.

3)мониторить провокации. Оперативно, решительно и публично им противостоять.

И все это и многое другое – рационально и без эмоций. То есть думать о народе и его панике, а не о рейтингах и минутном пиаре. Это трудно даже для старых демократий, не говоря уже об Украине.

Поэтому основное спасение от вирусов, паники и ее последствий ложится на само население. Это также сложная задача, поскольку у большинства нет информационного иммунитета и оно не может отличать манипуляцию от правды. На ту часть общества, которая сохранила часть информационного иммунитета, ложится двойная задача – уберечь от паники себя и своих родных.

Вот основные правила информационной гигиены, которых следует придерживаться самому и обучать им своих родных в период нарастающей паники.

Не подпитывать панику. В первую очередь не позволять себе двусмысленных высказываний. То что кажется вам шуткой (например, “пойду куплю последнюю маску в аптеке)))”), может восприниматься с противоположным значением и звучать, как однозначное «все маски раскупили, что мне делать !!!” и это только подкормит панику. Это тот случай, когда особенно осторожно нужно относиться ко всему сказанному / написанному.

Не слушать советов от людей, которые не имеют никакого отношения к доказательной медицине. В условиях новых заболеваний особенно важно следовать именно ей. Именно ведущие лаборатории бросают все силы на то, чтобы исследовать и разработать протоколы лечения. Ведущие медицинские центры сразу апробируют их на практике и дают фидбэк. То есть буквально в полевых условиях разрабатываются новые лекарства, вакцины, протоколы. Они и есть наиболее релевантным способом лечения.

В то время как разношерстные альтернативщики, знахари, экстрасенсы и другие диванные эксперты не имеют ни представления о сути вируса, ни о том, что способствует его реальной нейтрализации. В условиях паники, они могут лишь заморочить людям голову и реально увеличить количество смертей из-за своих действий или бездействия.

Не верить сомнительным и анонимным рекомендациям. Это правило вытекает из предыдущего. Однако часто информация подается, как рекомендации “китайского врача”, при этом ни имени ни первоисточника нет. Так порождаются мифы о спасительной силе обычных масок. Их разметают из аптек, усиливая панику и создавая иллюзию простой псевдозащищенности. Зато куда более важное и сложное правило “часто мыть руки не менее 20 секунд” остается без внимания.

Владеть объективной и оперативной информацией. То есть каждое утро видеть всю картину происходящего. Сколько и где заболело / умерло / излечилось? Как эти данные соотносятся с численностью населения? Какой процент смертности? И все это в динамике. На данный момент все эти данные каждое утро публикуют СМИ.

Выбрать минимум три СМИ с объективной информацией и отслеживать в них новости. Институт массовой информации ежеквартально обновляет рейтинг медиа по соблюдению журналиських стандартов. Каждое из перечисленных там СМИ дает информацию в различных каналах – на сайте, в паблике Facebook, Телеграмм канале и тому подобное. То есть каждый может найти удобный способ получения оперативной и достоверной информации из различных источников.

Следить за официальными сайтами – Минздрава и ВООЗ. На них собрана официальная, достоверная, полная информация.

Всю информацию, которая вас эмоционально цепляет проверять особенно тщательно. В том числе эмоциональную окраску несут словосочетание “смертельный коронавирус”. Сейчас он куда менее смертельный чем те же онкозаболевания. Такие и подобные им фразы один из признаков имеющейся манипулятивной информации в данном материале.

Еще один маркер манипулятивности – искусственная популярность поста. Как только вы видите пост на тему коронавируса с аномальным количеством привлечений (предпочтения, комментарии, распространение) – проверяйте их на наличие ботов. Вот базовые критерии:

– минимум или отсутствие собственных фото;

– минимум или отсутствие собственных постов;

– преобладающее количество репост в ленте;

– отсутствие вовлеченности под постами;

– репосты из одних и тех страниц,

– одна и та же линия и тональность в постах (только по Зеленского / Порошенко / Тимошенко).

Наличие ботов – это красная кнопка, информацию нужно проверять особенно тщательно, ведь кто-то очень хочет, чтобы вы поверили в то, что написано / сказано.

Не спешите распространять информацию. Сначала ее нужно проверить. Помните, что любая ваша взаимодействие с постом (предпочтения, комментарий, распространение) показывают этот пост вашим друзьям. То есть, если вы даже были не согласны с изложенной информацией и поставили злой смайл написали гневный комментарий, этот пост появлялись в ленте части вашей аудитории. Так ширится непроверенная информация, что особенно опасно в условиях паники.

Вести разъяснительную работу по правилам среди своих близких и знакомых. Тех у кого низкий уровень информационной грамотности. Особое внимание следует уделять родным, живущих в небольших городах и селах, где манипулятивные новости и паника распространяются быстрее всего.

В цифровую эру мы буквально состоим из информации, которую потребляем. Если это будет однобокая и эмоциональная информация, мы будем в крепких руках манипуляторов и паники. То есть скажут покупать маски – купим, скажут курить шины и бросать камни в автобус – будем, скажут есть грибы, потому что они лечат коронавирус – будем.

Кому от этого станет лучше – точно не вам.

Оксана Мороз, автор книги “Нация овощей? Как информация меняет мышление и поведение украинцев”(Yakaboo Publishing). Основательница инициативы “Как не стать овощем”.