Сборник из десятков подтверждённых научными данными практических советов насчёт того, как не заразиться во время пандемии коронавируса и прожить это время как можно более спокойно и продуктивно, составила американская учёныя Нелл Вотсон. Вчера она прочла лекцию на посвящённом коронавирусу саммите, прямую трансляцию которого вели “Буквы”. Сегодня мы приводим её лекцию полностью, с линками, видео и иллюстрациями.

Нелл Вотсон – участница оперативной группы (taskforce) по противодействию пандемии коронавируса при Американской ассоциации точной медицины, соосновательница Международного сообщества цифровой медицины.

В последнее время мы получаем немало тревожных новостей из Италии – и понимаем, что на месте этой страны может оказаться весь мир. Видим сообщения, что итальянские медики вынуждены сокращать помощь: те, кто помоложе, посильней и менее тяжёлой формой заболевания COVID, получают приоритет при лечении. Людей же постарше и послабее часто, по сути, оставляют умирать – и это ужасная ситуация.

Всё это – из-за нехватки аппаратов искусственной вентиляции лёгких, недостаток больничных коек и предметов личной защиты от вируса.

Те, кому нужна искусственная вентиляция лёшких, обычно остаются подключенными к аппарату ИВЛ по 3-4 недели. И высоки шансы, что после этого мозг не будет работать (линк на научную статью на английском языке) настолько же хорошо, как до процедуры – по крайней мере, некоторое время.

Нелл ВотсонМолодёжь может думать, что их это не зацепит. Но, например, в Нидерландах около половине оказавшихся в реанимации из-за COVID-19 – меньше 50 лет. Иногда болезнь всерьёз поражает даже подростков.

Этот вирус – не то, что мы можем сейчас словить и поместить в клетку. Пока что возможно только избежать его самим. Давайте же рассмотрим, что для этого стоит делать.

Есть три основных пути распространения коронавируса – воздушно-капельный (чихание и кашель), контактный (дотронулись до чего-то или кого-то – и потом дотронулись до слизистых оболочек на своём теле). Также мы до сих пор не знаем, передаётся ли вирус через фекалии (линк на англоязычную научную статью). На всякий случая, смывая, опускайте крышку унитаза и старайтесь избегать общественных уборных.

Когда человек чихает либо кашляет в медицинской маске, частицы влаги не разлетаются сильно. Поскольку в мире наблюдается существенный дефицит медицинских масок, имеет смысл надевать маску лишь на больного человека – и обходиться без масок тем, кто не заболел. Если в помещении 10 человек и один из них кашляет либо чихает – маску надо одевать в первую очередь на него. Тогда шансы остальных не заразиться серьёзно повышаются.

При таком дефиците масок в мире их не хватает даже медицинскому персоналу. Так что, если вы сидите дома и у вас под боком полная коробка масок – рассмотрите возможность передать из тем, кто крайне нуждается в этом уже сейчас.

Вы можете сделать маску и сами, используя обычные бумажные полотенца и бумажную же салфетку (или папиросную либо туалетную бумагу, tissue paper).

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Если сейчас вы сидите среди двух сотен рулонов туалетной бумаги – вот для чего она может вам понадобиться.

Вот ещё разработанная в Гонконге (а он почти не пострадал от COVID-19, при том, что тесно связан с материковым Китаем) инструкция по изготовлению масок самостоятельно, на английском, с иллюстрациями и схемами. Можете вытащить из кладовки старую швейную машинку – и защитить себя и свою семью.

Джентельмены, носящие бороды: советую как минимум подрезать их, оставляя небольшие щетину и усы. Чтоб маска, которую вы носите, хорошо на вас сидела и была в принципе эффективной. Также помните, что борода – комфортное место для существования вирусов и прочих микробов.

Если у вас нет маски, но есть велосипедный бафф, балаклава, маска для лыжников или даже просто шарф либо арафатка – носите их. Так вы, по крайней мере, будете меньше касаться своего лица, глаз и так далее.

Подобие маски можно сделать и из футболки с длинными рукавами, использовав последние для фиксирующего узла.

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Снимая маску, держитесь за её завязки, а не за переднюю часть.

Пожалуйста, не путешествуйте. Если можете этого избежать – сделайте это, ведь сейчас высоки риски отмены рейсов, закрытия для въезда либо выезда стран или территорий, проблем со страховкой или даже банкротства авиакомпаний. В некоторых местах – к примеру, в Пекине – иностранцам даже приходится платить за пребывание на карантине

Если же вы вынуждены лететь на самолёте – например, чтоб добраться домой – советую прикрутить вентиляционные отверстия над вашим сиденьем на 50%. Если поток воздуха будет слишком силён, ваши слизистые оболочки могут пересохнуть и вырастет вероятность попадания на них вирусов и микробов. Половинная мощность может, наоборот, создать что-то вроде воздушного щита и защищать от инфекций вокруг. Старайтесь ничего не есть и никого не касаться. Ведите себя так, будто вы – мешок картошки.

Постарайтесь избежать рукопожатий. Это сложно в обществе, где все от вас этого ожидают – но ведь существует столько альтернативных способов приветствия:

Пожалуйста, помните, что руки стоит мыть настолько часто, насколько это возможно. Светлые пятнышки на изображении ниже – микробы. 30 секунд качественного мытья – и вы видите разницу.

Если нет других вариантов, можете использовать обеззараживатель для рук. Но, если есть доступ к мылу и воде – выбирайте их, они в три раза более эффективны. Если в зоне доступа – лишь обеззараживатель (например, вы где-то на улице) – держите руки влажными настолько долго, насколько это возмоюно. Так погибнет больше микробов.

Если купить антисептик вы не смогли – можете приготовить самостоятельно, вотинструкции (по линку рекоммендации ВОЗ на русском языке в PDF-формате). Но только чётко их придерживайтесь! Не смешивайте, например, изопропил с этанолом.

Также можете обратить внимание на тематическую страницу ВОЗ, посвящённую чистоте рук. Страничка – на русском языке.

Помните, что антисептик сушит кожу. Могут появиться потёртости, трещинки. Это больно, но также и опасно, ведь вирусам становится легче попасть в организм. Поэтому параллельно с антисептиком используйте и лосьон для кожи.

Также можете обернуть поверхности, которых часто касаетесь, медной фольгой. На меди микробы и вирусы долго не живут – и COVID, попав туда, исчезнет на протяжении примерно четырёх часов.

Если вы социально ответственный человек, можете наклеить медную фольгу на различные поверхности в городе, которых часто касаются люди:

Постарайтесь не касаться руками кнопок и ручек дверей – используйте локоть или похожий на показанный ниже крючок. Или же подол длинной одежды.

Использование перчаток при случае – отличная идея, только надо правильно их снимать. Вот так:

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Пожалуйста, не забывайте дезинфицировать свои гаджеты. Это очень важно: мы постоянно их касаемся и они очень загрязнены. Можете даже помыть свои смартфон или планшет, если их можно погружать в воду (обычно это указывается в характеристиках устройства, обращайте внимание на обозначение стандарта стойкости IP67 чи IP68). В ином случае можете протереть их влажной салфеткой. Использование обеззараживателей гаджеты тоже должны спокойно пережить.

Избегайте спортзалов: это места, где микробы с вирусами вольготно себя чувствуют. Но спорт не забрасывайте: находиться в хорошей форме намного безопасней. Тренируйтесь дома.

Пожалуйста, не посещайте кинотеатры или театры. Не ходите по барам или ночным клубам. В Берлине был случай, когда несколько зараженных коронавирусом человек развлекались в ночном клубе. Результат – 42 инфицированных.

Избегайте несрочных походов к дантистам: у этих докторов – близкий контакт со многими людьми, высокая вероятность что на них попадают биологические жидкости пациентов. Избегайте парикмахерских: там слишком много контакта и влаги. Также избегайте салонов красоты. Но сами о себе беспокойтесь: в частности, держите ногти короткими. С детства известно, что под ними обожают жить микробы.

Если вы ходите в церковь, костёл, синагогу, мечеть и так далее – пожалуйста, рассмотрите возможность удовлетворения своих духовных потребностей самостоятельно или при помощи интернета. Старайтесь избегать скоплений людей там, где это возможно.

Работайте из дома настолько. насколько это будет получаться – или, по крайней мере, рассчитывайте своё перемещение по городу так, чтоб избегать часов пик.

Максимизируйте потоки воздуха. Пусть в ваше помещение будет попадать столько свежего воздуха, сколько возможно. Это существенно снизит шансы вируса. В собственном автомобиле и такси – тот же принцип, открывайте окна. Пусть продувает.

Или, вообще, переносите активность на улицу! В 1918 году, в период пандемии испанского гриппа на открытом воздухе проводились даже судебные заседания:

Если у вас дома есть увлажнитель воздуха – можете его включить. Влажность воздуха на уровне 40-60% помогает снизить риск заражения COVID-19 (вот линк на англоязычное исследование).

Гуляйте на улице, это классно и здорово. Только не приближайтесь у другим больше, чем на два метра. Можете организовывать пикники. Это хороший способ отметить день рождения.

Организуйте дома “красную зону” – место, где будут храниться грязные или потенциально зараженные вещи. Не заходите туда, если не планируете потом тщательно мыть руки. Если в вашем жилище кто-то подцепит COVID, комната или часть комнаты, где живут эти люди, также становится “красной зоной”. Обувь, в которой ходили по улице, также оставляйте в этой зоне. Если привыкли ходить в уличной обуви по дому или квартире – по крайней мере временно откажитесь от этой привычки.

Идя за покупками в супермаркет, делайте это в его менее загруженные часы. Гугл-карты обычно приводят график посещений каждого конкретного магазина. К сожалению, придётся отказаться от использования многоразовых сумок для покупок. Разнообразные микробы отлично на них приживаются.

Если берёте тележку или корзину для покупок, предварительно протрите её влажными салфетками.

Постарайтесь минимизировать использование наличных. Банкноты и монеты – очень грязные. Если у вас есть бесконтактная банковская карточка или вы платите с помощью мобильного – делаейте так активней.

Не заносите вирус в холодильник. Купили свежие продукты? Сразу помойте их, если это овощи или фрукты, или протрите влажной салфеткой, если это что-то в пластиковой упаковке.

Если вы заказали что-то в доставке и это срочно вам не нужно – пусть постоит в “красной зоне” пару дней. Тогда открывайте. Или же предварительно обработайте посылку антисептиком.

Если вы шлёте бумажные письма – пожалуйста, не облизывайте марки. Потому что, если у вас есть вирус (вы ведь можете этого и не знать), от вас через конверты смогут заразиться другие получатели почты.

Не стоит кушать в кафе или ресторанах – или, если очень хочется или необходимо, ешьте на летней площадке. Или возьмите еду с собой. Немало ресторанов быстрого питания – например, Taco Bell в США – перешли в режим продажи в автомобили (drive-thru) и доставки.

Если заказываете еду – лучше, чтоб это было что-то, приготовленное при высоких температурах. Тогда меньше вероятности, что блюдо каким-то образом заражено. С суши, к сожалению, придётся подождать.

Если возможно, попросите доставку не передавать еду в руки, а оставить её у двери.

Далее – сложная, но также важная тема. Может иметь смысл составить завежание и расписку касательно порядка оплаты ваших долгов в случае смерти (если у вас есть долги или кредиты). Просто на случай, если случится худшее – а так может быть и с молодыми и сильными в том числе. Зная, что этот вопрос закрыт, мы просто будем более спокойными. Подумайте о доверенных лицах, которые могут действовать от вашего имени или выполнять вашу волю.

Если у вас платная медицинская стразовка – перечитайте её условия и удостоверьтесь, что в случае госпитализации вам покроют, по крайней мере, весомую часть трат.

У юристов или бухгалтеров, в банках пользуйтесь собственной шариковой ручкой. Не берите те, которые лежат в этих офисах для клиентов: их касались сотни рук. В Нью-Йорке около 50 случаев заболеваний на коронавирус ведут к лишь одному адвокату.

Регулярное использование витамина D помогает на 19% снизить риск инфекций полости грудной клетки, вирусных и бактериальных. Стоит принимать по 10 микрограмм каждый день, независимо от сезона (линк на исследование, английский язык).

В случае, если подцепите COVID – больше шансов, что всё пройдёт без осложнений.

Французские доктора не советуют принимать жаропонижающие вроде аспирина или ибупрофена. Их эффект в случае коронавируса может быть разрушительным. Это всё ещё дискутивный вопрос, но при возможности лучше использовать парацетамол, ацетаминофен или тайленол.

Чтоб не заболеть, критически важен качественный сон.

Если дети не в школе, просить присмотреть за ними старших членов семьи – не лучшая идея. Дети так себе контролируют, что они берут в руки и в рот, старенькие же – группа наивысшего риска.

Если вы молоды и здоровы – подумайте о том, чтоб стать донором крови. Есть вероятность, что обществу это пригодится.

Крови нужно железо, а оно содержится, например, в кресс-салате или шпинате. Они быстро ростут, так что можете высадить их где-то у себя. Также обратите внимание на другую зелень, которую можно вырастить в домашних условиях. Она сделает ваш рацион более качественным и вкусным – тогда как в магазинах или на рынках могут быть перебои с поставками из-за повышенных санитарных требований и закрытия сообщения между регионами.

Психологические аспекты

С этими “американскими горками”, которые переживает экономика в последние недели, экономические проблемы могут ещё сильней повлиять на здоровье людей, чем вирус. В частности, на психическое здоровье.

Может быть немало стресса. Скорби по утраченным друзьям или близким, если такая трагедия случится. Переживаний из-за утраты работы и статуса, из-за смены социального порядка. Да и просто неудовлетворённости другими людьми, которые на протяжении длительного времени находятся рядом в одном помещении. В Китае сейчас пик разводов: из-за карантина пары слишком много времени проводили вместе. В результате этого наступал кризис.

Но, всё-таки, будьте рядом для других. Физически, ментально, эмофионально. Познакомьтесь с соседями: возможно, вам надо будет рассчитывать друг на друга. Соберите номера их телефонов. Помогите стареньким донести тяжёлые сумки с покупками. Одев, предварительно, перчатки – чтоб случайно их не заразить.

Физическое расстояние не означает социального. Вы не изолированы, вы не в ловушке. Остаются телефоны, мессенджеры, видеочаты.

Найдите какую-то креативную отдушину. Это может быть литература, может быть рисование. Перенесите часть эмоций из сердца на лист бумаги. Это поможет. Можете подумать над тем, как помочь решить технические проблемы, с которыми столкнулись или могут столкнуться доктора. Как наладить производство определённых важных деталей – возможно, с помощью 3D-печати. Как помочь выполнять свою работу полиции, коммунальщикам.

Конечно, жаль, что нам проходится проходить через всё это. Но попробуйте воспринимать это аналогично ситуации с мышцами. Когда мы поднимаем что-нибудь тяжёлое или делаем новое упражнение, наши мышцы растягиваются больше нормы – и потом, с непривычки, болят. Но это ведь естественно, не так ли? И, если мы это переживём – в итоге наши мышци становятся сильней. Тут всё точно так же.

Перевод и редактирование Антона Семиженко