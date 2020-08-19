Несколько дней назад в СМИ появилась информация о пребывании в розыске экс-замминистра информационной политики и нынешней участницы Рады по вопросам свободы слова и защиты журналистов при Президенте Украины Татьяны Поповой и вроде о закрытии ее дела с помощью представителя ОП Кирилла Тимошенко. Буквы решили посмотреть судебный архив о чем это дело.

В апреле 2007 года Обществом с ограниченной ответственностью «Западстройинвест Компани Консалтинг» (которое, по данным сервиса YouControl принадлежит семье Татьяны Поповой, в частности, среди участников и руководителей в разное время были как сама Татьяна Валерьевна, так и ее отец, Попов Валерий Васильевич), был заключен договор ипотеки, предметом которого была нежилое здание, расположенное на улице Сурикова, 3, в Киеве, общей площадью более 6000 квадратных метров.

Это здание было передано в ипотеку ОАО «Райффайзен Банк Аваль» как средство обеспечения кредитного договора на сумму 7 000 000 долларов США, заключенного в то же время между ОАО «Райффайзен Банк Аваль» и ООО «Инкристар». Впоследствии, в сентябре 2008 года между ООО «Инкристар» и ООО «Западстройинвест Компани Консалтинг» был заключен договор о переводе долга – таким образом ООО «Западстройинвест Компани Консалтинг» в дополнение к статусу ипотекодателя, приобрело статус должника по кредитному договору, заключенному с ОАО « Райффайзен Банк Аваль».

Причастность Татьяны Поповой и ее отца, Валерия Попова к ООО “Западстройинвест Компани Консалтинг” подтверждаются данными сервиса YouControl, согласно которым, Татьяна Валерьевна Попова была среди руководителей ООО “Западстройинвест Компани Консалтинг” в момент получения им кредита в ОАО «Райффайзен Банк Аваль».

Впоследствии, между ОАО «Райффайзен Банк Аваль» и Поповой Татьяной Валерьевной был заключен договор поручительства, согласно условиям которого она, как поручитель, обязывалась отвечать по долговым обязательствам должника, ООО «Западстройинвест Компани Консалтинг». Эти факты подтверждены решением Киевского апелляционного суда от 19 января 2015 по делу № 5011-33 / 7282-2012 (оставлено без изменений постановлением Высшего хозяйственного суда Украины от 31 марта 2015 года).

Свои обязательства по кредитному договору с банком ООО «Западстройинвест Компани Консалтинг” не выполняло и ПАО «Райффайзен Банк Аваль» обратился в суд с иском об взыскании на предмет ипотеки, а именно указанного выше нежилого здания по улице Сурикова, 3, в Киеве . В качестве третьих лиц на стороне ответчика, ООО «Западстройинвест Компани Консалтинг», указаны ООО «Медиа-Эксперт» (руководителем которого является Попов В.В., и 99% которого принадлежат Поповой Наталье Павловне) и Попова Татьяна Валерьевна лично. Судами трех инстанций этот иск был удовлетворен и одобрено взыскание на предмет ипотеки путем его продажи на публичных торгах (полученную от продажи сумму должен получить банк в погашение долга по предоставленному кредиту). Немного ранее, решением Дарницкого районного суда Киева от 19 сентября 2014 по делу № 2-7572 / 12 был удовлетворен иск ОАО «Райффайзен Банк Аваль» и к Поповой Т.В. – о взыскании задолженности по кредитному договору (изменено решением Апелляционного суда города Киева от 21 сентября 2016 года в части размера суммы пени, в остальных частях оставлено без изменений). По указанным решениям было открыто исполнительное производство Отделом принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины № 52946397.

Казалось бы – победа, права кредитора и ипотекодержателя защищены, однако …

Однако дальше начинается интересное. ООО «Западстройинвест Компани Консалтинг» проводит реконструкцию нежилого здания, переданного в ипотеку ОАО «Райффайзен Банк Аваль», в результате которой общая площадь этого здания увеличилась с 6000 до 7.8 тысяч квадратных метров, а само здание «разделилось» на два и – регистрирует за собой право собственности на «новые» объекты недвижимого имущества.

Государственный регистратор же «забывает» перенести сведения о наличии ипотеки по этой недвижимости в новые регистрационные дела. Другими словами – то же здание, которое было передано в ипотеку банку как гарантия выполнения долговых обязательств по кредитному договору, превращается в два «совершенно новые», конечно же, уже без ипотек. Одно из «новых» зданий затем передается в собственность третьим лицам в счет погашения долга, а потом еще и перепродается. Магия? Нет, просто украинское законодательство и немного фантазии!

Стоит отметить, что «реконструкция» ипотечного здания состояла в установлении антресолей, иными словами – «внутреннего балкона», в результате чего формально площадь помещений увеличилась, хотя сама «коробка» здания, для внешнего наблюдателя, осталась без изменений и следов проведенной реконструкции.

Строительные работы проводились за счет ООО «Медиа Эксперт Плюс», предоставленные в форме возвратной финансовой помощи по инвестиционным договорам.

Однако, в банке такую ​​креативность своих должников не оценили и снова обратились в суд. Суд предоставил правовую оценку творчества ООО «Западстройинвест Компани Консалтинг», ООО «Медиа Эксперт Плюс», ООО «Проджектс Медиа» и ООО «Интернет Эксперт” (два последних как раз и были задействованы в переуступке и перепродаже здания), пришел к выводу, что реконструкция помещений, которые были предметом ипотеки, проведена незаконно, как незаконными было и их разделение, переуступка и перепродажа, результатом чего стало решение Хозяйственного суда города Киева от 14 июня 2017 по делу 910/4650/17, которым регистрации права собственности на «вновь» недвижимость суд отменил, а по ОАО «Райффайзен Банк Аваль» признал право ипотеки на все здание общей площадью 7.8 тысяч квадратных метров. Это решение впоследствии было оставлено в силе апеляцийной и кассационной инстанцией.

Вместе с тем, несмотря на все решения судов в пользу ОАО «Райффайзен Банк Аваль», вернуть предоставленные в кредит средства банк так и не смог. После нескольких лет безрезультатной борьбы с недобросовестные заемщиками ОАО «Райффайзен Банк Аваль» отступил право требования по кредитным обязательствам ООО «Западстройинвест Компани Консалтинг» и поручителя по этому договору, Поповой Т.В. – в пользу ООО «Финансовая компания” Женева » . ООО «Западстройинвест Компани Консалтинг» пыталось оспорить договор между ОАО «Райффайзен Банк Аваль» и ООО «Финансовая компания” Женева »об уступке прав требования, однако решеннием Хозяйственного суда города Киева от 18 июня 2019 по делу № 910/5279/19 в удовлетворении отказано.

Пока длились судебные споры, в отношении ООО «Западстройинвест Компани Консалтинг» было начато дело о банкротстве. Примечательно, что инициатором этого банкротства выступило ООО «Медиа Эксперт Плюс», одним из учредителей которого является Попова Наталья Павловна, и ранее выступало в роли инвестора уже описанной реконструкции нежилого здания была предметом ипотеки.

В ходе рассмотрения дела о банкротстве ООО «Западстройинвест Компани Консалтинг» судами установлено, что Соломенским управлением полиции Киева ведется досудебное расследование по уголовным производством № 12016100000000554 по заявлению ОАО «Райффайзен Банк Аваль» относительно незаконных действий должностных лиц ООО «Западстройинвест Компани Консалтинг» по предмета ипотеки – нежилого здания, расположенного по улице Сурикова, 3, в Киеве.

Производство открыто по части 1 статьи 388 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест, заложенного имущества или имущества, которое описано или подлежит конфискации). Из имеющихся в Едином государственном реестре судебных решений материалов, касающихся данного производства, можно установить, что нежилое здание по улице Сурикова, 3 в Киеве, которое является предметом ипотеки, было передано на ответственное хранение ООО «Финансовая компания” Женева “- как правопреемнику ОАО «Райффайзен Банк Аваль».

Однако, как следует из постановления Соломенского райсуда Киева от 21 июня 2019 по делу № 760/9600/19, когда представитель ООО «Финансовая компания« Женева» пытался выполнить решение суда и принять на ответственное хранение спорное нежилое здание, руководитель и представители ООО “Западстройинвест Компани Консалтинг” отказались выполнять требования указанного постановления и препятствовали своими действиями выполнению судебного решения. Указанные действия были зафиксированы работниками Национальной полиции, которые неоднократно вызывались представителями ООО «Финансовая компания «Женева».

Кроме всего перечисленного, пока Татьяне Валерьевне Поповой запрещено покидать пределы Украины – до момента исполнения решения Дарницкого районного суда города Киева от 19 сентября 2014 года, того самого, которым суд удовлетворил иск ПАО «Райффайзен Банк Аваль» к Поповой Т.В. о взыскании с нее как с поручителя по кредитному договору ООО «Западстройинвест Компани Консалтинг» средств в размере 5847000 долларов США за телом и процентами кредита, а также 5509000 гривен пени.

Это подтверждается постановлением Киевского апелляционного суда от 26 мая 2020 по делу № 757/12816/19-ц, в которой суд отказал Поповой Т.В. в удовлетворении ее жалобы на постановление Печерского райсуда Киева от 5 апреля 2019 о запрете в праве выезда за пределы Украины.

Выводы из этой истории делать, как всегда, вам. От себя добавлю лишь, что стоимость кредита определяется не в последнюю очередь тем рисками, которые кредитор несет в связи с возможностью его невозврата. И когда случается история, в которой несмотря на почти десяток выигранных дел кредитор не может даже вернуть себе средства, предоставленные заемщику, а недобросовестный заемщик при этом занимает высокие государственные должности и является публичной и медийной персоной – что ж, в таком случае потери, понесенные из-за такого заемщика, банк компенсирует за счет других, добродетельных, путем поднятия процентной ставки для всех.

В комментарии Буквам Татьяна Попова заявила: “Эта информация не соответствует действительности. Я никогда не имела отношения к менеджменту той компании, о которой упоминается [ООО «Западстройинвест Компани Консалтинг» – ред.]”.