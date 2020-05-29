Атака Венедиктовой

Во вторник Ирина Венедиктова записала блог, в котором обвинила руководство и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в многочисленных нарушениях.

“В первую же неделю моего пребывания в должности генпрокурора – 24 марта – мы провели совместное совещание с руководителями НАБУ и САП о состоянии противодействия антикоррупционным правонарушениям и согласовали конкретные меры по решению выявленных проблемных вопросов. Впрочем, прошло 2 месяца, а воз и ныне там”, – возмутилась Венедиктова.

Она отметила, что в ряде актуальных и резонансных производств, в которых чиновникам сообщено о подозрении 2,3, 4 года назад, «следствие до сих пор не завершено, виновные к ответственности не привлечены, многомиллионные убытки не возмещены».

А дальше генпрокурор рассказала о нескольких кейсах, по которым имеет претензии к САП.

Венедиктова вспомнила, что еще 2017 одному из топовых правоохранителей было вручено подозрение из-за неправомерного завладения гектаром земли в Пуще Водице, где ему выделили две служебные комнаты, а он построил дворец на тысячу квадратных метров.

«В ноябре 2019 расследования этого дела было поручено детективам НАБУ. Прокурорами САП в течение шести месяцев после получения этого производства не было обеспечено выполнение ни единого следственного или процессуального действия, в сравнении с предыдущим органом досудебного расследования было проведено более 100 допросов и 30 следственных экспертиз.

Соответственно из-за нарушения сроков производства были закрыты. Нанесенные государству миллионные убытки не возмещены, земля не возвращена общине, подозреваемый избежал ответственности», – пожаловалась на камеру Венедиктова.

Она подчеркнула, что такая история не одна и так же разумные сроки были пропущены в процессах о хищении на оборонных заказах и в деле по строительству дорог, где фигурировал один из руководителей «Укравтодора».

Также генпрокурор вспомнила о еще одном депутате, обвиняемом в присвоении средств «Укрзализныци», материалы по которому до сих пор не переданы в суд.

Если личность чиновника Франковского облавтодора и не была на слуху, то Рената Кузьмина и его дом, а также как Ярослава Дубневича и его стрелочные переводы для УЗ в словах генпрокурора журналисты узнали сразу.

Тем более, что новость о Кузьмине и так уже была неделю назад на сайтах.

Венедиктова заверила, что «полное отсутствие адекватных мер со стороны руководства САП и такая беспомощность не может больше оставаться без реагирования Генерального прокурора».

Кони не виноваты

К вечеру прокуроры САП составили письмо-ответ, из которого следует, что может, кони и виноваты, но не те.

«Генеральный прокурор прав – роль прокурора в расследовании резонансных, а тем более коррупционных правонарушений колоссальная. Однако мы категорически не согласны с утверждениями Генерального прокурора по нашей бездеятельности, отсутствии результатов работы и обвинениям в нарушении разумных сроков в уголовным производствах», – сказано в письме.

В САП отметили, что упомянутые дела, которым по 2-4 года, достались НАБУ/САП «в наследство» от дореформенной ГПУ, а «поэтому необходимо прежде всего спросить у Генерального прокурора, почему эти дела так долго не передавались в суд прокурорами, которые осуществляли процессуальное руководство до смены подследственности и которые сейчас работают в Офисе Генерального прокурора».

Также в САП заявили, что не соответствуют действительности слова генпрокурора о нарушении разумных сроков по конкретным уголовным производствах.

«Да, упомянутое ею дело бывшего руководителя правоохранительного органа, а ныне народного депутата Украины действительно закрыто прокурором САП в связи из-за нарушения сроков расследования. Однако такое решение принято во исполнение постановления следственного судьи, которой эти нарушения, собственно, и констатировал. А теперь внимание: постановлением, вынесенным следственным судьей в октябре 2019 года, установлено нарушения ГПУ разумных сроков расследования с 2017 до 2019 года и определен его предельный срок – до 15.12.2019, и только потом, в ноябре 2019 года, дело передано в НАБУ » , – отметили в САП.

«Следовательно, в этом случае разумные сроки не были соблюдены именно прокурорами ГПУ. Более того, прокурор ГПУ при рассмотрении Приднепровским районным судом Черкасс поддержал ходатайство стороны защиты об установлении срока принятия решения в уголовном производстве, а также не обжаловал решение в апелляционном порядке. Уже после передачи дела прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры это постановление обжаловано в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда, однако судом отказано в восстановлении срока на апелляционное обжалование из-за осведомленности именно прокурора ГПУ о принятом решении. При этом как следователи, так и прокуроры ГПУ по делу до 15.12.2019 не теряли никаких полномочий и имели не только право, но и обязанность закончить досудебное расследование, в том числе с учетом срока, определенного в упомянутом постановлении», – сказано в заявлении прокуроров САП.

«Другой пример, генпрокурором упомянуто дело о хищении средств при выполнении государственного оборонного заказа, в котором «в результате нерадивости САП» суд отказал в продлении сроков досудебного следствия. К сожалению, суд и не мог принять иного решения, ведь Офисом Генерального прокурора дело в САП передано с нарушением подследственности, на что обратил внимание Высший антикоррупционный суд, возвращая ходатайства прокурору», – отмечается в заявлении.

Также, отмечают прокуроры САП, не соответствуют действительности утверждения о затягивании в направлении обвинительного акта в отношении народного депутата Украины, с октября 2019 подозреваемого в завладении 93 миллионами гривен Укрзализныци.

Да, это дело находится в производстве НАБУ, и после сообщения о подозрении в нем еще проводился ряд следственных и процессуальных действий для закрепления собранной доказательной базы. В апреле 2020 следствие уже завершено, а материалы в количестве 130 томов открыто стороне защиты для ознакомления.

Что это было?

Народные депутаты от «Слуги народа» уверены, что Венедиктова по делу наехал на Холодницкого, потому что результата нет.

Впрочем, в том, что руководителя САП уволят до ноября (именно тогда истекает срок его полномочий) они сомневаются.

«Процедура конкурса займет как минимум три месяца, поэтому особого смысла нет», – сказал Буквам один из «слуг».

«На самом деле, пора понемногу готовиться к плановой замене руководителя», – говорит депутат большинства, член антикоррупционного комитета Галина Янченко.

Сам Холодницкий в комментарии Буквам сказал, что о каких-то официальные жалобах на него генпрокурора ему не известно. На вопрос об их отношениях посоветовал смотреть его ответ в интервью «Радио Свобода». Из него становится ясно, что на Резницкую Холодницкого последнее время не зовут.

«С генпрокурором, как и с предыдущими (это уже пятый на моем счету), нормальные, рабочие отношения. Она проводит совещания. Или хотя бы проводила раньше. Сейчас, может, меня не зовут. Не знаю. Но по понедельникам там есть общие совещания. Я всегда участвую, мне интересно, как работает не только САП, но и весь Офис генпрокурора», – сказал руководитель САП.

В принципе, за год президентства Зеленского диспозиция Холодницкого, как и Артема Сытника не изменилась. В окружении президента хотят избавиться от них обоих. Только ищут способ как.

Выпад же Венедиктовой против Холодницкого напоминает историю ее конфликта с Русланом Рябошапкой. Тогда Ирине Валентиновне удалось добиться увольнения генпрокурора и самой занять его место.

Сейчас Рябошапка считает, что Венедиктова атакует Холодницкого, потому что ей самой нечем похвастаться. Ведь вряд ли можно гордиться открытием производства против Джо Байдена, которое может стоить Украине новых проблем с США и штурмом музея Гончара в исполнении ГБР.

«Формальным поводом для публичной войны между руководителями прокуратуры стало закрытие производства по Ренату Кузьмину прокурорами САП. Однако реальной причиной такой странной непроцессуальной коммуникации между двумя топ-прокурорами (напомню, Уголовный процессуальный кодекс не предусматривает возможности общения между прокурорами в виде публичных видеообращений) является отсутствие реальных результатов работы Генерального прокурора в течение почти трех месяцев в должности и, как следствие – необходимость назначить виноватых в собственных провалах», – написал Рябошапка.

«Подобная комбинация уже однажды была реализована Ириной Венедиктовой в должности и.о. директора Государственного бюро расследований – тогда показать результат мешали прокуроры Офиса Генерального прокурора. Сейчас же, когда Венедиктова сменила должность – показать результат ей уже мешают прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Именно поэтому, накануне отчета Генерального прокурора в парламенте и возникла необходимость срочно назначить виноватых в собственных неудачах», – считает экс-генпрокурор.

Кейс Кузьмина

Эскапада Венедиктовой против Холодницкого привлекла внимание к тому, как перебрасывая дела между ведомствами, можно их похоронить.

Расследование по Кузьмину в свое время было в Главном следственном управлении. И, как рассказали Буквам правоохранители, оно особо не расследовалось, пока Луценко этому не дал толчок. Это был конец 2017 года.

Производств по Кузьмину в ГПУ было два – одно по аресту Луценко, другое – по упомянутому Венедиктовой дому в Пуще.

Первое производство по Кузьмину ГПУ закрыли осенью 2019. Но еще в сентябре 2015 управлением Юрия Столярчука было закрыто производство по Сергею Войченко (следователь, который вел дело против Юрия Луценко в 2010-2012). Как объяснили коллизию собеседники Букв на Резницкой, получается, что если нет исполнителя, то нет и организатора преступления.

“Был другой эпизод, там что-то по захвату земли, застройке. Насколько знаю, расследование по Кузьмину, на самом деле, продвигалось. А затем в 2019-го производство закрыли. И здесь возникает вопрос: если речь идет о незаконном привлечении к уголовной ответственности – то тогда надо наказать прокуроров и следователей, которые незаконно Кузьмина к ответственности привлекали и позорили имя Кузьмина на всю страну. Ну или тут было незаконное закрытие расследования и за это должны отвечать люди, которые это сделали. Это безотносительно к тому, было преступление или не было», – говорит собеседник Бук в ОГП.

Бывший руководитель майдановского управления Сергей Горбатюк в комментарии Буквам отметил, что такие истории как закрытие производства по Кузьмину еще раз показывают проблему с судами, которая есть в Украине.

«По Кузьмину – суд по жалобе адвокатов подозреваемого обязал прокуратуру дело закрыть. Поскольку якобы нарушены «разумные сроки». Речь идет даже не о поправках Лозового, а просто о судебной вакханалии. У нас в Управлении спецрасследований были подобные истории, например с делом Калетника (речь идет о принятии диктаторских законов Януковича – авт.). Мы пытались обжаловать такое решение в киевском апелляционном суде, но поскольку постановление, которым нас обязывали закрыть против Калетника дело, не предусмотрено УПК – то и оспаривать его нельзя. И Верховный суд признал, что такое дело обжалованию не подлежит. Хотя было подобное решение по другому делу, где ВС признал, что апелляция должна рассмотреть аналогичную жалобу. Так или иначе, но это решение дало зеленый свет в других делах. И одним из них стало дело Кузьмина. Более того – по тому же Калетнику наши следователи дело не закрывали, но заместитель Луценко Кизь открывал уголовное дело против наших следователей и прокуроров, которые не выполняли сомнительную судебное решение», – рассказывает Горбатюк.

«По Кузьмину только два дела дошли до подозрений: это незаконный захват земли и дело в отношении ареста Луценко. Также было дело в отношении Тимошенко, к Кузьмину там тоже могли дойти. Но не дошли. Если помните, там был случай со свидетелем Игорем Марьинковим (дело об убийстве Евгения Щербаня, в котором, в частности, Тимошенко обвинил Кузьмин). Во время расследования он дал показания. В каких сообщил, что некий Олег Пушкарь. Он был человеком Кузьмина. Дело по Марьинкову расследовали, он говорил о давлении, но в результате пошел на сделку со следствием и в приговоре было написано, что он якобы из собственных убеждений решил навредить Тимошенко. Поскольку приговоры по сделке не оспариваются – то к Кузьмину дело и не дошло», – добавляет он.