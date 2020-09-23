Сегодня мы расскажем Вам о ключевых распорядителях средств из фонда по противодействию Covid-19. Почему ключевых? Потому что именно на эти министерства ушло наибольшее количество средств из фонда.

Несколько недель назад мы уже рассказывали вам о том, как расходуются средства из фонда по противодействию Covid-19. Тогда эксперты StateWatch подробно исследовали и рассказали о использовании средств из фонда такими структурами, как Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерство социальной политики, Министерство юстиции и Министерство развития общин и территорий.

Сегодня мы расскажем Вам о ключевых распорядителях средств из фонда по противодействию Covid-19. Почему ключевых? Потому что именно на эти министерства ушло наибольшее количество средств из фонда.

Министерство внутренних дел

Согласно решению правительства от 10 июня 2020 No 485, для системы МВД Украины были выделены дополнительные средства в сумме 2,7 млрд грн из фонда по противодействию Covid-19.

Согласно ответу МВД на запрос журналиста StateWatch, по состоянию на 14 августа 2020 года, общее количество кассовых расходов из этих средств составила 1,96 млрд гривен.

Из этих средств:

Работники аппарата Министерства внутренних дел получили доплат к заработной плате на общую сумму 109 млн гривен;

Работники Государственной пограничной службы получили доплаты к заработной плате на общую сумму 50 млн гривен;

Работники Национальной гвардии Украины получили доплаты к заработной плате на общую сумму 48 млн гривен;

Работники Государственной службы Украины чрезвычайных ситуаций получили доплаты к заработной плате на общую сумму 17 млн гривен;

Наибольшую же сумму получили работники Национальной полиции Украины. Общая сумма доплат к заработной плате полицейских составила 1, 734 млрд гривен.

Перед выходом статье мы решили актуализировать информацию и проверили кассовые расходы Министерства внутренних дел по состоянию на 22 сентября. По данным Министерства финансов Украины, по состоянию на конец сентября кассовые расходы из средств Covid-фонда в МВД составили 2 миллиарда 540 000 000 гривен. То есть, МВД уже потратило 94% из всех средств, которые им выделялись из Covid-фонда.

Министерство инфраструктуры Украины

Как известно, наибольшую сумму из фонда по противодействию Covid-19, а именно 35 млрд гривен, выделили на ремонт дорог. Согласно информации с сайта Министерства финансов Украины, Мининфраструктуры является главным распорядителем упомянутых средств. Также мы узнали об объеме средств, которые уже были потрачены. Как мы можем увидеть из графика, по состоянию на 22 сентября из 35 млрд гривен уже было использовано почти 10 млрд гривен, или 28% от всей суммы.

Министерство здравоохранения

А теперь самое интересное. Мы отправили запрос в Минздрав 14 августа. В запросе мы задали те же вопросы, что и всем другим министерствам. Мы хотели поинтересоваться, как идет процесс освоения и расходования средств, выделенных из фонда по противодействию Covid-19. Однако, в министерстве нас решили проигнорировать. Более того, мы несколько дней подряд звонили в министерство с целью поинтересоваться о судьбе нашего запроса, однако и на телефонные звонки там решили не отвечать. Учитывая это, узнавать о том, как в Минздраве тратятся коронавирусные средства, мы пошли на сайт министерства финансов Украины.

По данным Минфина, всего МОЗ из фонда по противодействию Covid-19 было выделено 14,345 млрд гривен. Однако, потрачено из этих средств по состоянию на 22 сентября всего 3,6% средств, или 514 млн гривен. Всего Минздрав получил средства по четырем различным программам:

Закупка аппаратов искусственной вентиляции легких;

Обеспечение лабораторий Минздрава и закупка средств индивидуальной защиты;

Оборудование для приемных отделений опорных больниц;

Повышение надбавок и доплат медицинским работникам.

Среди всех этих программ, средства потратили только на пункт «Обеспечение лабораторий Минздрава и закупка средств индивидуальной защиты». По всем остальным программам до сих пор ноль кассовых расходов.

Чтобы понять всю абсурдность ситуации, согласно информации МВД, по состоянию на конец августа только работники Национальной полиции Украины получили с начала карантина 1, 734 млрд гривен доплат к заработной плате из фонда по противодействию Covid-19. Зато, несмотря на то, что Минздраву было выделено почти 6 млрд гривен на повышение надбавок и доплат медицинским работникам, по состоянию на 22 сентября из этих средств было выделено 0%.

Государственное управление делами

Ну и куда же без ГУД. Ранее мы уже рассказывали, что знаменитое Государственное управление делами также получило средства из фонда по противодействию Covid-19. Общая сумма средств, которая была выделена ГУД составила 41 млн гривен. На наш запрос о том, сколько и куда потратили средств в ГУД решили не отвечать, а только сказали о том, что будут отчитываться перед Минфином и Комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета. Однако, согласно имеющейся информации на сайте Минфина, по состоянию на 22 сентября ГУД уже потратило 11 млн гривен (26% от всех средств) на закупку оборудования и средств индивидуальной защиты.

Вывод

Общая сумма распределенных средств из фонда составила 65, 959 млрд гривен. Потрачено из этих средств (по состоянию на 22 сентября) 23 ,796 млрд гривен, что составляет 36% от всей суммы. Почему в таком случае фонд составлял более 65 млрд, если эти средства не нуждались в срочном освоении – это вопрос … Также вызывает много вопросов и то, почему средства, которые выделялись непосредственно МОЗ так до сих пор и не начали тратить. Особенно странно это выглядит на фоне Министерства внутренних дел, которое уже успело потратить почти все средства на доплаты сотрудникам. Медикам меньше нужно? К сожалению, Минздрав решил не отвечать на наши вопросы, а потому теперь их стало только больше. StateWatch, в свою очередь, продолжит следить за тем, как и куда будут расходоваться наши с вами средства.

Александр Гуменюк для “Букв», в рамках проекту StateWatch при поддержке программной инициативы “Общественное здоровье” МФ “Возрождение”.