В четверг произошло то, чего многие ждали давно, но было больно слышать депутатам и сторонникам партии «Голос» - Славко Вакарчук решил сложить депутатский мандат. Почему второй раз певца хватило лишь на год в политике, узнавали Буквы.

В большую политику Славко Вакарчук впервые пришел в далеком 2007 году, когда только появилась мода брать певцов не только на разогрев на митинги, перед выступлением политиков, но и в список, чтобы подтянуть молодой электорат.

В 2006 в список «Нашей Украины» приняли певицу Руслану Лыжичко, которая впоследствии отказалась от мандата. А в 2007, когда певица поддержала Тимошенко, в список НСНУ взяли Вакарчука.

Как вспоминает Роман Бессмертный, в последний момент перед съездом ему позвонил Виктор Ющенко и попросил откорректировать список. «Надо взять в первую пятерку еще одного человека», – вспоминает тот звонок Бессмертный. Пятерка уже была утверждена, 5-й была Ольга Герасимьюк, и покидать ее она не хотела. После долгих переговоров она же стала 6-й, Вакарчук 15, а 5-м – Николай Катеринчук.

Но уже через год Вакарчук сложил мандат. «В 2007 году я чувствовал себя белой вороной. Я вынужден был играть по чужим правилам. Мне это не нравилось. И я понял: ну а что мне здесь делать? Я по чужим правилам играть не хочу. А одним человеком я буду неэффективным … И я ушел, показав параллельно, что власть как таковая меня не интересует и привлек внимание вообще к проблеме того, что же делают депутаты. Какова их миссия, их роль », – пояснил свое решение в интервью Цензор.Нет год назад певец.

И сразу поставил свою задачу для Рады девятого созыва: «Задача партии” Голос “- провести как можно больше нормальных патриотических профессиональных порядочных людей с близкими к моим принципам. И вместе – не в одиночку, а вместе – большой командой, вместе делать эти изменения ».

Очень короткую избирательную кампанию «Голос» провел фактически благодаря концертам «Океана Эльзы».

Экспертов Вакарчук в свой список собрал, но в Раду смог завести только 20. Оказалось, что эксперты в Раде интересны лишь очень узкой группе электората. И хотя политтехнологи объясняли это соратникам Вакарчука, расширить эту базу они не смогли.

Партия президента Зеленского «Слуга народа» ждала, что «Голос» ее будет поддерживать как еще одна новая сила. Но Вакарчук от такой коалиции отказался. Так же как его партия отказалась давать Давиду Арахамия рекомендации на министров. Впрочем один из авторов программы «Голоса» Павел Кухта почти сразу пошел работать в правительство Гончарука заместителем министра экономики.

А «Голос» занял место конструктивной оппозиции. Там, где их позиции совпадали с властью, фракция Вакарчука голосовала. В основном это касалось законопроектив, которые были наработаны в предыдущие годы, но долго пылились в Раде.

В том же что касалось закона о снятии неприкосновенности, судебной реформы или избирательного кодекса соратники Вакарчука монобильшисть жестко критиковали.

Но если депутаты «Голоса» очень быстро обжились в кулуарах, то Вакарчуку было трудно.

Он редко выходил на брифинги, а участие в согласительных советах делегировал Сергею Рахманину, которого сам позвал в список и которого попросил избрать председателем фракции.

Зато Вакарчук дважды съездил на концерты в Беларусь, за что подвергся серьезной критике.

Первый тревожный звоночек, что Вакарчуку надоела политика, прозвучал в марте, когда партию вместо него возглавила Кира Рудык.

«Тогда нам это было подано как то, что Слава хочет больше заниматься развитием партии. После этого он стал редко появляться в парламенте, а его людей стали выживать из партии. Да, в маленьких партиях тоже бывают те еще интриги. И может хорошо, что он даже не будет прикрывать то, что там будет происходить дальше», – рассказывает собеседник букв в «Голосе».

О том, что Вакарчук уйдет из Рады большинство депутатов фракции узнали только вчера утром на совещании. Руководители фракции и партии Рахманин и Рудык узнали об этом за несколько дней до того.

«Нас собрали на фракцию, и там Слава сказал почти то же, что и говорил вам на брифинге», – рассказала #Буквам Соломия Бобровская.

Ее коллеги говорят, что разговор был жесткий и ответы Вакарчука ни были убедительны. “Главный вопрос был, почему он это не сделал после выборов”, – говорит один из депутатов.

Журналистам же певец сказал, что устал смотреть как партию из-за него постоянно критикуют и хочет дальше заниматься подготовкой молодых кадров.

“Меня постоянно спрашивали избиратели: какая моя основная цель. Моя основная цель – привести в парламент новых профессиональных, порядочных, патриотичных людей. Меня не интересуют должности, политическая карьера, власть. Я хочу перемен в стране. Для этого, безусловно, нужно менять парламент. И я считаю, что во многом наша задача выполнена. Фракция “Голоса” хоть и небольшая, но очень влиятельная в парламенте “, – заявил он.

«Он правда верит, что свою миссию для партии он выполнил, завел их в Раду и теперь может спокойно уйти», – говорит еще один собеседник в партии.

Вчера самой распространенной версией, почему Вакарчук ушел, был якобы конфликт между ним и частью партии, из-за того, что он не поддержал обращение за отставку Арсена Авакова.

«Если такой разговор и был где-то, то разве что в персональных чатах. Вакарчука в это время не было в парламенте, он был во Львове с мамой, которая плохо себя чувствовала, поэтому очевидно ничего подписать и не мог», – говорит источник в партии.

Аналогичное мнение высказал Сергей Рахманин в интервью Цензору.

“По вопросу о том, каким образом фракция реагирует на события в Кагарлыке, выступает ли она за отставку Авакова, – у нас было достаточно бурное обсуждение. Я не вправе вдаваться в подробности этого обсуждения. Скажу, что высказывались разные мнения. Преобладающей (не единодушной, подчеркиваю, преобладающей) была такая точка зрения: взвесив все за и против аргументы, – настаивать на отставке Авакова. Я считаю, что он должен понести политическую ответственность за то, что произошло. И это решение было проголосовано фракцией. Никогда Вакарчук об особых дружеских отношениях с руководством МВД не говорил”, – сказал Рахманин.

В комментарии #Буквам Рахманин сказал, что история с Аваковым точно не повлияла на решение Вакарчука. “Да, был жесткий разговор. Кто-то был за, кто-то был против. Но чтобы это стало причиной сложить мандат – это неправда. Тем более, что никто и не требовал от Вакарчука поставить подпись, если честно”, – отметил депутат.

Реакция в партии на сложение мандата Вакарчуком была очень разной – кто-то говорил, что это первая история, когда лидер показывает, что важнее партия, а не он. Другие чувствовали себя брошенными на произвол судьбы детьми.

«Честно говоря, я не очень понимаю, что сейчас говорить людям на местах, которые к нам пришли. С чем мы идем на выборы тоже не очень ясно. На востоке у нас нет ячеек, на юге какие-то единичные. В основном есть на западе. При этом у людей на местах есть запрос на объединение с ЕС », – рассказал Буквам один из депутатов.

Сегодня рейтинг «Голоса» едва достигает трех процентов. Поскольку партия не четко спозиционировали себя изначально в Раде и была конструктивной оппозицией, то часть электората перетекла к близкому по идеологии ЕС, которого власть сама же делает своим главным оппонентом.

Теперь за 3 месяца до выборов партия оказывается перед проблемой, а с кем она собственно будет ассоциироваться.

Слухи о привлечении Сенцова, которые ходили несколько месяцев – не более чем шум. В партии говорят, что его не будут звать.

Кира Рудык явно не настроена отдавать позицию главы партии и работает над одеждой, голосом и другими лидерскими фишками.

Между тем, к местным выборам партия не очень готова.

Сейчас штабом занимается Светлана Бондаренко, которая до этого была в киевской организации «Самопомочи” с Сергеем Гусовским. Хотя в партии говорят, что официально штаб все же возглавит Рудык.

«Не исключаю, что за всем этим они пропустят сроки подачи в теризбиркомы», – говорит собеседник Букв в партии.

В региональных центрах, где их смогли создать на волонтерских началах – мало сказать, что разочарованы.

«Если я вел несколько месяцев переговоры, чтобы добиться поддержки на мэра, то сейчас люди просто поставили переговоры на стоп. Мне скажут, что я хороший человек, но о чем это? Имя Вакарчука давало очень много. Сейчас же у меня просто осталась печать и люди в теркомиссиях », – говорит представитель одной из местных ячеек.

«Теоретически у меня есть время, чтобы разрулить историю в свою пользу и без партии, а вот что делать таким людям как Рущишин, который хотел идти на выборы мэра Львова? Или как кандидат от Голоса сейчас соревноваться с Вятровичем в Ивано-Франковске? », – спрашивает он.

Более того, даже с выдвижением Сергея Притулы на выборы в Киеве не столь уж и однозначный вопрос. Окончательного подтверждения от него для партии нету.

Более того, в партии говорят, что несколько месяцев назад они якобы поссорились с Рудык. “Они имеют противоположные взгляды на многие вещи, но они прекрасно общаются”, – ответил на это Рахманин.

«В этой партии очень много хороших людей, но у них нет продюсера. Кира – хороший менеджер, но не политик. Железняк – хороший переговорщик, но не политик. Им нужен продюсер, который продаст избирателям эту компанию хороших людей, пока они не переругались, кто из них гениальнее. Но по ощущениям партии – гайки », – говорит собеседник Букв в одной из местных организаций «Голоса».