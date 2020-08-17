Глава Офиса президента Андрей Ермак требует увольнения 5 членов ЦИК, которые связаны с Андреем Богданом. Эту информацию подтвердил сам председатель ЦИК, хоть и без упоминаний Ермака. Зачем Офису президента менять ЦИК летом в год без выборов (местными ЦИК не занимается), разбирались "Буквы".

Вы от Богдана? На выход!

В пятницу издание ZN.UA сообщило, что глава Офиса президента Андрей Ермак требовал от пятерых членов ЦИК написать заявления об отставке. Их вроде вызвали на Банковую и поставили перед фактом. Якобы причина в том, что все пятеро –люди бывшего главы ОП Богдана.

К вечеру Офис президента опубликовал на странице в Facebook заявление в духе “вы все врете” и призвал журналистов тщательнее заниматься фактчекингом.

Впрочем, в субботу председатель ЦИК Олег Диденко в комментарии “Украинской правде” хоть и не подтвердил сам факт встречи с Ермаком, но намерение уволить его таки существует.

“В СМИ и ранее распространялась информация о том, что председатель Офиса президента Андрей Ермак недоволен моим пребыванием в должности председателя ЦИК. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что у меня не было личной встречи с ним. Что касается распространенной информации о встрече в Офисе президента с членами ЦИК, то эта информация соответствует действительности частично”, – сказал Диденко журналистам.

Он также добавил, что от людей, приближенных к Офису президента, ему “поступала рекомендация относительно увольнения по собственному желанию и увольнения еще четырех членов Комиссии”. С намеками о возможных негативных последствиях в случае отказа.

Источники “Букв” говорят, что Диденко был в пятницу на Банковой, и там ему и озвучили предложение “уйти по собственному”, или хуже будет.

Сами члены ЦИК неохотно говорят об этой ситуации.

“Такая ситуация существует. Их действительно хотят уволить”, – говорит собеседник “Букв”.

Как известно, за новый состав ЦИК проголосовали осенью прошлого года вопреки закону, ведь предыдущий состав ЦИК во главе с Татьяной Слипачук проработал чуть больше года. Изменения подали как часть тотального обновления власти, и их идеологом был Андрей Богдан.

Татьяне Слипачук поставили в минус то, что она якобы активно защищала интересы партии Петра Порошенко на парламентских выборах.

Следует отметить, что Диденко (который в 2014 году попал в ЦИК по квоте партии “УДАР”, до этого был помощником нардепа Валерия Карпунцова) на тот момент был абсолютно лоялен к Слипачук. Но после смены президента он быстро нашел контакт с новой властью.

Ведь еще раньше он был знаком с новым председателем ОП. В интервью изданию “Левый берег” Диденко подтвердил, что был знаком с Андреем Богданом еще со времен его работы в политической партии “Наша Украина” в 2007 году.

“Несколько раз мы коммуницировали в формате рабочих совещаний, в частности, по поводу работы над проектом Избирательного кодекса“, – признал тогда глава ЦИК.

4 октября 2019 года “Слуга народа” завела в ЦИК 12 своих представителей. ОПЗЖ получила 2 своих людей в комиссии, “ЕС”, “Голос” и “Батькивщина” – по одному. 5 человек в квоте “слуг” составили люди Богдана. Хотя их так же называют людьми, которых предлагал Диденко и брал за них ответственность.

Кроме него самого, речь идет о секретаре Елене Гатауллиной, заместителе Виталии Плукаре, членах ЦИК Оксане Боярчук и Владимире Перепелюке.

“В принципе, они даже среди членов комиссии держатся отдельно, эта группа, чем иногда раздражают даже других “слуг”, – говорит собеседник “Букв”.

Давно известный секрет

То, что два председателя Офиса президента ведут себя часто как бывший и нынешний жених, – не новость. Так же как и то, что ЦИК, например, подавала в Избирательный кодекс те предложения, которые предлагали в Офисе Богдана. Но только ли в этом причина проблем главы ЦИК?

“Ну, это не из-за Избирательного кодекса, точно. Там его вряд ли читали”, – отшутились сразу несколько собеседников “Букв”.

В комиссии о встрече Диденко в Офисе президента знали – в тот день на Банковой было совещание по выборам в райсоветы. Как известно, из-за изменений в Избирательный кодекс у ЦИК был вопрос, назначать ли их вообще, и профильный комитет Рады давал по этому поводу разъяснение. Также у ЦИК были сомнения относительно возможности выборов на оккупированных территориях.

После встречи на Банковой ЦИК приняла соответствующее постановление о назначении выборов в районах, хотя и оно не является совершенным.

Но не это стало причиной требования об отставке.

Обычно составы ЦИК меняли перед выборами, и это было одним из элементов выхода из политического кризиса. Так было в 2004-м, перед 3-м туром выборов президента. Так было в 2007-м, когда состав ЦИК переформатировали перед объявлением досрочных парламентских выборов. При президентстве Петре Порошенко торги за новый состав ЦИК шли чуть ли не всю его каденцию.

Поэтому известие об увольнении 5 членов комиссии вызывает в первую очередь вопрос, не готовится ли Банковая к досрочным парламентским выборам.

В таких условиях это был бы логичный шаг, поскольку получается, что у Зеленского, который завел в ЦИК 12 “слуг” нет своего большинства в комиссии. 5 человек Богдана могут создавать большинство с другими пятью от оппозиции.

На местных выборах ЦИК особо не влияет на процесс, кроме формирования теризбиркомов. В 13 областях из 25 субъектов выборов “слуги” получили своих глав облтеризбиркомов. Казалось бы, все хорошо.

“Это если поверхностно анализировать, потому что если посмотреть на состав в теризбиркомах по областям, картинка будет совсем не в пользу “слуг”, в частности там, где кураторы – упомянутые ОП лица”, – говорит собеседник “Букв”.

Например, в Черновицкой области (за область отвечают члены ЦИК из “черного списка” Перепелюк и Боярчук) “слуги” имеют 39 человек в ТИК. По 37 – “Европейская Солидарность” и ОПЗЖ. 36 человек делегировала “Батькивщина” и 23 “За майбутнє”. То есть большинство в избиркоме может быть и не у представителей “зеленой команды”.

На Волыни, за которую отвечает Гаттаулина (ее тоже хотят уволить), большинство руководства в теризбиркомах у партии “За майбутнє” соратника Коломойского Игоря Палицы. Большинство членов – от “ЕС” (36). У “слуг” их 34, у “Батькивщины” – 29, ОПЗЖ – 19, “За майбутнє” – 7. В принципе, чтобы не допустить фальсификации, достаточно и 2 своих членов комиссии. А вот при регистрации кандидатов большинство в комиссии таки может иметь значение.

Однако, как утверждают источники “Букв”, проблемы у Диденко начались еще до того, как ЦИК взялась за местные выборы.

На самом деле в ЦИК уже давно ходят слухи об отставке Диденко и что им недовольны на Банковой. Правда, точную причину никто не знает. Догадываются, что там есть какая-то личная неприязнь, которая время от времени дает о себе знать на совещаниях. Что его отправят в отставку, говорили еще месяц назад”, – говорит собеседник “Букв”.

“Они ему просто не доверяют”, – добавляет еще один источник в ЦИК.

Один не за всех, все – не за одного

Выход конфликта в открытую плоскость не улучшил ситуацию. Ультиматум Банковой выглядит так – или Диденко и его люди пишут заявления об увольнении, или уволят весь состав ЦИК.

«Они просто осенью могут внести изменения в закон о ЦИК, сократить его состав до 13 человек и под этим предлогом уволить всех. Прошлогоднее голосование, когда «Батькивщина» и «ОПЗЖ» не протестовали против досрочного изменения состава, развязало Банковой руки», – отметил разговоре с Буквами один из членов ЦИК.

Хотя теоретически президент может уволить и эту 5-ку отдельно, такое право ему закон дает, просто ни один президент до сих пор отдельных членов ЦИК не увольнял. Но для такого увольнения нужно, чтобы было ряд предпосылок, в том числе представление главы ЦИК, что в данном случае нереально.

Очевидно, что перспектива увольнения не радует других членов ЦИК. Тем более, что отношение там к Диденко совсем неоднозначное и не всегда положительное. Поэтому они скептически отнеслись к субботнему заявлению председателя комиссии.

“ЦИК – это же коллегиальный орган. И если ты объявляешь войну, то мог бы и проговорить это с коллегами. Кроме того, если ты такой правильный, то почему ходишь на совещания в ОП о выборах в районах. Они здесь вообще каким боком?” – отметил один из собеседников в ЦИК.

Кроме членов комиссии недовольно Диденко и среднее звено работников, которое он стал массово увольнять.

Поэтому в своей борьбе председатель ЦИК может оказаться без тыла, а только с обнаженными фронтами.

Кроме того, в ЦИК продолжается проверка Счетной палаты, которая затронет период до 31 декабря 2019 года.