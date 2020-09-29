Владимир Зеленский в своем восприятии Европы и правда ушел недалеко от Виктора Януковича. Который буквально выставил Украину на торги в 2012-2013 годах. И с удивлением обнаружившим, что в ЕС его воспринимают как Неуловимого Джо из анекдотов.

Слова Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля успели вызвать нешуточный международный скандал. В своей колонке для “Европейской правды” Боррель сказал, что в время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал ему о том, что “Европа – не банкомат и не благотворительная организация”. После протестов с Банковой Боррель был вынужден дезавуировать свое заявление и отозвать соответствующий абзац из статьи.

Офис президента может считать изменение колонки Борреля своей победой. Но несомненно то, что победа эта – Пиррова. Сам факт написания этого материала, как и тезисы, которые в нем звучат – беспрецедентны для европейской политики. И даже редактирование не способно изменить сам факт необычайно жесткого разговора, который состоялся в кабинете президента. Ведь в публикации Борреля черным по белому написано о сворачивании реформ, в том числе реформ предусмотренных Соглашением про ассоциацию, о том, что власть не обращает внимание на многочисленные уголовные приключения Игоря Коломойского и не особо стремиться расследовать факты насилия против активистов.

Как бы там не было, но фраза о том, что “Европа – не банкомат” вошла в обиход, а осознание того, что власть сворачивает процесс европейской интеграции не уберешь – память редакции не поддается.

Владимир Зеленский – далеко не первый украинский президент, который смотрит на Европейский Союз через призму советского восприятия. Характерной особенностью этого угла зрения является укоренившийся во всех советских людях штамп о том, что Украина является полем битвы между Россией и Западом. В этой парадигме мышления Украина рассматривается как приз, само наличие которого в западной сфере влияния уже само по себе является целью “врагов России”, следовательно приз ценен сам по себе. Еще одной особенностью этой ущербной школы кремлевской политической истории есть господство мифа о том, что целью условного Запада являются бездонные ресурсы Украины. Оценка денег в качестве единственной ценности в жизни и восприятие реальности через денежную перспективу – весьма характерная особенность постсоветских обществ. И основа непонимания Европы широкими слоями населения и элиты.

Непонимание генезиса Европейского Союза – своеобразное белое пятно постсоветской элиты, благодаря которому часто создается впечатление, что европейцы и руководители постсоветских стран как будто говорят друг с другом на разных языках. В наших широтах распространено убеждение, что Европейский Союз формировался прежде всего на основе “Союза угля и стали” и что в основе его лежали именно экономические интересы. А все слова о единстве, ценностях и европейской мечте и так далее – всего лишь уловка для лохов, благодаря которой таким же корыстным, как и постсоветским элитам, элитам европейским удалось реализовать глобальный экономический проект. И раз так – то зачем миндальничать? Давайте перейдем сразу к сути, то есть к вопросу бабла.

Правда же, как всегда, отличается от такой трактовки на 180 градусов. Действительно, “Союз угля и стали” стал функциональной лабораторией, в которой испытывались интеграционные механизмы будущей единой Европы. Однако ценности и мечта всегда стояли на первом месте. Первый проработанный концепт единой Европы принадлежал перу польского ученого Войцеха Ястшембовского. Он собрал свои 77 статьей посвященных теме единства европейского континента в одной работе. Работа была опубликована в 1831 году и называлась “Про вечный мир между нациями”. И стала ответом на ужасы войны, который пан Войцех наблюдал во время битвы за Варшаву против, кстати, российской царской армии. Дальнейшие изыскания в этой теме проводились итальянцем Джузеппе Мазини, и были озвучены ним и великим писателем Виктором Гюго в ходе заседания Международного конгресса мира в Париже в 1849 году. В основе всех этих трудов, которые впоследствии стали фундаментом Европейского Союза лежали идеи мирной Европы, чье благоденствие должно покоится на условиях равности и свободы народов, закрепленной в конституции Европы и с общеевропейским сенатом, который должен был согласовывать все возникающие в процессе сосуществования вопросы. Единая Европа стала ответом народов и государств на две разрушительные мировые войны. Ответом на ужасы войны. Ответом о том, что только общие ценности, демократия и сосуществование в рамках единого пространства свободы могут уберечь континент от дальнейших разрушений.

Жозеп Боррель, будучи политиком европейских масштабов, точно понимает все описанное выше. Это просто вшито в его голову на уровне подсознания. А Владимир Зеленский в своем восприятии Европы и правда ушел недалеко от Виктора Януковича. Который буквально выставил Украину на торги в 2012-2013 годах. И с удивлением обнаружившим, что в ЕС его воспринимают как Неуловимого Джо из анекдотов. Внезапно выяснилось, что интеграция в ЕС требует реформ и демократии, ее надо заслужить, тогда как вхождение в сферу влияния России сопряжена исключительно с получением денежной выгоды от Кремля в обмен за государственный суверенитет.

Именно поэтому фраза про “банкомат” стала настолько скандальной. Фактически глава европейской дипломатии показал, что он понимает то, насколько ущербно видят Европу нынешние украинские власть имущие. И эта фраза как хлыст ударила по Владимиру Зеленскому и ему окружение именно оттого, что оказалось правдой. Правдой настолько постыдной, что от этого стыда просто оказалось некуда деться. Вдруг оказалось, что “не лохи” обитают не только на улице Банковой, но и в Брюсселе. А слухи о том, что европейцев можно легко развести оказались несколько преувеличены.

Между тем, понимание этой правды необходимо не столько Брюсселю, не питающему никаких иллюзий относительно нашей элиты, сколько нам самим. Европа – правда не банкомат. Европа – это мечта. И Владимир Зеленский подрывает эту мечту, право на которую украинцы отстояли своей кровью во время “Революции достоинства” и в ходе оборонительной войны против российского агрессора.

Хорошая новость состоит в том, Владимиру Зеленскому некуда деваться. Россия не даст ему денег, как Януковичу. Поскольку для России даже такой сослагательный президент как Зеленский – все равно не является своим. Единственным человеком, под которого Кремль мог бы выделить деньги является Виктор Медведчук. Однако для этого он должен стать генерал-губернатором Малороссийского автономного округа. Чего, как мы надеемся, не случится. Что касается Европы, МВФ и Вашингтона, то как раз они готовы оказывать финансовую помощь Украине. Готовы выступить банкоматом, коль скоро только в таком виде их пока воспринимает украинская власть. Но для пользования своим счетом долги по кредитке необходимо будет погасить. Денег за разрушение государственных институций и сворачивание реформ не будет. А значит, Владимир Зеленский должен будет в итоге отказаться от заигрывания с олигархами и Москвой. Или не отказаться, и пожинать последствия своего выбора в виде масштабного политического и экономического кризиса. И потерять в процессе власть.

Главной же нашей задачей как общества является вытравливание из себя совка. Потому что стать настоящими европейцами мы сможем только тогда, когда поймем, что мечта и ценности в современном мире всегда должны стоять на деньгами. И тогда деньги станут просто побочным продуктом реализации этой мечты.