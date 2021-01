#Буквы взглянули на модную сторону этого события.

Американский журнал Vogue назвал 20 января 2021 года самым символичным инаугурационным днем. Для принятия присяги взяли Библию, а все приглашенные гости и главные виновники торжества носили одежду, “каждый элемент которой имел значение”.

Образ Джо Байдена и Джилл Байден

Джо Байден был одет в темно-синий костюм от Ralph Lauren, который является воплощением культового американского стиля. В то же время Джилл Байден для торжественного дневного парада выбрала зарождающуюся звезду американской моды – Александру О’Нил, основательницу нью-йоркского бренда Markarian.

Пальто из шерсти и твида цвета морской волны Джилл Байден было изготовлено под заказ и расшито жемчугом и кристаллами Swarovksi лично самим дизайнером. Небольшими акцентами на нем стали более глубокого синего оттенка бархатный воротник и манжеты. Также ансамбль доктора Байден состоял из зауженного платья с шифоновым лифом и мелким цветочным узором и юбкой с фестонами, который дополнили кожаные перчатки и защитная маска – гармонично в цвет наряду.

Согласно пресс-релизу Markarian, символично, как цвет океанов и неба, синий цвет символизирует “доверие, уверенность и стабильность”. А еще синий – цвет Демократической партии. Обувь не отвлекала от образа и была подобрана под цвет кожи.

Образ Камалы Харрис

Впечатляющим был инаугурационный наряд первой женщины – вице-президента Камалы Харрис, которую сопровождал ее муж Дуг Эмхофф – также в костюме Ralph Lauren как второй джентльмен страны.

Харрис – не только первая женщина, но и первая темнокожая женщина в роли вице-президента США. В исторический день наряд леди вице-президента также был полон символизма. Ярко-фиолетовый цвет стал оммажем Ширли Чизхолм, первой афроамериканской женщине, баллотировавшейся в президенты в 1972 году. Также фиолетовый – один из цветов кампании Харрис, когда она баллотировалась в президенты. Наряд подготовили два молодых темнокожих дизайнера – Кристофер Джон Роджерс и Серджио Хадсон. Жемчужное ожерелье – вторая отсылка образа Камалы Харрис, которая намекала на женский клуб афроамериканок Alpha Kappa Alpha.

Образ Хиллари Клинтон

Бывшая первая леди Хиллари Клинтон тоже неслучайно выбрала фиолетовый – цвет благородства и движения суфражисток. Но также это цвет слияния двух партий – призывающий американский народ к единству: именно такой оттенок получается благодаря слиянию синего и красного.

Образ Мишель Обамы

По сине-красной ковровой дорожке также прошествовала и бывшая первая леди Мишель Обама. Она так же как и Клинтон поразила присутствующих двухпартийным тоном. Свекольного оттенка гольф из альпаки и безупречного кроя брюки, кашемировое пальто в тон выполнены дизайнерским лейблом Sergio Hudson.

Образ Леди Гаги

Накануне в Вашингтон прилетела американская певица и актриса, чтобы исполнить национальный гимн США, который она спела в золотой микрофон. Как и следовало ожидать от певицы, она продемонстрировала эффектный образ – помпезное платье Schiaparelli c торжественным и тяжелым, как бархатные гардины, красным подолом. Черная верхняя часть контрастировала с низом, но была дополнена небольшой символической деталью – золотым голубем мира, который, скорее всего, по ее замыслу, объединит Америку.

Образ Дженнифер Лопес

Поп-дива Дженнифер Лопес продемонстрировала настоящий гламур и шик. Облачившись в белоснежный твидовый костюм Chanel и роскошные украшения из жемчуга, Лопес спела проникновенные и патриотические хиты – песню американского певца и музыканта Вуди Гатри This Land Is Your Land, собственный сингл 2000-го года Let’s Get Loud и песню America the Beautiful.

Образ Аманды Горман

22-летняя молодая поэтесса вошла в историю как самая молодая поэтесса на инаугурации. В ярко-желтом пальто Prada и красном обруче, обтянутом атласом, Горман зачитала собственную поэму The Hill We Climb.

Варежки Берни Сандерса

В отсутствие красных дорожек и церемоний, инаугурация предоставила повод обсудить все наряды присутствующих, включая такие модные детали, как варежки сенатора Вермонта и бывшего кандидата в президенты.

Варежки Берни сделаны Джен Эллис, учительницей из Эссекс-Джанкшен, штат Вирджиния. Согласно легенде, она отдала их Сандерсу более двух лет назад и обнаружила, что он начал их носить во время предвыборной кампании.

Варежки представляют собой предмет устойчивой моды. Они сделаны из переработанных шерстяных свитеров и утеплены флисом из переработанных пластиковых бутылок.