Украинская власть до сих пор не объявила дату нового локдауна, хотя и склоняется к этому. Давид Арахамия даже анонсировал некий «интеллектуальный локдаун». Между тем, страны Европы, которые ввели его месяц назад, уже выходят из ограничений и готовятся праздновать Рождество. Как европейцы провели второй локдаун и какие у него результаты, в материале Букв.

Осень в Европе принесла вторую волну коронавируса. Поэтому правительства многих стран ввели жесткие карантинные ограничения в начале ноября. Кое-где это встретило сопротивление в виде митингов – как недавно в Лондоне или Ломбардии.

Но поскольку рождественские праздники не за горами, многие страны серьезно думают, как им вести борьбу с ковидом в условиях семейных собраний, возможных массовых скоплений и охоты за подарками для близких.

Великобритания

Великобритании удалось сократить количество больных коронавирусом за период локдауна на 30%. Об этом свидетельствуют данные Имперского колледжа Лондона. Второй локдаун был введен 5 ноября.

Британцы могли покидать свои дома только, чтобы купить продукты, добраться до работы, посетить врача, позаниматься спортом на свежем воздухе и волонтерской деятельностью. В стране закрыты все точки розничной торговли, которые не продают товары первой необходимости. Рестораны и бары могут продавать еду на вынос. Школы и другие учебные заведения продолжали работать.

В Соединенном королевстве правила карантина и локдауна зависят от страны. В Англии локдаун закончится только 2 декабря, после чего страну поделят на три карантинные зоны с соответствующими правилами сосуществования людей. В Шотландии таких зон пять, в безопасную нулевую пока не попал ни один населенный пункт. Северная Ирландия тем временем начала двухнедельный локдаун только 27 ноября. В Уэльсе локдаун ослабили 9 ноября, позволив перемещаться по стране и выезжать в другие части королевства только по веским причинам, например по работе. С приближением Рождества в Уэльсе планируют еще больше усилить запреты, в частности закрыть кинотеатры, боулинг и подобные развлечения в помещениях, а барам, ресторанам и пабам хотят установить жесткие правила обслуживания клиентов и часы работы.

Но на период рождественских праздников 23-27 декабря британцам по всем королевстве разрешено формировать так называемые “рождественские пузыри” из трех семей, которым можно вместе проводить время в помещении, однако выходить из своего пузыря в места массовых скоплений запрещено.

Германия

В Германии локдаун, введенный 2 ноября, сделал кривую роста заболеваний более пологой, заявил председатель Агентства по борьбе с коронавируса Лотар Вилер.

Там были закрыты клубы, рестораны, театры, кино, развлекательные парки, но при этом работали магазины, были открыты школы и детские сады.

Министр здравоохранения тем временем заявил, что даже уменьшение количества заболеваний не означает, что они могут вернуться резко к привычной жизни в декабре и январе. Сейчас ситуация мониторится и страна делает запасы необходимых медикаментов. В реанимациях страны также наблюдается почти полная занятость коек. А представители отдельных земель уже жалуются, что таких затяжных локдаунов в следующем году экономика не выдержит.

Франция

Во Франции двухнедельное усиления карантина в начале ноября привело к снижению коэффициента R – специальной оценки распространения любой заразной болезни, которая показывает, сколько человек заражает один больной. Благодаря принятым мерам этот показатель упал до 1-0.9. Пик заболевания ожидался именно в начале ноября, а затем с декабря французские власти планирует смягчить локдаун, чтобы семьи смогли хоть как-то собраться на Рождество, однако без шумных вечеринок и скоплений людей.

Уже 28 ноября власти разрешили магазинам одежды, обуви и всевозможных товаров повседневного спроса открыться. После месячного локдауна им разрешили работать до 21.00, чтобы избежать скопления посетителей в одном помещении. Бары и рестораны остаются закрытыми до 20 января.

Во Франции также действует комендантский час с 21.00 по 7.00, но в день Рождества и Новый год ее отменят. Школы будут закрыты до 20 января.

Италия

В начале ноября страна была разделена на три зоны. В «красной» большинство магазинов были закрыты, а люди должны были заполнять спецформуляр, чтобы выйти из дома.

В Италии жесткий локдаун планируют смягчить после 3 декабря, но передвижения между регионами все еще будет ограничено. Традиционная рождественская ярмарка также будет отменена, а церковная месса в полночь 1 января не состоится из-за комендантского часа, согласно которому после 22.00 все закрывается.

Бельгия

Шестинедельный локдаун в Бельгии, который начался 30 октября, успешно уменьшил случаи госпитализаций и снизил показатель R к 1. Такие меры оказались более успешными, чем во время первой волны локдауна. Страна хочет ослабить карантинные мероприятия перед Рождеством, но бары и рестораны останутся закрытыми. Позволят работать непродуктовым магазинам, бассейнам и музеям.

Ирландия

В Ирландии закрытие всех баров, ресторанов и магазинов с товарами не первой необходимости, а также запрет на путешествия дальше, чем 5 километров от дома, уменьшили количество заражений с 1200 до 240 человек в сутки. Заместитель премьер-министра Лео Варадкар заявил, что теперь “каждый уверен в ослаблении ограничений в декабре”.

Испания

В Испании планируют разрешить празднование Рождества и Нового года с участием максимум шести человек, если они не проживают вместе.

Впрочем во время рождественских праздников “будет сохраняться ночное ограничение движения и нельзя будет выходить на улицы в часы, установленные в каждой автономной коммуне после объявления состояния тревоги”. При этом 24 и 31 декабря будет сделано исключение и мобильность будет ограничена с 1.00 до 6.00.

Европейские государства до сих пор мониторят ситуацию и подстраивают условия карантина под изменения в количестве заболеваний. И к новой вспышке заболеваний в пост-новогодний период тоже готовятся.