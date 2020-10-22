Кто такие "порохоботы", получают ли они деньги за свои посты и какую роль они сыграли в поражении Петра Порошенко - обо всем этом #Буквы поговорили с известным блогером Mason Lemberg, который для многих стал символом"порохоботов".

Считаете ли вы себя порохоботом?

– Меня называют одним из активных порохоботов, но я себя так не позиционирую. Я поддерживал в свое время Порошенко. Я до сих пор поддерживаю и считаю, что он – один из виднейших украинских деятелей и по праву заслуживает уважительной страницы в истории Украины. Но я не зацикливаюсь на этой персоне. Я – за Украину, я за сильную Украину. Эту миссию в свое время реализовывал, и довольно успешно, Порошенко, поэтому я его поддерживаю.

А кто такие вообще – порохоботи? Это патриоты? Или люди, которые за деньги пишут в блогосфере? Как вы определяете для себя ?

– Я не люблю, когда человек называет себя патриотом. Слово “патриот” должно употребляться как оценка человека со стороны, при чем посторонним– не близким: не родственник и не друг должны называть кого-то патриотом, а кто-то посторонний должен давать такую оценку.

Впрочем, если пытаться оценивать со стороны, то я считаю, что многие из тех людей – патриоты. Я считаю, что порохоботы – явление далеко неоднородное и есть довольно много разных течений в этом движении. Часть порохоботов считает Порошенко чуть ли не идолом, есть и такое течение. Часть имеет вполне рациональную проукраинскую позицию. И есть люди, которые где-то посередине этого.

А какому течению вы причисляете себя?

-У меня рациональная проукраинская позиция, которую в свое время реализовывал Порошенко, поэтому я его поддерживаю. Поддерживаю многие шаги его “Европейской Солидарности ” сейчас.

С чего все началось? Какая история Mason Lemberg?

– История началась еще со студенческих времен. Сначала были акции “Украина без Кучмы”, потом был первый Майдан, потом был еще второй Майдан. Я все это время следил за политическим процессом и не был никогда ни в одной из партий. До 2014 года у меня не было даже аккаунта в соцсетях. Я считал, что это что-то глупое, что это что-то ненужное, что люди просто тратят свое время.

Что вас сподвигло завести аккаунт?

– Когда на Майдане я читал со смартфона “Украинскую правду” и там была такая колонка – в твиттере. И порой хотелось что-то отписать. И я таки завел аккаунт в твиттере после того, как Майдан закончился и начались события, связанные с военной агрессией России.

Тогдашние новостные заголовки не отражали всего, что происходило, и апеллировать к информации было просто необходимо. И, собственно, где-то тогда “Украинская правда” меня очень быстро забанила, потому что что-то тогда они совсем не то написали и я им резко ответил в своей манере. Потом было желание сказать больше, чем тогда позволял твитер, а он тогда позволял 140 символов, и я завел фейсбук, и так уж оно осталось.

Почему вы начали подписываться Mason Lemberg?

– Ну, вы же знаете, что есть тайный союз масонов. Я до масонов принадлежу и так, собственно, подписался таким тайным именем. (Смеется-прим. ред.) А наш орден требует сохранять анонимность. Вот, собственно, оттуда.

Почему вы решили не подписываться собственным именем? Для чего эта анонимность?

– На каком-то этапе у меня было желание избавиться от анонимности и, наверное, оно еще возникнет. Ну, вот, например, сегодняшнее интервью – это уже первый шаг к большей публичности.

У меня было желание писать от своего имени, но на каком-то этапе я понял, что это ни о чем. Потому что публичность читателю ничего не гарантирует. Абсолютно ничего. У нас в стране нет института репутации как такового. Посмотрите, кого мы избрали президентом. В нормальной ситуации такое лицо, которое называет свою страну проституткой или приравнивает ее к проститутке, президентом не могли бы избрать. У нас выбрали. Институт репутации у нас не работает. То есть, если бы лицо, имя, фамилия гарантировали, что в случае неправильных шагов этого человека ее сторонники от нее отрекутся, то я бы открыл и лицо, и личные данные, поскольку я последователен в своей позиции, я уверен в своей политической позиции и готов за это нести ответственность перед гражданином. Но на этом этапе для общества репутация и политическая последовательность почти ничего не значат. Вчера человек сравнивал Украину с порноактрисой, а завтра ее избрали президентом, к сожалению. Поэтому писать от своего имени, со своим фото на аватарке абсолютно ничего не дает, но по сравнению с анонимностью имеет существенный недостаток.

Например, когда я вижу, что оппонент начинает мне приводить анонимность как основной аргумент, я понимаю, что она мне проиграла в дискуссии. Она просто не более чем реагировать по сути вопроса. Я же пытаюсь отразить чистую суть без обертки, без регалий того, кто излагает суть.

Я бы тоже мог заполнить свой профиль, написать кучу всяких регалий, но я не хочу, чтобы меня воспринимали через мои регалии. Я хочу, чтобы меня воспринимали через суть того, что я отражаю, и, собственно, это меня пока шо держит в том статусе, в котором я есть.

Вот вы признали, что сделали первый шаг к публичности, готовы сделать следующий и назвать свое имя и фамилию?

– Ну, смотрите, я не сомневаюсь, что какие-то государственные учреждения знают мое имя. Я не сомневаюсь, что все, кто хотели, уже проверили все, что могли. Я могу это сделать, но я же говорю, что оно мне не дает никаких плюсов на этом этапе, даже если смотреть с позиции этого интервью. Мы могли стать с камерой, вы могли снять, но чтобы было потом? Все то, что я вам сейчас рассказал, не имело бы никакого значения. Все бы обсуждали мои большие уши, мой большой нос или еще что-то. Ну, то есть это отхождение от сути, понимаете? Я хочу, чтобы люди воспринимали то, что я говорю, а не меня лично, я не нуждаюсь похвал, комплиментов, лайков. Для меня это ничего не значит. А вот люди, которые смогли вырасти, даже один такой человек значит для меня очень много.

Имеете ли вы материальную выгоду из своего статуса? Вам предлагали деньги за посты?

Нет. Не предлагали. Когда-то предлагали писать статьи на экономическую тему. Это было очень давно. Я тогда отказался. Зарабатывать после этого тогда точно не предлагали. Ну, и в принципе людей, наверное, отпугивает то, что я в таком анонимном статусе.

Я, кстати, не считаю себя суперпопулярным. Я пытаюсь формулировать свои мысли так, как я думаю, и все. То есть, даже если я пишу с матерными словами и эмоционально, я так думаю.

А другие порохоботы получают деньги за свои посты?

– Смотрите, как вы интересно задаете вопросы. Если бы на моем месте сидел, условно говоря, какой-то сторонник “голоса”, вы бы, наверное, такого вопроса не задавали.

Я бы поставил другое, но не менее острое.

– Обществу навязали мысль, что порохоботы – это какие-то проплаченные лица, которых купил Порошенко, создал на фабрике, и они ему там служат. Это абсолютно ложный штамп тех лиц, которые при прошлой власти пытались доносить откровенные фейки и пытались уничтожить аргументы людей, которые тем фейкам противостояли. Вот и все. Да, есть люди, которые в окружении Порошенко зарабатывают деньги. Да, наверное, штабисты, зарабатывающие деньги. Они тоже люди, и часть из них тоже ведут какие-то блоги. Да, еще, возможно, есть какие-то люди, которым они платят за какие-то статьи или еще что-то. Возможно. Не знаю. Я их структуры на знаю. Но нужно отделять – сторонников, тех, кто поддерживает, и работников партии, которые официально работают в структуре партии и получают за это деньги.

Какова ваша политическая позиция? Как бы Вы ее очертили?

– Не могу очертить каким-то одним словом или одним словосочетанием, или каким-то одним термином. Ну, если все же брать одним, то это проукраинская, государственническая. Ну, пожалуй, все. Если коротко.

А если поподробнее?

– Я придерживаюсь достаточно консервативных взглядов на процессы в государстве, на процессы строительства государства. Я придерживаюсь достаточно консервативных взглядов в вопросах экономических. Я придерживаюсь достаточно, даже экстремально-правой позиции с точки зрения конфликта, который возникает на стыке гражданин-государство. Я считаю, что не бывает сильного гражданина без сильного государства. Если мы хотим, чтобы у нас было сильное общество, богатое и богатое, то мы должны создать для этого сильное государство. Никак иначе.

Оппоненты Петра Порошенко говорят, что не последнюю роль в его поражении сыграли порохоботи, чья поддержка была скорее минусом для Порошенко.

– Ну, так. Это способ устранения оппонента, я так считаю. Нам мешают порохоботы, давайте расскажем, что из-за них Порошенко проиграл, и Порошенко закроет свою фабрику. Так что это достаточно примитивные и очень смешные попытки устранения порохоботов. Порошенко не может устранить, освободить порохоботов. Порошенко их не контролирует. Кого-то из тех, кого называют порохоботами, он контролирует, но 3 млн или 4,5 млн, или 1,5 млн избирателей он не контролирует, значительная часть из которых была достаточно политически активной в свое время. А главное: в чем заключается суть негативного влияния порохоботов на проигрыш Порошенко и что они неправильно сделали в отношении него? Ну, они пытались убедить так, как они умели. Учили ли их, создавали ли им инструменты, чтобы они убеждали лучше, агитировали лучше? Наверное, нет.

А в чем ошибка Порошенко? Почему ему не удалось переизбраться?

– Ошибок, я считаю, достаточно. Можно назвать многие вещи, начиная даже от такой основательной и базовой государствообразующей ошибки. Украина все эти годы жила без национальной идеи. Она была неактуальна.

Есть американская мечта-жить красиво, по закону. Есть русская национальная идея – “поглотить”,” всех побомбить”,” всех завоевать ” и тому подобное. А какова была наша национальная идея?

Подервянский пытался сформулировать так:”отъебитесь от нас”. Актуальна ли она? Нет, она неактуальна. Порошенко пытался ее формулировать – “мы хотим в Европу”. И какое-то время эта национальная идея объединяла, но когда в самой Европе начались центробежные процессы, тот самый Brexit, наше же общество это также видело и реагировало. Украинцы не понимали, куда идут с Порошенко.

То есть куда ты нас ведешь, чувак? Какова наша мечта? Идти в Европу? А чего туда идти, если нас там не ждут, если нам там говорят, что вы в ЕС не вступите, если нас там не поддерживают, если оттуда выходят другие страны?

Если бы были какие-то реальные индикаторы того, что Порошенко приведет нас в ЕС или НАТО, я думаю, что поддержка его была бы совсем другой. А туманные перспективы и неопределенность – что мы, кто мы и куда идем – сыграли свою роль.

Национальная, объединяющая идея для Украины, украинская мечта должна была быть другой, иначе сформулированной, и если бы тогда Порошенко показал, что мы идем к своей мечте, а мы к ней шли, то результаты тоже были бы другими.

А еще какие причины поражения Порошенко?

– Я считаю, что он и вся Украина проиграли информационную войну, войну за умы украинцев. То, что происходило тогда, просто не поддается какому-либо анализу. Я до сих пор не понимаю, почему так произошло и почему всю эту информационную вакханалию хоть как-то не пытались остановить. Можно сейчас вспомнить очень много вещей, о которых тогда говорили. Где сейчас план Мореля? Это же была такая измена предательская. Где те 8 тысяч патриотов, которых он якобы посадил в тюрьмы?

Почему Порошенко разрешал такое?

– А вам не кажется, что люди в 2019 году не думала ни о какой национальной идее, а лозунг “армия, язык, вера” не был воспринят, потому что люди голосовали телевизорами и холодильниками.

Смотрите, заслуга Порошенко в том, что вещи, связанные в том числе с языком, верой, армией, и многое из того, что он делал, является фундаментом государственности. Он пытался построить фундамент, и он же почему-то позволил этот фундамент разрушать. Информационная политика была такова, что позволила этот фундамент разрушить.

Высмеивать, дискредитировать армию, язык, веру, все другие базовые для государства вещи никто права не имел, и нельзя было позволять этого делать. Кроме того, эти базовые для государственности вещи не были правильно и до конца сформулированы. Если бы, к примеру, разъяснить, что армия – это не армия, не что-то страшное, а безопасность страны-твоя безопасность, то так бы было понятнее. Нет безопасности, нет государства, нет у нас армии, и что? И как мы можем себя защитить?

Однако, безотносительно к тому, что это все было плохо объяснено, Порошенко это создавал, и он за это заботился, и он это презентовал. Только надо было это все под другим углом подавать и не позволить это высмеивать и разрушать.

Почему, по вашему мнению, победил Зеленский?

Он считает (и недавно в своем интервью BBC он снова повторил это), что он является приговором Порошенко. Ну, но он не приговор.

Почему Зеленский апеллирует к Порошенко? Порошенко же уже давно не президент. С чем это связано?

– Психологи называют такую реакцию-проекция. Человек не смог ничего достичь и ищет виновного в ком-то более успешном. Ну, вот поэтому у него Порошенко. Поэтому он и дальше рассказывает, что он приговор. На самом деле нет. Зеленский был результатом той информационной кампании, всей той информационной лжи, которую подняли задолго до того, как он решил баллотироваться. Он был результатом этого. И, если уж говорить о приговорах, он стал приговором самому себе. Потому что это он обещал людям хорошо жить. Это он там рассказывал о четырех тысячах долларов учителям. Много таких вещей. Это он рассказывал об эпохе богатства. Это он рассказывал, что если перестанет быть Порошенко, то закончится война. Он рассказывал, что война продолжается только потому, что президент не хочет ее заканчивать. Это он рассказывал, что президент ворует, и поэтому все так плохо живут.

Почему, имея такой карт-бланш от общества, Зеленскому не удалось сделать всего того, что он обещал?

Он имел и до сих пор имеет юридический карт-бланш для всего. У него есть ручная монобольшесть, набранная из никого. Он мог бы ими управлять. Но почему у него не получается? Ну, наверное, потому что он не может и не умеет, и не знает. Вот и все.

Если бы после победы Зеленский подошел к Порошенко, протянул ему руку и сказал бы: давайте вместе работать для Украины, у меня нет таких кадров, у вас есть такие кадры. Как вы считаете, ситуация сейчас была бы другой?

– Это было невозможно ни тогда, ни сейчас. У него осталось очень много какой-то обиды и желания отомстить. И даже один из пяти вопросов его опроса: хотите ли вы посадить коррупционеров, и его обоснования в большой степени касались Петра Алексеевича. То есть он дальше хочет продвигать все эти вещи. Только он не понимает одного: Петра Алексеевича сейчас, через полтора года, посадить ему уже мало, это не решит его проблем, даже тактических. Для решения тактических проблем он уже должен его убивать, но это не решит его стратегических проблем. Для этого он уже должен убивать 2/3 украинцев.

Какой у вас политический прогноз для Зеленского?

– Смотрите, 2019 год он провел в таком приподнятом настроении, в настроении победителя, везде улыбался. Его поддерживали даже те, кто за него не голосовал, с надеждой, что, может, у него все же получится.

Сейчас я не вижу, чем и за счет чего он будет коммуницировать с обществом, которое уже разочаровалось, которое уже ему не доверяет. Вот он анонсировал те пять вопросов на опрос. Реакция общества: а в чем подвох? Это основная реакция всех. Ему не верят уже.

Поэтому я не представляю что он будет говорить украинцам через год, два, три, если ему не верят уже.

А зачем Зеленскому, по вашему мнению, этот опрос в день выборов?

– Первая причина – это мобилизация своего электората. Очевидно, он пытается привлечь молодого избирателя, который бы пришел и проголосовал. Вторая причина-это попытки оправдать какие-то решения предстоящие этим голосованием или попытки снять с себя ответственность. Ну, и третий момент – те решения касаются каких-то переговорных моментов на встрече с Путиным и о чем все говорят: сдачи позиции Украины.

А вы считаете Зеленский сдает позиции Украины?

– Да, очевидно. Мы имеем очевидный факт. Пришел Петр Порошенко. На момент, когда он пришел, оккупированными было 80 или 70 процентов Донецкой и Луганской областей. Это факт. Петр Порошенко через два или три месяца две третьих этих территорий освободил. Что мы имеем на сегодня? Мы сдали позиции под Золотым, мы сдаем другие позиции. То есть мы двигаемся назад. Это тоже факт. Ничего хорошего это желание замириться с врагом не даст.

Может ли быть новый Майдан?

– Мне трудно спрогнозировать. Честно говоря, я думаю, что нет. По крайней мере в таком классическом понимании, в котором мы видели, я думаю, что нет.

Зеленский отбудет весь свой пятилетний срок?

– Думаю, что он пять лет не выдержит.

Он сам уйдет?

Думаю, что да.

Поговорим о местных выборах. Какие они будут иметь значение для Зеленского и для страны в целом?

– Я считаю, что для страны в целом они не имеют решающего значения. То есть важны результаты в нескольких административных единицах. Это Киев, это какие-то ключевые города, это, возможно, какие-то ключевые областные советы на Востоке, чтобы там не было каких-то сепаратистских вещей. Все остальное не имеет значения. Не думаю, что глобально что-то изменится от того, кто будет в городском совете Гадяча или Лубен.

Рейтинг “Слуги народа” на местных выборах достаточно низкий, если сравнивать с прошлогодними парламентскими выборами. Это сигнал для общества и плохой знак для Зеленского, согласны?

– Вот, собственно. Местные выборы важны потому, что можно увидеть, сделало ли общество выводы из тех ошибок, которые допустило в 2019 году.

Почему сейчас выборы, по моему мнению, производят гнетущее впечатление на меня, потому что очень мало сделано выводов из ошибок 2019 года. И вопрос здесь не только в большой поддержке “зеленых”, а вопрос в том, что выбирали “зеленых”, а на Волыни побеждает будет побеждать “За будущее!”. Ну, вот какие выводы люди сделали из того? То есть из левого кармана – в правый перетянули портрет бородатой старушки. И какие выводы? Никаких.

Мы видим кучу рекламы на улицах, кучу всего, кучу денег и не видим, за счет чего оно все финансируется. То есть не видим конечного выгодоприобретателя той всей истории. То есть нам снова скармливают пустопорожние политические проекты, подобные “Голосу”, например. За все хорошее, против всего плохого, с новыми лицами за старые деньги олигархов.

Кстати, насчет “Голоса” тоже должны быть выводы у людей. Потому что они так же, как и “зеленые”, обманули избирателя. Вакарчук завел в Раду неизвестно кого и сам ушел. Это правильно в отношении избирателей? Неправильно. Эти люди что-то сделали из того, что обещали? Не сделали.

Так же меня беспокоит ситуация в моем городе (во Львове-прим. ред), где товарищ Садовый в четвертый раз снова идет на выборы, и опять же рассказывает об одном и том же, что обещал на прошлых выборах. Без каких-либо сдвигов, скажем так, в плане реального развития города, без какого-либо понимания, какой должен быть город дальше. Это касается не только Львова, но и других городов так же.

Но давайте все же на положительной ноте завершим. Я все же думаю, что многие после 2019 года отчаялся. Я считаю, что отчаиваться-это неправильно. Ничего особенного мы не проиграли, ничего особенного мы не проиграем. Из-за тех, кто сейчас руководит государством, страна вынуждена идти назад, но идет назад в пределах тактического отступления. Ничего стратегически пока не сдано и сдано не будет. Мы выстоим, и все будет Украина.