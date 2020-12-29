Не успел президент рассказать о том, что, оказывается, он остановил конституционный кризис своим жестким решением (и заодно заявить о совершении им преступления), как мы получили эскалацию этого кризиса. На этот раз отличилась не кто-нибудь, а сама госпожа генеральный прокурор Ирина Венедиктова, которая обратилась к президенту с просьбой отстранить главу Конституционного Суда Украины от должности.

Госпожа Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, в отличие от президента, юрист не только по диплому. В ее активе – докторантура и профессорское звание, многолетний опыт преподавания в сфере юриспруденции, а также немалый список других регалий и (если верить Википедии) авторство более чем 100 научных и научно-методических работ, в частности, 8 монографий, 80 научных и 4 научно- методических изданий. С другой стороны, в той же статье на Википедии указано, что она содержит признаки платного редактирования (кто же мог быть заинтересован в таком редактировании?) …

Однако, широкой публике, и профессиональному сообществу, госпожа Венедиктова больше запомнилась не своими академическими достижениями, а тем, что в 2016-2017 годах участвовала в конкурсе на занятие должности судьи Верховного Суда, из которого вылетела после первого этапа, получив меньшее количество баллов, чем минимально допустимое. Однако это фиаско не помешало г-же Венедиктовой стать советницей Владимира Зеленского по правовым вопросам, народным депутатом в составе его фракции “Слуга народа”, временно исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований и в конечном итоге – Генеральным прокурором Украины. А уже на этой должности госпожа Венедиктова произвела настоящую конституционную новацию – направила президенту ходатайство об отстранении от должности главы Конституционного Суда Украины (который одновременно является и судьей этого суда).

К сожалению, текст этого документа не опубликован, поэтому приходится только догадываться, на какие же нормы каких нормативно-правовых актов ссылались в Офисе генерального прокурора. Однако, сам факт подобного обращения там подтвердили, опубликовав соответствующий пресс-релиз, поэтому попробуем разобраться в сложившейся ситуации.

Начнем с полномочий президента, которые определены статьей 106 Конституции Украины. Пунктом 22 этой статьи предусмотрено, что президент назначает на должности треть состава Конституционного Суда Украины. Собственно, на этом полномочия по КСУ и заканчиваются – ни распускать Суд, ни увольнять его судей, ни делать что-либо другое в отношении Суда и судей Конституция президенту права не дает.

Вероятно, госпожа Венедиктова в своем решении руководствовалась нормами части 3 статьи 154 Уголовного процессуального кодекса Украины, которая предусматривает, что вопрос об отстранении от должности лиц, назначаемых Президентом Украины, решается Президентом Украины на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством. Однако, здесь есть два нюанса.

Первый – Конституция Украины имеет высшую юридическую силу, а все остальные законы и другие нормативно-правовые акты принимаются на ее основе и должны соответствовать ей. Здесь и усматривается противоречие в том, что нормы части 3 статьи 154 УПК Украины фактически дополняют и расширяют полномочия, определенные статьей 106 Конституции, о праве отстранять от должности назначенных им лиц. Второй – именно с правовым статусом судей Конституционного Суда не все так просто.

Прежде всего, ни Конституция Украины, ни закон Украины “О Конституционном Суде Украины”, ни Регламент Конституционного Суда Украины не предусматривают такого понятия как “отстранение судьи Конституционного Суда Украины от должности”, а соответственно – и механизма его реализации.

Статьей 149-1 Конституции предусмотрен лишь перечень оснований для прекращения полномочий судьи КСУ и перечень оснований для освобождения его от должности. Поскольку перечни эти исключительные и закреплены в Конституции, они не могут быть изменены ни одним законом или подзаконным актом без внесения изменений в саму Конституцию.

Например, возможность отстранения судей судов общей юрисдикции предусмотрена и Конституцией (пункт 6 статьи 131), и профильным законом Украины “О судоустройстве и статусе судей” (статья 49), и это корреспондирует нормам статьи 155-1 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следует отметить, что здесь есть наглядный пример превосходства норм Конституции относительно положений других нормативно-правовых актов – несмотря на нормы статьи 80, согласно которой назначение на должность судьи осуществляется президентом (на основании и в рамках представления Высшего совета правосудия), решение о временном отстранении судьи принимается именно Высшим советом правосудия (пункт 6 статьи 131 Конституции Украины, часть 5 статьи 49 закона Украины “О судоустройстве и статусе судей” и часть 1 статьи 155-1 УПК Украины), а не президентом, как того требует часть 3 статьи 154 УПК Украины.

Другими словами – прекратить полномочия судьи КСУ можно, для этого предусмотрены конкретные основания и прописан механизм. Уволить судью КСУ можно, для этого предусмотрены конкретные основания и прописан механизм. А вот об отстранении судьи Конституционного Суда Украины от должности, в Конституции не сказано ничего.

Так же ничего не сказано о возможности и порядке отстранения судьи КСУ от должности ни в Законе Украины “О Конституционном Суде Украины”, ни в Регламенте КСУ.

Можно, конечно, спорить о том, является ли это необходимой мерой обеспечения реальной независимости Конституционного Суда Украины и его судей от политического влияния, или избыточной мерой, которая препятствует правосудию (однако, следует помнить, что КСУ не является судом в обычном смысле этого понятия и стороной судов общей юрисдикции), однако до внесения соответствующих изменений в Конституцию, факт останется фактом – ни самой возможности, ни оснований, ни порядка отстранения судьи КСУ от должности законодательством не предусмотрено.

А вот уже на эту тему есть вполне конкретная норма Конституции, а именно абзац 2 статьи 19 – органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины.

При таких условиях, правомерность ходатайства Генерального прокурора Украины госпожи Венедиктовой, мягко говоря, крайне сомнительна. Однако, теперь очередь за президентом …