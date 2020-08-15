Вы скучаете по архитектуре Гауди, залам Прадо, улочкам Толедо и пляжам Валенсии? Коронавирус существенно ограничил наши возможности в путешествиях, но это не значит, что нельзя вспомнить Испанию хотя бы гастрономически.

Кухня этой страны мало уступает разнообразию соседних Франции и Италии, и здесь можно найти как очень сытные и жирные блюда, так и достаточно диетические. Буквы собрали вам несколько рецептов, из которых легко приготовить испанский обед для семьи.

Гаспачо





Ингредиенты:

Помидор – 2 кг

Огурец – 1 шт

Перец болгарский – 2 шт

Лук – 1 шт

Чеснок – 2 зубка.

Оливковое масло – 100 мл

Уксус (винный) – 2 ст. л.

Хлеб (черствый) – 2 куска.

Овощи с вечера моем, огурцы очищаем от кожуры, и все измельчаем до состояния пюре в блендере. Оставляем на ночь в холодильнике. Утром смесь пропускаем через сито, чтобы отделить шкурки от пюре.

Далее замачиваем черствый хлеб в воде, выдавливаем лишнюю воду и снова все перемешиваем в блендере. Добавляем соль, уксус и специи, размешиваем и снова ставим в холодильник. Когда будете подавать уже на стол, добавьте оливковое масло.

Если хотите подать гаспачо как напиток, добавьте кипяченой холодной воды.

Нет – тогда подавайте как суп, с овощами-гриль и гренками.

Паэлья с морепродуктами



Сегодня Испанию невозможно представить без этого блюда. Местные повара готовят до 300 вариаций на открытом огне, но самое популярное среди туристов все же блюдо с морепродуктами.

Ингредиенты:

Рис (длиннозерный) 300 г

Морепродукты 400 г

Помидоры 4 шт

Бульон 1 л

Лук 1 шт.

Петрушка (пучок)

Лимон 1 шт.

Вино (белое сухое) 3 ст. л.

Оливковое масло 1 ст. л.

Куркума 1 ч. л.

Тимьян (сушеный) 1 ч. л.

Перец (паприка) 1 ч. л.

Если есть возможность, готовьте блюдо на мангале. Это придаст процессу испанского шарма и вкуса. Нет — плита, так плита! На сковороде обжарьте нарезанный лук до мягкости. Добавьте рис, паприку и тимьян. Перемешайте.

Налейте вино. Когда оно выкипит, вылейте бульон и добавьте нарезанные ломтиками помидоров.

Посыпьте сверху куркумой и оставьте готовиться на 15 минут, помешивая время от времени.

Добавьте замороженные морепродукты и накройте кастрюлю крышкой. Готовьте на медленном огне около 5 минут, до готовности морепродуктов и риса.

Полейте блюдо соком половины лимона, украсьте петрушкой и ломтиками лимона.

Салат с тунцом

Ингредиенты:

пучок салата-латука

2-3 помидора

1 натертая морковь

1 красная луковица

2 яйца

1 банка консервированного тунца

3-4 ст. ложки сладкой кукурузы

10 крупных оливок без косточек

Для заливки:

2 ст. ложки оливкового масла

1 ст. ложка винного уксуса

Соль по вкусу

Сварить яйцо, охладить, почистить и разрезать на четыре части. Помыть листья салата, хорошо высушить их бумажной салфеткой. Натереть морковь соломкой. Нарезать помидоры на небольшие кусочки, а лук – полукольцами.

Положить на дно тарелки листья салата, затем кусочки помидора, лук, натертую морковь, оливки, кукурузу и яйцо. Посолить по вкусу, добавить оливковое масло и уксус.

Эскаливада

Это блюдо каталонской кухни хорошо подавать как гарнир к рыбе или мясу.

Ингредиенты

4 больших баклажана

4 красных сладких перца

4 средних помидора

3 луковицы

3 зубчика чеснока

4-5 столовых ложек оливкового масла

2-3 столовых ложки винного уксуса

Соль и перец по вкусу

Петрушка, тимьян и другая зелень по вкусу

Овощи помойте, но не чистите. Дайте им полностью высохнуть.

Положите баклажаны, перцы, томаты и луковицы на противень и поставьте его в духовку на 30-40 минут на 200 градусов. Если готовите на гриле, то выложите на него и обжаривайте столько же по времени, периодически переворачивая овощи.

Овощи должны потемнеть, но не превратиться в пюре. Дайте им остыть.

Теперь очистите от кожуры баклажаны, помидоры и перцы, а лук от шелухи. Удалите семена из перца и баклажанов и нарежьте их узкими длинными полосками.

Помидоры нужно порезать на 4 части, а лук кольцами.

Выложите в миску порезанные овощи слоями — сначала баклажаны, затем перец, помидоры, лук. Посолите и поперчите их. Измельчите чеснок и посыпьте им запеченные овощи.

В отдельной миске смешайте масло и уксус, а также соль и молотый перец. Полейте заправкой овощи, хорошо перемешайте и посыпьте зеленью.

Дайте настояться эскаливаде не менее 2 часов. Также можете поставить овощи в холодильник и подавать к столу на следующий день.

Можно подать блюдо как гарнир с рыбой или мясом, а можно как закуску к поджаренным брускеттам.

Tarta de Santiago

Традиционный галисийский пирог, названный в честь святого Иакова, готовится только из миндаля.

Ингредиенты:

200 гр муки

100 г масла

5 крупных яиц

щепотка соды

200 г молотого миндаля

200 г сахара

Цедра 1 лимона

0,5 ч.л. молотой корицы

1-2 ст.л. рома или бренди

Теплое масло смешать с сахаром (50 г), одним яйцом и щепоткой соды. Вымесить тесто до эластичного состояния, завернуть в пищевую пленку и положить на час в холодильник.

Яйца (желтки от белков не отделять) слегка взбить с сахаром, добавить ром или бренди. Молотый миндаль смешать с мелко натертой цедрой и корицей. Добавить миндаль в яйца и еще раз тщательно перемешать.

Форму смазать маслом, достать из холодильника тесто, распределить его по форме тонким слоем с бортиками в 2-3 см, вылить туда миндальную смесь, выпекать в разогретой до 170-180 градусов духовке 25-30 мин. или до сухой корочки.

Несмотря на яйца, тарт не должен подниматься, а быть плоским и суховатым.

Дать тарту остыть в форме.

Этот пирог традиционно украшают крестом Сантьяго. Если хотите совсем соблюсти форму, то найдите в интернете рисунок креста, распечатайте и вырежьте крест. Положите на пирог и посыпьте его сахарной пудрой вокруг креста.

Пирог подают со взбитыми сливками или шариком мороженого.

Клубничная сангрия





Вам понадобится

вино белое – 1 бутылка

клубника – 1 стакан

апельсин – 2 шт.

лимоны – по вкусу

корица в палочках – 3 шт.

Клубнику вымыть, удалить чашелистики, нарезать пластинками 2-3 мм. Лимоны и апельсин хорошенько вымыть. Тонко нарезать вместе с кожурой. В подходящий сосуд (кувшин) емкостью 1 л или немного больше выложить клубнику, посыпать 2 ч.л. сахара. Добавить дольки лимона, посыпать 2 ч.л. сахара. Деревянной лопаткой или ложкой немного утрамбовать фрукты. Оставить на 15 минут — они должны пустить сок. Залить Фрукты вином. Добавить корицу в палочках. Отправить в холодильник настояться на 3 часа. Перед подачей можно добавить минеральной воды.