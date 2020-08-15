Кухня этой страны мало уступает разнообразию соседних Франции и Италии, и здесь можно найти как очень сытные и жирные блюда, так и достаточно диетические. Буквы собрали вам несколько рецептов, из которых легко приготовить испанский обед для семьи.
Гаспачо
Ингредиенты:
Помидор – 2 кг
Огурец – 1 шт
Перец болгарский – 2 шт
Лук – 1 шт
Чеснок – 2 зубка.
Оливковое масло – 100 мл
Уксус (винный) – 2 ст. л.
Хлеб (черствый) – 2 куска.
Овощи с вечера моем, огурцы очищаем от кожуры, и все измельчаем до состояния пюре в блендере. Оставляем на ночь в холодильнике. Утром смесь пропускаем через сито, чтобы отделить шкурки от пюре.
Далее замачиваем черствый хлеб в воде, выдавливаем лишнюю воду и снова все перемешиваем в блендере. Добавляем соль, уксус и специи, размешиваем и снова ставим в холодильник. Когда будете подавать уже на стол, добавьте оливковое масло.
Если хотите подать гаспачо как напиток, добавьте кипяченой холодной воды.
Нет – тогда подавайте как суп, с овощами-гриль и гренками.
Паэлья с морепродуктами
Сегодня Испанию невозможно представить без этого блюда. Местные повара готовят до 300 вариаций на открытом огне, но самое популярное среди туристов все же блюдо с морепродуктами.
Ингредиенты:
Рис (длиннозерный) 300 г
Морепродукты 400 г
Помидоры 4 шт
Бульон 1 л
Лук 1 шт.
Петрушка (пучок)
Лимон 1 шт.
Вино (белое сухое) 3 ст. л.
Оливковое масло 1 ст. л.
Куркума 1 ч. л.
Тимьян (сушеный) 1 ч. л.
Перец (паприка) 1 ч. л.
Если есть возможность, готовьте блюдо на мангале. Это придаст процессу испанского шарма и вкуса. Нет — плита, так плита! На сковороде обжарьте нарезанный лук до мягкости. Добавьте рис, паприку и тимьян. Перемешайте.
Налейте вино. Когда оно выкипит, вылейте бульон и добавьте нарезанные ломтиками помидоров.
Посыпьте сверху куркумой и оставьте готовиться на 15 минут, помешивая время от времени.
Добавьте замороженные морепродукты и накройте кастрюлю крышкой. Готовьте на медленном огне около 5 минут, до готовности морепродуктов и риса.
Полейте блюдо соком половины лимона, украсьте петрушкой и ломтиками лимона.
Салат с тунцом
Ингредиенты:
пучок салата-латука
2-3 помидора
1 натертая морковь
1 красная луковица
2 яйца
1 банка консервированного тунца
3-4 ст. ложки сладкой кукурузы
10 крупных оливок без косточек
Для заливки:
2 ст. ложки оливкового масла
1 ст. ложка винного уксуса
Соль по вкусу
Сварить яйцо, охладить, почистить и разрезать на четыре части. Помыть листья салата, хорошо высушить их бумажной салфеткой. Натереть морковь соломкой. Нарезать помидоры на небольшие кусочки, а лук – полукольцами.
Положить на дно тарелки листья салата, затем кусочки помидора, лук, натертую морковь, оливки, кукурузу и яйцо. Посолить по вкусу, добавить оливковое масло и уксус.
Эскаливада
Это блюдо каталонской кухни хорошо подавать как гарнир к рыбе или мясу.
Ингредиенты
4 больших баклажана
4 красных сладких перца
4 средних помидора
3 луковицы
3 зубчика чеснока
4-5 столовых ложек оливкового масла
2-3 столовых ложки винного уксуса
Соль и перец по вкусу
Петрушка, тимьян и другая зелень по вкусу
Овощи помойте, но не чистите. Дайте им полностью высохнуть.
Положите баклажаны, перцы, томаты и луковицы на противень и поставьте его в духовку на 30-40 минут на 200 градусов. Если готовите на гриле, то выложите на него и обжаривайте столько же по времени, периодически переворачивая овощи.
Овощи должны потемнеть, но не превратиться в пюре. Дайте им остыть.
Теперь очистите от кожуры баклажаны, помидоры и перцы, а лук от шелухи. Удалите семена из перца и баклажанов и нарежьте их узкими длинными полосками.
Помидоры нужно порезать на 4 части, а лук кольцами.
Выложите в миску порезанные овощи слоями — сначала баклажаны, затем перец, помидоры, лук. Посолите и поперчите их. Измельчите чеснок и посыпьте им запеченные овощи.
В отдельной миске смешайте масло и уксус, а также соль и молотый перец. Полейте заправкой овощи, хорошо перемешайте и посыпьте зеленью.
Дайте настояться эскаливаде не менее 2 часов. Также можете поставить овощи в холодильник и подавать к столу на следующий день.
Можно подать блюдо как гарнир с рыбой или мясом, а можно как закуску к поджаренным брускеттам.
Tarta de Santiago
Традиционный галисийский пирог, названный в честь святого Иакова, готовится только из миндаля.
Ингредиенты:
200 гр муки
100 г масла
5 крупных яиц
щепотка соды
200 г молотого миндаля
200 г сахара
Цедра 1 лимона
0,5 ч.л. молотой корицы
1-2 ст.л. рома или бренди
Теплое масло смешать с сахаром (50 г), одним яйцом и щепоткой соды. Вымесить тесто до эластичного состояния, завернуть в пищевую пленку и положить на час в холодильник.
Яйца (желтки от белков не отделять) слегка взбить с сахаром, добавить ром или бренди. Молотый миндаль смешать с мелко натертой цедрой и корицей. Добавить миндаль в яйца и еще раз тщательно перемешать.
Форму смазать маслом, достать из холодильника тесто, распределить его по форме тонким слоем с бортиками в 2-3 см, вылить туда миндальную смесь, выпекать в разогретой до 170-180 градусов духовке 25-30 мин. или до сухой корочки.
Несмотря на яйца, тарт не должен подниматься, а быть плоским и суховатым.
Дать тарту остыть в форме.
Этот пирог традиционно украшают крестом Сантьяго. Если хотите совсем соблюсти форму, то найдите в интернете рисунок креста, распечатайте и вырежьте крест. Положите на пирог и посыпьте его сахарной пудрой вокруг креста.
Пирог подают со взбитыми сливками или шариком мороженого.
Клубничная сангрия
Вам понадобится
вино белое – 1 бутылка
клубника – 1 стакан
апельсин – 2 шт.
лимоны – по вкусу
корица в палочках – 3 шт.
Клубнику вымыть, удалить чашелистики, нарезать пластинками 2-3 мм. Лимоны и апельсин хорошенько вымыть. Тонко нарезать вместе с кожурой. В подходящий сосуд (кувшин) емкостью 1 л или немного больше выложить клубнику, посыпать 2 ч.л. сахара. Добавить дольки лимона, посыпать 2 ч.л. сахара. Деревянной лопаткой или ложкой немного утрамбовать фрукты. Оставить на 15 минут — они должны пустить сок. Залить Фрукты вином. Добавить корицу в палочках. Отправить в холодильник настояться на 3 часа. Перед подачей можно добавить минеральной воды.