Мы не создали собственной картины мира и четких координат «свой-чужой», и это причина успеха российской пропаганды в Украине на 6-м году войны с РФ.

Журналист Павел Казарин имеет паспорт гражданина РФ – внутренний и заграничный. Эти документы оккупационная администрация Крыма оформила принудительно как на жителя, прописанного на полуострове. Сам журналист говорит, что пытался легально избавиться от этих документов, но из-за нюансов бюрократического процесса двух последних лет на это хватило.

Эта бытовая история стала политической по следующим причинам. С одной стороны, действительно как-то неудобно получается: человек, последовательно разоблачает грессию России против Украины, но имеет паспорт гражданина страны-агрессора.

Но с другой, «обличители» – это Шарий и Портнов, которые могли добыть информацию разве что в коллаборации с соответствующими учреждениями РФ.

Наконец, Казарин получил вес в обществе в том числе и благодаря антироссийской риторике, ставшей одним из мобилизующих факторов в гибридном противостоянии с РФ. И на этом фоне акции по дискредитации Казарина можно расценивать как одно из мероприятий по деморализации украинского общества на шестой год войны. Или же – вообще накануне нового витка агрессии РФ: в марте российские военные в Крыму тренировались атаковать стратегические объекты Юга Украины, даже – аэродром Кульбакино возле Николаева.

В свою очередь, стиль «вброса» по Казарину позволяет предполагать, что технологами акции были идейные соратники Владислава Суркова, который уволился с поста помощника Путина в январе этого года. Очевидно, эти технологи достигли своего результата, если споры в соцсетях шли только вокруг самого факта наличия у Казарина российского паспорта.

Потому что здесь следовало бы говорить о совсем других вопросах: по каким признакам может быть проукраинской человек даже с паспортом РФ? Можно ли такие признаки применить и к Казарину? И вообще стоит ли хоть как-то реагировать на обвинения против проукраинских деятелей, которые выдвигают пророссийские деятели? Задать такие вопросы и дать на них ответ крайне необходимо, чтобы не проиграть в гибридной войне с РФ и «Русский миром».

Мы уязвимы в том, что опираемся на символы и фигуры, но не на «правила игры». Хотя еще лет 100 назад французский историк Ренан открыл, что «нация – это не только сообщество людей, но и постоянный плесбисцит между этими людьми».

Гуманитарное бомбардировки

В Украине Владислав Сурков был известен как сторонник силовых действий против нашей страны. А вот в России Сурков известен и как сторонник интеллектуального течения «методологов». «Методологи» в свою очередь, это создатели и сторонники дисциплины «методология» – некоего синтеза психологии творчества, психологии управления и психологии мышления, кибернетики и философии марксизма.

«Методологи» убеждены, что сейчас технологии управления позволяют обходиться без прямого управления системами любого типа. Проще говоря – чтобы управлять Украиной, России уже не обязательно иметь в Киеве собственный марионеточный режим, опираться на штыки оккупантов.

В свою очередь, любые системы можно как ломать, так и развивать благодаря технологиям «косвенного управления» – это может быть даже интенсивная пропаганда из всех возможных медийных рупоров.

По теории «методологов», чтобы отработать технологии «косвенного управления», нужно разыграть методологические игры разного уровня сложности: «производственную» – то есть когда моделируется определенная цепочка событий; «ролевую» – когда при определенном повороте событий моделируется поведение их участников; или «организационно-деятельностную» – когда моделируется образ мышления участников событий. Может быть и четвертый вид – «стратегически рефлексивный», который по сути объединяет три предыдущие виды игр.

«Методологи» также пользуются понятием «фокальная точка» – то есть позиция, в которой можно навязать противнику не только свое видение мира, но и подтолкнуть к ошибочным и невыгодных ходам в ответ. А создание «фокальной точки» должно происходить по тезисам исследователя психологии творчества Рубинштейна – «для эффективного влияния извне нужно создать соответствующие условия для восприятия внутри системы». Проще говоря – чтобы российской пропаганде начали в чем верить даже патриотичные граждане, для этого нужно соответственно «разложить» общество.

И судя по всему, такую форму «стратегически рефлексивной игры» по деморализации украинского общества мы имеем сомнительное удовольствие наблюдать он-лайн, в прямом эфире. То есть – когда в Москву для участия в пропагандистских шоу ездят спикеры из Украины. Или же – когда в эфире пророссийских каналов Украины политики патриотического лагеря приходят на споры с пророссийски настроенными спикерами, и эти споры проигрывают.

Кстати, в таких шоу можно увидеть проявление так называемого «распадающегося анализа» – то есть когда анализ ситуации ведется на основе одного факта, вырванного из контекста.

«Методологи» также пользуются понятием «управляемый хаос», который по их же определению является одновременно – «бессубъектностью развития». Это – ситуация, когда страна или потеряла собственных моральных авторитетов, или же когда некому задавать вектор развития страны.

Также «методологи» считают, что общество – это лишь механизм, который можно легко разложить на составляющие. Конструкции мышления сильнее людей, а само мышление может проявляться не только в речи, но и в символах или предметах, которые нас окружают.

Нюанс ситуации в том, что здесь мы можем говорить разве что о проявлениях технологий «методологов» в той или иной информатаке. Настоящую цель таких действий выявить вряд ли удастся, потому что мы не знаем истинных намерений наших противников.

Здесь еще стоит добавить, что в России к «методологов» относят руководителя администрации Путина Антона Вайна и первого заместителя руководителя АП Путина Сергея Кириенко.

Почему же тогда россияне обратились к вооруженной агрессии против Украины? А проблема в том, что основатель движения «методологов» Щедровицкий Г.П. является заодно и первичным автором концепции «русского мира». То есть – что Россия с помощью своих диаспор противопоставлять себя «коллективному Запада» и экспортирует «гуманитарные» технологии (то есть те, которые основаны на гуманитарных науках).

Искусство войны за картину мира

Когда мы говорим, что Путин через агрессию против Украины хочет восстановить СССР, то надо уточнить, в каком именно формате может быть восстановлен тот же СССР. Например, Солженицын в своем тексте «Как нам обустроить Россию» образца 1990 года говорит о «урезанном» СССР, в который входит Беларусь, Россия, Украина и территории Казахстана, населенные украинцами и русскими. Причем такая государственность должна быть унитарной, без всякого деления на «союзные республики».

Марионеточные «народные республики» как инструмент агрессии – это изобретение вообще последнего президента СССР Михаила Горбачева. В том смысле, что Горбачев в случае провала замысла с новым Союзным договором намеревался от России выставить территориальные претензии соседним республикам на области с русскоязычным населением. А потом эти области, соответственно, отвоевать с помощью Советской Армии. Затем похожий маневр пытался провернуть Ельцин, но Россию довольно скоро «подкосил» экономический кризис и война в Чечне.

По сути, Путину не надо было ничего придумывать, он просто пользуется наработками своих предшественников. Но на этом фоне становится понятно, почему россиянам так важно вернуть Украину в сферу своего влияния.

Также надо отметить – субъективная «усталость от войны» вполне может поражать нации, и это отнюдь не изобретение технологов «Зе-команды». Например, британский писатель Ивлин Во в книге «Офицеры и джентльмены» о Второй мировой войне описывает такие приметы времени. В мае 1941 года почему-то на английских танковых заводах упала производительность труда, хотя угроза от Третьего Рейха никуда не исчезла. «Разбудить» трудовой энтузиазм удалось только в июне того года, под предлогом кампании «больше танков нашим российским друзьям» (то есть, для СССР, который уже вступил войну против Германии). А в английских кафе того времени подавали «французские» сыр и вино, которыеякобы во время очередного рейда получили британские «коммандос».

Или же – после переговоров о перемирии с СССР летом 1944 года все правительство Финляндии «слегло» с нернымы болезнями, по психосоматике. Элита финнов были людьми с четкой системой координат, но очевидно, что и они не выдержали сложной перспективы: согласиться на унизительные требования россиян, или же вести войну «до последнего патрона» и бесславно стать шестнадцатой республикой Советского Союза. И при этом россияне смогли достаточно «поломать» Финляндию, чтобы и в начале 1945 года она повела так называемую «Лапландский войну», против остатков немецких войск на севере страны.

И с того же времени искусство войны пошло по вектору деморализации противника еще до начала боевых действий, в частности благодаря пропаганде и информационным атакам. И именно на деморализацию противника работают атаки как и по картине мира в целом, так и по весомым для общества фигурам в частности.

Здесь следует отметить, что в Москве могли изучить реакцию на российский паспорт еще год назад. Дело в том, что во время избирательной кампании «Слуги народа» вынуждены были исключить из списка Михаила Соколова, у которого тоже обнаружили российский паспорт. Первым о нем написал Сергей Стерненко.

Очевидно, что по кейсу Соколова россияне провели свою «стратегически рефлексивную игру», ее результаты применили и против Казарина, причем применили успешно.

В противном случае, споры бы в соцсетях пошли в совершенно ином ключе. Например, что случай с Казариным – как раз свидетельство действенности идеологии Украины по деоккупации Крыму. Человек-житель Крыма, которая под давлением обстоятельств получил российский паспорт, увлекся образом свободной и успешной Украины, и добилась успеха на нашей земле. Кажется, таких выгодных инфоповодов «проукраинская» пропаганда не получала давно.

Это суждение можно было бы развивать и в «историческом» ключе – что еще Великое Княжество Литовское успешно использовало беглецов от Московии для войны против царя Ивана Грозного.

Мы спорим с картинами мира, которые создает российская пропаганда, но зато – не создаем свои. Поэтому и не достигли на данный момент успеха в гибридной войне с Россией.