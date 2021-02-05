На фоне санкций, под которые попали телеканалы пула Медведчука, потерялась еще одна тема. На этой неделе сначала Юлия Тимошенко, а затем и Давид Арахамия заговорили о коалиции «Слуг» и «Батькивщины». Очевидно, Юлия Тимошенко хочет в третий раз стать премьером, но есть ли шансы на это у нее, разбирались Буквы.

Если Юлии Тимошенко что-то хочется, то она точно попытается этого достичь, насколько бы безнадежным кому-то не казался ее план.

Март 2007. Юлия Тимошенко прилетает в США. Ей страшно, ведь она здесь впервые со времени, когда посадили Павла Лазаренко – ее близкого соратника, который привел ее в большую политику и с которым ее связывают сомнительные сделки. Впрочем, у Тимошенко есть цель, которая помогает преодолевать страх – ей надо получить международную поддержку, чтобы организовать досрочные выборы в Украине и вернуть себе пост премьера.

С осени она устроила себе международное турне, чтобы добиться перевыборов. Сначала были Брюссель и Берлин, а на рождественские праздники Тимошенко полетела в Израиль. Но не для того, чтобы помолиться. Юлия Владимировна поселилась в отеле «Король Давид», где также жила госсекретарь США Кондолиза Райс.

Тимошенко било очень нужно было фото с самой влиятельной женщиной мира и она не раз «случайно» прогуливалась по коридору, чтобы встретить важную гостью. Говорят, они таки пересеклись в коридоре, но фото не получилось. Впрочем, это же был лишь один из элементов кампании лидера «Батькивщины», чтобы организовать в стране досрочные парламентские выборы. В конце концов, через месяц в США она встретилась и с Райс, и с Олбрайт.

И к концу весны она уже убедила президента Ющенко распускать Раду. А перед тем, сама же фактически умножила его на ноль, проголосовав с Партией регионов нужный ей закон о полномочиях Кабмина. Янукович думал, что этот закон для него. А Тимошенко строила крепость для себя.

Ни ненависть, ни презрение никогда не мешали Юлии Владимировне сесть за стол переговоров, если она видела в этом большую выгоду. При этом никогда не забывала максимально сильно использовать свою женскую привлекательность.

Январь 2020. Юлия Тимошенко приходит на первый согласительный Верховной Рады в новом образе и заставляет всех говорить только о себе, а на следующий день неожиданно попадется на переписке с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

«Представляю, сколько людей хочет сегодня поздравить президента. Вам сегодня нелегко) Я уже в Киеве, материалы подготовила. Готова продолжить наш разговор, приглашаю вас в гости вечером в ближайшие удобные Вам дни. Обнимаю», – пишет Тимошенко Ермаку.

Это та самая Тимошенко, чья партия номинально находится в оппозиции. Которая критикует власть за закон о земле, игорном бизнесе и газ не по три гривны.

Та самая Тимошенко, которую Зеленский осенью 2019 отлучил от «сладенького».

«Посмотрите, какой красивый вид имеет сейчас “оппозиция”. Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают “сладенького” – поиздевался Зеленский над Тимошенко, которой не позволил зайти на ряд аграрных «кормушек». «Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек-пот! А дальше все по сценарию … Ну вы в курсе … Словом, ждем Вас на корпоративах … Можно со своим пианино 🙂 »- ответила ему Тимошенко.

Но в оппозицию пошла только после голосования за закон о земле и только под давлением старожилов партии, которые понимали, что такое заигрывание с властью может дорого стоить.

Впрочем, даже несмотря на метания горах бумаги в голову аграрного комитета Сольского Тимошенко никогда за эти 2 года не позволила себе личных выпадов и унижений Зеленского.

Это когда-то она могла рассказать анекдот о политических оппонентов: “Белочка и зайчик полюбили друг друга и создали семью. И начали жить, любить друг друга, а дети не рождаются. И они пошли к мудрой сове и спрашивают:” Что нам делать? Мы белочка и зайчик создали семью, а дети не рождаются. Это почему? Потому что мы такие разные, мы белочка и зайчик? ». А сова посмотрела и говорит:” Нет! Потому что вы оба мальчики “.

Сейчас же острые шпильки разве что в волосах лидера «Батькивщины».

Кажется, сколько Зеленский у власти, столько Тимошенко вынашивает в себе идею стать премьером при слабом президенте. И если сначала соратники Тимошенко еще пробовали объяснять это желание как технологию к выборам, то теперь им все труднее скрывать желание лидера. Тем более, что Юлия Владимировна охотно идет на совместные действия с властями.

В начале декабря прошлого года «Батькивщина» пошла на союз со «Слугой народа» в киевском облсовете и помогла сомнительным образом стать председателем соратнику Зеленского. В обмен «Батькивщина» должна получить должность в министерстве регионального развития для Анны Стариковой.

Через несколько недель аналогичная история повторилась в Запорожье – «Батькивщина» поддержала голову от «Слуги», а уже на следующий день представитель этой партии Александр Старух получил должность председателя облгосадминистрации.

И самое смешное – через год после перепалки о «сладеньком» Тимошенко таки завела своего кадра в ГПЗКУ. Заместителем председателя правления стал Андрей Власенко. Говорят, именно этой должностью власть расплатилась с Тимошенко за голосование за бюджет в первом чтении. Во втором чтении Тимошенко также дала голоса.

И вот теперь у Тимошенко снова есть документы для переговоров с Ермаком.

«Я как лидер оппозиционной фракции буду прилагать все усилия для того, чтобы и властных чиновников переориентировать, для того чтобы работать для страны. Я буду использовать все возможности для того, чтобы убедить поменять стратегию, которая сегодня ведется в государстве, отдает наши ресурсы, возможности, землю, деньги. Поэтому я буду говорить со всеми чиновниками без исключения», – объяснила эту переписку лидер «Батькивщины».

А через несколько дней удивила заявлением о возможной коалиции со «слугами».

“Если такое объединение президент инициирует, тотальное, полное и комплексное объединение ради того, чтобы спасти Украину и украинскую нацию, мы будем в этом участвовать”, – пообещала Тимошенко.

Еще больше удивил Давид Арахамия, который заявил следующее: «Что касается потенциально коалиционного соглашения или с Тимошенко, или с другой фракцией или группой, то это – открытый диалог”.

Его коллега Александр Корниенко был куда осторожнее в высказываниях.

«Это же не просто мы танцуем какой-то вальс вместе с другой партией. Надо определиться, что мы танцуем: вальс, танго, сальсу или контемпорари. И чему это будет посвящено. Потому что у нас много разногласий с Юлией Владимировной: она предлагает газ по три гривны, а мы предлагаем, чтобы рынок газа был, она против продажи земли, а мы за. У меня вопрос, что это за танец будет, чтобы не оказалось, что один партнер танцует танго, а другой вообще пробежку делает », – отметил председатель партии.

На самом деле, значительную часть «Слуг», по их выражению, «буквально трясет» от заявлений Тимошенко, поэтому они плохо представляют себе ее как часть коалиции или премьера.

«Может, у нее и есть фантазии стать премьером, но я не вижу ей поддержки в нашей фракции», – признается один из влиятельных «Слуг».

«Но даже если предположить, что нас уговорят ее поддержать, я не понимаю, как она будет внедрять рынок земли, легализацию игорного бизнеса (который она запретила в 2009) и строить рынок газа. В этом наши риторики абсолютно противоположные », – говорит собеседник Букв.

Интересно, что люди, которые хорошо знают Тимошенко, тоже сомневаются в этом замысле (даже оставляя за скобками то, что ее кандидатура не понравится Америке).

«Потепление безусловное, – признает собеседник Букв. – Учитывая, что она даже не ответила на упрек о переобувании (Зеленский в последнем видео явно намекал на Тимошенко, когда говорил о политиках, которые были против закона о референдуме, но потов у них уже есть 5 вопросов на референдум – ред). Но как это может трансформироваться в премьерство – загадка. Тем более, что в этом качестве она должна делать совершенно противоположное тому, что делает Зеленский».

Сейчас то, что происходит, в окружении Тимошенко называют словом «процесс».

Возможно, в этом процессе Тимошенко рассчитывает на лояльность и поддержку двух олигархов, между которыми, похоже, лидер «Батькивщины» успешно маневрирует.

Впрочем, в игре олигархов она одна из вариантов в многоходовках.

Поэтому пока Тимошенко тщательно выстраивает внешний образ и демонстрирует на камеру, как растет к ней доверие. С надеждой, что можно повторить опыт 2004 или 2007.