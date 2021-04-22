Меморандум між Україною та ОАЕ про взаємне визнання та обмін національних водійських посвідчень був підписаний ще у лютому 2021 року, але в компаніях прокату про це ніхто не знає. Тож ловіть повчальну історію про те, як в ОАЕ взяти автівку на прокат.

ОАЕ вимагає практично від усіх International drivers license (міжнародне водійське посвідчення). У мене навіть було десь колись, але я знайшов статтю про те, що у нас тут досягнутий меморандум між країнами і можна їхати просто з українськими правами.

В Hertz, звісно ж, про цей меморандум нічого не чули. “Без IDL вам машину не віддамо!” Я припускав таку можливість, тому відразу ж ткнув їх носом до статті на сайті місцевого МВС. Кажу, будь ласка – ось фото вашого міністра, ось фото нашого міністра, давайте мені машину.

Співробітник Hertz попросив надіслати посилання на статтю корпоративною поштою, щоб переслати керівнику. Керівник теж був не в курсі такої можливості та боявся взяти відповідальність. Довелося підвищувати рівень розгляду питання на керівника цього керівника. З великою журбою співробітники почали процедуру оформлення авто.

Взяли паспорт, права, дали заповнювати форму. Потім кажуть, а у вас тут права безстрокові, а нам інтернет каже, що у вас в Україні права з терміном на 10 років. І радісно так кажуть – ми вам машину не віддамо.

Тож, довелося йти в локальну прокатну контору (якусь Luxury Car Rental), замість міжнародної. Де вся ситуація повторилася – ні, потрібно IDL, а ось фото міністрів, ескалація на менеджера, давайте документи, а немає терміну кінця дії водійських прав, але добре, напишемо в базу що термін дії по квітень 2022 року. Давайте карту на оплату, ось ваші ключі.

Моя порада на майбутнє, якщо у вас нові права, то в ОАЕ можна не брати міжнародне посвідчення водія. Якщо старі, а міняти безстрокові не хочете, то варто зробити IDL (міжнародне водійське посвідчення)

Трохи розкажу про ціни на прокат.

Так, Mazda 6, 2020 рік випуску, 2,5 літра турбований бензиновий двигун обійшлася в 60 доларів на день.

Якщо вбити в Hertz ось такі дати, наприклад, то Toyota Camry можна взяти за 132 долари за те, щоб взяти в понеділок і повернути в п’ятницю. Тобто, 33 долари за добу прокату.

А Toyota Prado буде $300 за той же термін або 75 доларів на день. Але зауважу, що їздити в пустелю побідними прокатними авто не можна, ніякого бездоріжжя.

Приємним моментом буде те, що ціни на паливо приблизно вдвоє нижчі за українські — 95 Special буде 16,86 грн за літр.