#Буквы, как всегда, собрали для вас самое смешное.
Интервьюировал Зеленского австралийский журналист Джонатан Свон, который перед этим выпустил интервью с уже бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Интервью постигла та же участь: оно тоже разлетелось на мемы.
Украинский лидер отличился в разговоре со Своном заявлениями о Байдене и НАТО, и о том, что ЕС “поделится” с Украиной вакцинами, о том, что если бы он стал президентом раньше — Крым бы не аннексировали и не только.
Всем этим Зеленский спровоцировал у украинцев неудержимое желание провести “час вопросов к украинскому президенту Джозефу Байдену”.
Вопросы к президенту США были и абстрактные:
И по сути:
У некоторых вопросов насобиралось на стихотворное произведение…
И не одно!
Пока кто-то возмущался и смеялся по поводу манер президента…
…кто-то решил попробовать как он.
Тем временем слили инфу, когда же Байден ответит на вопросы:
Так у пользователей Сети появились вопросики и к другим сильным мира сего:
К самому Зеленскому, собственно, вопросы тоже были:
Были для президента и дружеские напоминания:
Многие украинцы фантазировали и на тему того, что было бы, если бы Зеленского избрали раньше, и как бы это выглядело:
От насмешек пользователей Сети господина президента защищал советник главы ОПУ и спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Удалось ли отбиться — узнаем потом: