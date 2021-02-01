На днях глава государства пообщался с журналистами американского издания Axios. Неоднозначные цитаты из этого интервью разлетелись по Сети, а умелые украинцы не только смастерили из них мемы, но и вдохновились на стихи.

#Буквы, как всегда, собрали для вас самое смешное.

Интервьюировал Зеленского австралийский журналист Джонатан Свон, который перед этим выпустил интервью с уже бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Интервью постигла та же участь: оно тоже разлетелось на мемы.

Украинский лидер отличился в разговоре со Своном заявлениями о Байдене и НАТО, и о том, что ЕС “поделится” с Украиной вакцинами, о том, что если бы он стал президентом раньше — Крым бы не аннексировали и не только.

Всем этим Зеленский спровоцировал у украинцев неудержимое желание провести “час вопросов к украинскому президенту Джозефу Байдену”.

Вопросы к президенту США были и абстрактные:

И по сути:

У некоторых вопросов насобиралось на стихотворное произведение…

И не одно!

Пока кто-то возмущался и смеялся по поводу манер президента…

…кто-то решил попробовать как он.

Тем временем слили инфу, когда же Байден ответит на вопросы:

Так у пользователей Сети появились вопросики и к другим сильным мира сего:

К самому Зеленскому, собственно, вопросы тоже были:

Были для президента и дружеские напоминания:

Многие украинцы фантазировали и на тему того, что было бы, если бы Зеленского избрали раньше, и как бы это выглядело:

От насмешек пользователей Сети господина президента защищал советник главы ОПУ и спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Удалось ли отбиться — узнаем потом: