Рівно 10 років тому за церемонією одруження спадкоємця британського престолу принца Вільяма і його коханої Кейт Міддлтон у прямому ефірі спостерігали майже два мільярди людей з усього світу. На честь річниці весілля пара приймає поздоровлення і ділиться новими портретами в Кенсінгтонських садах і милим домашнім відео, на якому герцогів можна побачити в невимушеній сімейній обстановці разом зі своїми трьома дітьми.

Згадуючи весілля століття, #Букви простежили, як змінилася роль Кейт Міддлтон у королівській родині і якою вона стала за роки шлюбу.

З моменту весілля і до сьогоднішнього дня Кейт Міддлтон і принц Вільям стали батьками трьох малюків. У 2013 році на світ з’явився принц Джордж, в 2015 – принцеса Шарлотта, а три роки тому у пари з’явився третій малюк – принц Луї. Незважаючи на величезну кількість обов’язків, Кетрін намагається якомога більше часу присвячувати дітям, на дні народження пече їм печиво і робити знімки для сімейного фотоальбому. Сім’я для Кейт завжди залишається в пріоритеті.

І це те, до чого вона йшла досить довго.

Історія Кейт Міддлтон – історія не тільки про Попелюшку, яка зустріла принца, а й про соціальний ліфт: дівчина зі звичайної британської сім’ї подолала дуже нелегкий шлях адаптації до королівської публічності, боротьби з переслідуванням і насмішками в ЗМІ з приводу довгих залицянь принца – і до світового захоплення якостями її характеру, стилем і манерою триматися на публіці подібно королеві, ніби виховували це в неї з ранніх років.

Кейт Міддлтон народилася в звичайній родині в Беркширі: її батьки – стюардеса і авіадиспетчер, а пізніше – успішні підприємці в авіації. Сьогодні сім’я Кейт володіє компанією Party Pieces, яка поставляє товари для організації дитячих вечірок. Свого часу Кейт вчилася в престижному коледжі Marlborough, який в даний час відвідує кузина принца Вільяма Євгенія Йоркська, а потім вступила до шотландського університету Сент-Ендрюс на факультет історії мистецтв. Саме там дівчина познайомилася зі спадкоємцем британського престолу. По суті з принцом Вільямом вона знайома майже 20 років.

У 2003 році Кейт і Вільям почали зустрічатися, з кожним роком привертаючи до себе увагу громадськості.

Роль нареченої принца для Кейт Міддлтон виявилася непростою. Коли її відносини з Вільямом вперше були розкриті в 2004 році, її переслідували папараці буквально всюди, де вона була. Міддлтон пережила найбільш кричущі вторгнення в її приватне життя. Наприклад, коли її знімки, зняті папараці топлес у відпустці, стали з’являтися в європейських бульварних журналах. Королівські джерела кажуть, що все стало настільки погано, що вона була змушена на час залишити Лондон.

Втомившись від переслідувань, у жовтні 2005 року адвокат Кейт подав до суду на журналістів. Уже в наступному році у Європейський суд з прав людини звернувся принц Вільям, коли німецький журнал Das Neue опублікував фото квартири батьків Міддлтон у Лондоні, а до самої Кейт була приставлена ​​цілодобова охорона.

Газети були одержимі тим, що вони вважали прикладом соціального сходження – як дівчині з середнього класу під час навчання в університеті вдалося закохати, а потім і одружити на собі другого спадкоємця престолу Великої Британії – хоч на це і знадобилися довгі роки і глузування, начебто прізвиська Waity Katie (“Кеті, що чекає”).

Незважаючи на те що Кейт не могла похвалитися хорошим родоводом, в ній виховали відмінні якості, які допомогли їй стати тим, ким вона є сьогодні. Лідерство, харизма, відкритість, безпосередність, щирість, скромність, вихованість. Все це про Кейт Міддлтон, яка із задоволенням виконує обов’язки, які “звалилися” на неї після того, як вона вийшла заміж.

Здається, через 10 років шлюбу їй вдалося знайти баланс між простим життям звичайної британки і представниці королівського двору.

Герцогиня Кетрін лише в крайніх випадках вдається до послуг нянь, може сама сходити до супермаркету або вигуляти собаку, іноді готує домашню їжу і носить сукні демократичних брендів, які не соромлячись одягає не один раз. Куди б вона не поїхала – на військову базу або в дитячу лікарню – їй завжди щиро раді.

Часто Кейт порівнюють з принцесою Діаною, і в певному сенсі Кейт Міддлтон стала порятунком для королівської сім’ї. Переступивши поріг Кенсінгтонських покоїв, вона ніби наблизила членів британської корони до простих людей, від яких вони сильно віддалилися після смерті Діани.

Завдяки Кейт імідж королівського двору був відновлений, адже вона завоювала симпатію багатьох не тільки у Великій Британії, але і у всьому світі – про що красномовно свідчила преса, тон якої став більш поблажливим і навіть ласкаво захопленим.

Ще з першого дня шлюбу Кейт продемонструвала скромність і розумний підхід до витрати грошей платників податків – і цієї стратегії в королівській родині вона дотримується досі: макіяж на весілля Кейт Міддлтон робила самостійно.

Сьогодні висвітлення герцогині в ЗМІ виглядає теплим і підбадьорливим в усіх напрямках – чи то її стиль, образ матері або нечисленні інтерв’ю, особливо на контрасті з Меган Маркл, якій раз у раз дістається від журналістів.

Кейт повинна стати наступною принцесою Уельської, перш ніж вона стане королевою, і підготовка до цих двох ролей була нелегкою. Які б почуття не вирували в серці герцогині, у неї немає часу на інтриги та плітки і вираз хвилюють емоцій на публіці. Хіба що крім щирої радості спілкування з підданими і іншими людьми якої б то не було національності. І в цьому вона сильно схожа з королевою Єлизаветою II.

Кейт Міддлтон впевнено і щодня йде на королівську передову і зосереджується на своїй роботі – або щоб почати загальнонаціональну розмову про психічне здоров’я, або загострити увагу на проблемах, пов’язаних з раннім дитинством.

Коли вона займається цими темами, це натяк: Кетрін готова на довгострокову побудову своєї “кар’єри” в рамках королівського двору, і хоч у неї іноді і замкнутий, але завжди – дуже пристрасний характер.

За десять років шлюбу Кейт Міддлтон навчилася грамотно використовувати ЗМІ на свою користь, і тепер не уникає уваги як раніше, а виходить у центр софітів преси, щоб завжди залишатися актуальною і розділяти разом зі своїм чоловіком і 95-річним монархом тягар відповідальності перед суспільством.

Прийшло розуміння, що ЗМІ відіграють центральну роль у поширенні її діяльності, формуванні іміджу і Кейт використовує всі канали – чи то пресу або офіційні соціальні мережі, аби грамотно вибудувати свій образ як успішної і сильної материнської фігури, що відповідає майбутній королеві. При цьому зберігає кордони свого приватного життя і дає дозовану, але достатню інформацію про власну сім’ю та дітей.

На відео, яке Кенсінгтонський палац опублікував днями, сім’я Кейт Міддлтон проводить день на пляжі. На іншому кадрі принцеса Шарлотта радісно тікає від батька, а принц Джордж йде за руку з мамою. Це дало рідкісну можливість побачити Кембриджі в обстановці, в якій вони насолоджуються часом з родиною.

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Сьогодні можна впевнено сказати: Кейт Міддлтон безперечно готова виконувати головні завдання, коли прийде час.

Пропонуємо подивитися підбірку найяскравіших фото герцогині Кетрін за останні десять років і простежити еволюцію її стилю.