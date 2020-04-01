Со времени начала эпидемии коронавируса количество парниковых газов, форсирующих изменения климата, существенно снизилось. Производство в многих странах приостановлено, трафик транспортных перевозок, включая авиа, значительно упал. Даже вода в каналах Венеции стала чище. Но только ли плюсы COVID-19 принесет для экологии?

Недавно Европейское космическое агентство (ЕКА) показало, как очистился воздух над некоторыми городами в Европе после введения карантина. В регионе Парижа он оказался самым чистым за 40 лет.

В агентстве NASA уменьшения загрязнения NO2 сначала заметили вокруг Уханя, где впервые обнаружили коронавирус и ввели карантин. Потом в Италии.

На первый взгляд кажется, что несмотря на то, что COVID-19 принес семьям по всему миру много горя и сложностей, условия пандемии показывают результативность в восстановлении окружающей среды и в борьбе против климатических изменений. В действительности это не совсем так.

Чистота воздуха скорее всего явление временное, а происходящая кризисная ситуация в сфере здравоохранения имеет скрытые экологические издержки.

Маски, респираторы и защитные костюмы

Теперь, медицинская маска обязательна не только для медперсонала, но и тем, кому необходимо попасть в общественный транспорт, продуктовый магазин, аптеку или больницу. Значительная часть защитных масок изготовлена из синтетического полимера, спанбонда. Из него же делают респираторы N95 и медицинские костюмы. Такие изделия используются одноразово и их нельзя переработать, поэтому экологический след этой медицинской защиты достаточно высокий.

На данный момент никто не знает сколько таких масок, респираторов и защитных костюмов было глобально использовано с начала развития корона-эпидемии. Очевидно только одно – спрос на медицинское снаряжение растет с каждым днем, а вместе с ним и производство. Например, если в первые дни февраля Китай изготавливал 10 млн масок за сутки, то в конце месяца ежедневная норма выросла до 115 млн. В середине марта, Китай побил все рекорды и повысил планку до 200 млн. Тем временем, производство «главного аксессуара этой весны» набирает обороты и в других странах.

Антисептик

Ещё один элемент защиты, без которого трудно представить свою жизнь в разгар пандемии – это антисептик для рук. Такой гель или жидкость довольно часто продают в двух видах пластиковой тары: полиэтилентерефталат (PET-1) или полиэтилен высокой плотности (HDPE-2). Оба пластика принимают на переработку при наличии указателя с номером на дне бутылки, но сам дозатор – нет, так как его обычно не маркируют. Если принимать во внимание тот факт, что в Украине мусор сортирует примерно 4% граждан, а антисептик уже такой же дефицитный товар, как защитные маски, то очевидно наши свалки в скором времени ожидают ощутимое пластиковое прибавление.

Пластиковая безопасность

Еще недавно в обществе набирал популярности тренд безотходного существования (zero waste). Кофейни наливали кофе в многоразовую чашку клиента, а фрукты и овощи старались набрать в свои тканевые мешочки. Однако противовирусные меры и повышенные санитарные нормы стали препятствовать такому стилю жизни.

В начале марта все были удивлены заявлением сети кофеен Starbucks, в котором сообщалось, что напитки больше не будут выдавать в многоразовой посуде или в собственных чашках посетителей из-за опасений, что так может распространится COVID-19. Буквально через несколько недель такую же политику начали практиковать другие кофейни и киевские – не исключение.



С того момента, как объявили карантин в магазинах украинской столицы практически все товары фасуются в пластиковую тару, чтобы уменьшить контакт непосредственно с продуктом. Да и сами представители эко-ответственной группы населения теперь боятся брать неупакованные продукты. Пандемия поменяла приоритеты. Свалка или мусоросжигательный завод все-таки выдержат пополнения, а вот наши больницы очень вряд ли смогут осилить дополнительных пациентов.

Климатический страйк онлайн

Боязнь заражения также повлияла на работу эко-защитных груп и климатических активистов. Международное общественное движение «Пятницы ради будущего» (Fridays for Future) призвали всех прекратить сборы и перевести страйк в онлайн режим. Пока, на время эпидемии, участники FFF ограничатся распространением по социальным сетям постов с пометками #DigitalStrike и #ClimateHowl. Уже традиционно ребят поддерживает генеральный секретарь ООН, Антонио Гуттериш, выразив беспокойство, что коронавирус отвлечет мир от более важной проблемы – климатического кризиса.

Отсрочка СОР26

Превентивные меры против расширения корона-пандемии поставили под угрозу срыва запланированную на ноябрь Конференцию ООН по изменению климата в Глазго (СОР26). Все больше международных рейсов отменяется, а это значит, что подготовительный этап переговоров и встреч сейчас проходит не по намеченному сценарию. Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК) отменил все физические собрания и приостановил все официальные миссии до конца апреля.

Исходя из того, что коронавирус – явление временное, а климатический кризис происходит уже давно и в ближайшие десятилетия он будет только усугубляться, дипломаты не хотят отменять СОР26 и рассматривают вариант перехода на виртуальную коммуникацию. Тем не менее, одно дело проводить видеоконференцию на пять лиц, другое – на 30,000. Именно столько делегатов рассчитывали приехать в Глазго в ноябре. Ричард Блэк, директор Группы Энергетической и Климатической Разведки (Energy and Climate Intelligence Unit), что занимается информационной поддержкой журналистов, парламентариев и других лиц, имеющих отношение к вопросам энергетики и климата, предупреждает, что виртуальная встреча будет менее продуктивной.Одновременно вывести на онлайн связь 30,000 людей из разных стран технически сложно из-за разницы во времени и скорости интернета.

Зеленые возможности

Как бы то ни было, в нынешней ситуации можно найти и преимущества. Например, карантин может помочь каждому из нас «озеленить» свои ежедневные привычки и прежний образ существования: