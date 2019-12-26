Ожирение называют неинфекционной эпидемией наших дней: ежегодно заболевание уносит до трех миллионов жизней жителей планеты. Впервые в истории человечества от болезней, связанных с лишним весом, умирает больше людей, чем от голода. Почему люди не могут справиться с проблемой переедания, рассказывают #Буквы.

Гены и образ жизни

Столетия назад способность накапливать ресурсы организма была важным фактором для выживания. Доступ к пище был ограничен, поэтому все, что человек съедал “про запас”, тратилось. В современном мире нет необходимости бегать или ходить целый день, чтобы добыть пищу, равно как и ждать несколько суток до следующего плотного ужина. Добавить к этим факторам малоподвижный образ жизни, перенасыщенность гастро индустрии малополезными и высококалорийными продуктами – вот и основа для набора лишнего веса среднестатистического человека. Калорийность суточного рациона современного человека растет с каждым годом – если 15 лет назад средняя цифра была на отметке в 2900 ккал, то сегодня она составляет 3400 ккал.

Общее число людей с ожирением в мире около 2,1 миллиарда человек, это примерно 30% от общей численности, пишет worldpopulationreview.com. При этом количество людей, страдающих ожирением, продолжает расти – с 1975 года их стало втрое больше. По данным ресурса, в Украине 24% граждан страдают от лишнего веса. Это значительно меньше, чем у “лидера” рейтинга – Республики Науру с показателем в более чем 60%, но все же цифра выглядит пугающе по сравнению с Эфиопией, Бангладеш, Непалом, Эритреей и Мадагаскаром, где уровень ожирения населения ниже 2%.

“Хотя основными причинами ожирения и считаются генетические факторы или длительное переедание – не все так просто, – считает Мирослава Березова, доцент кафедры внутренней медицины и инфекционных заболеваний Буковинского государственного медицинского университета. – Часто на человека “давят” изменения среды – появление новых видов транспорта, растущая урбанизация, экологические и общественные изменения, что приводит к резкому снижению физической нагрузки и малоподвижному образа жизни. В половине случаев переедание может быть вызвано хроническим стрессом и депрессией. Человек попадает в ловушку постоянного переедания, не всегда понимает серьезность проблемы, и обращается за помощью уже с появлением осложнений”.

Сила привычки и психология

Психотерапевт Анастасия Лобазова уверена: основная и самая сложная причина заболевания – привычка. Человек с избыточной массой тела может быть недоволен своим внешним видом и страдать от физического дискомфорта, но спустя годы он привыкает к проблемам. Подбор одежды, привычные маршруты и нагрузка, узкий круг принимающих друзей, кулинарные привычки – все, что нужно менять, вызывает новый стресс и тревогу. Неосознанно человек решает оставаться в привычном положении, особенно, если это не сильно сказывается на здоровье и субъективном восприятии качества жизни.

“Говоря о проблеме, стоит выделить посттравматическую культуру воспитания, – комментирует психологические причины лишнего веса Лобазова. – Вслед за войнами и голодом – это установки о том, что есть надо не тогда, когда организм испытывает потребность, а “по часам”, впрок, доедать все с тарелки и “не выбрасывать” еду, “не перебирать” блюдами. В связи с этим возникают игнорирование и непонимание реальных потребностей своего организма, а это приводит к привычке переедания и предпочтению калорийной пищи. Вторая, тесно связанная с первой, причина – ошибочные связи. Здесь говорим о еде, как о средстве самоутешения: “прием пищи равно выброс глюкозы равно подъем настроения” и формирование привычки есть больше и чаще, желательно сладкое. Часто еда является средством манипуляции, например, “мороженное после супа” или регуляции поведения “за хорошее поведение конфетку”. Это переводит еду из разряда топлива для организма в разряд эмоциональной зависимости. Третья причина – стресс. Существует стереотип, что толстые люди ленивы. На самом деле человек, страдающий ожирением, может иметь очень высокую физическую нагрузку и активность, и именно из-за этого организм испытывает постоянный стресс и накапливает лишний жир. В то же время психологический стресс, различного рода травмы и конфликты способствуют выработке кортизола, который приводит к нарушению метаболизма. Особенно важно обратить внимание, если здоровый ребенок при нормальном питании начинает стремительно набирать вес. Часто причина кроется именно в хроническом стрессе, подавленных негативных переживаниях”.

Депрессия и тревога, по мнению эксперта, также являются скрытыми причинами ожирения. Кроме того, что сопутствующее нарушение работы нероймедиаторов в головном мозге приводит к сбою метаболизма, это связано и с пассивностью, отсутствием мотивации и желания заботиться о своем теле и внешнем виде в целом, хронической усталостью. Организм будто “замирает”, что расценивается мозгом как угроза для жизни, вырабатывается излишек кортизола и круг вновь замыкается.

Вред для здоровья и не только

Коварность заболевания в том, что оно не приходит в один момент – год за годом килограмм за килограммом лишний вес оккупирует человеческое тело, оказывая влияние на все органы и системы организма.

Из-за серьезных последствий ожирение нельзя рассматривать только как эстетическую проблему, считает Мирослава Березова. Есть многочисленные исследования, которые показывают связь между ожирением и появлением заболеваний, в том числе и в психо-эмоциональной сфере, что в конечном итоге приводит к инвалидизации, социальной изоляции и снижению качества жизни. Жировая ткань по последним исследованиям считается мощным эндокринным органом, который может иметь влияние как на психическое состояние человека, так и на умственные способности, говорит Березова. Мета-анализ, который был проведен в медицинском центре университета Лейдена в Нидерландах показал, что ожирение в 55% случаев может привести к усилению или появлению депрессивных состояний.

“Для верификации ожирения применяют показатель индекса массы тела (ИМТ), который рассчитывается как соотношение массы тела к росту, – поясняет Мирослава Березова. – Характер распределения жировой ткани определяется с помощью коэффициента окружность талии/окружность бедер (ОТ/ОБ). Величина ОТ/ОБ для мужчин> 1,0 и женщин> 0,85 свидетельствует об абдоминальном типе ожирения. Показателем клинического риска развития метаболических осложнений ожирения является также величина окружности талии. Для женщин этот показатель не должен превышать 80 см, для мужчин – 94 см. С превышением окружности талии даже при нормальном индексе массы тела связывают так называемое висцеральное ожирение, которое имеет многочисленные негативные последствия. Особенно это касается развития инсулинорезистентности, что может привести к развитию сахарного диабета второго типа”.

По данным Центра исследований здорового питания Калифорнийского университета, лишний вес негативно влияет на память, внимание, умственную гибкость и принятия решений. Все эти негативные последствия ожирения требуют разработки специальных программ на государственном уровне, направленных на предупреждение и профилактику ожирения. В частности, в США действуют программы, которые популяризируют нормальный вес тела и здоровый образ жизни, начиная с детского возраста. В Украине на данный момент таких программ нет.

Проблемы со здоровьем – не единственные, с которыми сталкиваются больные ожирением. Новая Зеландия отказывает в выдаче вида на жительство людям, имеющим избыточный вес, поскольку страна запустила борьбу с ожирением и не может себе позволить покрывать возможные расходы на здравоохранение, связанные с избыточных весомы иммигрантов. Во многих странах людям с лишним весом сложно найти работу. Часто такие люди сталкиваются с буллингом, в особенности это касается детей и подростов.

Как это – жить с ожирением?

“Мне 40 лет и всю сознательную жизнь я понимала, что имею лишний вес, – рассказала Буквам 40-летняя Наталья из Киева. – Когда-то лишнего веса было меньше, сейчас больше. Как менялся индекс массы тела, следила только последние 10 лет. Сейчас мой вес 96 кг при росте 169 см. Индекс массы тела – 33,6. Это максимальное значение, которое когда-либо было. В 30 лет вес был 85 кг, а в 24 – 70. Всегда хотела похудеть, но редко этим серьезно занималась. В 24 сидела на диете – меньше ела в течение примерно 4-5 месяцев, и действительно похудела на 5 кг. На этом все: остальное время я только набирала вес. Единственное исключение – это рождение детей. После родов сбросила 16 кг, набрав за беременность только 5. Но за год вес вернулся, это было в 35 лет. Именно тогда узнала, что у меня жировой гепатит – то есть, стеатогепатит. Это угнетает, но я и дальше почти ничего не делаю, чтобы сбросить вес… Сила воли отсутствует полностью”.

Собеседница подчеркивает, что, если бы что-то очень сильно болело, она больше бы внимания уделяла здоровью. В течение последних 4 лет Наталья периодически принимает лекарства, старается сидеть на диете, сделала много различных анализов – но улучшений нет. Среди проблем, которыми делится героиня, – сложность при покупке одежды – она не может купить и одеть то, что нравится, а выбирает из того, что есть. Также ей с трудом дается досуг с двумя детьми – с малышами надо бегать, играть, что также угнетает женщину. Три года назад Наталья делала FED-test на переносимость продуктов, некоторые продукты почти полностью исключила из рациона. Но результата не было.

Лишний вес в последние десятилетия без преувеличения стал проблемой мирового масштаба. Для каждого, кто с нею столкнулся, заболевание чаще всего сулит ухудшение физического и психического здоровья, а также снижение социальной активности. Государственные и частные программы, безусловно, должны поддерживать инициативы, направленные на поддержание здорового веса граждан. Но вместе с этим, каждый должен начать с себя и, как минимум, внимательно следить за качеством и количеством употребляемых продуктов.