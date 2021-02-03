Если бы Владимира Зеленского не существовало, его стоило бы выдумать. Просто для того, чтобы иллюстрировать собой эталон непоследовательности.

Казалось бы, после местных выборов все шло по накатанной. “Слуга народа” сформировала ряд местных коалиций с ОПЗЖ. Спикеры партии открыто высказывались о том, что партия Кремля – никакая не партия Кремля, а вполне себе проукраинская политическая сила. И что в сотрудничестве с ней нет никого зашквара. Патриотическое сообщество морально готовило себя к очередному Майдану и вспоминало рецепты коктейлей Молотова.

И тут как гром среди ясного неба прозвучало – Зеленский своим указом вводит решение СНБО о санкциях в отношении основного “кошелька” Медведчука Тараса Козака и связанных с Медведчуком телеканалов. Решение СНБО, очень по-иезуитски, основывалось на постановления парламента от 2018 года.

Ирония состоит в том, что я наряду с наиболее радикально антироссийскими депутатами 8-го созыва выступил соавтором этого постановления. Так что Владимир Зеленский фактически выполнит программу “киевской хунты”. В мотивах этого несомненно проукраинского решения можно копаться долго.

С точки зрения национальной безопасности оно несомненно было правильным. Поскольку трактовать телеканалы, связанные с Медведчуком, иначе, чем инструменты гибридной агрессии Кремля не приходится. Можно добавить в рассуждения известную долю конспирологии. Ведь от такого решения выиграет ещё один представитель ОПЗЖ – Сергей Левочкин. Его ориентированная на пророссийский электорат телегруппа может нарастить рейтинги.

Люди, связанные с Левочкиным, имеют в Офисе президента определённый авторитет. А тлеющий вот уже 20 лет конфликт между Медведчуком и Левочкиным давно стал притчей вот языцех. Однако я полагаю, что все гораздо проще. Санкции в отношении телеканалов связаны как с невоспрятием фигуры Медведчука самим Зеленским, так и с тем, что пул его телеканалов продуцировал целый вал критики в адрес президента. Причём не стесняясь в выражениях.

Эти же телеканалы способствовали падению рейтинга Зеленского у пророссийской части электората, наращивая за счёт этого рейтинг ОПЗЖ. При всем при этом, на страницах #Букв я много раз писал о том, что Зеленский как человек, которому чужда политика, не понимает политических сигналов, которые ему адресованы. За прошедшие полтора года он демонстрировал это непонимание как в отношениях с США, так и в отношениях с Россией.

Но проблема Владимира Зеленского состоит не только в неумении считывать такие сигналы. Верно и обратное – он не понимает, какие сигналы могут посылать его собственные действия. Сам Владимир Зеленский может быть убеждён в том, что санкциями он решает собственные проблемы. Проблему испорченных отношений с патриотической частью общества. Проблему падения собственного рейтинга. И проблему коммуникации с Кремлем. Так как активное участие в этих коммуникациях Виктора Медведчука не могло не раздражать украинского президента. Зеленский может думать в этом ключе.

Однако с точки зрения Кремля подобными действиями он купил билет на войну. Не на войну с Виктором Медведчуком. А на войну с Владимиром Путиным. Теплые близкие отношения Путина с Медведчуком не являются ни для кого секретом. Проблему Медведчука – пожизненного кандидата Путина на малороссийское генерал-губернаторство, в своё время пытался решить ещё Виктор Янукович.

После того, как силовики Януковича провели обыски в компаниях Медведчука в 2012 году, российский диктатор вместо встречи с Януковичем прилетел на крымскую дачу Медведчука. Встречу тогда транслировали все российские телеканалы.

Сигнал был воспринят Киевом и Януковичем – Медведчука не трогали. В понимании Путина именно Медведчук является основным украинским партнёром и коммуникатором. И удар по Медведчуку – все равно что удар по самому Путину. Самое же непростительное в санкциях Зеленского для самого Медведчука – это вовсе не телеканалы. Это арест, который наложен на весь его авиационный флот. В понятийном мире постсоветской политики, в которой свобода олигархического передвижения – святое право. Это – прямое унижение, которое не прощается. Владимир Зеленский скорее всего этого не понимает.

И условная чёрная метка от Кремля, которую стоит ожидать в ближайшее время может оказаться для украинского президента настоящим сюрпризом. Никакие слова о конструктивном диалоге, никакие политические переговоры не помогут. Путин и Медведчук начнут уничтожать Зеленского всеми доступными способами. Компроматом, обострением на фронте, внутренней дистабилизацией – правил в этой войне не будет. Самое же сложное Зеленского ждёт впереди.

За полтора года он фактически рассорился со всей промайданной и прозападной частью украинской элиты. По указанию Зеленского заводились дела на пятого президента Порошенко и экс-секретаря СНБО Турчинова. Его окружение насыщалось людьми эпохи Януковича. Зеленский сделал все для того, чтобы настроить против себя проукраинский электорат.

Теперь своими же действиями он потерял любую возможность для коммуникации и сотрудничества с другой, пророссийской частью элиты. В этих условиях президент Украины должен срочно искать себе новых союзников. И в реальности, а не в фантазиях Зеленского, этими союзниками могут стать только Порошенко и та часть элиты, которая пришла к власти после Революции Достинства. Однако такой разворот может потребовать от Зеленского сверхчеловеческих личных и политических усилий.

Фактически, для того, чтобы самосохраниться, ему придётся полностью сменить своё окружение, переформатировать пускай не формальное, но реальное большинство в Верховной Раде и, ослабив собственные позиции, довериться людям, которых иначе чем врагами он никогда не называл. В противном случае президента Украины ждёт война против всех.

И в этой войне он может не выстоять. Счёт пошёл на месяцы. Пожелаем Владимиру Зеленскому мудрости, которой у него никогда не было. Вдруг прорежется. В конце-концов, все президенты Украины рано или поздно становились украинскими патриотами по должности. За исключением тех, кто оказывался в Ростове. Там Владимира Зеленского уже, впрочем, не ждут!