Казалось бы, после местных выборов все шло по накатанной. “Слуга народа” сформировала ряд местных коалиций с ОПЗЖ. Спикеры партии открыто высказывались о том, что партия Кремля – никакая не партия Кремля, а вполне себе проукраинская политическая сила. И что в сотрудничестве с ней нет никого зашквара. Патриотическое сообщество морально готовило себя к очередному Майдану и вспоминало рецепты коктейлей Молотова.
И тут как гром среди ясного неба прозвучало – Зеленский своим указом вводит решение СНБО о санкциях в отношении основного “кошелька” Медведчука Тараса Козака и связанных с Медведчуком телеканалов. Решение СНБО, очень по-иезуитски, основывалось на постановления парламента от 2018 года.
Ирония состоит в том, что я наряду с наиболее радикально антироссийскими депутатами 8-го созыва выступил соавтором этого постановления. Так что Владимир Зеленский фактически выполнит программу “киевской хунты”. В мотивах этого несомненно проукраинского решения можно копаться долго.
С точки зрения национальной безопасности оно несомненно было правильным. Поскольку трактовать телеканалы, связанные с Медведчуком, иначе, чем инструменты гибридной агрессии Кремля не приходится. Можно добавить в рассуждения известную долю конспирологии. Ведь от такого решения выиграет ещё один представитель ОПЗЖ – Сергей Левочкин. Его ориентированная на пророссийский электорат телегруппа может нарастить рейтинги.
Люди, связанные с Левочкиным, имеют в Офисе президента определённый авторитет. А тлеющий вот уже 20 лет конфликт между Медведчуком и Левочкиным давно стал притчей вот языцех. Однако я полагаю, что все гораздо проще. Санкции в отношении телеканалов связаны как с невоспрятием фигуры Медведчука самим Зеленским, так и с тем, что пул его телеканалов продуцировал целый вал критики в адрес президента. Причём не стесняясь в выражениях.
Эти же телеканалы способствовали падению рейтинга Зеленского у пророссийской части электората, наращивая за счёт этого рейтинг ОПЗЖ. При всем при этом, на страницах #Букв я много раз писал о том, что Зеленский как человек, которому чужда политика, не понимает политических сигналов, которые ему адресованы. За прошедшие полтора года он демонстрировал это непонимание как в отношениях с США, так и в отношениях с Россией.
Но проблема Владимира Зеленского состоит не только в неумении считывать такие сигналы. Верно и обратное – он не понимает, какие сигналы могут посылать его собственные действия. Сам Владимир Зеленский может быть убеждён в том, что санкциями он решает собственные проблемы. Проблему испорченных отношений с патриотической частью общества. Проблему падения собственного рейтинга. И проблему коммуникации с Кремлем. Так как активное участие в этих коммуникациях Виктора Медведчука не могло не раздражать украинского президента. Зеленский может думать в этом ключе.
Однако с точки зрения Кремля подобными действиями он купил билет на войну. Не на войну с Виктором Медведчуком. А на войну с Владимиром Путиным. Теплые близкие отношения Путина с Медведчуком не являются ни для кого секретом. Проблему Медведчука – пожизненного кандидата Путина на малороссийское генерал-губернаторство, в своё время пытался решить ещё Виктор Янукович.
После того, как силовики Януковича провели обыски в компаниях Медведчука в 2012 году, российский диктатор вместо встречи с Януковичем прилетел на крымскую дачу Медведчука. Встречу тогда транслировали все российские телеканалы.
Сигнал был воспринят Киевом и Януковичем – Медведчука не трогали. В понимании Путина именно Медведчук является основным украинским партнёром и коммуникатором. И удар по Медведчуку – все равно что удар по самому Путину. Самое же непростительное в санкциях Зеленского для самого Медведчука – это вовсе не телеканалы. Это арест, который наложен на весь его авиационный флот. В понятийном мире постсоветской политики, в которой свобода олигархического передвижения – святое право. Это – прямое унижение, которое не прощается. Владимир Зеленский скорее всего этого не понимает.
И условная чёрная метка от Кремля, которую стоит ожидать в ближайшее время может оказаться для украинского президента настоящим сюрпризом. Никакие слова о конструктивном диалоге, никакие политические переговоры не помогут. Путин и Медведчук начнут уничтожать Зеленского всеми доступными способами. Компроматом, обострением на фронте, внутренней дистабилизацией – правил в этой войне не будет. Самое же сложное Зеленского ждёт впереди.
За полтора года он фактически рассорился со всей промайданной и прозападной частью украинской элиты. По указанию Зеленского заводились дела на пятого президента Порошенко и экс-секретаря СНБО Турчинова. Его окружение насыщалось людьми эпохи Януковича. Зеленский сделал все для того, чтобы настроить против себя проукраинский электорат.
Теперь своими же действиями он потерял любую возможность для коммуникации и сотрудничества с другой, пророссийской частью элиты. В этих условиях президент Украины должен срочно искать себе новых союзников. И в реальности, а не в фантазиях Зеленского, этими союзниками могут стать только Порошенко и та часть элиты, которая пришла к власти после Революции Достинства. Однако такой разворот может потребовать от Зеленского сверхчеловеческих личных и политических усилий.
Фактически, для того, чтобы самосохраниться, ему придётся полностью сменить своё окружение, переформатировать пускай не формальное, но реальное большинство в Верховной Раде и, ослабив собственные позиции, довериться людям, которых иначе чем врагами он никогда не называл. В противном случае президента Украины ждёт война против всех.
И в этой войне он может не выстоять. Счёт пошёл на месяцы. Пожелаем Владимиру Зеленскому мудрости, которой у него никогда не было. Вдруг прорежется. В конце-концов, все президенты Украины рано или поздно становились украинскими патриотами по должности. За исключением тех, кто оказывался в Ростове. Там Владимира Зеленского уже, впрочем, не ждут!