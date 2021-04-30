У п'ятницю, 20 квітня, стало відомо, що Юлія Мендель залишає посаду прессекретарки президента України Володимира Зеленського. Вона була голосом президента з червня 2019 року.

#Букви пригадують, чим запам’яталася речниця президента — у фактах та мемах.

Юлія Володимирівна пробула на цій посаді понад 1 рік та 10 місяців. Ця робота, як вона сама акцентувала, значно змінила її життя (зокрема, вона скаржилася на дуже напружений графік, через який їй довелося розірвати стосунки з коханим).

Перед призначення Мендель, як відомо, працювала на кількох українських телеканалах, співпрацювала з відомими американськими ЗМІ, а у 2016 році навіть встигла встрягти у секс-скандал.

Перші скандали за її участі вже у ролі речниці Глави держави почали ставатися незабаром після її призначення (про обставини працевлаштування вона детально розповідала в березні).

Останнім часом паралельно з основною роботою в ОПУ Мендель також вела шоу на державному каналі “Дом”. Щоправда, на каналі після жорсткої критики з боку глядачів її називали виключно гостею “Погляду з Банкової”.

Мендель і журналісти

Як речниця президента Мендель відзначилася упередженим (а подекуди й агресивним) ставленням до деяких ЗМІ й окремих журналістів.

Зокрема, вона здебільшого не відповідала на наші дзвінки та повідомлення, а інколи й заносила номери журналістів до “чорного списку”. #Буквам до того ж відмовляли й в акредитації на пресконференції президента.

Також Мендель видаляла журналістів з друзів у соцмережах, коли ті ставили незручні запитання, про що представники медіа розповідали відкрито.

Бувало й таке, що Мендель проявляла агресію щодо журналістів. Зокрема, вона здійснила фізичний напад на журналіста “Схем” Сергія Андрушка, який хотів поставити запитання Зеленському.

Журналістка видання “Апостроф” Юлія Забєліна, журналіст “Радіо Свобода” Крістофер Міллер і журналістка видання “Лівий берег” Наталія Шимків також розповідали, що стикалися з агресивною поведінкою прессекретарки.

Примітно, що президент Зеленський у цих випадках ставав на захист Мендель, кажучи: “Дівчину буду захищати”. Сама ж Мендель скаржилася, що після набуття розголосу цими інцидентами її цькують.

Конфузи з Мендель

Мендель нерідко привертала увагу до себе через неоднозначні заяви щодо військових, фемінізму, мовного та багатьох інших питань.

До прикладу, 8 червня 2019 року, лише за 5 днів після призначення, в етері “1+1” вона звинуватила українських військових у тому, що вони нібито гатили по об’єктах цивільної інфраструктури, відповідаючи на провокації бойовиків. Через ці заяви її викликали на допит до Генеральної прокуратури.

Цьогоріч Мендель висловила думку про нібито існування в Україні української російської мови, чим сколихнула хвилю критики на свою адресу. Вона опонувала, закликавши борців за українську мову спрямувати енергію на вивчення звичайної граматики, а Офісу довелося пояснювати, що її заяви є її особистою думкою.

Траплялися й доволі дивні історії, пов’язані з речницею президента. Зокрема, у липні 2020 року поширювалися чутки про її нібито вагітність від Зеленського. Сама Мендель називала їх фейком і розвіювала сумніви розповідями про те, що в неї є партнер. За майже рік дитини так і не з’явилося.

Інколи Мендель привертала до себе увагу через неоднозначну комунікацію в соцмережах. До прикладу, одного разу вона вирішила поцікавитися в українців, що для них зараз важливіше — гроші, здоров’я, енергія або час. Українці не зрозуміли, і речниця опублікувала додаткові роз’яснення з цього приводу. Після цього дописів у стилі влогу в неї не з’являлося.

Активне обговорення провокувало і вбрання прессекретарки президента. Так, Мережею ширилися архівні фото, на яких Мендель зі стрічкою пропагандистського каналу Russia Today. Утім пояснила його походження речниця президента лише в жовтні 2020 року.

Побут прессекретарки теж опинявся в епіцентрі суспільної уваги. До прикладу, коли вона похвалилася своїми кулінарними здібностями й спекла шоколадний десерт у вигляді ведмедиків, один з яких вийшов не зовсім вдалим.

Інша ситуація сталася під час нещодавнього візиту президента до Франції. Тоді Мендель розкритикували й за вбрання, обране для брифінгу в Парижі, і за грубе недотримання етикету.

Мендель і помилки

Загалом публічна комунікація пресслужби Офісу президента останні майже два роки провокувала хвилю обурень і жартів. Траплялися й хибодруки, і логічні помилки, і географічні.

На своїх персональних сторінках Мендель теж нерідко припускалася помилок у дописах. До прикладу, вона коментувала хворобу Зеленського словами: “На жаль… Президент почувається добре”.

А ще називала Литву Латвією (щоправда, запевняючи згодом, що це був тролінг).

Серед хибодруків речниці Глави держави запам’ятався “Президень“.