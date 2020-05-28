Проект закона "О медиации" за №3504 было зарегистрирован 19 мая, но станет ли от него легче судам и какие "профессионалы" получат работу, рассказывают Буквы

Тема законодательного урегулирования процесса медиации в Украине не нова, и довольно давно и активно обсуждается в профессиональной среде. Однако представленный по инициативе премьер-министра законопроект вызывает достаточно много вопросов.

Начнем с определения. Медиацией называют способ урегулирования спора с участием посредника (медиатора), который заключается в налаживании коммуникации между конфликтующими сторонами и улаживании спора по их взаимному согласию. В отличие от суда, медиатор не наделен правом принимать решения – это прерогатива сторон спора.

Представленный на рассмотрение ВР законопроект определяет такие правовые основы проведения медиации:

медиация может применяться в любых конфликтах (спорах), которые возникают в гражданских, семейных, трудовых, хозяйственных, административных правоотношениях, а также уголовных производствах при заключении соглашений о примирении между потерпевшим и подозреваемым, обвиняемым и в других сферах общественных отношений;

обращаться к медиатору можно будет как при передаче спора на рассмотрение суда, так и во время судебного разбирательства и в процессе исполнения решения суда;

медиация проводится по взаимному согласию сторон, с учетом принципов добровольности, конфиденциальности, независимости, беспристрастности медиатора, самоопределения и равноправия сторон медиации;

медиатором может стать любое физическое лицо, имеющее высшее образование и прошло базовую подготовку в области медиации в Украине или за ее пределами;

подготовка в сфере медиации составит не менее 90 часов обучения медиатора, в том числе 45 часов практического обучения, и будет включать теоретические знания и практические навыки по принципам, порядку и методике проведения медиации, правового регулирования медиации, этики медиатора, ведения переговоров и урегулирования конфликтов ( споров);

подготовку в области медиации будут осуществлять учебные заведения, а также организации, обеспечивающие проведение медиации, объединения медиаторов, субъекты хозяйствования любой формы собственности и организационно-правовой формы, имеющих право оказывать услуги в сфере медиации или организовывать их предоставления в соответствии с законодательством;

начинаются реестры медиаторов, ведение которых возлагается на объединение медиаторов, организации, обеспечивающие проведение медиации, а также органы государственной власти и органы местного самоуправления, которые привлекают медиаторов или услугами которых пользуются.

Кроме формального закрепления такого понятия и явления как медиация, предлагаемый Кабмином законопроект не привносит в украинское законодательство ничего кардинально нового. Переговорный процесс как способ урегулирования спора, широко применялся и ранее, это одна из базовых юридических практик. Уже несколько лет в украинском законодательстве существует и такое явление, как урегулирование спора с участием судьи, где с согласия участников процесса суд выступает фактически в роли медиатора, отходя от императивного метода разрешения спора к переговорному, в котором судья пытается привести участников дела к заключению соглашения по предмету спора.

Разница между существующим положением и предложением Кабмина, кроме формализации явления, заключается только в профессионализме лица медиатора. И адвокат, и судья являются специалистами в области права, получили свой статус по результатам соответствующего квалификационной оценки, имели большой практический и теоретический опыт на момент прохождения упомянутого оценки и прошли специальную подготовку и стажировку, продолжительность которых составляет от 3 месяцев до года у судей и шесть месяцев у адвокатов.

Зато Кабинет министров предлагает передать процедуру разрешения спора, а любой спор имеет в основе нарушение, оспариваемое или не признаное право по меньшей мере одного из его участников – в распоряжение лиц, от которых требуется лишь наличие высшего образования (без указания специализации) и прохождение 90 -часового обучения. При этом никаких стандартов такого обучения законопроект не предусматривает, более того передает право подготовки медиаторов фактически любому желающему (в законе прямо указывается, что подготовка в сфере медиации осуществляют учебные заведения, в которых, согласно действующему законодательству, относятся любые заведения, основным видом деятельности которых является образовательный. Например – школы). При таких условиях, качество, профессионализм и профессионализм работы медиаторов остаются вопросом риторическим. Такое положение дел неизбежно приведет не к ускорению и упрощению процесса разрешения споров, а к росту числа самых споров, как и рост тяжести последствий такого “решения”.

Отдельного предостережения заслуживает предложение внести изменения в статью 7 Закона Украины «О судебном сборе», которым предусматривается, что в случае успешного проведения медиации по спору, который является предметом рассмотрения суда, соответствующей стороне производства будет возвращено 60% уплаченного судебного сбора. Логика такого нововведения остается непонятной по нескольким причинам.

Во-первых, урегулирование спора, рассматриваемого судом, путем заключения мирового соглашения является вполне привычным явлением и за все время его существования никаких льгот по государственной пошлине не существовало, поскольку судебный сбор платится за подачу заявлений, жалоб в суд, а не за решение судом спора.

Во-вторых, это можно расценить как попытку самоустранение от правосудия со стороны государства, путем материального стимулирования истца к урегулированию спора во внесудебном порядке, что опять же идет вразрез с логикой взимания судебного сбора, поскольку стороны по-прежнему не были лишены права и возможности урегулировать свои претензии, не обращаясь в суд. Если же такое предложение имеет целью разгрузку судов, то ее эффективность крайне спорная, поскольку с момента регистрации заявления или жалобы в суде, большая часть “административной” работы все равно будет сделана судом, независимо от дальнейшей судьбы самого дела.

Подытоживая, можно сказать, что предлагаемый законопроект несет в себе больше рисков и вопросов, чем решает проблем. Не привнося в законодательство ничего, кроме простой формализации существующего положения (которое и без того имеет достаточное законодательное оформление), он открывает широкое поле как для злоупотреблений самой процедурой медиации, так и для ее дискредитации, из-за отсутствия надлежащих стандартов, требований и гарантий и для самой процедуры, и для будущих медиаторов. Остается надеяться, что к моменту голосования, в законопроект будут внесены необходимые поправки с учетом уже наработанного в этой сфере профессиональным сообществом.