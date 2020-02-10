Такое мнение высказал бизнесмен и меценат Павел Фукс в своем Telegram-канале.

Аргентина отказалась выплатить долги кредиторам. Ее внешние обязательства достигли 100 млрд долларов. В ситуации, когда платить нечем, а экономика в рецессии, аргентинцы выбрали интересы своей страны.

Основным держателем долга Аргентины является Международный валютный фонд. После расширения программы в 2018 году ему Буэнос-Айрес задолжал 57 млрд долларов.

Годы сотрудничества с МВФ ни к чему хорошему Аргентину не привели. Сохраняется высокая угроза дефолта, а экономика сокращается (минус 1,7% ВВП за прошлый год). Вице-президент Кристина Фернандес де Киршне считает, что для выхода из рецессии нужно перестать выводить из страны валюту по долгам, а вместо этого запустить программу больших государственных инвестиций.

Аргентинцы не стесняются своего положения. Почитайте однозначное высказывание Кристины: “Первое, что мы должны сделать, чтобы иметь возможность платить, – это выйти из рецессии. … В случае рецессии никто не заплатит даже полцента, а выход из рецессии – через большие государственные инвестиции”.

В Украине не хватает этой смелости называть вещи своими именами. Например, то, что советы МВФ для развития государства, мягко говоря, сомнительны. Во-вторых, мы каждый год выводим миллиарды долларов из украинской экономики на выплату долгов вместо того, чтобы инвестировать их в себя. Странно отказываться признавать свой интерес самым главным.

“Бедная страна, сохранившая лицо” – звучит глупо, а не гордо. Кабмину Алексея Гончарука нужно наконец это признать.

Мы теряем время. Время – это люди, мигрирующие на заработки, а сейчас и на учебу. Им часто некуда возвращаться. Ведь потерянное сейчас время – это также отставание в уровне жизни, технологиях и экономическом потенциале. Из года в год оно лишь увеличивается.

Полумеры могли помочь в былые годы, когда сохранялись большие возможности промышленников. Однако в конце 2019 года сокращение промпроизводства ускорилось до 7,5%.

Украина обязана реструктуризировать выплату долгов, отложив их на 15-20 лет. Это не много. Даже в частном бизнесе перспектива планирования может быть на более длительный срок. Для государств это вообще не срок. Нужно брать ответственность – за реформы, за будущее. Кабмину пора задуматься, с кем он: с МВФ или с украинцами.