В списке богатейших людей мира сменился лидер. Владелец конгломерата товаров класса люкс LVMH Бернар Арно возглавил список Forbes в 2020 году. Как Арно стал ультрабогатым миллиардером и о секретах его успеха – читайте в материале "Букв".

Биография

Бернар Арно родился во французском городе Рубе в 1949 году и закончил престижную Политехническую школу в Париже, где получил образование инженера. Предпринимательская жилка передалась ему генетически: отец Бернара занимался крупным строительным бизнесом.

Получив высшее образование, будущий миллиардер начал работать в компании отца Ferret-Savinel и для этого отправился в США, где управлял американским филиалом семейной фирмы и строил курорты во Флориде. Спустя три года он вернулся во Францию и там изменил деятельность фирмы со строительных работ на сделки с недвижимостью. Компанию отца он возглавил в 1978 году – в 30-летнем возрасте.

На должности президента Ferret-Savinel он находился до 1984 года, а после стал принимать коммерчески правильные решения, которые принесли ему прибыль и звание богатейшего человека в мире.

Бернар Арно женат и имеет пятерых детей. За свои заслуги перед французским народом он удостоен звания командора Ордена Почетного легиона и командора Ордена Искусств и литературы.

Бизнес LVMH

Реорганизовав холдинг Financière Agache, молодой бизнесмен сделал ставку на индустрию роскоши и в 1984 году инвестировал $15 млн из семейного капитала в обанкротившуюся компанию Boussac, которая занималась производством дорогих тканей. Затем он приобрел убыточный в то время модный Дом Christian Dior, который в его инвестиционной стратегии занял лидирующие позиции.

За несколько лет его портфель пополнился брендами Louis Vuitton, Moët Hennessy, а в 1987 году (путем слияния этих двух игроков рынка роскоши) появилась известная империя Бернара Арно – LVMH.

Далее бизнесмен продолжает расширять свою компанию, пополняя ее все новыми брендами. В 1996 году он купил за $2,6 млрд контрольный пакет акций сети беспошлинных магазинов DFS Group, а также Дома Céline и Loewe. В 1997-м в портфеле LVMH появилась французская сеть магазинов парфюмерии и косметики Sephora. В 1999 году Арно стал скупать производителей часов – Tag Heuer AG, Zenith, Ebel и Chaumet – так в компании образовалось подразделение часов и ювелирных украшений, которое в 2011 году пополнилось известным итальянским брендом Bulgari.

Сегодня в состав группы LVMH входят 75 выдающихся мировых домов, сфера деятельности которых охватила все пять основных сегментов рынка товаров класса люкс.

Но сферы бизнеса LVMH не ограничиваются лишь этим. В одном конгломерате Бернар Арно объединил людей и бренды, которые разделяют его страсть к стильной жизни, культуре и искусству. В этом сегменте представлено 11 домов – печатные издания об экономике и культуре Les Echos, судостроительная верфь Royal Van Lent, выпускающая яхты Feadship индивидуального производства, сеть элитных отелей Cheval Blanc, парижский парк развлечений Le Jardin d’Acclimatation, сеть роскошных отелей и поездов Belmond, которая также организует сафари-туры, и прочие Дома.

Сегодня французский предприниматель занимает должность генерального директора и председателя LVMH, а семье Арно принадлежит почти половина акций конгломерата.

Стоит сказать, что Арно – блестящий стратег и маркетолог, который тонко чувствует время. Работая с состоятельной и платежеспособной аудиторией, в последние несколько лет он нацелился на молодое и прогрессивное поколение клиентов и заключил контракт с Рианной.

Совместно с конгломератом LVMH барбадосская певица представила в 2017 году бренд косметики Fenty Beauty, а позже – модный дом Fenty. Это стало удачным решением Арно: он дал карт-бланш Рианне, которая, в свою очередь, сломала все стереотипе о рекламе косметики. Так, в видеороликах Fenty Beauty появляются модели с настоящими прыщами вместо нарисованных, а также марка наняла визажиста Гектора Эспиналя, который записал урок по макияжу для мужчин. К слову, и сама Рианна рекламирует собственные новинки косметики весьма необычным образом: например, собираясь на съемку американского Vogue. Благодаря таким креативным ходам в первый год Fenty Beauty обогнала по продажам селебрити-бренды Ким Кардашьян и Кайли Дженнер.

Forbes

Бернар Арно попал в список долларовых миллиардеров в 1997 году. В том же году он сказал в интервью Forbes: “Для того, чтобы прийти к успеху, нужно обладать двумя абсолютно противоположными друг другу навыками: видением художника и пониманием логики маркетинга. Это очень сложный процесс”.

Долгие годы Бернар Арно – самый богатый человек Франции. В мировом рейтинге Forbes он появился в 2011 году, заняв 4-ю позицию списка с капиталом в 41 миллиард долларов.

Затем сильно откатился назад и за последние пять лет скачкообразно менял место в рейтинге. Так, в 2015 и 2016 годах не попадал даже в десятку, заняв 13 и 14 место соответственно с капиталом менее 41 миллиарда долларов.

В 2017 году Бернар Арно вернулся к “докризисному” уровню в 41,5 млрд долларов, заняв 11-ю строчку списка.

2018 год стал для Арно успешным и принес ему состояние в 76 миллиардов долларов – и 4-ю строчку Forbes.

В 2019 году капитал Бернара Арно составлял 107 миллиардов долларов: французский предприниматель занимал 2-e место после Джеффа Безоса, который лидировал второй год подряд.

В 2020 году Арно сменяет предыдущего лидера рейтинга Forbes и возглавляет список с капиталом в 116,5 млрд долларов.