Биография
Бернар Арно родился во французском городе Рубе в 1949 году и закончил престижную Политехническую школу в Париже, где получил образование инженера. Предпринимательская жилка передалась ему генетически: отец Бернара занимался крупным строительным бизнесом.
Получив высшее образование, будущий миллиардер начал работать в компании отца Ferret-Savinel и для этого отправился в США, где управлял американским филиалом семейной фирмы и строил курорты во Флориде. Спустя три года он вернулся во Францию и там изменил деятельность фирмы со строительных работ на сделки с недвижимостью. Компанию отца он возглавил в 1978 году – в 30-летнем возрасте.
На должности президента Ferret-Savinel он находился до 1984 года, а после стал принимать коммерчески правильные решения, которые принесли ему прибыль и звание богатейшего человека в мире.
Бернар Арно женат и имеет пятерых детей. За свои заслуги перед французским народом он удостоен звания командора Ордена Почетного легиона и командора Ордена Искусств и литературы.
Бизнес LVMH
Реорганизовав холдинг Financière Agache, молодой бизнесмен сделал ставку на индустрию роскоши и в 1984 году инвестировал $15 млн из семейного капитала в обанкротившуюся компанию Boussac, которая занималась производством дорогих тканей. Затем он приобрел убыточный в то время модный Дом Christian Dior, который в его инвестиционной стратегии занял лидирующие позиции.
За несколько лет его портфель пополнился брендами Louis Vuitton, Moët Hennessy, а в 1987 году (путем слияния этих двух игроков рынка роскоши) появилась известная империя Бернара Арно – LVMH.
Далее бизнесмен продолжает расширять свою компанию, пополняя ее все новыми брендами. В 1996 году он купил за $2,6 млрд контрольный пакет акций сети беспошлинных магазинов DFS Group, а также Дома Céline и Loewe. В 1997-м в портфеле LVMH появилась французская сеть магазинов парфюмерии и косметики Sephora. В 1999 году Арно стал скупать производителей часов – Tag Heuer AG, Zenith, Ebel и Chaumet – так в компании образовалось подразделение часов и ювелирных украшений, которое в 2011 году пополнилось известным итальянским брендом Bulgari.
Сегодня в состав группы LVMH входят 75 выдающихся мировых домов, сфера деятельности которых охватила все пять основных сегментов рынка товаров класса люкс.
- Мода и изделия из кожи: Christian Dior, Louis Vuitton, Loewe, Marc Jacobs, Céline, Kenzo, Givenchy, Pink Shirtmaker, Emilio Pucci, Berluti, Loro Piana, Rimowa, Nicholas Kirkwood. Этот сегмент представлен как легендарными домами, так и молодыми креативными брендами.
- Парфюмерная и косметическая продукция: Parfums Christian Dior, Guerlain, Parfums Givenchy, Kenzo Parfums, Make Up For Ever, Acqua di Parma, Maison Francis Kurkdjian. Почти все производственные мощности находятся во Франции и являются собственностью компании; некоторые из брендов имеют собственные сети бутиков, но основным каналом сбыта являются сторонние и собственные розничные сети, такие как Sephora.
- Вина и крепкие алкогольные напитки: вина Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot, Ruinart, Krug, Mercier, а также виски Woodinville Whiskey Company, Glenmorangie и Ardbeg, водка Belvedere и текила Volcán De Mi Tierra. Около 20% виноматериала дают собственные виноградники во Франции, Аргентине, Австралии и Новой Зеландии, Калифорнии, Бразилии, Испании, а также в Индии и КНР.
- Часы и ювелирные изделия: TAG Heuer, Hublot, Zenith, Bulgari, Chaumet, Fred. Совсем недавно, в ноябре 2019 года, это подразделение пополнилось ювелирным брендом Tiffany & Co. Сумма сделки составила $16,2 миллиарда и стала крупнейшей за всю историю французского конгломерата LVMH.
- Элитная сеть розничной торговли, которая включает торговые сети Duty Free Shoppers (беспошлинные магазины в аэропортах, а также 20 торговых центров под названием Galleria в крупнейших городах мира), Starboard Cruise Services (магазины на круизных лайнерах) и Sephora (косметика и парфюмерия), а также торговые центры в Париже, Le Bon Marché Rive Gauche (универмаг) и La Grande Épicerie de Paris (продуктовый магазин). Компании принадлежит более 4500 магазинов.
Но сферы бизнеса LVMH не ограничиваются лишь этим. В одном конгломерате Бернар Арно объединил людей и бренды, которые разделяют его страсть к стильной жизни, культуре и искусству. В этом сегменте представлено 11 домов – печатные издания об экономике и культуре Les Echos, судостроительная верфь Royal Van Lent, выпускающая яхты Feadship индивидуального производства, сеть элитных отелей Cheval Blanc, парижский парк развлечений Le Jardin d’Acclimatation, сеть роскошных отелей и поездов Belmond, которая также организует сафари-туры, и прочие Дома.
Сегодня французский предприниматель занимает должность генерального директора и председателя LVMH, а семье Арно принадлежит почти половина акций конгломерата.
Стоит сказать, что Арно – блестящий стратег и маркетолог, который тонко чувствует время. Работая с состоятельной и платежеспособной аудиторией, в последние несколько лет он нацелился на молодое и прогрессивное поколение клиентов и заключил контракт с Рианной.
Совместно с конгломератом LVMH барбадосская певица представила в 2017 году бренд косметики Fenty Beauty, а позже – модный дом Fenty. Это стало удачным решением Арно: он дал карт-бланш Рианне, которая, в свою очередь, сломала все стереотипе о рекламе косметики. Так, в видеороликах Fenty Beauty появляются модели с настоящими прыщами вместо нарисованных, а также марка наняла визажиста Гектора Эспиналя, который записал урок по макияжу для мужчин. К слову, и сама Рианна рекламирует собственные новинки косметики весьма необычным образом: например, собираясь на съемку американского Vogue. Благодаря таким креативным ходам в первый год Fenty Beauty обогнала по продажам селебрити-бренды Ким Кардашьян и Кайли Дженнер.
Forbes
Бернар Арно попал в список долларовых миллиардеров в 1997 году. В том же году он сказал в интервью Forbes: “Для того, чтобы прийти к успеху, нужно обладать двумя абсолютно противоположными друг другу навыками: видением художника и пониманием логики маркетинга. Это очень сложный процесс”.
Долгие годы Бернар Арно – самый богатый человек Франции. В мировом рейтинге Forbes он появился в 2011 году, заняв 4-ю позицию списка с капиталом в 41 миллиард долларов.
Затем сильно откатился назад и за последние пять лет скачкообразно менял место в рейтинге. Так, в 2015 и 2016 годах не попадал даже в десятку, заняв 13 и 14 место соответственно с капиталом менее 41 миллиарда долларов.
В 2017 году Бернар Арно вернулся к “докризисному” уровню в 41,5 млрд долларов, заняв 11-ю строчку списка.
2018 год стал для Арно успешным и принес ему состояние в 76 миллиардов долларов – и 4-ю строчку Forbes.
В 2019 году капитал Бернара Арно составлял 107 миллиардов долларов: французский предприниматель занимал 2-e место после Джеффа Безоса, который лидировал второй год подряд.
В 2020 году Арно сменяет предыдущего лидера рейтинга Forbes и возглавляет список с капиталом в 116,5 млрд долларов.