В четверг Верховная Рада начала рассмотрение законопроектов, которые должны ввести в Украине рынок земли. Изначально планировалось, что они будут приняты за один день и ночь. Для этого в Парламент даже приехал Президент Владимир Зеленский с целью мобилизовать свою фракцию. Но это не помогло. Спикер Дмитрий Разумков решил не ломать регламент через колено и согласился на условия оппозиции, хоть от демарша Юлии Тимошенко его и это не спасло.

Утром в Парламент на заседание фракции приехал Президент. Правда, начался разговор не с темы земли, а с разборок вокруг обысков на телеканале “1+1” из-за того, что звук прослушки Премьера Алексея Гончарука монтировался на компьютерах канала.

“Дубинский (нардеп Александр Дубинский, – ред.) поднял эту тему. Вначале они все отрицали. Но Президент сказал, что у него есть 100 % данные, что эти записи были на компьютерах канала. Потом Ткаченко сказал: а что такого, что они там были. Это, мол, журналистская работа. На что Зеленский ответил, что журналистская работа – это сказать, что была незаконная прослушка, и обнародовать, а не монтировать и выбрасывать в Сеть”, – рассказал депутат из “Слуги народа” на условиях анонимности.

В то же время Президент сообщил, что попросит главу Службы безопасности Ивана Баканова провести брифинг о вчерашних обысках.

По словам депутата Ирины Верещук, встреча фракции и Президента происходила в мирной и дружественной атмосфере. И только десять депутатов, включая ее, сказали, что будут голосовать против рынка земли.

“Мы все понимаем, что это законопроект не Президента, а Николая Сольского (глава профильного комитета – прим. ред.), но Президент сказал, что поддерживает его”, – отметила Верещук.

Другие “слуги” рассказали, что на встрече с Главой государства присутствовали около 200 нардепов, а не все 240.

“Изначально противников рынка земли было больше, но Президент им резко напомнил, под чьим именем они пришли в Парламент, и посоветовал прочитать программу партии, где был обещан рынок земли. После этого многие согласились. Плюс Давид Арахамия в конце при Президенте сделал сигнальное голосование, где против подняли руки человек 10. Так он сможет потом предъявить им претензии, почему они обещали Президенту и не сделали”, – рассказал собеседник.

Заседание Верховной Рады началось с перерыва, хотя перед земельным было еще три других вопроса. Но депутаты решили сразу расставить все точки над І. Все фракции и группы были против идеи Президента принимать закон в режиме всенощной. С этим они и пошли на первый перерыв по просьбе группы “За майбутне” Игоря Палицы и “Батькивщины”.

“Мы сказали у Разумкова, что никакой всенощной не будет. Он в принципе был согласен, но тут пришел Давид Арахамия и сказал, что голосовать надо сегодня”, – рассказывает подробности совещания у Спикера один из депутатов.

Он предложил продлить заседание до 9:59 пятницы, а в 10: 00 начать следующее заседание. В ответ представители других фракций уже в практически матом сообщили, что не дадут этого сделать. Арахамия пошел на крайнюю меру и откровенно пожаловался, что у него во фракции плохо с дисциплиной и он просто может потом не собрать голоса.

Никого это не интересовало. Вадим Рабинович, который представлял на совещании ОПЗЖ честно предупредил Спикера, что если он не хочет лишнего “кипиша”, то максимум, на что они могут пойти, – это продление заседания до 19:30.

Спикер согласился, но тогда за это должны были проголосовать и другие фракции. Единственной, кого удалось поймать на эту уловку, оказалась Ирина Геращенко, которая пообещала свой голос, остальные отказались и от этого.

Арахамия просил поддержать эту инициативу другие фракции, чтобы он как-то это мог продать своим, но лидеры других фракций сказали, что с их стороны это будет акт доброй воли, чтобы не было лишнего “кипиша”, как обещал Рабинович.

Впрочем он все же случился, потому что когда депутаты вернулись в зал, место спикера уже заняла Юлия Тимошенко.

Это было нарушением договора и лидеры фракций опять вернулись к Спикеру. Только вместо Тимошенко на совещание от “Батькивщины” пошел ее заместитель Сергей Соболев.

Он не смог объяснить, с чего вдруг такой демарш их лидера.

“С ней же невозможно разговаривать на тему земли, у нее сразу забрало падает и единственное ее требование – снять законопроекты с рассмотрения. Она нас только дебилами и имбецилами обзывает”, – посетовал один из депутатов от “Слуги народа”.

Тем не менее “слуги” попробовали провести кулуарные переговоры с рядом депутатов “Батькивщины”, чтобы они увели Тимошенко с трибуны.

В итоге все пришли к выводу, что это невозможно. Правда, за это время в президии успели подраться депутаты Сергей Власенко и “слуга”-пауэрлифтер Артем Дмитрук.

“Слушайте, и вы, и мы знаем, что это невозможно”, – сказали на совещании у Разумкова.

“Ну раз так, раз вы заняли мое место, тогда заседание будет вести Руслан Алексеевич Стефанчук”, – сказал Разумков на совещании.

В ответ Давид Арахамия развернулся к спикеру и спросил: “А, так это ты специально придумал, чтобы съехать с вопроса?”.

И в этом не было иронии. Нужно признать, что Спикер с первого заседания, когда оппозиция его вынудила идти по регламенту, занял очень уравновешенную позицию и это часто раздражает Офис президента, потому что там требуют от Рады работать в режиме турборежима и побыстрее прогонять нужные решения.

Так что не исключено, что рано или поздно часть депутатов захотят заменить Спикера на Руслана Стефанчука, который часто не прочь угодить Зеленскому в обход регламента, а иногда и подозревается депутатами в интригами с подлогом документов.

Но это длинная перспектива, а в вопросе земли Разумков воспользовался своей не последней ролью в государстве, чтобы выступить с речью по этому вопросу.

“Я понимаю, что сегодня нас многие толкают на то, чтобы в Верховной Раде снова была драка, кровь и чтобы не только в Верховной Раде. Если мы говорим о том, что мы о чем-то договариваемся и это действительно ценно, тогда все фракции садятся за стол и договариваются, и достигают какого-то консенсуса. Когда мы договариваемся о том, что у нас будет заседание в 8:00 вечера, потому что мы потратили некоторое время для того, чтобы согласовать общую позицию, то, наверное, это надо делать. Когда мы договариваемся о том, что никто не будет блокировать президиум и даст руководству Верховной Рады по Регламенту идти по вопросам повестки дня, то надо делать именно так”, – заявил Разумков с трибуны.

Но это не произвело никакого впечатления на Юлию Тимошенко. Она осталась стоять возле кресла спикера, поранив палец в борьбе за микрофон. А Разумков ушел из зала и не возвращался.

Рада перешла к рассмотрению правок. По подсчетам депутатов, это в лучшем случае займет еще две пленарных недели. И то, с продлением времени заседаний.

В кулуарах замглавы фракции “Слуги народа” Александр Корниенко с калькулятором посчитал журналистам, что в обычном режиме рассмотрение существующего количества правок может занять пять пленарных недель.

“Но если мы будем продлевать заседания хотя бы на полтора часа, то можем справиться за полторы или две пленарных недели”, – сказал Корниенко.

В то же время он надеется, что депутаты от ОПЗЖ, которые подали несколько тысяч правок, устанут за пару таких заседаний, и дело пойдет быстрее.

А вот, кто даст голоса – вопрос открытый. Как уже упоминалось, скорее всего, своих голосов у “Слуг” где-то 190. Группа “За майбутне” уже заявила, что за закон не будет голосовать. “Довира” будет голосовать не вся. “Батькивщина” естественно будет против. “ЕВропейская Солидарность” не будет голосовать. Глава аграрного комитета Николай Сольский сделал реверанс перед фракцией “Голос”, чтобы они проголосовали. Сольский заявил, что они учли их предложения. На самом деле большинство взяло идеи из 9 правок “Голоса” и подало их как свои. Это не очень радует фракцию Святослава Вакарчука, но о своем окончательном решении они не говорят.

Зато понятно одно – кадровые решения по Кабмину отложены минимум на две недели, как и другие знаковые законопроекты.