Буквы пообщались с израильскими специалистами о симптомах болезни и как они проявляются на разных стадиях, чем лечат, особенностях карантина, сколько он может длиться и сколько и как Израиль тратит денег на эпидемию.

Израиль еще пару месяцев назад был одним из главных центров международного медицинского туризма. Сегодня Израиль закрыл свои границы для туристов, но входит в число стран, которые самым эффективным образом справляются с эпидемией коронавируса.

На утро 3 апреля в Израиле инфицированы коронавирусом 7030 человек. Из них 115 в тяжелом состоянии, 95 под аппаратами искусственного дыхания, 144 в состоянии средней тяжести, вылечились 357, рассказывает Буквам директор Первого медицинского центра Израиля Роман Гольдман. Он отмечает, что его страна сейчас лидер по борьбе з коронавирусом в мире. «Чтобы вы понимали, насколько здесь серьезно отнеслись к проблеме, скажу одну вещь: закупки и логистику всех препаратов и оборудования здесь поручили Моссаду. Их штаб находится прямо здесь у нас больнице. Люди, которые еще вчера создавали «Железный купол» сегодня все свои умственные силы бросили на борьбу с эпидемией», – отмечает Гольдман.

Израиль одним из первых ввел жесточайший карантин. «На сегодня у нас работают только аптеки и супермаркеты, ты не можешь отойти от дома на 100 метров, а в магазин можешь идти не дальше 3 километров. Песах мы будем праздновать дома, никого нельзя приглашать в гости или идти к кому-то. Полиция жестко работает даже с ортодоксальными общинами», – рассказывает медицинский специалист.

На сегодня его страна выделила на борьбу с коронавирусом 80 миллиардов шекелей, это около 25 миллиардов долларов. «Из них только 15 миллиардов получит наш МОЗ. Остальные уйдут как у нас говорят на халат. Это те выплаты, которые люди получат по безработице. На сегодня в Израиле 900 тысяч отправлены в неоплачиваемый отпуск. Все они 4 месяца будут получать пособие по безработице в суме 75% от их зарплаты. Все эти деньги выплатит государство», – говорит Гольдман.

Медицинских туристов Израиль сейчас, естественно, не принимает. Но и для своих граждан здесь остановлены плановые операции – врачи берут только ургентные случаи. Продолжают работать в полном объеме только отделения для раковых больных.

Еще несколько недель назад больничные палаты интенсивной терапии переоборудовали под нужды больных с коронавирусом, чтобы они были полностью изолированы и в комнате была отдельная от общей система вентиляции. В палаты поставили мониторы, чтобы врач мог постоянно видеть пациента.

О том, как диагностируют и лечат коронавирус Буквам рассказал доктор-инфекционист больницы “Ихилов” Евгений Качман.



Скажите, как у вас диагностируют коронавирус? Кому делают тесты, потому что у нас в Украине это делают ограниченному числу людей? И мы не понимаем, сколько на самом деле инфицировано.

У нас, как и во всем мире, единственная диагностика на коронавирус – это ПЦР (тесты полимеразной цепной реакции). Берется мазок в носоглотке и делается молекулярный тест. Сейчас разрабатывается также наш тест на антитела, он проходит его валидацию в Центральной лаборатории Израиля.

То есть вы сейчас видите человека с видимыми признаками коронавируса и делаете ему тест ПЦР?

Тут не будет простого ответа на ваш вопрос: проверить все население мы не можем, но есть целый список людей, которым мы делаем анализы. Сейчас это 6-7 тысяч анализов в день, начинали с нескольких сот. Мы проверяем людей с подозрительной симптоматикой в больницах, людей, у которых есть хоть минимальная симптоматика, которые прибыли из мест, где высокая частота заболеваний (некоторые районы Большого Тель-Авива, Иерусалима).

На уровне поликлиники, если я слышу по телефону, что есть признаки (в поликлиники мы просим просто так не приходить), но нет отдышки и высокой температуры, то я говорю пациенту просто сидеть дома и не делать анализы. Вполне вероятно, у него коронавирус, но всем сделать анализ пока нет возможности. Только если бы пациенту было не 25 (как в этом случае), а 65 лет, у него были сопутствующие заболевания, отдышка и высокая температура, тогда бы мы его делали. Пока каждый раз врач решает индивидуально.

Если возможность все-таки посчитать больных?

Я могу сказать вам формулу, как это можно посчитать, если мы не можем всем сделать тест и проверить все население. Тогда нужно смотреть на некие абсолютные цифры – а именно тяжело больных или людей, которые скончались. Эти цифры всем известны. В Израиле на 1 апреля скончались 6 человек. Так как смертность в Израиле и всем мире от коронавируса– это 1%, то мы можем понять, сколько инфицированных было 3 недели назад. Их было 600. Потом мы знаем, что от каждого больного заражается 2-3 человека.

Значит, мы делаем некую прогрессию от того момента до сейчас, я вам ее точно не воспроизведу, но биологи ее умеют делать, и на данный момент у нас где-то 10 000 инфицированных. Поэтому через 2-3 недели от сегодняшней даты умрет где-то 100 человек. Это очень грубый подсчет, конечно. Но он позволяет представить число заразившихся, потому что точное не установит никто.

Как передается вирус?

Сейчас мы знаем, что он передается воздушно-капельным путем. Он не остается в воздухе, но передается с каплями слюны. Поэтому оставайтесь на расстоянии 2 метра с другими людьми и обсессивно мойте руки после прикосновений к поверхностям вне дома.

На какой стадии человек может заразить других?

За пару дней до того, как у него появятся первые симптомы. Поэтому мы просим уходить на изоляцию тех, с кем он контактировал 1-2 недели назад. Инкубационный период у человека в основном длится неделю-две.

Можете назвать симптомы для легкой, средней и сложной стадии заболевания?

Самые частые симптомы коронавирусной инфекции – это боль в горле, иногда насморк, легкий кашель, легкое недомогание, мышечные боли, боли в спине. Такое гриппоподобное недомогание, невысокая субфебрильная температура – 37,2- 37,5. Очень многие люди отмечают, что у них пропадает чувство вкуса и запаха.

То есть такой симптом наблюдается и это не выдумка?



Да-да, это говорят и доктора, которые сами болели. Как раз аппетит пропадает, потому что они не чувствуют вкуса и запаха. Кроме этого, у 20% бывает понос. Вот и все. У многих людей именно так этот вирус через несколько дней и проходит. И если мы им сделаем снимок легких или КТ (чего делать не надо), то снимок у них будет чистым.

Если болезнь осложняется – в основном это пожилые люди или с хроническими болезнями – примерно через 6-7 дней после начала заболевания и той легкой симптоматики у них возникает некий кризис, который сопровождается подъемом температуры выше 38,5-39, ухудшением дыхания, появляются симптомы удушья.

Если их осмотреть, то наблюдаем цианоз и снижение кислорода в крови. Такие люди нуждаются в немедленной госпитализации и постоянном наблюдении врачей. Многим из них будет хуже и им нужна будет вентиляция легких, потому что у них развивается виральная пневмония. И это видно на обычном снимке легких. И если мы видим такие симптомы, срочно госпитализируем.

Многим из них срочно нужна вентиляция легких. К тому же плохо им становится и по другим направлениям – давление падает, бывает поражение сердечной мышцы, поражение почек.

Люди с какими болезнями, кроме пожилых попадают в группу риска?

Это не только пожилые, молодым не нужно быть легкомысленными. Сегодня нам привезли пациента в очень тяжелом состоянии, которому всего 20 лет.

В группе риска люди, у которых гипертония, сахарный диабет любой формы, хроническая болезнь легких, сердечные заболевания и рак. Часто спрашивают про людей с ослабленным иммунитетом, касается ли это ВИЧ. Нет такой информации, что человек ВИЧ-инфицированный подвержен большей опасности. Нет, мы в этом контексте говорим о людях, получающих химиотерапию.

В контексте большого количества больных в Италии была такая статья недавно, что это якобы из-за того, что они употребляют много антибиотиков.

Нет, никакого отношения к антибиотикам это не имеет. В конце концов, мы все их едим, потому что их добавляют животным в корм и так далее. Но если бы это была какая-то суперрезистентная бактерия, тогда бы мы об этом говорили. А у нас речь идет о вирусе. И тут антибиотики ни при чем.

В Италии совсем другая проблема: это проблема демографическая, потому что в районах, где началась эпидемия, много пожилых людей. Но эти люди несмотря на возраст очень активны и не сидят дома. А, во-вторых, это недостаточные меры карантина в начале эпидемии, они слишком легко к нему отнеслись. И так получилось, что очень резко много людей заразились и их система здравоохранения была переполнена. И много больничного персонала заразилось.

Одна из главных проблем, что от коронавируса нет пока лекарств. Какие лекарства применяют против коронавируса на данном этапе в Израиле? Многие говорят о антималярийных лекарствах, действительно ли это так?

Проверенных лекарств против коронавируса нет. То, что мы используем, мы думаем, что оно помогает. Есть некие мнения, основанные на том, что давали пациентам, и думают, что оно помогло, есть ретроспективные описания групп людей с определенными болезнями, но не тяжелых больных, есть эксперименты в пробирке. И мы пользуемся этими лекарствами, потому что другого выбора нет.

Сделав такую ремарку, я могу сказать, что есть два лекарства от малярии: хлороквин и гидроксихлорохин, которые в пробирке имеют антивирусную активность и мы их даем больным средней и высокой тяжести. Не легким! Легким больным мы не даем ничего. Им не нужно ничего давать. Особенно молодым и детям.

Кроме хлороквина и гидроксихлорохина есть история про антибиотик азитромицин. Мы им не пользуемся широко, потому что данные о нем очень косвенные и основаны на маленьком и ограниченном исследовании. Но в других госпиталях его используют с антималярийными препаратами.

Третье – это антивиральные препараты, которые сейчас пытаются давать против коронавируса. Это протеазные ингибиторы как Калетра (ритоновир, лапировир). Мы ими тоже не пользуемся, потому что считаем, что это не помогает, а дает только побочные эффекты.

Есть попытка давать цинк, потому что вместе с антималярийными препаратами он увеличивает их антивирусное действие в пробирке. У цинка нет побочных действий, его можно давать.

Для более тяжелых больных хотелось бы давать что-то антивиральное, что работает против этого вируса конкретно, но пока такого нет. Есть препарат фирмы Гилеад, который тестируется, но пока его не дают. Есть японский препарат, довольно старый – Avigan, который дают там против гриппа и его же дают против коронавируса, но он недоступен в других странах.

Есть еще несколько препаратов, которые мы тестируем прямо на больных, чтобы понять, что же помогает. Например, такой препарат Токилизумаб (Актимра). А дальше искусственная вентиляция и палата интенсивной терапии, чтобы их продержать живыми, пока вирусная пневмония не пройдет.

В Израиле сейчас тоже жесткий карантин. Как повлияло введение карантина на распространение болезни?

У нас карантин ввели достаточно давно, мы были первыми, кто закрыли авиасообщение с Китаем, Японией и Европой. Тех, кто прилетели до этого, мы отправили на карантин. В том числе иностранцев. Отменили занятия в школах и детских садах. Потом ввели карантин, который не такой жесткий как у вас – у нас все-таки выключена экономика на 80%, но не на 100%.



Рестораны, кафе у вас тоже закрыты?

Да, давно. Три дня назад еще можно было заказать еду с собой и забрать на пороге заведения, сейчас только по заказу на дом. Тебе привезут под двери, позвонят и уйдут. А ты потом заберешь.

В Украине пару дней назад появилась такая странная инициатива – разрешить больным коронавирусом выходить в аптеки и магазины? Как вам такое решение?

Это неразумно. Человек с коронавирусом должен жестко сидеть дома или если у него нет такой возможности сидеть в отдельной комнате, то у нас их селят в гостинице, на всем готовом, которую специально сняло государство. Но человек, пока он не объявлен выздоровевшим, ему нельзя никуда ходить. Выздоровевшим мы его считаем, если он сдал 2 мазка на ПЦР в течение 2 дней, и они показали отрицательный результат.

Также не нужно отпускать детей гулять, если вы болели, а у ребенка не видно симптомов – дети очень часто переносят этот вирус на ногах. Но заразить других могут.

Если вдруг у кого-то в Украине есть такой больной, квартира многокомнатная, но как соблюдать карантин, как себя вести?

Нужно очень сильно соблюдать гигиенические правила, ходить в масках, мыть руки постоянно

Что делать тем, кто просто выходит в магазины и аптеки?

Нужно не приближаться на расстояние больше 2 метров, даже в очереди стоять на таком расстоянии, лучше брать все в перчатках, а потом при выходе из магазина их выбрасывать и обрабатывать руки антисептиком. Если есть маска, лучше надеть. Но если ее нет и не приближаться к человеку ближе, чем на 2 метра, то не страшно. Мы можем заразиться если человек близко к нам дышит, плюет или чихает.

По-вашему, сколько должен длиться карантин, чтобы эпидемия пошла на спад?

Это трудно пока сказать. Думаю, что мы просидим в том виде карантина, который есть, еще пару недель, а потом, если не будет увеличения больных, людей будут из карантина аккуратно выпускать. Но выборочно, чтобы дать работу каким-то секторам экономики. Люди пожилые продолжат сидеть на карантине, так же как и массовых мероприятий не будет, думаю, и через год, и через два. А частичный возврат к труду будет зависеть от того, как будет идти кривая. Сейчас она идет медленно, и это дает нам некоторые предпосылки надеяться на улучшение.