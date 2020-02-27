Youtube скоро исчезнет с некоторых устройств для Smart TV. Почему это произойдет, и как сохранить доступ к популярному видеосервису?

В марте Google прекратит поддерживать старый интерфейс YouTube, который был разработан специально для использования на устройствах Smart TV.

А вскоре приложение вообще перестанет работать на несертифицированных устройствах. До этого YouTube уже пропал на умных телевизорах и приставках, которые были выпущены до 2013 года.

Проблема затронет владельцев приставок и телевизоров на Android, Linux и других платформах. Это касается всех устройств, производители которых не озаботились получением лицензии от Google перед тем, как предустанавливать на них YouTube.

Обход блокировки преследуется законом, поэтому в официальных интернет-магазинах не будет несертифицированных устройств с доступом в YouTube. Владельцы же взломанных девайсов рискуют тем, что приложение перестанет работать уже после очередного обновления.

Что, собственно, происходит?

Google стремится стандартизировать YouTube, сделать его быстрее и безопаснее. На разных платформах пользователям доступен одинаковый набор функций. В частности, это поиск, плейлисты, учетные записи и управление через смартфон. В условиях использования YouTube указывается, на каких устройствах гарантируется его поддержка.

Раньше YouTube был доступен всем и не регулировался. Однако недавно политика Google претерпела существенные изменения, и теперь сервис имеет выстроенную партнерскую программу для производителей. Из-за политики компании сертифицированные устройства становятся популярнее. Google обязывает производителей поддерживать и обновлять их, поэтому там будет гарантированный доступ в YouTube.

Сертификация в Google предусматривает соответствие устройства ряду строгих критериев качества и производительности. Одним из приоритетных условий является высокая скорость передачи видео.

Таким образом, любой сертифицированный девайс для Android TV соответствует общим стандартам производительности, качества изображения, пользовательского интерфейса и безопасности. Устройства получают регулярные обновления через магазин приложений Google Play. Несертифицированные приставки и телевизоры не сразу уйдут с рынка, но со временем их неизбежно вытеснят лицензированные устройства.

И что теперь делать?

Как я уже отметил, от закрытия удобного интерфейса YouTube в первую очередь пострадают обладатели несертифицированных китайских приставок для Smart TV. Чтобы восстановить доступ к комфортному пользованию видеосервисом их владельцам придется заплатить еще раз и купить устройство, которое Google одобрил официально.

Варианта здесь два: приобрести новый Smart-телевизор с лицензией от Google либо приставку для Android TV.

В украинских магазинах недорогой телевизор на Android TV стоит около 6000 грн. Приобретение лицензированной приставки обойдется втрое дешевле. Сейчас на украинском рынке представлены устройства двух производителей, успешно прошедших сертификацию в Google. В частности, это приставка MAG425A, которую выпускает украинская группа компаний Infomir. Производители регулярно обновляют программное обеспечение этих устройств, поэтому там потеря доступа к YouTube их владельцам не грозит.

Возможности для Smart TV

MAG425A – это полностью украинский продукт, который разработан и производится в нашей стране. Приставка поставляется с предустановленным пакетом приложений. В него входят Ministra Player для подключения к сервису операторов платного ТВ, MAGic Player для воспроизведения потоковых и локальных файлов, файловый менеджер, интернет-браузер и музыкальный проигрыватель.

С помощью приставки возможности Android TV доступны на любом телевизоре с разъемом HDMI и даже на аналоговом телевизоре (через AV-переходник). Устройство воспроизводит видео разрешением до 4K включительно. Для подключения к Интернету можно использовать встроенный модуль Wi-Fi или быстрый Ethernet.

Девайс легко и плавно воспроизводит видео со съемных носителей через порт USB 3.0. Еще удобнее воспроизводить контент прямо с приставки. Благодаря поддержке MicroSD объем внутренней памяти легко можно увеличить до 128 ГБ.

В приставке также предусмотрена функция HBR Degrade, благодаря которой звук настраивается под динамики в автоматическом режиме. По своему усмотрению пользователь может менять размер шрифта интерфейса и пропорции отображаемого видео. Гаджет регулярно получает беспроводные обновления операционной системы.

На смартфоне и большом экране

Помимо этого, приставка для Android TV имеют и ряд других привлекательных особенностей. В частности, предусмотрена возможность голосового управления и современных видеокодеков, понятный и удобный интерфейс. Функция Chromecast built-in позволяет отправлять изображение со смартфона на большой экран.

К слову, мультиэкранная платформа приставки поддерживает возможность передачи видео не только на телевизор, но и на планшеты, и смартфоны, словом, на все гаджеты в доме. Так что каждый член семьи может смотреть любимый контент там, где ему удобно.

В официальном магазине для Android TV пользователь найдет до 5000 приложений, среди которых все украинские и зарубежные онлайн-кинотеатры. Установка сторонних приложений возможна с внешнего носителя или из облачного хранилища данных.

Проверьте перед покупкой

Независимо от того, покупаете вы приставку для Android TV или смарт-телевизор, следует иметь в виду, что розничные сети пока не отличают новую платформу от нелицензированной версии операционной системы. Из-за этого вы рискуете получить девайс без поддержки YouTube.

Поэтому перед приобретением устройства его нужно обязательно найти в списке сертифицированных медиаплееров или умных телевизоров.