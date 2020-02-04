Профессионалы уличной моды и мировые знаменитости знают трюки и стилистические приемы, которые помогают одеваться теплой зимой стильно и комфортно.

#Буквы собрали лучшие идеи зимних образов для плюсовой погоды.

Дубленка нараспашку

Носить дубленку нараспашку глубокой зимой для западных фешионистас обычное дело с их теплой умеренно-континентальной зимой.

Этот прием легко применим и в теплую украинскую зиму. Расстегнутая дубленка – возможность продемонстрировать, что под ней.

Что носить с дубленкой?

Можно надеть яркий свитер крупной вязки или использовать трюк наслоения – тонкий гольф с вельветовой рубашкой, как в стритстайл-примерах. Но главное достоинство дубленки любого цвета и стиля – идеальное сочетание с джинсами.

Зимний белый

Не стоит забыть о самом элегантном способе одеться зимой – зимних белых вещах, которые в холодный сезон выглядят особенно шикарно.

Модный набор, освоенный королевами уличного стиля, представлен в оттенках сливок, яичной скорлупы и взбитых белков.

Это абсолютно универсальный образ для любых ситуаций и поводов – от прогулки по городу до вечернего выхода.

Пиджак-пальто, утепленный блейзер или классическое пальто

Непринужденный ансамбль для теплой зимы можно создать с пиджаком-пальто, например, с небанальным анималистичным принтом в паре с укороченной толстовкой или худи.

Идеальный образ как для повседневного офисного стиля, так и для отдыха в выходные – хороший пример подает Хейли Бибер.Тот же трюк можно провернуть с утепленным блейзером на шерсти.

Но не стоит сбрасывать со счетов и классическое демисезонное пальто, которое, как и дубленку, стоит носить нараспашку.

Куртка-рубашка в клетку

Тренд, который перекочевал из мужского ковбойского стиля, ловко освоили и модные девушки.

Современные шерстяные куртки в клетку, похожие на сорочки или рубашки, готовы к ношению в теплых зимних условиях и представляют множество вариантов клетки и ее оттенков – от зеленых до темно-синих.

Юбка или платье + трикотаж

Миди юбки или платья просто созданы для того, чтобы их носить с уютным трикотажем – габаритными свитерами крупной вязки или наслоением с водолазками и укороченными кардиганами.

Женственности образу добавит небольшая деталь – кожаный пояс, за который можно заправить трикотаж, как это показано в стритстайл-примерах. Короткий сарафан можно утеплить, если надеть под низ вязаный свитер.

Кардиган

Уютный зимний наряд можно создать и с длинным кардиганом, который делает образ уютным и непринужденным, составляя альтернативу пальто.

Идеальным комбо для зимнего образа с кардиганом станут трикотажные расслабленные костюмы или классические джинсы.

Шляпа-федора сделает образ стильным и защитит от ветра. Вестерн-мотивов добавят короткие ковбойские сапоги – тоже хорошее решение для подобного стиля.

Меховые лоферы

Мода на меховые лоферы началась еще несколько сезонов назад, но зимний вариант из замши сейчас на пике трендов.

Больше всего зимние лоферы подходят для расслабленного стиля в тандеме со свободными трикотажными костюмами, спортивными штанами и джоггерами. Они удобные, теплые и отлично вписываются в концепцию выходного дня.

Кроссовки и спортивная обувь

Если посмотреть на западных фешионистас, то они довольно часто делают выбор в пользу кроссовок и носят их с укороченными штанами – джинсами или джоггерами, что делает красивых акцент на лодыжке.

Это универсальное решение для теплой зимы: спортивная обувь хорошего сочетается с пальто любого стиля – классического или кэжуал.

Аксессуары

Стильное решение для создание теплого зимнего образа – необычно повязанный шарф (например, на тренч) или габаритный дутый шарф из нейлона.

Также больше стиля и тепла своему образу можно добавить при помощи шапки-бини или панамы из дубленой экокожи.

Кроссовки тоже можно утеплить, если надеть их на шерстяные носки – с платьем или юбкой.