КАРДИГАН/СВИТЕР
Кардиган – главная покупка сезона. Укороченный или удлиненный, он актуален любой длины, машинной или ручной вязки и любого оттенка: от пастельных до традиционных осенне-зимних цветов, вроде охры, марсалы, песочного или классического синего.
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В женской версии объединить любовь к вязаным вещам и кардиганам с желанием всегда оставаться женственной можно, заправив кардиган в брюки и акцентировав талию.
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Также кардиган можно заправить лишь на одну сторону.
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Кардиган в ансамбле с коротким вязаным топом или бра – модное сочетание, которое добавит градус стиля простым джинсам.
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Свитер грубой вязки в нынешнем сезоне стоит носить с модным фасоном джинсов – свободных и широких палаццо.
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Укороченный свитер или кардиган требует хорошо сидящих брюк с высокой посадкой. Особое внимание необходимо уделить ширине: чем шире – тем лучше.
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Оверсайз свитер крупной вязки с объемной горловиной – вещь практичная и комфортная. Обязательна в базовом гардеробе на холодную пору года и мастхев у модных блогеров.
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Главный прием стилизации осень-зима 2020/2021, который используют многие блогеры, чтобы утеплить свой образ – накинуть на плечи свитер и завязать рукава вокруг шеи. Используйте вместо шарфа – и носите поверх пальто или куртки.
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МОДНАЯ ОБУВЬ
Самая комфортная и желанная обувь сезона, челси на грубой подошве практичны в носке и легко стилизуются с любым повседневным нарядом и верхней одеждой – от пальто до короткого пуховика.
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Высокие сапоги с прямым голенищем – один из главных обувных трендов сезона 2020/2021. Если носить с рубашками в клетку и лосинами, получится удобный образ для выходных. Выбирайте из классической или лакированной кожи. Из верхней одежды сочетайте с пальто.
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Широкие сапоги на каблуке – тренд для любительниц более утонченного стиля. Заправляйте в них джинсы и носите с широким объемным пальто.
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На самом деле, широкое голенище – главная отличительная характеристика обуви нынешнего сезона. Такая обувь хорошо дружит с платьями мини и миди и юбками – короткими или чуть ниже колена.
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Обувь на шнуровке в армейском стиле в почете у многих модниц и создает поле для экспериментов со стилем. Чаще модницы такие сапоги носят с юбками и платьями.
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Все убеждения, уместна ли светлая бежевая обувь в черном ансамбле, развеиваются, глядя на хорошие приемы стилизации. Главное знать небольшие секреты. И один из них – выбирать светлую обувь на черной подошве: маленький нюанс, который поддерживает весь образ. Сочетайте ее модно – с немного расклешенными джинсами и кожаным пиджаком в стиле 90-х.
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Черная обувь не будет выбиваться из стройного светло-бежевого образа, если поддержать ее темной сумкой – синей, зеленой или черной.
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ВЯЗАНАЯ ЖИЛЕТКА
Самая желанная вещь сезона – вязаная “жилетка, как у вашего дедушки”. Самый главный и первый прием стилизации жилетки, который демонстрируют фешионистас, – носить ее контрастно. Например, на черную футболку, чтобы акцентировать вырез на декольте. Часто такой образ дополняют цепью, чтобы сделать его полностью завершенным.
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Второй прием: вязаную жилетку можно носить самостоятельно – на голое тело, как в этом примере.
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Надевать жилетку поверх рубашки или рубашки-платья – тоже хороший прием сочетания. Это добавит элегантности или сделает образ более деловым. Подходит для офисного дресс-кода.
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Четвертый – небанальный – способ носить жилетку: надевать ее с худи и широкими джинсами. И получить совершенно хулиганский образ.
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СТИЛЬ СПОРТ-ШИК
Кожаные брюки с худи, дополненные кроссовками, – абсолютный мастхев для повседневности.
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Еще один комфортный и уютный образ на каждый день – флисовый спортивный костюм.
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Градус стиля ему добавит маленькая лакированная сумка. Или сумка из меха. Если сочетать такой костюм с широким двубортным пальто, можно создать самый модный образ сезона.
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ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА
Дубленка – отличный вариант, чтобы выйти на холодный фронт городских улиц.
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Модники и модницы кутаются в дубленки, отороченные овчиной, или большим с меховым воротником, которые напоминают куртки-авиаторы – это главные признаки модной дубленки. При этом мех не обязательно может быть классический песочный. Цветной также уместен – для смелых модниц.
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Большое стеганое пальто – однозначно самая умная альтернатива пуховикам и самая востребованная покупка среди верхней одежды. Такое пальто появилось у всех модных девушек и мужчин – мировых звезд стритстайла.
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Рубашки дровосека, которые превратились в верхнюю одежду, – сейчас на острие моды. Светлая бежевая или классическая зеленая клетка – не так важен цвет рубашки, как размер клетки. Крупная – маст хев.
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КОЛГОТКИ
В нынешнем сезоне колготки не остались без внимания. Самые модные – капроновые с монограммой топовых мировых брендов – Chanel, Gucci и прочее.
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