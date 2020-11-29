С чем носить челси на грубой подошве, как завязать свитер вместо шарфа и четыре способа стилизовать вязаную жилетку – Буквы собрали в Инстаграме фешн-блогеров лучшие модные идеи и приемы стилизации сезона.

КАРДИГАН/СВИТЕР

Кардиган – главная покупка сезона. Укороченный или удлиненный, он актуален любой длины, машинной или ручной вязки и любого оттенка: от пастельных до традиционных осенне-зимних цветов, вроде охры, марсалы, песочного или классического синего.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Matthew Zorpas (@matthewzorpas)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений AMAKA (@amaka.hamelijnck)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений AMAKA (@amaka.hamelijnck)

В женской версии объединить любовь к вязаным вещам и кардиганам с желанием всегда оставаться женственной можно, заправив кардиган в брюки и акцентировав талию.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Monikh Dale (@monikh)

Также кардиган можно заправить лишь на одну сторону.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Alicia Roddy (@lissyroddyy)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Emmanuelle Koffi (@emmanuellek_)

Кардиган в ансамбле с коротким вязаным топом или бра – модное сочетание, которое добавит градус стиля простым джинсам.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Mathilde Gøhler (@mathildegoehler)



Свитер грубой вязки в нынешнем сезоне стоит носить с модным фасоном джинсов – свободных и широких палаццо.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Camille Charriere (@camillecharriere)



Укороченный свитер или кардиган требует хорошо сидящих брюк с высокой посадкой. Особое внимание необходимо уделить ширине: чем шире – тем лучше.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Andie J (@eh.jey)



Оверсайз свитер крупной вязки с объемной горловиной – вещь практичная и комфортная. Обязательна в базовом гардеробе на холодную пору года и мастхев у модных блогеров.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Maha. (@moxeb)

Главный прием стилизации осень-зима 2020/2021, который используют многие блогеры, чтобы утеплить свой образ – накинуть на плечи свитер и завязать рукава вокруг шеи. Используйте вместо шарфа – и носите поверх пальто или куртки.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений EMELIE (@emitaz)

>

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений EMELIE (@emitaz)

МОДНАЯ ОБУВЬ

Самая комфортная и желанная обувь сезона, челси на грубой подошве практичны в носке и легко стилизуются с любым повседневным нарядом и верхней одеждой – от пальто до короткого пуховика.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Leonie Hanne (@leoniehanne)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Caroline Daur (@carodaur)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Caroline Daur (@carodaur)

Высокие сапоги с прямым голенищем – один из главных обувных трендов сезона 2020/2021. Если носить с рубашками в клетку и лосинами, получится удобный образ для выходных. Выбирайте из классической или лакированной кожи. Из верхней одежды сочетайте с пальто.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Monikh Dale (@monikh)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Mathilde Gøhler (@mathildegoehler)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Mathilde Gøhler (@mathildegoehler)



Широкие сапоги на каблуке – тренд для любительниц более утонченного стиля. Заправляйте в них джинсы и носите с широким объемным пальто.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Camille Charriere (@camillecharriere)

На самом деле, широкое голенище – главная отличительная характеристика обуви нынешнего сезона. Такая обувь хорошо дружит с платьями мини и миди и юбками – короткими или чуть ниже колена.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Emmanuelle Koffi (@emmanuellek_)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Leonie Hanne (@leoniehanne)

Обувь на шнуровке в армейском стиле в почете у многих модниц и создает поле для экспериментов со стилем. Чаще модницы такие сапоги носят с юбками и платьями.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Alicia Roddy (@lissyroddyy)

Все убеждения, уместна ли светлая бежевая обувь в черном ансамбле, развеиваются, глядя на хорошие приемы стилизации. Главное знать небольшие секреты. И один из них – выбирать светлую обувь на черной подошве: маленький нюанс, который поддерживает весь образ. Сочетайте ее модно – с немного расклешенными джинсами и кожаным пиджаком в стиле 90-х.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Andie J (@eh.jey)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Linda Tol (@lindatol_)

Черная обувь не будет выбиваться из стройного светло-бежевого образа, если поддержать ее темной сумкой – синей, зеленой или черной.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений AMAKA (@amaka.hamelijnck)

ВЯЗАНАЯ ЖИЛЕТКА

Самая желанная вещь сезона – вязаная “жилетка, как у вашего дедушки”. Самый главный и первый прием стилизации жилетки, который демонстрируют фешионистас, – носить ее контрастно. Например, на черную футболку, чтобы акцентировать вырез на декольте. Часто такой образ дополняют цепью, чтобы сделать его полностью завершенным.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Matthew Zorpas (@matthewzorpas)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Andie J (@eh.jey)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Camille Charriere (@camillecharriere)

Второй прием: вязаную жилетку можно носить самостоятельно – на голое тело, как в этом примере.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Camille Charriere (@camillecharriere)

Надевать жилетку поверх рубашки или рубашки-платья – тоже хороший прием сочетания. Это добавит элегантности или сделает образ более деловым. Подходит для офисного дресс-кода.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Alicia Roddy (@lissyroddyy)

Четвертый – небанальный – способ носить жилетку: надевать ее с худи и широкими джинсами. И получить совершенно хулиганский образ.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Maha. (@moxeb)

СТИЛЬ СПОРТ-ШИК

Кожаные брюки с худи, дополненные кроссовками, – абсолютный мастхев для повседневности.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Maha. (@moxeb)

Еще один комфортный и уютный образ на каждый день – флисовый спортивный костюм.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Mariano Di Vaio (@marianodivaio)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Mariano Di Vaio (@marianodivaio)

Градус стиля ему добавит маленькая лакированная сумка. Или сумка из меха. Если сочетать такой костюм с широким двубортным пальто, можно создать самый модный образ сезона.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Maha. (@moxeb)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Veronica (@veronicaferraro)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Alicia Roddy (@lissyroddyy)

ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА

Дубленка – отличный вариант, чтобы выйти на холодный фронт городских улиц.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Adam Gallagher (@iamgalla)

Модники и модницы кутаются в дубленки, отороченные овчиной, или большим с меховым воротником, которые напоминают куртки-авиаторы – это главные признаки модной дубленки. При этом мех не обязательно может быть классический песочный. Цветной также уместен – для смелых модниц.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Emmanuelle Koffi (@emmanuellek_)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Veronica (@veronicaferraro)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Veronica (@veronicaferraro)

Большое стеганое пальто – однозначно самая умная альтернатива пуховикам и самая востребованная покупка среди верхней одежды. Такое пальто появилось у всех модных девушек и мужчин – мировых звезд стритстайла.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Matthew Zorpas (@matthewzorpas)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Monikh Dale (@monikh)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Monikh Dale (@monikh)

Рубашки дровосека, которые превратились в верхнюю одежду, – сейчас на острие моды. Светлая бежевая или классическая зеленая клетка – не так важен цвет рубашки, как размер клетки. Крупная – маст хев.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений AMAKA (@amaka.hamelijnck)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений AMAKA (@amaka.hamelijnck)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Alicia Roddy (@lissyroddyy)

КОЛГОТКИ

В нынешнем сезоне колготки не остались без внимания. Самые модные – капроновые с монограммой топовых мировых брендов – Chanel, Gucci и прочее.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Veronika Heilbrunner (@veronikaheilbrunner)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Veronika Heilbrunner (@veronikaheilbrunner)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Leonie Hanne (@leoniehanne)