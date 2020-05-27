#Буквы рассказывают, как приготовить печенье без глютена в домашних условиях.
Глютен — это белок, содержащийся в некоторых злаках, который в народе называют клейковиной.
А еще встречаются люди, у которых генетическая непереносимость этого белка. Такое заболевание называется целиакия. У больных целиакией ухудшается работа кишечника и резко снижается иммунитет. Согласно данным Министерства охраны здоровья, такое заболевание встречается у 1 % людей, но при этом каждый третий обнаруживает те или иные признаки глютеновой непереносимости: люди могут страдать метеоризмом, расстройством кишечника, запорами и болями в желудке.
Автор книги “Еда и мозг”, практикующий невролог Дэвид Перлмуттер убежден, что главные враги нашего мозга – углеводы и глютен, которыми богата выпечка, макароны и крупы. Они повреждают сосуды головного мозга, ослабляют память, не дают организму сжигать лишний жир и провоцируют преждевременное старение.
По словам доктора, избыток глютена и углеводов приводит к болезни Альцгеймера и другим формам слабоумия. Он также считает, что суточная потребность человека в углеводах – 50–80 г.
Если вы не можете жить без хрустящего хлеба, теплых булочек или печенья, то вы с легкостью сможете побаловать себя безглютеновой выпечкой.
Кроме того, печенье без глютена отлично подойдет для маленьких деток.
Рецепты печенья
Амарантовое печенье
Фото: chris_rzaeva/Instagram
Ингредиенты:
- Любой ореховый жмых после приготовления орехового молока (приблизительно стакан сухих орехов, которые надо замочить на ночь);
- 1 банан;
- 80–100 г амарантовой муки (можно молотый на кофемолке амарант).
Приготовление:
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В ореховый жмых добавить молотый амарант. Добавить размятый вилкой банан. Все тщательно перемешать до однородной массы.
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По желанию можно добавлять ваниль, корицу, кероб. Далее следует сформировать печенье, выложить их на противень и отправить в духовку.
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Выпекать при температуре 200 °С от 10 (будут более пушистые и мягкие) до 20 минут (более сухие и хрустящие).
Печенье с яблоками и финиками
Фото: vegg_inspiration/Instagram
Ингредиенты:
- 2 яблока;
- 1 апельсин (либо + 1 яблоко);
- 5 королевских фиников или 10 обычных;
- 2 ст. л сиропа топинамбура или другого подсластителя;
- 250 грамм муки (100 рисовой и 150 цельнозерновой) можно брать полбяную, безглютеновую смесь;
- 2 ст. л оливкового масла (или кокосового);
- специи по вкусу: корица, мускатный орех, имбирь;
- 1 ч. л сока лимона;
- 0,5 ч. л соды.
Приготовление:
В комбайне смешать яблоки, чищенный апельсин, финики без косточек. Добавить остальные ингредиенты, все тщательно смешать.
Сформировать печенье и выложить их на слегка смазанный маслом противень.
Выпекать 30 минут при температуре 170 градусов. Готовое печенья хранить в закрытом контейнере, чтобы не затвердели.
Нутовые крекеры
Фото: jiva.blog/Instagram
Ингредиенты:
- 2 ст нутовой муки (из красной или желтой чечевицы тоже подойдет, можно смолоть в кофемолке или мощном блендере)
- 2 ст. л. растительного масла;
- немного разрыхлителя (не обязательно);
- соль;
- любимые специи (базилик, копченая паприка, куркума, зира, чили, розмарин);
- 1/4 ст воды или больше по необходимости.
Приготовление:
Смешать все сухие ингридиенты, добавить масло и, понемногу добавляя воды, замешать крутое тесто. Оно должно хорошо держать форму и не липнуть к рукам.
Раскатать тесто как можно тоньше на бумаге для выпечки (либо одним большим листом, либо предварительно разделить тесто на части). Нарезать тесто на квадраты.
По желанию дополнительно посыпать тесто специями и отправить в разогретую до 250 °C духовку на 5 минут или чуть дольше.