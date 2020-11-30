Если вы хотите ввести в свою жизнь привычку регулярно учиться, не стоит рассчитывать на быстрый результат. И тем более не нужно расстраиваться, когда спустя три недели вы все еще не просыпаетесь в пять утра без будильника, чтобы посвятить час-другой йоге, а вечером хочется включить сериал, а не садиться за учебники.

Если вы хотите повышать качество жизни, вам будет не достаточно единожды получить диплом в университете и забыть слово «обучение» как страшный сон. Чтобы двигаться по карьерной лестнице, важно следить за трендами в своей отрасли и постоянно осваивать новые профессиональные навыки. Чтобы строить крепкие отношения в семье, неплохо бы разобраться в азах психологии. Чтобы наслаждаться своими хобби – без заминки играть на гитаре, правильно приседать со штангой или испечь идеальный слоеный пирог, – нужно этому научиться.

В теории все понятно и логично, но проблемы возникают на практике: как встроить обучение в свой график «дом-работа-дом» и не забросить на первой же неделе?

А чтобы разобраться, что эффективнее всего формирует персональную систему обучения, рассмотрим пять главных аспектов, на которые нужно обратить внимание в первую очередь.

Настройтесь на игру в долгую

В 1950-х годах американский пластический хирург Максвелл Мольц заметил, что после изменения внешности его пациентам требуется примерно три недели, чтобы приспособиться к новому телу или лицу. На основании этого он предположил, что 21 день – это минимальный срок, который необходим для адаптации к каким-либо другим изменениям в жизни. За это время у человека формируется новый ментальный образ, а старый постепенно вытесняется и растворяется.

Идеи Мольца подхватили тренеры по личностному росту. Они призывали своих продержаться «всего» 21 день: делать зарядку, читать перед сном, не есть сладкое и так далее. Якобы за три недели привычка закрепиться, и человек уже не захочет возвращаться к прежнему образу жизни.

При этом в изначальном предположении Мольца было важное уточнение – «минимум 21 день». Другими словами, это не гарантированный срок для формирования привычки, а минимальный возможный.

Согласно исследованиям научного сотрудника университетского колледжа Лондона Филиппа Лалли, для закрепления привычки нужно повторять одно и то же действие от двух до восьми месяцев. Это звучит не так привлекательно, как 21 день – зато более реалистично.

Поэтому если вы хотите ввести в свою жизнь привычку регулярно учиться, не стоит рассчитывать на быстрый результат. И тем более не нужно расстраиваться, когда спустя три недели вы все еще не просыпаетесь в пять утра без будильника, чтобы посвятить час-другой йоге, а вечером хочется включить сериал, а не садиться за учебники.

Настройтесь на игру вдолгую, ведь формирование привычки – это не спринт, а марафон.

Поставьте цель, имеющую вес

По методике OKR, которую используют в Intel, Google и других крупнейших компаниях, правильная цель должна быть потенциально достижимой и при этом достаточно амбициозной. Тогда она будет восприниматься как вызов и мотивировать на достижение лучших результатов.

Разберем на примере изучения английского. «Говорить на уровне носителей языка» – амбициозная цель, но недостижимая. Согласно Кембриджскому словарю, носитель языка — это «человек, который говорит на конкретном языке с малолетства, а не выучил его в более позднем возрасте». Это означает, что нельзя стать носителем языка, им можно только родиться.

Но какой смысл обычно стоит за формулировкой «говорить как носитель»? По классификации CEFR, высший уровень знания языка, C2, предполагает, что человек может четко и органично излагать свои мысли, а также с легкостью читать практически все литературные формы, включая специализированные статьи и художественные произведения.

А значит, если вам хочется свободно владеть английским, хорошей целью будет довести его до уровня C2. Пусть это вас не пугает, даже если ваш текущий уровень только A1. Ведь если вы по каким-то причинам не дойдете до конца и прекратите обучение на уровне B2 или C1, все равно значительно продвинетесь.

Следующий шаг: задумайтесь, а мотивирует ли цель «Владеть английским на уровне С2» сама по себе? Она звучит амбициозно, но, скорее всего, не будоражит воображение. В ней не заложен смысл, зачем вам вообще нужен иностранный язык.

Возможно, вы мечтаете о том, чтобы переехать жить в Нью-Йорк. Для этого нужно получить повышение на работе и добиться перевода в зарубежный офис, чего не достигнуть без хорошего владения языком.

«Говорить на английском на уровне С2, чтобы получить повышение» – с такой формулировкой уже можно работать.

Отнеситесь к обучению как к системе

Любая цель имеет свою цену, которая измеряется не только денежными, но и временными ресурсами. С деньгами более-менее понятно: они понадобятся, если вы выбрали платные курсы и хотите приобрести учебные материалы. Потратить же время придется в любом случае, причем важно понять следующее: чтобы регулярно уделять два часа обучению, вам придется отнять их у других повседневных дел.

К примеру, раньше вы в шесть вечера заканчивали работу, до семи ужинали, потом гуляли или общались с семьей. С девяти до полуночи отдыхали, смотрели пару видео на YouTube, а затем готовились ко сну. Теперь в это систему нужно встроить занятия: онлайн-уроки, чтение профессиональной литературы и так далее.

Подумайте, какими именно занятиями вы готовы пожертвовать: прогулкой, соцсетями, приготовлением ужина или чем-то другим? Если из-за карантина вы перешли на удаленную работу, можно использовать время, которое раньше тратили на дорогу в офис и обратно.

Заранее распланируйте, как будет выглядеть каждый день недели. Если запланировали обучение на понедельник, то, возможно, имеет смысл еще в воскресенье приготовить побольше еды про запас, чтобы высвободить время в следующие дни.

Новая привычка быстрее закрепится в вашем графике, если завязать ее на определенный триггер. Стэнфордский исследователь Би Джей Фогг разработал модель поведения, согласно которой для совершения действия нужны три элемента: мотивация, возможность и определенный сигнал, который о нем напоминает. Выше мы уже разобрали, как формировать правильную мотивацию и ресурсы, дающие вам физическую возможность выполнить задуманное.

Что касается сигнала или триггера, согласно модели Фогга это должно быть простое действие, которое требует мало усилий. Можно даже использовать старую привычку, чтобы сформировать новую. Например, вы мечтаете научиться играть на гитаре. У вас уже есть привычка пить чай после ужина – и в это время вы можете включать гитарную музыку, которая вдохновит вас взять в руки инструмент и позаниматься самому.

Научитесь расставлять приоритеты

«Не все срочные дела важны и не все важные дела – срочные», – говорил 34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр. Эта фраза наилучшим образом описывает принцип, положенный в основу метода, названного матрицей Эйзенхауэра.

Согласно этой технике, все дела можно поделить на четыре категории:

важные и срочные (например, вопросы здоровья);

важные, но не срочные (например, спортивные тренировки);

не важные, но срочные (например, хлопоты по дому);

не важные и не срочные (например, социальные сети).

Как вы думаете, куда попадет обучение? Безусловно, это важное дело. Но если вы уже не школьник или студент, вам не нужно сдавать домашнее задание под угрозой двойки в семестре, то учеба перестает быть срочной. Казалось бы, если поучиться не сегодня, а завтра, это ничего не изменит, ведь впереди вся жизнь. А завтра, как известно, никогда не наступает, у нас каждый день – «сегодня».

Чтобы не откладывать обучение на вечное «потом», можно установить себе искусственные дедлайны: научиться печь «Наполеон» к дню рождения, без заминки танцевать румбу к новогодней вечеринке, запомнить 100 немецких слов до поездки в Берлин в следующем месяце.

При этом не стоит жертвовать качеством ради того, чтобы уложиться к выбранному сроку. Главное – осваивать новый материал максимально эффективно. Когда дело по-настоящему не срочное, вы можете подходить к нему более обдуманно и конструктивно – и это позволит в полной мере раскрывать свой потенциал.

Учитывайте биологию мозга

Человеческий мозг можно условно разделить на древний (лимбическая система) и молодой (неокортекс). Первый отвечает за базовые инстинкты, такие как выживание, размножение и утоление голода. Второй позволяет нам осознанно мыслить, воображать, планировать и говорить.

Обучение – в зоне ответственности неокортекса. Ведь в большинстве случаев оно не связано напрямую с выживанием, а потому древний мозг «не понимает» его важность. С другой именно лимбическая система отвечает за выработку дофамина, гормона удовольствия. Когда он выделяется, мы предвкушаем наслаждение, и это мотивирует нас совершать то или иное действие.

Допустим, вы хотите стать дизайнером. Когда вы представляете, как создаете макеты для всемирно известных проектов в престижной компании, ваша лимбическая система выделяет дофамин. Но одно дело – мечтать, а другое – действительно закрыть соцсети и сесть за учебники.

Загвоздка в том, что лимбическая система не включается по команде «иди и проходи онлайн-курс». Она не понимает, как обучение связано с конкретной пользой в будущем. Ей ближе более простые сиюминутные удовольствия вроде «закажи пиццу и включи сериал». Поэтому неплохая идея – привязать обучение к сенсорным радостям: например, после урока вознаграждать себя десертом или прогулкой в парке.

Еще одно препятствие: если мы обучаемся чему-либо, не связанному с выживанием и другими инстинктами, уже через 20 минут мозг забывает 40% новой информации. Чтобы бороться с этим «энергосберегающем» эффектом, психолог Герман Эббингауз предложил использовать метод интервального повторения. Например, если вы учите язык, то стоит возвращаться к пройденной лексике через увеличивающиеся промежутки времени: на следующий день, затем через неделю, потом через месяц и так далее. Метод так и назвали – кривая Эббингауза или кривая забывания.

Во взрослой жизни над нам не ставят двойки за проваленные экзамены, и чтобы внедрить привычку учиться, нужно немного постараться. Но если отнестись к самообразованию серьезно, сформулировать мотивирующую цель и грамотно расставить приоритеты, у вас все получится.