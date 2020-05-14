Велосипед мы покупаем один раз и надолгое время. Выбрать его дело не хитрое, но важно подойти к покупке взвешенно и ответственно. Как же новичку выбрать велосипед? На что обратить внимание в первую очередь?

В этом разбирались #Буквы.

“При подборе велосипеда в первую очередь все зависит от увлечений человека, от того, где он будет кататься. Второй критерий – это цена. То есть, сколько человек готов потратить на велосипед. Если нужен универсальный велосипед, то, как правило, подбирают горный. Если вы планируете кататься одинаково и по городу, и по бездорожью, то лучше выбрать так называемый найнер. Найнер (29er) – это тип горного велосипеда с 29-дюймовыми колесами. Если же вы больше планируете кататься в лесу, по бездорожью, то лучше брать 27-дюймовые колеса. Такой велосипед будет более юрким и маневренным”, – рассказывает велоэксперт Дмитрий Иващенко.

Велосипеды для города

Ситибайк, или городской велосипед

Отличительная особенность городского велосипеда – рама. Ее конструкция бывает открытого или закрытого типа. Закрытый тип считается мужским, открытый, с опущенной верхней перекладиной, создан для удобства женщин, которые легко могут кататься в платьях.

“Для поездок на работу ситибайк — отличный вариант. Такой велосипед сразу комплектуется фонарями, задним багажником. Крылья, подножки — практически ничего не надо докупать”, – рассказывает Дмитрий.

Trek FX 3 DISC

Гибридный велосипед, который подойдет и для прогулок в лесу, и поездок по городу, и даже спортивных тренировок. Комфортная посадка, надежные гидравлические тормоза, карбоновая вилка, которая уменьшит вибрации при езде – вот отличительные особенности этого велосипеда.

Цены в украинских веломагазинах стартуют от 20 тыс. грн.

Kellys Avenue 20

Хороший и надежный велосипед словацкого бренда. Он укомплектован багажником, крыльями, передней и задней фарами. Защита цепи позволяет дамам свободно кататься в длинных платьях и не бояться, что низ “зажует” в эту самую цепь.

Стоит такой велосипед 12-13 тыс. гривен.

Круизер

Круизеры (cruiser) предназначены для прогулок. Их отличительная черта — уникальный дизайн рамы.

У таких велосипедов, как правило, мягкое и удобное седло на пружинах; широкий руль делает управление плавным.

Первой такие велосипеды стала выпускать американская компания Schwinn.

Велосипед Schwinn Fiesta Women

У него алюминиевая рама, он оснащен задним ножным тормозом, есть защита для цепи, а еще подножка, что позволит удобно припарковать велосипед. У этой модели всего одна скорость — для неспешных прогулок по парку вполне достаточно.

Стоит такой красавец 12 тыс. гривен.

Круизер Schwinn Fleet — имеет алюминиевую раму и стальную ригидную вилку. Важно отметить – сталь хорошо поглощает вибрации и уменьшает нагрузку на руки.



Цена велосипеда 12 тыс. гривен.

Велосипеды для путешествий

Туринговые велосипеды

Слово туринг (англ. touring) означает туризм, тур, турне.

“Это велосипед для путешествий. Его по желанию можно доукомплектовать багажниками, сумками, флягодержателями и так далее. Рама и вилка у турингового велосипеда – стальные. А сталь дает надежность, практичность и ремонтопригодность. Есть, конечно, фреймсеты титановые, но они дорогие. И весь велосипед в сборе будет стоить 3-4 тыс. долларов и выше. Стальные туринги более доступны”, – отмечает велоэксперт Дмитрий.

Trek-2020 520 54 cm 28″

Это стальной туристический велосипед. Рама сделана из хромомолибденовой стали, вилка алюминиевая. Велосипед оборудован механическими дисковыми тормозами. А еще покрышки можно заменить на “бескамерку”. Бескамерные покрышки не бояться проколов, можно ездить на низком давлении. Для поездок на сотни и сотни километров – ну просто находка.

Цена такого велосипеда от 32 тыс. гривен.

Велосипед 28″ Pride ROCX 8.3

Велосипед имеет алюминиевую раму и карбоновую вилку. Он оснащен хорошими дисковыми механическими тормозами TRP Spyre.

Отличный гравийник, который подойдет и для поездок по городу, и для многодневного туринга.

Цена велосипеда 24-25 тыс. грн.

Велосипед 28″ Marin NICASIO

Классическая стальная рама, утолщенные стенки труб для прочности, надежная трансмиссия от Shimano Claris, дисковые механические тормоза. Вот характеристики велосипеда, поездка на котором принесет одно удовольствие.

Цена велосипеда от 20 тыс. гривен.

Велосипеды для бездорожья

Фэтбайки

Такой себе внедорожник среди велосипедов.

Огромные шины позволяют ездить там, где другим велосипедам не под силу – по снегу, песку, болоту, высокой траве. В США, например, проводят соревнования на фэтбайках – Pugsley World Championships.

Спортсмены гоняют по снегу.

Пожалуй самым известным владельцем фэтбайка является голливудский актер и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер.

Велосипед 26″ Formula PALADIN DD 2020

Это довольно доступный велосипед – цена от 8500 гривен. Его основные характеристики, алюминиевая рама, стальная ригидная вилка, дисковые механические тормоза.

Этому байку любое бездорожье будет нипочем.

Фэтбайк Trek FARLEY 7

Несмотря на грозный вид велосипеда, им легко управлять. Карбоновая вилка гасит неровности дорог, поэтому езда на этом монстре будет в удовольствие.

Но велосипед, мягко говоря, не дешевый — цены стартуют от 55 тыс. гривен, а модель 2020 года обойдется в 70 тыс. грн.

Хардтейлы

Хардтейл — буквально “жесткий хвост”. Это горный велосипед с амортизированной вилкой. Подавляющее большинство байков, которые можно встретить на улицах наших городов и в лесопарковых зонах это именно хардтейлы.

В чем же секрет такой популярности? Этот велосипед универсальный – на нем без проблем можно передвигаться по городу, кататься в лесу, и даже в горах. Цены на такие велосипеды варьируються от 8 тысяч гривен и до бесконечности.

Передний амортизатор смягчает толчки, обеспечивая относительно комфортное и безопасное катание.

Хардтейлы, кстати, подходящие байки для детей и подростков.

Самые ходовые хардтейлы – бюджетные.

Trek Marlin (ударение на последний слог) можно купить от 16 500 гривен.

29-дюймовые колеса обеспечат лучшую проходимость. Внутренняя проводка тросов и гидролиний являются явным преимуществом, ведь не будут мешать велосипедисту. У Marlin есть все необходимые крепления для аксессуаров.

Pride Marvel можно назвать лучшим из любительских велосипедов.

Алюминиевая рама, проводка тросов под верхней трубой, пружинно-масляная вилка, жесткость которой можно отрегулировать. Это хороший велосипед на каждый день.

Цена велосипеда — 13 400 грн.

Scott Scale 970 надежный кросс-кантрийный найнер от известного бренда Scott.

Рама велосипеда алюминиевая, но повторяет геометрию карбоновых аналогов. Воздушная вилка RockShox с дистанционной блокировкой хода, мощные гидравлические тормоза – это достойный выбор для современного и активного человека, который ценит качество.

Модель 2020 года стартует от 31 тыс. гривен.

Как подобрать велосипед по росту

Как правило, каждую модель велосипеда производитель выпускает с разными размерами рамы. Понятное дело, ведь рост у всех разный, а ездить на велосипеде должно быть максимально комфортно.

Итак, размеры рамы маркируются в сантиметрах, в дюймах, или как размеры одежды: XS, S, M, L, XL.

Фактически, размер рамы вычисляется из размера подседельной трубы. В Интернете даже можно найти таблицы соответствия роста человека раме.

Почему именно подсидельная труба? Все просто – к ней крепится подсидельный штырь, который, в свою очередь, позволяет вам комфортно и на нужной высоте сидеть на велосипеде.

Еще один косвенный признак того, что размер велосипеда подобран удачно – это то, что верхняя труба рамы находится на 5-10 см ниже промежности.

При подборе велосипеда также важно учитывать расстояние до руля. Например, на прогулочном городском велосипеде или круизере положение спины ровное, руки находятся в более расслабленном состоянии, управление плавное, то на гибридном велосипеде или горном уже приходится наклоняться вперед.

Так, если отрегулировать сидение по высоте можно в довольно большом диапазоне, то ваше расстояние до руля уже никак не регулируется. Поэтому очень важно подбирать велосипед не только по размеру рамы, но и по позиции посадки.

Если у вас так называемый пограничный рост, когда, по-идее, может подойти рама двух размеров, то лучше всего склониться к размеру меньше. Например, любители агрессивной езды – те, кто катают даунхилл, – выбирают велосипед меньшего размера, так как он более маневренный.

Если же ваша стихия дальние путешествия, то при пограничном варианте роста лучше выбрать велосипед большего размера.

Немало важно отметить, что езда на слишком большом велосипеде может быть опасной: это и плохая управляемость, и риск ушиба промежности о верхнюю трубу рамы.

Советы от веломеханика

“Следить за техническим состоянием велосипеда, как и автомобиля или мотоцикла, несомненно, следует. Так ваш “железный конь” прослужит дольше. Первое, на что стоит обратить внимание, это смазка цепи. Это то, что может делать каждый, без каких-либо специальных навыков. Цепь перед смазыванием должна быть чистой. Понадобится сама смазка, растворитель и тряпка”, – рассказывает веломеханик Анатолий Коновалов.

По его словам, есть три типа смазок:

жидкий парафин, то есть на водно-парафиновой основе;

твердый парафин – когда цепь варят в нем;

различные масляные смазки.

“Цепь надо смазывать снизу, где переключатель. Не спеша. При этом прокручивая педали в обратную сторону, если, конечно, позволяют конструктивные особенности велосипеда. После смазки всей цепи необходимо подождать пока она разойдется по роликам; можно прокрутить цепь еще несколько раз. И после этого тряпкой необходимо насухо вытереть цепь, чтобы к ней не прилипала пыль”, – рассказывает Анатолий.

Что касается частоты проведения технического обслуживания велосипеда, то тут каких-то четких правил, сколько раз в год надо это делать, нет. Все зависит от особенностей эксплуатации велосипеда.

“Советую минимум раз в год проводить полное ТО, чтобы, обновить смазочные материалы, например, жидкость в тормозах. Главное храните велосипед правильно”, – отмечает Анатолий.

Также веломеханик обращает внимание на то, что при эксплуатации велосипед нигде не должен ни трещать, ни хрустеть – любой посторонний звук уже должен насторожить.

Техобслуживание амортизированной вилки зависит от производителя.

“Например, вилки Rockshox. К каждому амортизатору предоставляется инструкция, когда необходимо проводить ТО. Если четко придерживаться этих рекомендаций, то производитель гарантирует бесперебойную работу вилки в течение нескольких лет. Например, сервис нижней части – “штанов” – надо проводить каждые 50 часов эксплуатации. Обслуживание верхней части – демпфера и пружины – каждые 100 часов”, – отмечает Анатолий Коновалов.

А вообще – ухаживайте за своим велосипедом, и он прослужит вам долго!