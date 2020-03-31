Что происходит сейчас в модной индустрии и как она адаптируется к новым условиям – читайте в обзоре #Букв.

Казалось бы, мода и другие творческие отрасли в каком-то смысле подходят для гибких рабочих условий нынешнего времени, а технологии только облегчают удаленную связь. Но многие аспекты модного бизнеса все еще осуществляются личным контактом человека с человеком. Например, примерка коллекции на модели, драпировка одежды, фотосессии, раскрой и пошив одежды и прочие технологические процессы.

Поскольку компании во многих странах, в том числе Дома моды, издательства глянцевых журналов и небольшие производители одежды, требуют от своих сотрудников самоизоляции, это значит – у них нет другого выбора, кроме как закрыться (что произошло со многими фабриками и дизайн-студиями) или найти новые способы ведения бизнеса.

Модный сектор ощутил на себе критический низкий спрос, пишет издание BOF, и все больше и больше брендов задают себе действительно важный вопрос: коллекции осень/зима 2020 готовы к выпуску, но нужно ли выпускать эти коллекции в производство или стоит сделать глубокий вдох и пропустить сезон?

Дилемма обострилась еще больше с отменой предстоящих мужских показов и недели высокой моды в Париже (в то время как неделю мужской моды в Милане отложили и решили объединить с женской неделей в сентябре 2020 года).

Модные бренды во всем мире сталкиваются с отменой заказов у ритейлеров и байеров, и теперь некоторые небольшие бренды не могут произвести свои коллекции совсем, поскольку их заказ не соответствует минимальным количественным требованиям фабрик, на которых они отшиваются. Но даже те, у кого все еще есть заказы, тоже испытывают проблемы с изготовлением: многие итальянские фабрики (от которых сегодня зависит большая часть индустрии моды – а это Stella MacCartney и другие известные марки, среди которых и украинский бренд Кати Сильченко The Coat), закрыты по поручению правительства Италии.

Есть и хорошие новости. В конце концов, рынок вернется. Вопрос только в том, как быстро это произойдет? Но уже сейчас ясно, что с открытием магазинов в магазинах будет много непроданного товара, поэтому аналитики предсказывают волну скидок и серьезных уценок, подобную той, которая была после мирового финансового кризиса в 2008 году.

Ниже – краткая сводка новостей о том, как те или иные бренды адаптировались или не адаптировались под новые условия.

Всемирно известная американская сеть универмагов товара класса люкс Neiman Marcus ведет переговоры о банкротстве со своими кредиторами. Согласно отчету Bloomberg, ритейлер роскоши пытается облегчить долговую нагрузку в 4,3 млрд долларов. Предполагается, что Neiman Marcus говорит с кредиторами о потенциальном кредите, который позволит ритейлеру осуществлять свою работу, пока он работает над планом восстановления.

Другой крупный игрок ритейл-бизнеса сеть универмагов Nordstrom объявила об увольнениях и сокращении зарплат. Начиная с 5 апреля “часть корпоративных сотрудников” будет уволена или отправлена в отпуск за свой счет на шесть недель. При этом главный исполнительный директор Эрик Нордстрем и президент и директор бренда Пит Нордстрем не будут получать зарплату в период с апреля по сентябрь, равно как и ни один из членов совета директоров.

Группа брендов SMCP (Sandro, Maje и Claudie Pierlot) заявила о 20-процентном падении продаж из-за коронавируса. Владелец Sandro и Maje указал, что причиной падения стало закрытие магазинов и меньшее количество покупателей из-за пандемии. Компания также заявила, что получила доступ к своей возобновляемой кредитной линии для усиления своего денежного потока и смягчения последствий, которые коронавирус будет продолжать оказывать на бизнес.

Магазины отменили свои заказы. После закрытия магазинов многие ритейлеры советуют поставщикам (модным брендам) немедленно отменить заказы. Калифорнийский оператор дисконтных магазинов Ross отменил заказы до 18 июня и заявил, что он также продлит сроки оплаты по всей существующей кредиторской задолженности на 90 дней.

В то же время компания Inditex списывает свои запасы, сигнализируя о падении продаж. Владелец Zara потерял почти 300 миллионов евро на своих запасах и сказал, что продажи упали на 24 процента в марте 2020 года.

Компания заявила, что пока рано оценивать влияние пандемии на результаты своей деятельности в 2020 году, но она откладывает принятие решения о выплате дивидендов до тех пор, пока не проведет свое ежегодное общее собрание, которое запланировано на июль. Несмотря на это, у группы есть подушка безопасности в 8 миллиардов евро наличными, что позволяет ей пережить этот кризис.

Burberry предупреждает о резком спаде продаж по мере распространения коронавируса. Британский гигант роскоши ранее отмечал значительный удар по продажам в Китае, но распространение пандемии на западные рынки ухудшило его прогноз: в четвертом квартале сопоставимые розничные продажи, как ожидается, сократятся на 30%. Компания заявила, что за последние шесть недель (состоянием до 20х чисел марта) продажи уже упали на 40-50%.

Модные бренды добровольно жертвуют или производят маски или медицинскую одежду, чтобы защитить от болезни самых главных борцов с коронавирусом – медработников инфекционных отделений. Подобная помощь сейчас приходит от многих модных брендов.

Первыми взялись помогать медикам LVMH, Kering и H & M, закупив материалы из Китая, чтобы пожертвовать их европейским работникам здравоохранения. Armani, Gucci, Balenciaga, Saint Laurent, Prada и Ralph Lauren используют свои фабрики для изготовления защитных масок и предметов одежды для медработников во Франции, Италии и США.

H&M также планирует задействовать свою цепочку поставок для производства дополнительного оборудования. Между тем, компании и влиятельные модные персоны, такие как Estée Lauder, Gucci, Dolce&Gabbana, а также Валентино Гаравани и Джанкарло Джамметти, Джорджо Армани, Кайли Дженнер и другие, объявили о пожертвованиях на различные цели в размере от 1 миллиона долларов и больше.

Модный дом Chanel закрыл свои фабрики в Италии, Франции и Швейцарии. Дом Hermes объявил карантин на всех предприятиях, кроме Vaudreuil, где сейчас производят антисептики.

Компания Inditex, которая владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, Uterqüe и Oysho, заявила о том, что будет помогать врачам Испании в борьбе с эпидемией коронавируса. Часть производства перепрофилировали под изготовление медицинских халатов и масок. Также компания пообещала предоставить свою сеть логистики и поставщиков для удовлетворения неотложных потребностей Испании.

Украинские бренды тоже не отстают от западных коллег и помогают украинским медикам, работающим в инфекционных отделениях по борьбе с коронавирусом.

Одной из первых свои производственные мощности на создание защитных медицинских комбинезонjв перевела Светлана Бевза, основательница бренда Bevza. “Согласно статистике, коронавирус в нашей стране распространяется все активней. К сожалению, наша медицинская система к этому не готова. Поэтому мы собрались здесь с лучшими портными в городе, чтобы сделать костюмы для наших медицинских работников. Конечно, мы делаем это бесплатно, потому что это – наша обязанность”, – сообщила дизайнер чуть более недели назад в своем Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Stay safe and healthy! Love, bevza team Допис, поширений BEVZA (@bevza) 21 Бер 2020 р. о 8:38 PDT

Ее инициативу “Одноразовый медицинский халат – медику” тут же подхватили представители украинской фешн-индустрии. Волонтерский пошив костюмов начали бренды Frolov, Tago, Bogdan Kass, Lake Studio и независимые швеи, работающие на дому, а процессы сбора денег на материалы, производства и логистику взяли на себя Соня Солтес, Надя Шаповал, Ксения Ефремова и другие волонтеры, которые отгрузили первую партию помощи Александровской больнице и кафедре инфекционных болезней в Национальном медицинском университете им. А. А. Богомольца. Общими усилиями в день удается сшить около 800-1000 комбинезонов, лекала которого Светлана Бевза и ее команда выложила в свободный доступ в интернет, чтобы каждый желающий мог присоединиться к инициативе.

В свою очередь украинские ритейлеры, чтобы удержаться на плаву, предлагают услугу выездных гардеробов, направляя свои кампании на платежеспособных клиентов, не успевших почувствовать влияние кризиса и готовых покупать в новом формате. Так, стала актуальна услуга выездного гардероба, которую и раньше предлагали или решили предложить украинские модные компании и бренды – Sanahunt, Kapsula, Suitster, The Body Wear и Marsala.

Кризис и карантин – это не только убытки, но и время возможностей. Для многих мелких и еще молодых украинских брендов появилась возможность расширить свое присутствие в онлайне и быть представленным не только в соцсетях, но и на известных маркетплейсах. Крупный интернет-магазин Lamoda сообщил о готовности поддержать украинские бренды и подключить их к своей площадке продаж, а значит усилить их позиции перед целевой аудиторией, которая сейчас много времени проводит в Интернете.

Находят пути выхода из сложившейся ситуации и мировые бренды. Ввиду невозможности организовать фотосессию, модные бренды, обходясь без фотографов, стилистов, визажистов и прочих членов съемочной команды, отправляют вещи моделям напрямую, чтобы те снимали их в зеркале у себя дома. Вряд ли это станет постоянной акцией. Но как временная мера – вполне хорошее решение, позволяющее как минимум сэкономить.

В Великобритании ситуация с модным ритейлом разворачивается по своему сценарию. Британский ритейлер одежды Next сдался под давлением своих обеспокоенных работников и прекратил работу даже в Интернете во время чрезвычайной ситуации с коронавирусом.

“Next очень внимательно выслушал своих коллег, работающих на складских и дистрибьюторских операциях для выполнения онлайн-заказов. Очевидно, что многие все чаще считают, что они должны оставаться дома в нынешних условиях, – говорится в сообщении бренда. – Поэтому компания Next приняла трудное решение временно закрыть свои онлайн-операции, операции по складированию и распространению”.

Фирма прекратила принимать онлайн-заказы в четверг вечером 25 марта и больше не будет принимать их до дальнейшего уведомления британских властей.

Это также связано и с общественным давлением. С закрытием всех британских магазинов, за исключением продовольственных магазинов и аптек, наблюдается растущая негативная реакция на ритейлеров, которые продолжают вести онлайн-бизнес.

Пока отменяются или переносятся недели моды в Милане, Париже и Лондоне, Шанхайская неделя моды с 24 по 30 марта проходит онлайн. Китайские и другие дизайнеры со всего мира покажут свои коллекции в цифровых демонстрационных залах на платформе Tmall. Бренды-участники будут использовать запланированное время показа, чтобы продемонстрировать трехминутную видеопрезентацию коллекций осень/зима 2020, а затем – часовой эфир.

Выставки и выставочные залы в Китае быстро начали тестировать цифровые платформы после того, как коронавирус вынудил страну заблокироваться. Будет ли Шанхайский оптовый эксперимент жизнеспособной моделью для всех нас?

Вполне возможно, что какое-то время аппетит к публичным мероприятиям будет невелик и многие международные поездки могут быть отложены на неопределенный период. Поэтому онлайн-трансляция может стать хорошей альтернативой для многих дизайнеров. Тем более что есть позитивный опыт.

Так, шоу Armani в Милане в конце феврале прошло в пустом зале, в который не пустили зрителей и гостей опасаясь за их здоровье и заранее предупредив, что шоу пройдет безопасно – онлайн – из-за вспышки короновируса в Италии. Прямая трансляция состоялась на сайте Armani и показала лучшее вовлечение аудитории, чем обычное шоу бренда в сентябре.

После того как Covid-19 вынудил Китай закрыться на карантин, многие шоурумы и трейд-шоу стали тестировать цифровые платформы для связи с аудиторией. Будет ли шанхайский массовый эксперимент жизнеспособной моделью для всей модной индустрии, покажет время.