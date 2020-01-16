В один и тот же день в Украине и России произошли события, важность которых сложно переоценить. Оба события, по иронии судьбы, были завязаны на правительства стран. Правительство РФ имени Дмитрия Медведева ушло в отставку после федерального послания Владимира Путина. В нашей же стране правительство Гончарука оказалось в эпицентре очередного кассетного скандала – посредствам анонимного аккаунта в YouTube была опубликована прослушка рабочего совещания премьера, повесткой дня которого был вопрос о том, каким образом на пальцах объяснить несведущему в вопросах экономики президенту Зеленскому действия Кабмина и НБУ в монетарной политике.

Бог как всегда оказался лучшим сценаристом. Поскольку при всем отличии контекстов есть в совпадении этих новостей нечто литературное. Контраст этих событий только подчеркнул драматизм ситуации в которой оказалась воюющая с Россией Украина под управлением нынешнего президента.

Конечно же правительственным кризисом в России произошедшую отставку Дмитрия Медведева со своего поста могут назвать только очень несведущие в российской политике корреспонденты иностранных СМИ. Поскольку никаким кризисом произошедшее не может считаться по определению. Правительственный кризис возможен в демократических системах, в которых правительство формируется свободно выбранным парламентом, а не подчиненным интересам президентской вертикали “взбесившимся принтером”.

Многие эксперты в области кремлевской политики успели назвать происходящее в российской политике началом процесса транзита власти. Причем процессом транзита власти по модели Казахстана. Зерно истины в таком анализы есть. Авторитарные режимы сходны по типологии и логике действий. Ключевая проблема их стабильности всегда заключена в фигуре первого лица.

Какой бы титул не носило это первое лицо – Аркадага, вождя, или просто лидера нации, проблема всегда заключена в биологическом старении. И в том, что именно авторитарный лидер, strongman, как принято говорить в американской традиции, является центром легитимности и власти подобной системы. Без него не встает солнце, не доятся коровы, не родит картофель и уж точно не функционирует государство. Государство в принципе становится синонимом власти одного человека. И со смертью или отходом от власти этого человека все сдерживаемые десятилетиями конфликты в обществе и элите высвобождаются, угрожая самому существованию страны.

В случае, если стареющий strongman, совмещает титул лидера нации с формально избираемой должностью президента, вызовом лиитимности режима и точкой конфликта становятся каждые последующие выборы, которые хотя бы формально, но должны соответствовать неким рамочным стандартам. Так называемая казахская модель транзита власти позволяет навсегда, до самой смерти лидера, решить лишнюю проблему выборов.

В случае с Кахастаном модель эта была заключена в уходе стареющего султана Нурсултана Назарбаева с поста президента, с назначением доверенного приемника. И перемещения центра власти в Совет безопасности страны, который сам Назарбаев и возглавил. Помимо прочего лидер Казахстана получил должность члена Конституционного совета и остался лидером партии власти “Нур Отан”.

Структурно начавшиеся в России процессы и правда идут по казахскому сценарию. Анонсированные Владимиром Путиным изменения в Конституцию РФ направлены на ослабления власти приемника Путина на президентском посту – административный центр власти, в том числе полномочия по назначению правительства, будут перенесены в парламент. В Совбезе РФ будет создана новая должность заместителя главы совета, которую займет ушедший с поста премьер-министр Дмитрий Медведем.

Очевидно, что сама должность главы Совета будет отделена от должности президента. А Путин займет место главы Совета и одновременно пост председателя новой партии власти, которая придет на смену “Единой России”. Таким образом, центр власти будет перенесен в Совбез, либо Госсовет России, а элитный консенсус постельцинской России, заключающийся в элитном равновесии интересов путинской элиты с со старыми олигархами близкими к семье Ельцина, которых и представлял Медведев, не будет нарушен.

На этой схожесть с казахской моделью оканчивается. И начинаются плохие для Украины новости. Два главных посыла федерального послания Владимира Путина – это будущий отказ России от примата международного права над российским. И конечно же слова о том, что Россия должна быть трансформирована в “систему прочную, надёжную, неуязвимую и по внешнему контуру абсолютно стабильную”.

То, что мы наблюдаем в России – это ни в коем случае не либерализация режима и ни инструментальный транзит власти. По сути, это превращения России из страны “управляемой демократии”, которая вынуждена сотрудничать с Западными странами и для вида соблюдать хотя бы видимость соответственных стандартов, к системе “суверенной монархии” имени Владимира Путина. К иранской, а не казахской модели, при которой верховный лидер становится не над системой, а вне ее.

По сути, в России начинается институализация путинизма в качестве господствующей модели управления. Путинизма, не связанного никакими даже формальным обязательствами перед цивилизованным миром. Путинизма который ради мифической защиты от влияния Запада приступит к самостоятельному строительству нового железного занавеса. Путинизма, который будет еще более жестким и беспринципным в реализации своих планов по возрождению империи. И будет прилагать все возможные, в том числе военные, усилия для того, чтобы Украина оказалась включена во “внутренний контур” нового железного занавеса.

А что же Украина? И причем здесь Гончарук? Премьер-министр как физическое лицо конечно же ни при чем. Однако очередной кассетный скандал дает яркую иллюстрацию происходящей деградации и эрозии институтов украинского государства. Институтов, которые оказываются бессильными в вопросе самозащиты не только от такого сильного врага, как Россия, но даже от атаки интегрированного во власть олигарха Коломойского.

Ведь никого уже не удивляет не только тот факт, что кабинет премьер-министра можно прослушать, но и то что именно парламентские штыки Игоря Валерьевича из состава президентской фракции “Слуга народа” оказываются у порога премьера сразу же после обнародования пленок. Не удивляет никого и фраза о “пустом месте” в голове Зеленского. Так же как и показательное молчание президента в ответ действия формально его же депутатов по дискредитации его собственного Кабинета министров. Отсутствие государства как функционирующей системы институтов синергично действующих для реализации внятной политики, как и отсутствие самой внятной политики – то что перестало удивлять нас еще осенью.

Россия и Путин – естественные и злейшие враги Украины, готовятся к переходу к ужесточению собственного режима, к еще боле агрессивной политике, к решительному волчьему прыжку, который должен стать окончательным решением украинского вопроса. В то же время украинские три поросенка вместо постройки каменного дома разбирают остатки дома из соломы. И пропагандируют политику сосуществования со стаей голодных волков. Неудачи власти конечно не радуют и оппозицию. Ведь происходящее давно перестало быть просто политической борьбой. Демонтаж государства руками некомпетентных мечтателей закончится одинаково и для Зеленского и для Порошенко и Тимошенко и для Гончарука с Коломойским и для всех нас. На пиру во славу нового путинского режима мы можем стать коронным блюдом.