Пока вы занимались своими делами, зарубежный интернет заполонил новый челендж, в котором уже успели поучаствовать звезды высшего эшелона, такие как Уилл Смит и Джанет Джексон. В чем “замес” нового мема рассказывают #Буквы.

Нулевым пациентом данного вируса стала 74-летняя американская «королева кантри» – певица Долли Партон.



Звезда запостила себе коллаж из фотографий с подписью: “Получите женщину, которая может сделать все это” и набрала уже более 500 тыс лайков в Instagram:



Мем состоит с четырех фото, что олицетворяют аватары в каждой из соцсетей: LinkedIn, Facebook, Instagram и Tinder. LinkedIn служит для поиска работы, Facebook – нацелен на более дружескую среду, Instagram – для более коммерческих фото, а Tinder – для поиска второй половинки.

Суть челленджа Долли, в высмеивании стереотипов и ярлыков в социальных сетей, которые люди клеят друг на друга и которым пытаются соответствовать.

К ней присоединились и другие: Марк Руффало, более известный нам, как Халк из “Мстителей”, опубликовал свой вариант:

Не смогли остаться в стороне такие любители челленджей, как комик и ведущий телешоу Конан О’Брайен:

И открытая лесбиянка, комик и ведущая популярного ток-шоу Эллен Дедженерес:

“Когда мой агент спрашивает, могу ли я играть разные роли”, – подписала пост Эллен.



Немного высокого и тонкого в #dollypartonchallenge, добавил Метрополитен-музей, который находится в Нью-Йорке:

Шутливо подписав пост: “Вы также можете найти нас на холсте, бумаге, в мраморе, в керамике … и в Tinder”.



Наверное, одной более интригующих, стал пост всеми любимой домохозяйки Америки – Марты Стюарт:



Если с фото для LinkedIn и Facebook все ясно, то тандем с рэпером Snoop Dogg, может сбить с толку, но все объясняется довольно просто, вот уже три сезона они вместе работают над кулинарным шоу “Martha & Snoop’s Potluck Dinner Party”, куда приглашают звезд и готовят все вместе.

Еще один шеф-повар, британец, который прославился своим “горячим” телешоу – Гордон Рамзи поучаствовал в челлендже:



Напомним, что он не впервые становится объектов для мемов, в основном из-за его кулинарного реалити-шоу “Адская-кухня” с невероятным накалом страстей на экране.

Кто ты?

Дурацкий сэндвич.

Актриса Сара Мишель Геллар, которая сыграла Баффи в культовом сериале в конце 90-х, опубликовала мем со своеобразной пасхалкой:



Для фото в Tinder девушка выбрала кадр поцелуя из фильма “Жестокие игры” 1999 года, который в свое время забрал статуэтку на премии MTV Movie Awards, как “Лучший поцелуй”. Стоит отметить, что в этом фильме Сара воплотила роль стервы, которая играет чужими судьбами ради удовольствия.

Также ко всеобщему “безумию” присоединился харизматичный Уилл Смит:

Переглянути цей допис в Instagram I’d swipe right Допис, поширений Will Smith (@willsmith) 23 Січ 2020 р. о 8:39 PST

“Я свайпну вправо”, – говорит Смит и судя по всему подписчики актера с ним солидарны. Он собрал уже больше 7 млн лайков.



Актриса Джессика Честейн на аватар в Tinder поставила кадр из фильма “Жена смотрителя зоопарка” и призвала следовать за ней в эту соцсеть:



Креативно подошла к вопросу супермодель Наоми Кэмпбелл – она добавила новую графу в челлендж – YouTube. Дело в том, что дива ведет свой канал на видеохостинге, где делится советами. В одном из роликов фанаты были удивлены, на сколько Наоми забодится о санитарии.



“Очистите все, к чему вы могли прикасаться”, – говорит модель, протирая каждый сантиметр в своем пассажирском кресле салфетками Dettol и в резиновых перчатках.

Дженнифер Гарнер присоединилась со словами : “Да, мэм, что бы вы не сказали”, отметив виновницу челленджа – Долли Партон, на что та ответила, что это “Идеально”, указывая на пост актрисы.

Сестра Майкла Джексона, певица Джанет Джексон также приняла участие:

Звезда сериалов “Секс в большом городе” и “Отчаянные домохозяйки” – Кайл Маклахлен примерял разные роли, судя по всему в Тиндере актер не стареет:

Также сеть переполнили мемы на известные сериалы и фильмы.

Например, в сериале “Секс в большом городе” за каждым из персонажей прячется определенный стереотип социальной сети:



Мем на популярный сериал “Ведьмак” набрал уже более 800 тыс лайков в Instagram:

Интересный коллаж получился с актрисой Энн Хэтэуэй. Кадры фильма “Дьявол носит Prada”, распределили в порядке развития сюжета, сопоставив их с аватарами из соцсетей:

Милоты вам напоследок от друзей наших меньших: