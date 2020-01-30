В эти дни я почему-то испытываю острое дежавю. Скандалы и события последнего месяца подсказывают мне, что режим, устанавливаемый в государстве Владимиром Зеленским покончил со стеснением в присущем новой власти турборежиме.

Представительный степенный мужчина в строгом костюме наклонился к низкому столику, взял в руку плоскую фарфоровую чашку и отхлебнув сказал: “На а что ты хочешь, Сережа? Это закон. Мы не можем поступить по-другому”. Где именно состоялся этот теперь такой далекий диалог и кто был моим визави раскрывать не буду.

Но сам разговор происходил с высоким функционером времен Януковича в конце 2012 либо начале 2013. Касался в общем сложившейся ситуации в стране, и приговору Юлии Тимшенко в частности.

С присущей молодости наивностью я пытался убедить своего собеседника в том, что все “это” очень плохо окончится как для страны, так и для самого Януковича. Международная изоляция, деградация государства, скатывание в российские объятия. С присущей каждому журналисту наивностью, я полагал, что кто-то наверху просто может этого не понимать, а значит я обязан донести до этих людей правду.

С методами работы иностранных спецслужб на практике я познакомился гораздо позже, уже в 2014 году. Прозрение о том, что все эти люди, проводящие больше времени в московском ресторане “Пушкине”, чем в киевском “Липском особняке”, прекрасно осознавали, что они делали, снизошло на меня также не сразу.

Аргумент о законе конечно выглядел смешно. В 2013 году только самый неосведомленный в политике гражданин не знал терминов “Семья” и “смотрящий”. Один знакомый мне бизнесмен был вынужден отдать “Семье” бизнес после того, как ему были скинуты фото внутренней обстановки дома его дочери. Дом, к слову, находился в Европе. В стране свирепствовал режим отжим, а все более-менее неравнодушные активисты постоянно находились под колпаком уже тогда подконтрольных России украинских спецслужб. Но факт оставался фактом – закон был превыше всего. И будучи поставленным на службу криминальному государству закон был превращен бандитами в идеальный инструмент перераспределения собственности и борьбы с несогласными.

Еще одной приметой времени было вот что: с какого-то момента все эти люди перестали маскироваться. До начала 2012 года паханат имени отца и сына Януковичей еще игрался в публичность, общественный диалог и демократию. Выдвигались какие-то идеи каких-то реформ. Эти процессы как-то обсуждались в обществе. Однако к концу 2012 года власть окончательно перестала стесняться.

Второй срок Януковича был предрешенным вопросом. СМИ были подавлены – скуплены, либо построены путем давления на собственников. Межигорье с его сходками превратилось в центр управления полетом. Потоки осваивались. И казалось, что единственным насущным вопросом для власти оставался вопрос того, как сохранить режим на десятилетия. Вертикаль казалась крепкой как никогда. Желания и взгляды маленьких муравьев-украинцев, копошащихся у подножия трона в расчет можно было не принимать. Мало кто тогда мог предугадать, что до краха этого колосса на приколоченных к нему российских ногах оставался год.

Эти подзабытые на фоне драматических шести лет ощущения я решил напомнить не просто так. Объективная реальность дается нам в ощущениях. И в эти дни я почему-то испытываю острое дежавю. Скандалы и события последнего месяца подсказывают мне, что режим, устанавливаемый в государстве Владимиром Зеленским покончил со стеснением в присущем новой власти турборежиме. Власть Зеленского распределилась по плоскости. Вертикаль сформировалась. Оппозиция оказалась в меньшинстве и до известной степени маргинализованой. Все разговоры о народном президенте в раз утихли. На пьедестале стал укрепляться новый государственный божок.

Не то, чтобы граждане стали меньше ворчать. Протесты против капитуляции, политические дела против ветеранов. Невыполненные обещания о санкциях в отношении депутата-насильника. Назначение в ГБР адвоката Януковича. Дележ потоков Минздрава, зафиксированный в переписке одного из депутатов от монобольшинства. Прослушки Трубы, посредствам которых мы на практике убедились в том, что Администрация президента остается главным распорядителем коррупционных потов. Уголовные дела за мнимые угрозы президенту через видеоблоги – в одном из случаев путем “разрыва пятой точки”.

Скандалов даже последних месяцев с лихвой хватило бы на всю президентскую пятилетку. Интенсивность скандалов не изменилась. Изменилась только реакция на них. Власть и близкие к власти сонмы антикоррупционных активистов вошли в режим молчания в варежку. На возмущения муравьев, как и в 2012, с определенного момента перестали обращать внимания.

Самое же страшное произошло в плоскости государственной политики по отношению к пророссийским активностям. Я даже не знаю с какого момента открытые пророссийские высказывания стали новой нормой. Но факт остается фактом – впервые с начала российско-украинской войны пророссийская позиция без стеснения звучит на центральных телеканалах.

Разное отребье времен Януковича и прикормленные ФСБ медиа-шавки, наряду с некоторыми функционирами режима не обвиняют в войне “радикалов”, которые намайданили конец дружбы с Россией. Коллаборационизм постепенно перестает считаться коллаборационизмом, обретая очертания альтернативной позиции. И вот уже юные дарования из трускавецкого питомника “Слуги народа” не стесняются писать заявление в полицию на ветеранов, которые возмущаются трансляцией российских сериалов.

И над всем этим, простите срачем, вновь господствует диктатура закона. Та самая диктатура, во все времена применяемая палачами для того, чтобы пустить законную пулю в незаконный затылок поэту. Либо отобрать у ребенка последние 5 колосков. И вот уже ни у кого из нас нет сомнения в том, как будут расследоваться дела Майдана. По законам. По законам “16 января”. Которые восставший против законной власти бандитов народ посмел не выполнять. Законным будет и борьба со свободой слова. Законным будет любой срок за репост и блог. За унижения достоинства самого равного украинца среди прочих равных. Как в России.

Мне понятен механизм того, что нас ждет дальше. Непонятны только мотивы. Как в начале 2013 года я, наивный дурак¸ пребываю в заблуждении – возможно кто-то ТАМ чего-то не понимает. Иначе каким образом объяснить все происходящее? Желаниям пропетлять с Россией? Но 2014 год показал – сколько не петляй, результатом будет попытка оккупации государства, война и потерянные жизни. Желанием сшить страну?

Невозможно сшить несшиваемое – желание одних граждан жить в своем национальном государстве с желанием других граждан забыть про страну, окунувшись в российскую реку забвения, в новое всесоюзное государство под руководством нового, во всех отношений законного, вождя народов. Патриотизм не объединим с коллаборационизмом, так же как разум никогда не сможет объединить свои усилия с глупостью. Ведь плодом такого союза всегда будет безумие.

В сонете Перси Биши Шели “Озимандия” путник идущий по пустыне наталкивается на развалины величественной статуи. На иссечённом песками пьедестале изваяния высечены строки: «Я — Озимандия, я — мощный царь царей! Взгляните на мои великие деянья,

Владыки всех времён, всех стран и всех морей!».

Статуя Зеленского обретает свои очертания, постепенно бронзовея. Она напитывается подношениями своей медиа-команды, демонстрирующей ей миллионы просмотров про самого великого лидера современности на YouTube. Окружающие пески пока тихи и спокойны. Они терпеливы, они ждут своего часа. Первых капель дождя, первых порывов ветра.