Надо отдать должное Святославу Юрашу - кто бы обратил внимание на создание в Верховной Раде очередного межфракционного объединения, если бы не пафосный пост в фейсбуке самого молодого и, на первый взгляд, вполне вменяемого народного депутата.

Начал он со слова, которое в корне меняет жизнь людей, решившихся его произнести: «Камингаут». Но для Юраша не изменится ничего – для него это просто гэг для хохмы и привлечения внимания.

Дальше идет текст, с претензией на результат непростого опыта и многолетние размышления: «Должен признаться Вам (так в тексте. – Л.Ш.) всем, что я сторонник вечных ценностей. В молодости прошел через все стадии деконструктивистских глупостей, релятивистских банальностей и прочих деструктивных фривольностей. К счастью – вырос. Переобдумал все и вся и счастлив задекларировать, что в союзе с длинным списком западных и отечественных консервативных деятелей, политиков и мыслителей буду работать, чтобы преумножить, защитить и укрепить вечное определение семьи, достойного жизненного выбора и ценностей, которые помогают прожить жизнь, достойную истории».

После этого зачина с претензией на умудренность следует сообщение о создании в Раде объединения «Ценности, Достоинство, Семья» на триста с гаком депутатов.

Ну, наверное, для Святослава, прошедшего к своим, шутка сказать, 23 годам «все стадии деконструктивистских глупостей, релятивистских банальностей и прочих деструктивных фривольностей», действительно является личным потрясением счастливая возможность поработать с Сергеем Тарутой и прочими борцами за традиционные ценности, которых набралось в украинском радикально обновленном парламенте конституционное большинство.

Хотя это и поскучнее постов его жены в соцсетях, видимо тоже прошедшей все стадии деконструктивистских глупостей, релятивистских банальностей и прочих деструктивных фривольностей»

А для простого обывателя и вовсе нет ничего скучнее обнаружения еще одного задорного традиционалиста. Они нас окружают: в России путинские скрепы, а особенно они крепки в Чечне в кадыровском изводе; в Беларуси скрепы лукашенковские; и даже в куда более свободной и прогрессивной Польше «Право и справедливость» Ярослава Качиньского с 2015 года безраздельно насаждает глубоко проникнутый клерикализмом консерватизм, хотя, безусловно, это не одно и то же, что постсоветсткие идеологические страдания.

В этой истории для нас важны два момента. Первый: в безумии депутатской жизни межфракционные объединения – одна из самых бессмысленных форм существования украинского парламентаризма.

Истории известны такие объединения нардепов как «За будущее Украины без курения», «В поддержку канонической Православной Церкви Украины», «За межнациональное согласие и Гражданский Мир», «За Черниговщину!», «За трезвое будущее!» и прочие подобные. Ну, теперь будет еще одно, ок.

Второй момент связан с полной идеологической кашей в головах у отечественных законодателей и представителей власти в целом. Далеко не все из них так исстрадались и интеллектуально поднялись над собой, как Святослав Юраш в свои солидные годы, чтобы быть способными ясно сформулировать свое идейное кредо. Доктор юридических наук и нынче вице-спикер Руслан Стефанчук в ответ на подобный вопрос брякнул «либертарианство», и вышло неудобно, но ведь не смертельно, да? Даже секси? Так и участники этого объединения за традиционные ценности в большинстве своем давали согласие на участие, вообще не задумываясь. «Семья? Достоинство? Ну, нормально, записывай».

Куда хуже вышло, когда национал-консервативные ценности, заключенные в триаду «Армия. Мова. Віра», попытались нахлобучить на президента – кандидата в президенты. Вдруг оказалось, что идеологическое наполнение лозунгов никакая не формальность, а очень важная вещь, имеющая конкретные электоральные последствия.

Украинскому политическому классу и Украине критически не хватает не традиционных ценностей, а любых ценностей как таковых и, в частности, нетрадиционных, не хватает очень.

Едва не ключевая проблема – отсутствие всякой осознанности политической позиции тех, кто называет себя политиками. У этих людей есть власть и сумасшедшая ответственность перед страной, а на черта им все это надо и, главное, на черта они нам, гражданам, – очень туманные представления, редко выходящие за рамки простого шкурного интереса. Удивительно ли, что на него, на свой интерес, они в конечном счете и полагаются, и полагаются свято.