Очередное обострение на армяно-азербайджанской границе началось 12 июля. С обеих сторон ежедневно считают десятки новых раненых и убитых, в то время как в самих странах подпитывается межэтническая ненависть.

Вас приглашают пострелять в виртуальном Карабахе

На сайте посольства Азербайджана в Украине можно найти баннер со ссылкой на сайт “Виртуальный Карабах”, где среди прочих материалов есть игра “Под оккупацией”. Это обычная “бродилка-стрелялка”, главный герой которой – азербайджанский солдат, который должен пробраться в Карабах, где расположен лагерь армянских военных, и убить их всех с помощью автомата Калашникова и чуть ли не бесконечного набора гранат. Одна из задач игры – вывесить на башне старинного минарета флаг Азербайджана.

“Существование такой игры показывает те настроения, которые сейчас есть в Азербайджане, – говорит политический обозреватель из Еревана Аршалуйс Мгдесян, – Конечно, подобные игры являются абсолютно недопустимыми, ведь они подпитывают расизм и ксенофобию. В Азербайджане последовательно разогревается ненависть к армянам. К тому же играет в эти игры в основном молодежь, которая еще не имеет сложившейся системы ценностей. Таким образом создается образ определенного врага, который “виновен во всех наших бедах», хотя на самом деле эти беды возникают из-за невыносимой коррупции”.

По мнению политического обозревателя из Еревана, азербайджанские власти понимает, что Карабах – это один из немногих факторов, который сплачивает народ вокруг нее. Играя на националистических настроениях, власть усиливается.

Армянская фотомодель сожгла азербайджанский флаг

В Армении фотомодель Анита Арутюнян опубликовала на своей странице Facebook видео, на котором она сжигает флаг Азербайджана. “Я всегда поддерживаю наших солдат и горжусь тем, что имею такую ​​армию, – написала она. – Сжигание вражеского флага – мягкий шаг. Ты должен исчезнуть с планеты, ты не человек “.

Пост и видео получили огромное количество жалоб от пользователей из Азербайджана и очень быстро были удалены администрацией соцсетей. Кроме того, сама Анита получила много комментариев от азербайджанцев, где армян называли “трусами, которые только и умеют сжигать наши флаги и стрелять по мирному населению”.

Председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины Хикмет Джавадов сказал, что эта “до сих пор никому не известная дама попыталась получить свои “пять минут славы ” очень отвратительным способом”.

“В Азербайджане часто сжигают армянские флаги, – прокомментировал это событие политический обозреватель из Еревана Аршалуйс Мгдесян – в Армении иногда могут сжигать азербайджанские флаги в качестве политического жеста. Я против сжигания флагов, но люди своеобразно реагируют на ситуацию. Я не думаю, что сожжение флагов вызовет обострение конфликта. Военно-политическое руководство Азербайджана не будет обращать внимание на то, что сделала в Армении какая-то девушка “.

Азербайджанцы Украины рвутся в бой за Карабах

Власти Армении и Азербайджана явно не хотят войны, иначе бы боевые действия не ограничились локальными перестрелками на границе и гибелью нескольких десятков солдат и азербайджанского генерал-майора Полада Гашимова. Но за многие годы обе страны накопили огромное количество современного оружия и ненависти. Даже на странице Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины размещены фотографии киевского митинга, на которых – расистские карикатуры с изображением хитрых и агрессивных армян, а в военную форму с национальным флагом одевают даже маленьких детей. Как нам это знакомо!

Хикмет Джавадов говорит, что “Нагорный Карабах – это азербайджанский Донбасс. Черная дыра в сердце Евразии, которая не подпадает под действие международного права “. Джавадов говорит, что азербайджанцы Украины уже рвутся в бой за Карабах.

“Более 400 человек записались в ряды добровольцев, готовых отправиться в Азербайджан для участия в восстановлении территориальной целостности нашей Родины, – сказал он. – Я был первым в этом списке. Иначе и быть не может. Азербайджанский народ не будет до бесконечности ждать возвращения оккупированных Арменией наших земель. Это наше законное право. Это наш долг перед героями, отдавших жизнь за Азербайджан. Что касается еще большего обострению конфликта, то его просто уже некуда обострять. И виновата в этом только Армения “.

Политический обозреватель из Еревана Аршалуйс Мгдесян обратил внимание на то, что впервые за несколько лет конфликт обострился не в районе Карабаха, а на армяно-азербайджанской границе. “Наши эксперты-тюркологи считают, что подталкивает к этому азербайджанцев Турция, которая хочет их руками достичь своих региональных целей, – говорит Аршалуйс Мгдесян, – Признаком этого является то, что Турция очень активно отреагировала на это небольшое столкновение, как будто произошла какая-то фронтальная атака. Следовательно Турция вполне может подталкивать Азербайджан к войне. Не стоит забывать то, что азербайджанские военные и офицеры проходят подготовку в Турции. Существует такое мнение, что азербайджанские войска очень соединены с турецкими, поэтому министерство обороны Турции влияет на азербайджанскую армию и способно при необходимости подогревать ситуацию”.

Конфликт между странами не решен, положение очень хрупкое, поэтому такие локальные столкновения происходили и будут происходить еще. На этот раз, по мнению обозревателя из Еревана, было заметно, что обе стороны конфликта пытаются улучшить свои стратегические позиции, чтобы противник не смог стрелять по позициям или по местным жителям.

Азербайджанцам нравится Зеленский

Хикмет Джавадов говорит, что Россия и Армения, является “странами-оккупантами, государствами-агрессорами. Тогда как Украина, как и Азербайджан, являются государствами-жертвами агрессии, территории которых были оккупированы соседней страной. Наши страны входят в ГУАМ и всегда открыто заявляют о поддержке территориальной целостности друг друга. Замечу, что после прихода к власти в Украине Владимира Зеленского, который совершил официальный визит в Баку, но не посетил Ереван, отношения между нашими странами вышли на еще более высокий уровень “.

13 июля МИД Украины выступил с заявлением, в котором призвало стороны конфликта приложить максимальные усилия для деэскалации ситуации и продолжения поиска путей мирного решения конфликта на основе общепризнанных принципов и норм международного права, а также резолюций Совета Безопасности, принятых в 1993 году.

“Украинская сторона выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах”, – говорилось в заявлении. Сразу же после этого посла Украины Ивана Кулеба вызвали в МИД Армении на неприятный разговор.

“Как известно, эта справедливая позиция официального Киева вызвала истерику в Армении, – сказал Хикмет Джавадов. – Дошло до забрасывания посольства Украины в Ереване борщом. Причем, сделали это представители молодежного крыла партии «Дашнакцутюн», о чьем богатом опыте осуществления террористических актов в разных странах мира может прочитать каждый желающий в Интернете “.

Хикмет Джавадов напомнил также, что Армения поддержала “референдум” в аннексирована Россией Крыма. Произошло это во время голосования в Совете Европы по резолюции, осуждающей референдум в Крыму, Армения тогда проголосовала против.

“Прийти к взаимному согласию в этом конфликте невозможно, потому что его каждый понимает на свой лад, – говорит Аршалуйс Мгдесян. – Обе стороны говорят о мире и о том, что нужны какие-то действия, чтобы прийти к миру. Но для Армении мир – это Карабах, как независимое государство, признанное мировым сообществом. Азербайджан же хотел бы вернуться к состоянию времен СССР, когда Карабах был частью Азербайджанской ССР “.

Идея Карабаха стала частью идентичности Азербайджанского и Армянского общества, и многие люди просто не представляют себе будущего без этого конфликта и без разговоров о нем, поэтому очень трудно отказаться от них.

Россия хорошо понимает, что решить этот конфликт не получится, поэтому она пытается его хотя бы немного пригасить и стабилизировать. “Для России очень нежелательна война под своими “кавказскими ножками “, – образно выразился Аршалуйс Мгдесян.

Россия готова к действиям, но к каким?

В Армении с 1995 года существует сто вторая российская военная база. Договор о функционировании базы был заключен сроком на 25 лет, и был продлен еще на 49 лет (до 2044 г.) во время визита президента России Дмитрия Медведева в Армению в 2010 году. Как пояснил министр иностранных дел России Сергей Лавров, вопросы, за которые будут отвечать российские военнослужащие, касаются территории Армении, то есть в случае любой внешней угрозы Армении это будет рассматриваться как внешняя угроза для России.

После окончания формирования Объединенной группировки войск России и Армении в 2017 году, военная база вошла в состав группировки вместе с частями Вооруженных сил Армении.

База оснащена зенитно-ракетными комплексами С-300В (988-й зенитно-ракетный полк), истребителями МиГ-29, вертолетами Ми-24П и Ми-8МТ (входят в 3624-м авиационную базу, аэродром Эребуни у Еревана). Численность личного состава базы – около 4 тысяч человек.

В 2019 году года сообщалось о решении увеличить военный потенциал базы в два раза с помощью оснастки ее гарнизонов новой и модернизированной военной техникой.

В Нагорном Карабахе российских войск нет и обязательств по его защите тоже нет, но международно-признанная территория Армении – это часть ведомого Москвой военного альянса, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ереван потребовал срочного созыва постоянного совета ОДКБ, на котором союзники Армении «приняли к сведению информацию о вооруженных столкновениях». Российские интернет-стратеги уже рисуют планы будущих широкомасштабных военных действий с участием многих государств. И планы эти далеко не беспочвенны, ведь турецкий министр обороны Хулуси Акар объявил, что турецкие военные «готовы поддержать Вооруженные силы Азербайджана против агрессии Армении».

Что же произойдет, если турецкие войска вместе с азербайджанскими возьмутся вместе “решать армянский вопрос”? Официальная российская военная доктрина предусматривает ядерное сдерживание для предотвращения катастрофического разгрома союзника по ОДКБ. Россия может нанести ограниченный ядерный удар по Турции, которая, по мнению российских стратегов, должна испугаться и отступить. Но диванные аналитики не учитывают, что Турция является членом НАТО, которое также будет обязано ее защищать. К чему привели взаимные обязательства по защите союзников, мы уже помним на примере Второй Мировой войны. На этот раз остается надеяться, что пограничный конфликт ограничится перестрелками, которые продолжаются с перерывами уже почти тридцать лет.