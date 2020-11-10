Как и говорил Путин, азербайджанские районы возвращаются Азербайджану. На территорию Карабаха – без Шуши – вводятся российские войска, которые будут оставаться на его территории сколь угодно долго – 5 лет с автоматическим продлением на очередные пять лет если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить их пребывание

Уже в первые дни новой карабахской войны мне приходилось утверждать, что это – не война Азербайджана против Армении, не геополитическое усиление Турции и даже не демонстрация превосходства «войны дронов» над старой постсоветской армией. А банальная операция возмездия, которую президент России Владимир Путин организовал не столько против Карабаха, сколько против армянского народа, осмелившегося отказаться от коррумпированной пророссийской власти в ходе очередной революции на постсоветском пространстве.

При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев был в этом нападении не просто государственным деятелем, который хотел восстановить территориальную целостность страны, но и политиком, заинтересованным в том, чтобы показать собственному народу, к чему приводят все эти мерзкие революции. Ведь Алиев – наследник своего отца, глава семейного кланового режима. А отец Ильхама Алиева, Гейдар Алиев, бывший член политбюро ЦК КПСС и первый секретарь ЦК компартии Азербайджана, вернулся к власти в уже независимой стране и стал ее президентом в результате другой, но аналогичной сегодняшней спецоперации – спецоперации Кремля против тогдашнего азербайджанского лидера Абульфаза Эльчибея, вознамерившегося договариваться не с Москвой, а с Турцией и Западом. И да, тогда в качестве доказательства российских возможностей тоже использовался Карабах, но с обратным знаком – тогда победу дали одержать армянам.

Но взамен Армения достаточно быстро превратилась в российский сателлит и в Кремле равнодушно – но с прибылью для себя – следили за тем, как эту страну разворовывают пророссийские кланы. И одновременно с прибылью для себя вооружали ставший уже понятным Азербайджан Ильхама Алиева.

То, что мы видели в последние недели – это даже не война была, а договорной матч между Москвой и Баку, о результатах которого Владимир Путин сообщил задолго до его завершения, когда заявил, что Азербайджан должен возвратить себе контроль над так называемым «поясом безопасности» вокруг Карабаха, то есть собственно азербайджанскими районами, которые до 1991 года не входили в состав Нагорно-Карабахской автономной области.

Поскольку в Ереване не услышали этот путинский «сигнал» вовремя, азербайджанской армии позволили продвинуться дальше и взять еще и Шушинский район собственно бывшей НКАО, после чего Ильхам Алиев может уже с чистой совестью подписывать все, что угодно – для своего народа он теперь освободитель, собиратель земель и восстановитель справедливости – тем более, что большая часть азербайджанцев, до армяно-азербайджанской войны живших в НКАО, была сосредоточена именно в Шушинском районе Карабаха.

Да и пунктиром: это не то, что в Ереване не хотели понимать «сигнал» Путина. Хотели. Премьер Никола Пашинян согласился с отправкой в Москву на консультации первого президента страны Левона Тер-Петросяна и своего заклятого врага – зато лучшего друга Путина, второго президента страны и первого президента самопровозглашенного Карабаха Роберта Кочаряна. Но Кочарян сразу же как-то некстати заболел коронавирусом и вообще перестал делать какие-либо заявления. Потому что прекрасно понимал – или знал – к чему все идет.

Что в результате мы имеем по факту? Как и говорил Путин, азербайджанские районы возвращаются Азербайджану. На территорию Карабаха – без Шуши – вводятся российские войска, которые будут оставаться на его территории сколь угодно долго – 5 лет с автоматическим продлением на очередные пять лет если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить их пребывание. По опыту Черноморского флота можем сразу сказать – не заявит. Для Армении это может означать потерю Карабаха, а для Азербайджана – новую войну, в которой Россия уже не будет играть в поддавки. И зачем это нужно Ильхаму Алиеву?

Таким образом, тепер «поясом безопасности» для Карабаха оказываются российские войска. Но и это еще не все. Ради сохранения связи с Карабахом через «лачинский коридор», который теперь тоже будет патрулироваться россиянами, армянский премьер согласился на создание аналогичного коридора для Азербайджана для связи с Нахичеванью, отделенной от Азербайджана территорией Армении. На практике это означает, что Армения теперь будет отсечена от контроля за своей границей с Ираном и превращается в российский эксклав, чьи границы и чья безопасность полностью контролируются Кремлем. При этом до конца неясно, что на практике будет означать «разблокировка экономических и транспортных связей в регионе» – только ли возможность перемещения товаров (о людях я и не говорю) через границы Армении из Азербайджана в Нахичевань или же аналогичный режим для грузов в Армению через Грузию и открытие границы Армении и Турции. Да, и что теперь будет с грузопотоком из Ирана в Армению?

Пока что до конца не определены две составляющие. Первая – это реакция самого армянского общества, начало которой мы наблюдали этой ночью. Но, по большому счету, что она может изменить? Российские войска практически уже в Карабахе. Если сейчас Никола Пашинян потеряет власть, то это будет означать, что Путин вообще достиг всех своих целей в этой войне. Поскольку – как мы видим – армянское общество остается в ловушке Карабаха, Кремль может этим обществом уверенно манипулировать. Условно говоря: без Карабаха Армении не нужен был бы лачинский коридор и она сохранила бы за собой контроль над своей международно признанной границей с Ираном. С Карабахом Армения утрачивает и этот контроль –но при этом общество обеспокоено только тем, чтобы «Арцах стоял» даже тогда, когда сама Армения падает.

Еще один вопрос – это подлинная роль Турции. Подлинная, а не озвучиваемая Ильхамом Алиевым. Алиеву, конечно же, после такого военного успеха вовсе не хочется зависеть от очередной российской провокации с последующим развертыванием театра боевых действий. Алиев хорошо знает о судьбе своего друга Михаила Саакашвили, оказавшегося в Грузии объектом разработки таких же, прошу прощения «миротворцев». И поэтому Алиеву было бы неплохо, чтобы хотя бы на его стороне находились турецкие миротворцы и чтобы если Россия захочет устроить провокацию, эта провокация била бы и по туркам, а не только по азербайджанцам. Но пока что из Анкары нет никаких объяснений о формате турецкого участия. Возможно, Эрдогану было бы удобно, чтобы само выживание власти в Баку зависело бы не только от Путина, но и от него. Но это – предмет не азербайджанско-турецких, а российско-турецких договоренностей. Если они будут, конечно.

Ну и уроки – на будущее. Надежды на Россию и зависимость от России может оборачиваться только позором и крахом. Никакой возбужденный и воинственный народ не может ничего сделать без сильной армии и настоящих союзников. Даже победа в войне – если она не подкреплена способностью к самостоятельным действиям – может обернуться ловушкой.

В 1992-1994 годах горечь этих простых истин сполна познал Азербайджан. Сегодня практически те же самые уроки узнает Армения. Оба народа, ненавидящие друг друга, но живущие рядом друг с другом, все еще связаны одной кровавой веревкой, узел которой находится в Кремле.