В среду, 11 марта, Кабинет министров Украины планирует рассмотреть вопрос введения карантина в учебных заведениях и запрета на проведение всех массовых мероприятий.

Юрист компании “Алексеев, Боярчуков и партнеры” Ростислав Сачок в своей авторской колонке для издания “Буквы” объяснил, какая разница между карантином и изоляцией во время распространения инфекционных заболеваний.

Что говорит законодательство об ограничительных мерах (карантин и изоляция) во время распространения инфекционных заболеваний?

Понятие карантин регулируется Законом Украины “О защите населения от инфекционных болезней” и предусматривает административные и медико-санитарные меры, применяемые для предотвращения распространения особо опасных инфекционных болезней. Общее понятие изоляции действующим законодательством Украины не закреплено, однако предусмотрено в законодательных актах по отдельным болезням.

Изоляция – это отделение от окружающих лица, имеющего определенную заразную форму болезни, с целью предотвращения передачи инфекции другим лицам, оказания медицинской помощи и осуществления контроля за соблюдением противоэпидемического режима этим лицом.

Чем отличается карантин от изоляции?

Карантин применяется к отдельной территориальной единице для осуществления профилактических и других мероприятий, и временно ограничивает права граждан, которые не болеют.

Изоляция – это именно процесс, который применяется к лицу, имеющему определенную заразную форму болезни, для уменьшения рисков передачи инфекции здоровым лицам, чтобы предотвратить распространение инфекционной болезни и, соответственно, с целью обеспечения для больного человека стационарного контроля и предоставления специальной медицинской помощи.

Во время карантина устанавливаются временные ограничения прав физических и юридических лиц и дополнительные обязанности, возлагаемые на них, определяются границы территории карантина, за которые покинуть территорию до отмены карантина могут только лица, предоставившие справку, дающую право на выезд за пределы территории карантина, утверждаются необходимые профилактические, ограничительные противоэпидемические и другие мероприятия, их исполнители и сроки проведения.

Карантин устанавливается на период, необходимый для ликвидации эпидемии или вспышки особо опасной инфекционной болезни. На этот период может меняться режим работы предприятий, учреждений, организаций, вносится другие необходимые изменения по условиям их производственной и другой деятельности.

Кто в Украине ответственный за осуществление этих мероприятий?

Ограничительные противоэпидемические мероприятия устанавливаются местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления по представлению соответствующего главного государственного санитарного врача в случае, когда возникла вспышка инфекционной болезни или неблагополучная эпидемическая ситуация, угрожающая распространением инфекционных болезней – ст. 32 ЗУ “О защите населения от инфекционных болезней”.

Местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления в условиях карантина имеют право устанавливать особый режим въезда на территорию карантина и выезда из нее граждан и транспортных средств, а в случае необходимости – проводить санитарный досмотр вещей, багажа, транспортных средств и грузов.

Как ограничиваются права человека во время распространения инфекционных заболеваний?

Юрист пояснил, что принудительная изоляция применяется только к больным туберкулезом, представляющим значительную опасность для окружающих и отказывающихся от лечения, а также к лицам с психическими расстройствами. В свою очередь, карантин устанавливается и отменяется Кабинетом Министров Украины и является обязательным для выполнения всеми лицами, находящимся на территории по которой принято решение о его установке.

Также существует такое понятие как обязательная госпитализация. Учитывая угрозу распространения коронавируса вопрос обязательной госпитализации является очень актуальным сегодня. Законом Украины “О защите населения от инфекционных болезней” предусмотрено, что обязательной госпитализации специализированных больниц подлежат больные особо опасными и опасными инфекционными болезни, а также лица с симптомами таких заболеваний. Лица, которые, находясь на территории карантина, имели достоверно установленные контакты с больным особенно опасной инфекционной болезнью, подлежат госпитализации в изоляторе.

Предусмотрена ли обязательная госпитализация для больных коронавирусом?

Процедура обязательной госпитализации лиц больных коронавирусом, или любые другие опасные инфекционные болезни, ответственность за уклонение от обязательного медицинского осмотра и обязательной госпитализации, действующим законодательством не предусмотрена.

Поэтому актуальным и неурегулированным на сегодня является вопрос: к кому обращаться, если человек имеет особо опасную инфекционную болезнь; как заставить человека, который отказывается проходить медицинское освидетельствование и избегает госпитализации; какую ответственность и вообще несет ли ответственность лицо, имеющее особенно опасную инфекционную болезнь и отказывается от госпитализации в изоляторе. Ответы на данные вопросы предусмотрены для лиц больных туберкулезом.

Только по данной болезни по решению суда возможно применить принудительную госпитализацию.