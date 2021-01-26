В системе, в которой лидер является стержнем, Альфой и Омегой, единственным источником легитимности, всенародное празднование выглядит куда как логично. Если государство в такой системе власти неотделимо от личности вождя, значит, и день рождения очередного “дорогого нашего Леонида Ильича” – синонимичен дню рождения страны.

Празднование дня рождения лидера во “взрослой” авторитарной системе, помимо утешения эго вождя, решает несколько очень важных задач. Во-первых, любой вождизм иерархичен и вертикален. Круглый год молчаливые народные массы внемлют лидеру и его руководящим и направляющим месседжам. Про успехи народного хозяйства, скорую вакцинацию, большое строительство или про каких-то очередных заокеанских либо локальных разбойников, которые мешают нам жить, строить и созидать.

День рождения вождя – это не просто дата, в которую любой человек может мысленно поблагодарить вождя за его титанические усилия. Нет, это и день обратной связи. День, в который массы, коллективы трудящихся или отдельные граждане с первых страниц партийных газет или посредством митингов могут как бы подтвердить легитимность лидера и его неотделимость от народа: во как мы тебя любим, правь ещё!

Во-вторых, день рождения вождя задаёт единый пропагандистский стандарт – демонстрируя населению на примере его же, населения поздравлений, как именно и в каких словах стоит любить дорогого нашего каудильо в ближайший год, чтобы не угодить на подвал.

Поскольку спонтанные, не подготовленные очередным обкомом проявления народной любви в авторитарном государстве – явление крайне подозрительное. В интернете до сих пор гуляет веселая байка о человеке, которого долго таскали по КГБ за то, что в день рождения Брежнева он решил отправить тому телеграмму по собственной инициативе.

С точки зрения авторитарной системы он и правда выглядел либо провокатором, либо идиотом. Потому что даже искренняя любовь к вождю в деспотии не может начинаться без команды. К чему я это все пишу?

В день рождения президента Владимира Зеленского мы увидели несколько очень странных для демократического государства событий. Нет, конечно же, никакого государственного комитета по празднованию 43-летия дорогого нашего Владимира Александровича, Боже упаси. Но видео с поздравлениями “простых граждан” на странице Офиса президента смотрелось странно.

Так же странно смотрелась новость о том, кто из лидеров государств и в какой последовательности поздравил наше всё с праздником. Ну а публикации главы офиса президента Ермака и штатного пропагандиста Банковой Подоляка вообще были написаны по ближневосточным канонам. Особенно в душу запал пассаж Подоляка о том, насколько Зеленский выше этой нашей украинской “хуторской хитрости”.

Странно, почему советник Ермака ни разу не употребил в своем тексте слово “хохол”. Оно там так и просилось! И я с этим утверждением, конечно, согласен! Ведь лидер – он всегда лучший из народа, он всегда первый, он умнее, честнее и справедливее! Спасибо товарищу Зеленскому за наши ровные дороги! Ура, товарищи!

Этот недовождизм Зеленского настолько очевиден, что это и правда становится комично. Реакция ближайшего окружения четко показывает, каким бы хотел себя видеть сам президент. Он хотел бы ощущать себя вождем и купаться в океане народной любви. Но его собственных сил и сил его приближённых хватает только на теплую ванну на сайте. Дабы потешить самолюбие и подольше побыть в иллюзиях относительно собственной роли в истории и государстве.

Любое всплытие из этой ванны на поверхность суровой реальности угрожает психическому и моральному здоровью. В теплых объятиях Ермака и Подоляка ты ощущаешь себя великим лидером современности. А в реальности не можешь даже заставить выйти из своей же фракции Дубинского. И люди, которые по идее должны обеспечивать реализацию твоей политической воли – чтобы Дубинский, например, сам пришёл к тебе и съел свой мандат на телекамеры, поют тебе колыбельную. Нанимают актеров на роль “народа”. Удушают тебя в объятиях. Занимаясь за твоей спиной отправлением реальной власти и собиранием не менее реальных денег. Но ты этого уже не видишь. Потому что в своей голове ты уже стал вождем. А в реальности ты уже и не совсем президент!