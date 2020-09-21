Мэр Харькова Геннадий Кернес уже неделю борется с коронавирусом в больнице. Тем временем местный политикум пытается просчитать, кем можно заменить действующего мэра. А некоторые кандидаты даже очень на это надеются, ведь иначе шансов у них нет.

14 сентября СМИ сообщили, мэр Харькова Геннадий Кернес госпитализирован в 17-ю городскую больницу Харькова с диагнозом COVID-19 и заболевание «протекает в крайне сложной форме», учитывая состояние здоровья мэра после покушения.

15 сентября директор департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко официально подтвердил, что мэр Харькова в больнице с диагнозом COVID-19 и двусторонним воспалением легких.

Уже через день бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернеса привезли на лечение в берлинскуюклинику «Шарите». Он же сообщил, что Кернес находится в палате интенсивной терапии, но слухи о коме неправдивы.

Новость о болезни Кернеса сильно взбудоражила весь политбомонд города и финансовые группы.

Судите сами, до начала сентября Кернес был практически переизбранным мэром. По результатам соцопроса центра общественного развития Интер-акция, проведенного 12 августа, 41,9% среди тех, кто собирается на выборы, отдали бы голос за Кернеса. В июле социологическая группа Рейтинг оценила поддержку мэра Харькова в 60%.

Результат Кернеса среди харковчан выглядел следующим образом: 60% сказали, что к мэру отношение положительное, 26% – нейтральное, 13% – отрицательное.

Для сравнения, к депутатам Юлии Светличной (44% – положительное, 26% – нейтральное, 14% – отрицательное) и Александру Фельдману (36% – положительное, 37% – нейтральное, 15% – отрицательное).

При этом к кандидату в мэры от «Слуги народа» и нынешнему главе области Кучеру положительно относились аж 6%, нейтрально – 26%, отрицательно – 14%, не знали, кто это – 54%.

В этом контексте неудивительно, что именно из штаба Кучера стали в первую очередь разносить новость о болезни Кернеса. Ведь только неучастие мэра Харькова в выборах может хоть как-то улучшить позиции главы области на выборах.

Геннадий Кернес впервые был избран мэром в 2010. Тогда он выиграл с минимальным отрывом в 1% у нынешнего министра внутренних дел, а тогда бывшего главы области Арсена Авакова, которого на тот момент поддерживала «Батькивщина».

В 2015 Кернес победил уже с результатом 68,5% Тараса Сытенко от «Самопомощи». У конкурента было 12,3%.

И за последние 5 лет Кернес только зацементировал свои позиции.

Те, кто приезжают в Харьков из других городов, отмечают, что за последние 10 лет город стал лучше.

«За время правления Кернеса, город сильно изменился визуально. Красивые парки, новые памятника, новогодняя иллюминация и чистота в городе. За него голосуют потому что «Кернес лучший» и по принципу «воруют все, но этот что-то делает», – соглашается харьковчанка Анна.

Хотя местные журналисты в ответ уточняют, что делают только центр города и парки. А вот с коммунальным хозяйством и медициной в городе все же плохо.

«У меня нет горячей воды с апреля, а я еще в центре живу», – рассказывает харьковчанин Юрий.

Успех Кернеса журналисты объясняют в том числе и влиянием на большую часть местных СМИ.

Люди, которые давно следят за харьковской политикой отмечают, что в Харькове нет нескольких центроввлияния – все под Кернесом. «Он это четко выстраивал. Все основные рынки города – на его людей, крупнейшие строительные компании решают вопросы через него или через кого он скажет. Автобусные перевозчики на харьковских маршрутах остались те, кому удалось договориться, а мелких в какой-то момент смели – правда, со временем они все же стали возвращаться на не слишком вкусные маршруты» – рассказывает собеседник Букв.

То же касается и политики. При этом у Кернеса досточно сильные позиции как в городе, так и области.

В рейтинге политических сил на выборах в областной совет лидерами являются Блок Кернеса «Успешный Харьков», за которую готовы проголосовать 30,1% тех, кто определился и намерен прийти на выборы, и «Оппозиционная платформа – За життя» (22,9% таких респондентов). Партию «Слуга народа» поддерживают 12,7%, блок Светличной «РАЗОМ!» – 11,5%, партию «Европейская солидарность» – 5,9%, партию Шария – 4,7%, партию «Батькивщина» – 3,2%. Рейтинг других сил – ниже 3%. Тех, кто не определился – около 10%.

В Киеве в «Слуге народа» серьезно огорчались, что мэр Харькова больше влияет на их депутатский пасьянс в регионе, чем глава ОГА и кандидат в мэры Кучер.

10 лет правления Кернеса и отъезд Авакова из Харькова у многих местных политиков отбили желание участвовать в публичных схватках и сформировали некую корпоративную кучность. Однако сейчас для многих из них станет актуальным вопрос, кому делегировать власть дальше.

Правда, теперь некоторые воспряли и решили поучаствовать в гонке, говорит местный журналист Юрий Ларин.

Например, то время как Валерия Мураева порицает других за то, что досрочно хоронят Кернеса, ее бывший муж Евгений Мураев уже пробует запускать информацию, что он главный претендент на мэрство в случае чего.

Ларин также отмечает, что многие из депутатов, кто раньше тихо сотрудничал с Кернесом вдруг задумались о самостоятельной игре. Либо же решили напомнить через СМИ о своем влиянии.

Впрочем, редактор Харків Times Сергей Бобок считает, что быстро перестроится политикам будет трудно.

«До прошлой недели в городе активной компанией и не пахло, а теперь посмотрим. Хотя сыграть серьезно времени мало», – отмечает журналист.

“Здесь трэш и подковерные игры, хотя я готов спорить, что Кернес победит. Насколько я слышал все, кто только можно, захотел сейчас идти (на выборы) резко и думают, что у Кернеса плохое здоровье. Не хочу называть фамилий. Но очень обидно все это слышать. Кернес заболел и все резко вылезли”, – говорит не под запись местный бизнесмен.

Кандидаты в мэры должны подать заявление до 24 сентября.

«Подает партия, которая выдвигает, но должно быть написано заявление о согласии баллотироваться», – уточняет руководитель Опоры Ольга Айвазовская.

«Поскольку он идет от партии, то и документы может подавать партия. У Блока Кернеса «Успешный Харьков» нет другого кандидата, кроме Геннадия Кернеса, — ответил на вопрос о баллотировании Кернеса директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского городского совета Сидоренко.

Тем не менее, в харьковских пабликах в соцсетях уже запустили опросы, в которых в качестве кандидата на пост мэра от Блока Кернеса «Успешный Харьков» называется первый вице-мэр Игорь Терехов. Именно на Терехова уже давно переведены многие вопросы в городе и он воспринимается как продолжение Кернеса. Поэтому и преемником на случай неучастия Кернеса в выборах видят тоже Терехова.

«Думаю, что его выдвинут как страховку», – говорит собеседник Букв во власти.

Благодаря тому, что «Слуги народа» так и не рискнули ограничить мэров только партийным выдвижением, Терехов может самостоятельно подать заявление о участии в выборах до того же 24 сентября.

Среди других кандидатов в мэры уже упоминаемый глава ОГА от СН Кучер, который за год не заработал особого авторитета в регионе и которого многие не воспринимают иначе как ширму для настояшего серого кардинала области от партии власти Вадима Слюсарева.

Ближайшим конкурентом Кернеса согласно социологии является Александр Фельдман, который о участии в выборах заявил еще в 2019, а два месяца назад сказал, что будет делать это при поддержке ОПЗЖ. У Фельдмана с Кернесом был открытый конфликт, в том числе из-за городской дороги, которая должна была пройти по рынку «Барабашово», который связывают с депутатом.

В день госпитализации Кернеса в германскую клинику областная ячейка политической партии «Блок Светличной «Разом!» официально определилась с кандидатурой от партии на должность городского головы Харькова. На местных выборах партию будет представлять Игорь Черняк. Хотя теперь многие считают, что болезнь Кернеса может изменить планы и самой Светличной.

У харьковских политиков осталось три дня определится, хотят ли они сыграть в рулетку.

Так что выборы в Харькове переходят из статуса скучные в статус на грани нервного срыва.