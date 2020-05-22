Кабмин Шмыгаля считает, что украинскому АПК помогут субвенции на новые рабочие места и компенсация стоимости утраченного из-за засухи урожая. Хотя на само деле государство должно восстанавливать системы мелиорации и продовольственный резерв, инвестировать в развитие он-лайн продаж фермерской продукции и развитие «аграрного туризма».

Впервые за 5 лет в Украине упало аграрное производство – на 2,2%, за январь-апрель 2020 года, против аналогичного периода 2019 года. За этими сухими данными кроется целая цепочка личностных трагедий, произошедших за последний месяц на фоне засухи и карантина из-за Covid-19.

Например, 26 апреля около 200 фермеров перекрыли автодорогу вблизи Херсона, с требованием возобновить работу продовольственных рынков. 11 мая стало известно о самоубийстве фермера на юге Одесской области, который из-за засухи потерял весь будущий урожай на 150 гектарах своего поля. А 17 мая соцсети возмутила известие, что фермер в Гостомеле под Киевом выбросил на свалку тонны моркови.

Но Кабмин Шмыгаля и Зеленского имеет только два предложения, как помочь аграриям. Оба – с нулевым эффектом.

Первое – дать субвенции на создание новых 85000 рабочих мест в агропроизводство. Но такая идея не просто противоречит жизненной логике – если фермеры не могут распродать урожай, то им нет смысла увеличивать производство, а значит и дополнительные работники не нужны. Аграрии до сих пор создавали новые рабочие места на селе скорее для того, чтобы удержать лояльность пайщиков, чтобы те не продали свою землю по «теневым схемам».

Логика проста: пайщик имеет стабильную работу, аграрий имеет стабильный банк пашни, и на этом фоне можно было закрыть глаза на торможение в производительности агропроизводства. Но теперь, на фоне старта рынке пашни с 1 июля 2021, аграриям уже нет интереса создавать новые рабочие места в ущерб себе. Им нужнее деньги, на выкуп пашни и на покупку новой агротехники (показательно, что на этом фоне аграриям до сих пор не перечислили обещанные еще в 2019 году 567 млн ​​грн субсидий на покупку агротехники украинского производства).

Не следует вообще забывать, что АПК – и так самый большой работодатель в Украине: всего в агропроизводство заняты 2,2 миллиона человек.

Вторая идея от Кабмина фермерам – дать компенсацию в 5000 гривен за гектар тем фермерам, которые из-за засухи потеряли весь свой будущий урожай (озимые засохла на площади почти 400 000 гектаров). Формально, в рамках такой программы аграриям должны дать дополнительные 2 млрд гривен (для сравнения, все запланированные дотации на АПК в 2020 году – 4 миллиарда гривен). Но есть и такие вливания не покроют всех убытков агропроизводителей если учесть, что в прошлом один гектар поля давал 4,7 тонн урожая, а сейчас зерно стоит $ 200 / тонна, то так получается, что аграрии потеряли почти 2 миллиона тонн потенциального урожая зерна и почти 9 миллиардов гривен потенциальных доходов.

Кто думает стратегически

Конечно, во всех странах случается, что в нештатной ситуации правительство не может найти точного решения проблем. На такой случай любая цивилизованная страна держит специальные государственные экспертные центры, которые собственно и должны консультировать первых лиц государства на фоне прилета очередного «черного лебедя».

В Украине есть такая организация – Национальный институт стратегических исследований (НИСИ). Но в том и проблема, что окружение Зеленского по сути отодвинуло НИСИ от процесса консультирования руководителей государства как минимум по экономическим вопросам.

Здесь показателен скандал с «пленками Гончарука»: проблема не только в том, что глава правительства совместно с коллегами из НБУ придумывали «удобную» версию для объяснений президенту, но и в том, что главе государства ситуацию в экономике должны были объяснять профильные эксперты НИСИ.

Члены Кабмина Шмыгаля могли бы в поисках вдохновения просто зайти на сайт НИСИ, и найти две аналитические записки, за февраль и апрель, предложения из которых использовать для поддержки агропроизводителей.

Первая идея – стимулировать на уровне государства в Украине не только классическое агропроизводство, но и так называемый «аграрный туризм». То есть – когда хозяйство не только производит некий продукт с добавленной стоимостью, а туда еще и туристы приезжают попробовать вкусненького или психологически разгрузиться. Особенно такая идея актуальна для Юга Украины, где отсутствует развитая инфраструктура отдыха, а классическое земледелие – слишком рисковое дело из-за особенностей климата.



Как правило, такие проекты на локальном уровне стимулировали местные власти, благодаря деньгам Государственного фонда регионального развития. Но как мы знаем, в правках в бюджет на 2020 год Шмыгаль «порезал» ДФРР – от 7,5 млрд грн до 4,9 млрд грн, а субвенции на развитие общин в 2,1 млрд грн забрали вообще.

Вторая идея – чтобы больше не было эксцессов, когда фермеры выбрасывают продукты или перекрывают дороги, потому что не могут продать выращенное, государство должно помочь организовать некие электронные маркет-плейсы по продаже фермерских продуктов. Такая идея также имеет свою логику.

Например, если Шмыгаль планирует нанять на госслужбу 15000 «диджитализаторив», то им надо дать и полезную нагрузку, а не только «оцифровку бумаг». Тем более, что государственные учреждения за «Прозорро» покупают также и продукты, как минимум на 8 млрд гривен, по экспертным оценкам.

Такое изменение структуры занятости выглядит уместным на фоне того, что «классическое» выращивание зерновых становится все более непредсказуемым делом. Особенно – после последовательной публикации прогноза по урожаю 2020 сначала от украинского Минэкономразвития, а после – от американского USDA. По первому прогнозу, мы в этом году соберем не более 65 млн тонн зерна, по второму – как минимум 78 млн тонн, и лаг в 10-13 млн тонн способен существенно пошатнуть цены на будущий урожай. А значит – и доходы страны от основного сектора экономики.

Аква Вита



Из-за засухи этой весной аграрии стали использовать больше воды на полив. По данным Госводагентства, на 8 мая этого года водой поливают 243 тысяч га полей (на 8 мая 2019 – только 99 200 га полей). При этом использование воды выросло в 2,8 раза, или до 393 млн кубометров. А чтобы фермеры не имели недостатка живительной влаги, Госводагентство должно ограничить подачу воды на плотину Кременчугской ГЭС.

Очевидно, что засуху следует воспринимать не как временную, а постоянную угрозу для наших аграриев. И здесь стоит вспомнить, что в публичном пространстве существуют два других взаимоисключающих прогноза: что к 2030 году Украина нарастит ежегодный урожай зерна в 100 000 000 тонн, и одновременно – что к 2035 году Юг нашей страны станет фактически пустыней, из-за глобального потепления.

А чтобы у аграриев больше не погибал урожай из-за недостатка влаги, надо решить такие проблемы.

В Украине фактически бесконтрольно используются почти 30 тысяч водоемов. Законодательство требует отдельно подписывать договор об аренде дна водоема, и отдельно – об аренде водной поверхности. Зато, арендаторы без всяких бюрократических хлопот напрямую «договариваются» с местными властями, а насколько экономно используется вода из взятых в пользование озер – уже никто не контролирует.

Госводагентство надеется решить эту проблему с помощью законопроекта № 0853, который был представлен в парламент 29 августа этого года. Основная идея – договор аренды можно будет подписывать сразу на весь водоем как целостный комплекс. На данный момент законопроект до сих пор не дошел до второго чтения.

Но мало просто сохранить «питательную влагу» для аграриев, ее еще нужно подать на поля. И здесь следует вспомнить, что в нерабочем состоянии сейчас находится система полива для 1,2 млн га полей на Юге Украины. Восстановление этих систем дало бы возможность расширить объем производства агропродукции с добавленной стоимостью.

Под такой проект Всемирный банк еще в 2015 году пообещал дать $ 1 млрд, но взамен Украина должна решить вопрос со статусом собственности этих поливных систем: они были бы «ничьи». Решение для этой системы наша ВР нашла только в 2019 году: кооперативы фермеров-пользователей систем полива, которые должны были стать их новыми владельцами.

Более того – в конце своего правления Кабмин Гройсмана 14 августа 2019 принял «Стратегию орошения и дренажа в Украине на период до 2030 года». По этой концепции, на восстановление мелиорации на 1180000 гектаров полей придется потратить почти $ 4 млрд, зато – наша страна увеличит ежегодный сбор урожая на 10 млн тонн зерновых и 3 млн. тонн технических культур, что будет давать дополнительный доход в 100 млрд. гривен . Конечно, вес такого документа не следует преувеличивать, так как похожие документы украинская власть принимала в 2000 году и в 2010 году, и особого результата это не дало.

Но проблема в том, что «мелиоративные» наработки своего предшественника Гончарук и Шмыгаль вообще проигнорировали. А в марте этого года новый глава правительства вообще обмолвился о возобновлении подачи воды в Крым, а отступить от этой идеи Шмыгаль, как и глава фракции СН Арахамия должны были только из-за негативного медийного резонанса.

Если бы они действительно пошли на такой шаг, потери украинских аграриев из-за засухи могли быть намного тяжелее, чем потеря потенциального урожая в 2 млн тонн зерна. Если до 2014 года в Крым подавали ежегодно 1,3 млрд кубометров воды, то в 2018 году на орошение полей на юге Украины требовалось 1,6 млрд кубометров воды.

Пустые закрома Родины

Мировой экономический кризис и пандемия Covid-19 усилили страх украинцев остаться без пищи, в частности – без резервов зерна, которые будут массово вывезены на экспорт. Соответственно, обеспечение продовольственной безопасности стало прямой обязанностью нашего государства.

Даже если глава государства сказал правду, и в нашем Госрезерве нет никаких запасов, то это учреждение все равно имеет 10 хлебоприемных комбинатов, которые могут одновременно хранить 500-700 тысяч тонн зерна.

Теоретически, такое продовольствие в «закрома Родины» могут поставить не только частные агропредприятия, но и государственные агропредприятия (если конечно, они еще остались). Актуальные и достоверные данные по аграрным ГП за 2019 отсутствуют, а в 2018 году около 100 государственных совхозов обрабатывали 250 тысяч га пашни, из которой собрали 0.9 млн тонн зерновых и зернобобовых.