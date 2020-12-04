Уже больше года мир страдает от пандемии коронавируса. Последний раз с такими массовыми вызовами мир столкнулся в начале ХХ века, когда бушевала «испанка». За это время проізошел большой скачок в развитии медицины, но как же так случилось, что против вируса мы такие же бессильные, как и 100 лет назад.

17 ноября исполнился год с момента первой фиксации больного коронавирусной инфекцией, хотя первое официальное сообщение о новом вирусе в Китае в инфопространстве появились за сутки до 2020 году. Инфекция, сейчас известная как CoViD-19 (от англ. Coronavirusdisease – коронавирусная болезнь), распространялась в китайском Ухане и была вызвана вирусом семьи Coronaviridae. О ее представителях рядовому жителю Земли известно было мало, а большинство и вообще впервые услышали об этом вирусе.

Между тем, профессиональным специалистам известно нескольких достаточно громких кейсов, касающиеся распространения этой болезни. Впервые – в 2002 году. Тогда, 16 ноября, в китайской провинции Гуандун зафиксировали вспышку атипичной пневмонии – тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС – англ. SARS). Инфекция, свирепствовавшая полтора года, впоследствии была зафиксирована в 29 странах более чем у 8000 человек, из которых почти каждый десятый случай стал смертельным. Однако по масштабам SARS-CoV не превысил пандемического порога и запомнился лишь локальными эпидемиями. В 2004 году, зафиксировано последний случай инфицирования вышеупомянутым ТОРС.

Следующее «знакомство» с коронавирусами произошло в сентябре 2012 из-за сообщения об открытии ближневосточного респираторного синдрома (MERS). За время эпидемии инфекции идентифицировали примерно у 2500 человек. Летальность от нового возбудителя превысила 30%, всего от MERS-CoV погибли более 750 человек.

Появление новых видов коронавирусов – первый сигнал о возможной глобальной угрозе. На это обращал внимание основатель Фонда Билла и Мелинды Гейтс и по совместительству основатель Microsoft Билл Гейтс. Миллиардер отмечал, что человечество не готово к глобальной пандемии и это повлечет смерть десятков миллионов по всему миру.

Предсказания глобальной проблемы в виде пандемии стало реальностью довольно быстро. Однако масштаб распространения инфекции поразил даже самых больших пессимистов. Так, 11 марта 2020 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о начале пандемии коронавирусной болезни (CoViD-19). По состоянию на ту же дату в мире в целом зарегистрировали более 117 000 случаев заболевания коронавирусом, из которых 4131 – летальные. В свою очередь, за год статистика обновилась до 55 млн. инфицированных и 1 млн. 326 тыс – летальных.

В истории человечества неоднократно регистрировались различные вспышки, которые достигали масштаба пандемии. Это многократные пандемии чумы, холеры, черной оспы, гриппа и тому подобное. Наиболее масштабной среди последних пандемий стала вспышка так называемой «испанки», вызванной вирусом гриппа H1N1 (представитель вирусов рода Influenza A, семьи Orthomyxoviridae). В течение 1918-1920 годов «испанским» гриппом заболели более 500 млн человек, из которых от 25 до 50 млн людей- умер.

Напомним, тогда общая численность населения Земли на тот момент не превышала 2 млрд человек. Название смертельной болезни столетней давности пошло от испанских СМИ. Именно там впервые опубликовали информацию о новой болезни. Участники Первой мировой войны подвергали СМИ жесткой цензуре и не пропускали ни одного сообщения об эпидемии. Поэтому точную дату начала пандемии отследить невозможно. Впервые о болезни написали испанские СМИ в марте 1918 года. Именно этот период и считается началом пандемии. Возбудитель пришел, вероятно, из Китая – именно там в 1917 году наблюдались вспышки похожего на грипп заболевания. Анализ литературы указывает на провинцию Гуандун, где в то время были большие популяции диких птиц.

Вообще грипп, как и коронавирус, это не человеческие вирусы, а происходят от животных – так называемые зооантропонозов (то есть возбудители, передались от животных человеку и начали распространяться среди людей). Если SARS-CoV-2 теоретически попал в человеческую популяцию от летучих мышей, то «испанка» – от диких уток. Конечно возбудитель инфицировал и птиц, вызывая так называемую «чуму кур». Именно на птицефермах наблюдались вспышки инфлюэнцы (старое название гриппа) в начале 20 века, но они были спорадическими и редко достигали масштабов крупных эпидемий. Исторические источники свидетельствуют, что болезнь впервые описали в 1904 году, но еще не было свидетельств об общем происхождении болезни у кур и диких птиц.

Если коронавирус распространился по миру с туристами из Китая (например, в Италию возбудитель попал именно так), то «испанка» с наемниками. Кто-то ехал в США на промышленность – как дешевая рабочая сила, кто-то на фронт – под флагом Британской империи. Это послужило стимулом распространения возбудителя, который, как и коронавирус, быстро достиг уровня пандемии.

В то время не существовало никакого аналога ВОЗ, а государственные системы здравоохранения были слаборазвитыми и нескоординированными. Из-за отсутствия полноценной взаимосвязи между странами, эпидемия гриппа быстро распространилась и достигла глобальных масштабов. Это стало предпосылкой создания в будущем международных медицинских организаций. Сначала – Организация здравоохранения Лиги Наций, которая с появлением ООН модифицировалась в ВОЗ. Именно эта международная организация должна была предупредить и скоординировать страны при будущих пандемиях. Однако, в ситуации с CoViD, отсутствие полноценного влияния на местные организации здравоохранения, а также возможное давление правительства КНР, привело к появлению «темных» пятен в распространении и происхождении инфекции, то есть – попытки скрыть истину. Именно замалчивание возможности аэрогенного распространения SARS-CoV-2 китайскими властями стало причиной недооценка масштаба угрозы и быстрого распространения болезни среди всех стран мира.

Поэтому весна 2020 запомнилась полными локдаунамы и первой волной CoViD-19, которая, в отличие от пандемии гриппа 1918 года, плавно переросла в другую без значительного спада в летний период. В свою очередь, у «испанки» сто лет назад было три выразительные волны вспышки.

«Испанка» завершилась летом 1920 года, переродившимся в эпидемическую форму гриппа, которая известна под названием H1N1. Вакцинации против болезни в то время не было, а развитие тогдашней науки не позволяло ее создать. Кроме методов профилактики (карантин, мытье рук, маски) и примитивной симптоматической терапии человечество не имело никаких методов борьбы. Собственно карантин и достижения 25% коллективного иммунитета в мире сыграли одну из ключевых ролей для преодоления инфлюэнцы.

Возможно ли такое с CoViD? К сожалению нет, человечество за 100 лет значительно изменилось. Скрыть всю правду, как было с «испанкой», удастся разве что в КНДР, а рисковать ради коллективного иммунитета значительной частью собственного населения и экономикой не рискнет ни одно из правительств в мире. Швеция, которая пошла по этому пути, очень быстро поняла свою ошибку и отказалась от выбранной стратегии.

Вторая волна CoViD отмечается значительным приростом больных, что связывают с мутациями вирусов и недостаточной подготовкой к повторной вспышке. Характер поведения коронавирусной пандемии свидетельствует о возможности третьей волны, по крайней мере в Европе, на что обращает внимание ВОЗ.

По своему течению испанский грипп имел молниеносный характер. Чувствительными были преимущественно люди младшего возраста (15-40 лет), что связывают с имеющимся иммунитетом среди пожилых людей. Инкубационное течение редко превышало 2 дня и тяжелыми для пациента были следующие 4 суток. Из ключевых симптомов гриппа столетней давности стоит выделить резкое повышение температуры, кашель, слабость и мышечные боли, региональные кровоизлияния. Природа симптомов похожа на коронавирус. Так же наблюдался цитокиновый шторм, когда иммунная система слишком сильно и неразборчиво реагирует на инфекцию, и нередко отмечались осложнения для нервной и сердечно-сосудистой системы. Инфаркт и инсульт отмечаются как возможные осложнения и при CoViD.

Среди особенностей вируса гриппа и коронавируса – отсутствие выраженной тропности возбудителя. Дело в том, что для размножения вирусу необходимо проникнуть внутрь клетки организма, а следовательно подобрать специфический «замок» из собственных поверхностных рецепторов – «ключей». Именно соответствие «ключ-замок» определяет молниеносность и течение болезни. Для вируса гриппа – это сиаловая кислота, а для коронавируса – ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE-2).

Вирус гриппа (слева) и коронавирус (справа)

Так вот, эти структуры есть в большей части организма человека, то есть являются чувствительными к вирусу. Именно такими были клетки сетчатки глаза к штамму вируса H1N1 образца 1919 года. Активное размножение возбудителя вызывало гибель клеток, а следовательно и слепоту. По схожему принципу объясняется потеря обоняния и вкуса среди больных CoViD – вирус поражает клетки и вкусовых рецепторов, их гибель блокирует передачу импульса через нервы, а значит мозг не получает информацию о запахе или вкусе. Разница между клетками только в том, что в отличие от клеток сетчатки, хеморецепторы возобновляются.

Вируса гриппа идентифицировали только в 1933 г.. – это сделали вирусологи Уилсон Смит, Кристофер Эндрюс и Патрик Лэйдлоу. При «испанке» не было достаточно известно о возбудителе, развитие науки и медицины значительно отставало от современного, человечество не представляло структуру вируса и его генетическую карту, у пациентов не было антибиотиков, оксигенаторов и аппаратов искусственной вентиляции. Но даже при наличии всего перечисленного в 2020 году, мы уже год не можем преодолеть коронавирус. Собственная самоуверенность, недостаточная координация мировых медицинских систем, промедление власти – причина того, что почти год весь мир под медицинской маской. Отсутствует этиологическая терапия, препараты кандидаты отпадают один за другим. Вакцины только выходят на рынок, но не имеет гарантий в иммунитете и эффективности препаратов. Однако, предыдущая статистика от ведущих фармацевтических компаний дает надежду на быстрое преодоление проблемы.

Если сравнивать с «испанкой», все указывает на то, что в лучшем случае завершение пандемии стоит ожидать в начале лета 2021, однако CoViD-19 больше нас не покинет.