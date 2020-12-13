Почти 8 лет разработки, несколько переносов релиза, натянутые как струны нервы, мемы и ... разочарования? На фоне крайне противоречивых результатов релиза Cyberpunk 2077 вспомним как все начиналось, и какой путь прошла наиболее долгожданная игра нашего времени (вы же не надеетесь, что Half-Life 3 когда-то выйдет, да?) - от первого тизера до разгромных оценок игроков и полного покрытия расходов на разработку и маркетинг уже через сутки после релиза.

Первые впечатления от Cyberpunk 2077 можно сравнить с впечатлением от участия в украинских новостройках – ооочень долго ждешь, несколько раз теряешь веру в то, что этот проект когда-нибудь будет завершен, чтобы на выходе получить то, что требует еще примерно столько же работы, чтобы рекламная картинка и реальность стали более или менее похожими. Разница только в том, что в отличие от большинства застройщиков, CD Project Red не исчезла за горизонтом после релиза, а сразу занялась поправками своего творения. И первое, что нужно сказать – ничего нового здесь нет, это типичная история для современного состояния дел в индустрии. Однако Cyberpunk 2077 ждали так долго, а после третьего Ведьмака репутация разработчика достигла таких высот, что рейтинг для PS4 в 2.6 балла из 10 возможных (6.6 из 10 для ПК) на Metacritic отражает едва тень реакции сообщества на текущий результат (который, конечно же, НЕ финальный).

Однако, когда появился Киберпанк, видеогейминг все еще находился на этапе становления как индустрия, едва пережив свой первый кризис в середине 80-х годов ХХ века. Именно тогда Майк Пондсмит (который впоследствии станет активным участником создания видеоверсии своей же игры и консультантом CD Project Red) разработал свою настольную карточную игру в этой вселенной. Через два года, в 1990, свет увидела вторая ее редакция, и легла в основу будущего ультрахита в мире видеоигр – Cyberpunk 2020. Именно тогда была разработана общая концепция, прописаны законы вселенной и сформированы три главных правила киберпанков: “Стиль важнее сути” , “Имидж – это главное”, “Живи на грани”. Именно так, киберпанк, это не стиль в искусстве, не эпоха, и не философия – это люди, прежде всего вы, как главный герой вашей истории. Кстати, события настолки происходят именно в 2020 году, о чем можно придумать немало конспирологических теорий. Несмотря на то, что игра стала довольно популярной, получила немало редакций, продолжений, положительных отзывов и свою фан-базу, вряд ли ее автор мог представить, какой ажиотаж ждет переосмысленную версию его творения.

Так же, анонсируя в 2012 году новый проект еще на этапе разработки “Ведьмака 3”, соучредитель CD Project Red Марцин Ивинский вряд ли представлял такой результат его релиза. Как и то, что через 6 лет, после презентации Cyberpunk 2077 на выставке Е3 2018, он скажет, что это была “тяжелая Е3 в его жизни”, а через два года этот проект сделает его миллиардером. Однако, до миллиарда было еще далеко, за окном был 2013 год, а CD Project Red представила тизер Cyberpunk 2077.

К тому времени замысел студии предусматривал еще классический для actionRPG формат изменения перспективы между первым и третим лицом, а над проектом работали всего 50 разработчиков, количество которых постепенно выросла в 10 раз, а CD Project Red вынуждена была открыть еще одну студию, во Вроцлаве. “Coming: when it’s ready” затянулось на 7 лет, 5 из которых прошли почти в полной тишине по проекту и его будущего – кроме обещания показать геймплей когда будет готова большая часть игры, о чем было сказано на Е3 2015, в CD Project Red упорно держали молчание до выставки Е3 в 2018 году, когда был показан первый геймплейный трейлер.

Примерно тогда же начали пошли шутки о том, что “2077” в названии – это настоящая дата релиза игры. Чуть позже CD Project Red расщедрилась на 48-минутную демо-версию геймплея, которую ранее показывали эксклюзивно для прессы. Пока сообщество обсуждало увиденное, наступил 2019 и время для второго, на этот раз кинематографического, трейлера, в котором и появилась цифровая версия Киану Ривза в роли Джонни Силверхенда, а вскоре и он лично, на сцене Е3 2019, породив тысячи мемов, большинство из которых никак касалась игры.

Публика ревела от восторга, а ожидание стало просто невыносимым. CD Project Red этого как не замечали, иногда что-то публикуя в твиттер-аккаунте Cyberpunk 2077. Так наступил 2020 год, на апрель которого был запланирован релиз …

Которого, как вы понимаете, не произошло – еще в январе 2020 года “красные” заявили, что к сентябрю ничего не будет. Мемов стало еще больше, как и сравнений с Half-Life 3 и вторым Сталкером. Особенно иронично сейчас звучит причина отсрочки релиза, мол: “Игра уже готова, но мы хотим отшлифовать ее до идеала”. Ага … Сентябрь принес еще одну отсрочку релиза – уже на 19 ноября, вместо которого игрокам показали еще несколько минут геймплея в рамках Tokyo Game Show 2020.

27 октября CD Project Red объявила, что игра выйдет лишь 10 декабря, вероятно, вызвав этим несколько приступов и очередной поток жалоб в свой адрес. 8 декабря появились рецензии критиков, оценивших игру на 91 балл из 100, а сообщество собрала последние силы – было очевидно, что на этот раз откладывать релиз уже не будут.

А вот 10 декабря началось … Сначала оказалось, что из-за огромного количества предзаказов (более 8 млн копий) и желающих сыграть (более миллиона только на Steam), серверы не справляются с нагрузкой. Однако эту проблему удалось быстро поправить, в отличие от проблем в самой игре. Первые отзывы напоминали скорее впечатление от бета-версии инди-проекта, чем от игры ААА-класса, которую разрабатывали 8 лет, в течение последнего из которых – “доводили до идеала”.

Досталось всем, хотя в основном пострадали владельцы консолей текущего поколения – PS4 i Xbox One. Жаловались на вылеты, после которых не помогал перезапуск игры – приходилось перезагружать компьютер, баги в самой игре, проблемы с квестами и сюжетными заданиями, а главное – очень низкую частоту кадров и разрешение картинки. Некоторые игроки наблюдали слайд-шоу в режиме 15 FPS, а качество изображения сравнивали с таковой на PS3, консолью позапрошлого поколения. На топовых PlayStation 5 ситуация была лучше, однако реальные возможности консоли игра все равно не раскрывала.

Трудно представить, что происходило в это время в офисах CD Project Red, но уже на следующий день студия выпустила патч, который слегка улучшил ситуацию, убрав наиболее критические проблемы. Для понимания масштабов проблемы – размер патча для PS5 составил более 17 гигабайт, фактически как самостоятельная полноценная игра! Сейчас Cyberpunk 2077 все еще далек как от идеала, к которому его “доводили” на протяжении 2020 года, так и от обещанного разработчиками состояния, однако это не помешало CD Project Red сообщить, что полученный доход уже на этом этапе окупил разработку и расходы на ее продвижение – а это от 120 от 314 млн долларов! Кроме того, несмотря на падение стоимости акций компании (которое, правда, началось еще до релиза Cyberpunk 2077), в студии уже заявили, что выплатят бонусы своим работникам, независимо от того, будет ли выполнено первоначальное условие их выплаты – средние оценки игры должны составить более 90 баллов из 100.

В завершение хочется сказать несколько слов в защиту разработчиков. Любая игра такого масштаба является задачей титанической сложности даже для гигантских корпораций, не говоря уже о сравнительно небольшой CD Project Red. И даже лидеры индустрии грешат тем, что выпускают в свет откровенно “сырые” продукты. С высокой вероятностью Cyberpunk 2077 получит награду «Игра года», как и ее предшественница “Ведьмак 3”, дамоклов меч успеха которой преследовал разработчиков на протяжении всего процесса создания Киберпанк 2077.