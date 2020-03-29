Жизнь столицы с начала эпидемии коронавируса и чрезвычайной ситуации, если не остановилась, то замедлилась в разы.

Во время карантина ограничено движение транспорта, остановилось метро, закрыты бары, рестораны – абсолютно все места развлечений и скопления людей. В первые дни жестких правил город парализовали пробки и огромные очереди на остановках наземного транспорта. Сегодня Киев опустел и столичная жизнь поставлена на паузу. Сходить за продуктами, на короткую и не очень прогулку, люди все же решаются. Власти, однако, просят придерживаться строгих норм гигиены, пользоваться средствами защиты и свести к минимуму пребывание на улице.

Киевляне, делясь своими впечатлениями о новых реалиях с #Буквами, говорят, что власти злоупотребляют введением ограничительных мер, но все же, отмечают, что волнуются за свое здоровье.

Паники, в прочем, в городе – нет. Но и выбора, особо тоже — нет. Когда речь заходит о коронавирусе – тревога за своих близких в приоритете. На что похожа столица в субботу, во время карантина — показывают #Буквы.

С транспортом – все строго

Чрезвычайную ситуацию из-за пандемии коронавируса объявили в Киеве 20 марта. Несколькими днями позже власти полностью прекратили движение общественного транспорта, а людей призвали оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.

Прошло две недели карантина: многие перестроились на удаленный режим работы, закрылись школы и детские сады. Для кого-то коронавирус — глобалистский заговор, кто-то — уверен в своем здоровье, а кто-то — скупает сотнями медицинские маски. Но жизнь изменилась у всех, без исключения.

Из спального района Киева – Троещины в обычные дни, чтобы добраться до ближайшей станции метро, придется ехать в забитой маршрутке или в, полном людей, автобусе, ну или троллейбусе. Во время карантина изредка можно увидеть лишь пустые троллейбусы, но без спецпропуска в него не попасть.

“Мне сперва не дали спецкорочку на проезд. Там очереди – тысячи человек в КМДА. Как я должен ездить на работу? Я – врач, мне ее выдали на пятый день”, – сказал #Буквам киевлянин Валерий.

С общественным транспортом действительно все строго: контролеры одного из троллейбусов, который ходит в районе станции метро “Контрактовая площадь” рассказывают, что за их работой, и за пассажирами следят полицейские: как за дезинфекцией, так и за тем, чтобы все были в масках.

“Мы дезинфицируем, каждый раз (салон — ред.). Три-четыре раза в день обрабатываем, брызгаем с самого утра в 5-6 часов, потом в 9, и так весь день”, – рассказала контролер.

Она добавила, что в целом, люди адаптировались к новым правилам.

В час пик киевляне кооперируются и подвозят друг друга. Кто пересел на машины – помогают другим, тем, кто ждет подолгу транспорт. Отдельно через мессенджеры водители объединяются, чтобы помочь добраться на работу врачам.

Квест “добраться в центр”

Просто чтобы проехаться по городу или съездить в центр, нужно преодолеть не одну преграду на своем пути. Похоже на игровой квест со специальной экипировкой – маской и дезинфектором. С единственной поправкой: в жизни не получится “сохраниться”, как в компьютерной игре, поэтому риски – реальные. Поэтому стоит хорошо подумать, стоит ли этого прогулка.

В общем, посреди субботнего дня больше всего шансов попасть из пункта “А” в пункт “Б”, вызвав такси.

Водители рассказывают, что спрос упал и работы стало очень мало.

“Транспорт остановился, многие пересели на машины, но все равно – ездить некуда. Все – закрыто. Если один-два заказа в общей базе – это хорошо. Все равно, 200-300 грн в день с неба не падают”, – рассказал один из киевских таксистов.

В новых реалиях, которые понемногу осваивают украинцы, “событие недели” – это просто выйти за продуктами. Супермаркеты, а также небольшие продуктовые магазины продолжают работать, а вот без киосков и мафов стало немного грустно.

“Я здесь всегда покупал кофе. Привычка такая кофе здесь брать. А сейчас даже этого нет. Не хватает, да”, – говорит мужчина.

Возвращаясь к магазинам, в некоторых точках введены дополнительные правила посещения. Также просят одевать маски и пользоваться перчатками.

Начальник охраны одного из столичных супермаркетов на Подоле рассказал #Буквам, что в связи с карантином действуют ограничения: “один покупатель на 10 квадратных метров. В нашем магазине – это где-то 70-75 людей”, – говорит он.

Очереди на входе нет, но может случится и так, что пару минут придется подождать.

“Такой паники, что мол надо затариваться продуктами нет. Да, столкнулись с проблемой, все решится, надо подождать”, – говорит женщина, которой пришлось подождать несколько минут в очереди, как и #Буквам, чтобы попасть в магазин.

Карантин на фастфуде

В центре города можно натолкнуться на скопления людей возле фастфудов и пиццерий. Кафе, если и работают в этот период, то только на вынос. Это — курьеры. И сегодня по всему городу их десятки. Возле окон выдачи припарковано множество мопедов и сотрудники служб доставки ждут упакованные заказы. Многие в масках, а многие и не придерживаются санитарных правил, хотя повезут товары и еду непосредственно в квартиры и дома людей.

Рассказывают, что во время карантина киевляне, в основном, налегают на фастфуд.

“Заказов хватает. Мы, конечно, волнуемся, но принимаем все меры безопасности: антисептики нам выдают, все вот это. Люди заказывают, в основном… топ-5: “Макдональдс”, KFC, пиццы, суши, еще супермаркеты, периодически. Да… растолстеют после карантина. Паники особо нет, но я смотрю, что это все серьезно. Но, меры какие-то принимаются, поэтому я не переживаю особо”, – сказал один из курьеров.

Подышать воздухом

Многие выходят подышать воздухом, на прогулку семьями, с детьми. С легкостью можно натолкнуться и на веселые компании в сквериках.

“Масок нет, потому что мы здоровые”, – шутят в компании молодые люди, собравшиеся “на пиво”.

“Волнуемся за свое здоровье, видите: маски, перчатки, спирт”, – говорят в другой компании уже мужчины постарше.

“Власть абсолютно неадекватно действует. Они злоупотребляют. Ошибка нашего государства в том, что первая партия людей, которую привезли из Уханя, еще эта дурочка с ними залезла (на карантин – ред.) показать, как у нас все “классно”. Все границы, аэропорты, железнодорожные вокзалы – въезжали же все подряд. Там должны были быть точки для обсервации, не важно. Прямо там – обсервация для людей, которые въезжают. Наша власть все прохлопала и запустила нам сюда вирус. И теперь Кличко ограничивает нам передвижение по городу”, – возмущается наш следующий собеседник.

Мужчину зовут Виктор, он говорит, что не переживает за свое здоровье, но санитарная маска при нем. Виктор встретился с другом провести время в солнечный день. Говорит, дома сидеть не намерен.

“Какое безобразие, что пускают к нам людей, действительно зараженных, из этих Куршавелей! А они еще VIP-камеры себе устраивают”, – возмутился он.

Мимо проходит семья: мама, папа и дочь младшего школьного возраста. Все трое в масках, рассказывают, что очень переживают и за себя, и за родителей: “Но выхода – нет, нужно же иногда выходить из квартиры”.

Финансовые вызовы

Другие жалуются, что это сказалось на работе: “Я работаю в шоу-балете. Я не могу работать онлайн. Что мне теперь делать?” – рассказывает девушка.

С такой проблемой столкнулись многие: некоторым удалось устроиться на новую работу, кто-то потерял клиентов, а кому-то удалось перестроиться.

Помимо финансового кризиса, людей, вероятно, ждет и экзистенциальная яма: большую часть привычных дел, все же, все привыкли выполнять в условиях социального взаимодействия. А сейчас придется привыкать жить на расстоянии от коллег, от друзей и от врагов; в далеке от подчиненных и от начальства; без перекуров и совместных посиделок в офисной кухне. И если паники нет, то тревога появляется. Кто-то собирается на совещания через Интернет, а у кого-то и компьютера нет вовсе.

Эпидемия перекроила привычный образ жизни. Людям приходится следовать строгим правилам, независимо от того, как они оценивают риски для самих себя.

Каждый из нас стал ответственным за здоровье других людей, даже тех, с кем мы не были и никогда не будем знакомы; тех, мимо кого, мы ходим в магазин, кого мы не замечаем и кого замечаем только из своих окон.

Индивидуальный выбор и личное право решать как действовать, руководствуясь собственными потребностями и интересами, пришлось отложить на неопределенное время, ради коллективного блага или, хотя бы, ради поиска решения для нас всех.

“Люди настроены нейтрально-негативно. Паники нет. Пока – нет. Но, паника у наших родителей. Я имею в виду тех, кто старше 70 лет”, – делятся люди впечатлениями с #Буквами.

Позже этот человек скажет, что, все же, и сам волнуется.

“Но, состояние у всех раздраженное. Вы же видите”.