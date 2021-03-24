На ринку фінансових послуг іде тиха війна, яка вже цього тижня може закінчитись ядерним ударом по Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) і ринку NPL-активів.

Воюет группа Константина Жеваго (внезапно ворвался в ТОП-3 самых богатых по версии украинского “Форбс”, удвоив свое состояние всего за год вдвое) против ФГВФО и банковской системы Украины. Первым, по слухам, оказывает посильную помощь опальный экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан и его коллега Андрей Довбенко, которого связывали и связывают с Курченко.

Начнем с основ и небольшой предыстории. NPL (non-performing loan) – это общее название безнадежных или почти безнадежных кредитов. Кредиты без залога, стабильно просроченные кредиты – это все NPL.

Всего на начало 2021 года, по данным НБУ, их доля составляет около 41%. Это много и это является следствием заниженных требований к платежеспособности должников, массово практиковалось в прошлые годы. И речь здесь не о кредите на телефон или свадьбы, а о займах, которые выдавались владельцами банков “себе же”, то есть связанным компаниям, и которые изначально никто не собирался возвращать (“дыру” в ресурсах банка обычно закрывали рефинансированием от НБУ).

Исчерпывающей иллюстрацией причин возникновения такого положения является тот факт, что основная доля NPL принадлежала “Приватбанку” на момент его национализации (и принадлежит до сих пор).

Еще одной иллюстрацией того, как некоторые банки заботились о своих активах, является то, что на 1 октября 2016 (за 2 месяца до национализации), “Приват” оценивал объем своих NPL в 32 миллиарда гривен, а уже 1 января 2017 (через 2 недели после национализации), после независимого аудита, оказалось, что таких кредитов в “Привата” – на 168 млрд грн, в 5 раз больше. Выводы можете сделать сами.

Рынок NPL начал активно развиваться после, и как результат, очистка банковской системы.

Проблемные банки для финансирования экономически нерентабельного бизнеса своих владельцев, собирали с населения депозиты под фантастические проценты, в чем им очень помогал низкий уровень финансовой грамотности и ажиотаж на рынке. Когда оказалось, что эти банки являются неплатежеспособными, их кредитный портфель почти ничего не стоит, и вообще банковская система Украины превратилась в сплошную “МММ”, им установили рациональные нормативы обеспечения кредитного портфеля собственными резервами, а те банки, владельцы которых не захотели или не смогли обеспечить их финансовую устойчивость – начали выводить с рынка.

Однако, оставалась проблема с вкладами, которые нужно было как-то возвращать. Эта задача положили на ФГВФЛ, который, в основном, за счет госбюджета возмещал вкладчикам банков их депозиты. А чтобы нагрузка на бюджет снизить, Фонд в рамках своих полномочий продавал проблемную задолженность неплатежеспособных банков.

Происходит это так: каждый кредит проходит оценку и сначала выставляется на аукцион как индивидуальный лот. Если желающих его выкупить не нашлось, этот лот добавляют в пул с аналогичными и выставляют на повторный аукцион уже в составе пула, продавая с учетом низкой цены на прошедших торгах. Если не нашлось покупателей и вдруг, непроданные пулы объединяют и выставляют на продажу снова – уже в составе так называемых “мегапулив”.

Здесь уже возможно падение цены менее чем до 1% от начальной, но и цена таких лотов может достигать десятков миллиардов гривен.

Такая практика является общепринятой в мире и достаточно эффективной: ФГВФЛ получает ресурсы для возмещения вкладов, не тратит время, силы и собственные ресурсы на судебную волокиту, а заинтересованные участники рынка получают возможность заработать на разнице между стоимостью лота или целого пула и суммой, которую удастся взыскать с должников.

Здесь нужно объяснить два нюанса. О “легкие деньги” речь вообще не идет. Каждый лот – это месяцы, а то и годы работы юристов, с очень непредсказуемым результатом.

Пожалуй, не надо объяснять, что бывшие владельцы проблемных банков совсем не заинтересованы в том, чтобы подконтрольные им компании возвращали кредиты, которые они уже давно успешно “освоили”.

Из этого пункта следует другой нюанс – текущее состояние судебной и исполнительной системы в Украине. Это состояние и является причиной дисконтов в 80-99% при продаже проблемных активов, вместо, скажем, 40-60%. В конечную цену лота закладываются как экономические параметры кредита, так и то, насколько реальна возможность добиться его возвращения в суде и исполнительной службе. Однако, как бы там ни было, вся эта система работала, заодно создавая новые рынки и насыщая экономику деньгами.

Однако, система гарантирования вкладов, годы работы над восстановлением банковской системы, целый новый финансовый рынок и собственно банковский сектор пока балансируют на краю пропасти, от падения в которую их отделяет одно решение коллегии судей Северного апелляционного хозяйственного суда по делу № 910/5251/20.

Здесь мы и заканчиваем с предысторией и переходим к самой истории с признанием банка “Финансы и кредит” Константина Жеваго неплатежеспособным, вывода его с рынка и продажи его активов на аукционе, и дало начало войне, о которой упоминалось в самом начале.

Началось все в 2015 году, когда “Финансы и кредит” был признан неплатежеспособным, а через несколько месяцев Нацбанк отозвал его лицензию.

Ситуация была настолько серьезной, что дошло даже до объявления подозрения и самому олигарху, правда заочно. Сейчас господин Жеваго находится в розыске по подозрению в растрате и отмывании средств. Однако, эти проблемы совсем не мешают ему пытаться, если не выйти сухим из воды, то по крайней мере сохранить “все нажитое непосильным трудом”. В частности, препятствовать продаже активов банка “Финансы и кредит”.

Аукцион, на котором проблемные кредиты банка “Финансы и кредит” наконец удалось реализовать в составе “мегапулу” с такими же кредитам “Дельта Банка” и банка “Надра”, состоялся в ноябре 2019

Видимо не стоит уточнять, что большинство проблемных сделок, в которых кредитором был «Финансы и кредит» были заключены с компаниями финансово-промышленной группы Константина Жеваго, что и сделало их проблемными, уже в момент заключения.

Просто для иллюстрации – на предыдущие аукционы, на которые выставлялись активы только “Финансы и кредит”, никто даже не регистрировался, не говоря уже о торгах (это при том, что все кредиты имели обеспечение в виде ценных бумаг, оборудования и недвижимого имущества).

По результатам этого аукциона, право требования по нескольким десяткам кредитных договоров и договоров обеспечения было продано ООО “ФК “Инвестохиллс Веста”, в результате чего был заключен договор об уступке прав требования новому кредитору. На этом моменте нормальная рыночная практика закончилась и началась судебная магия.

Иск в Хозяйственный суд города Киева об отмене результатов аукциона и признании договора уступки прав требования недействительным, подало ПАТ “Білоцерківська Теплоелектроцентраль”. Оно не было участником аукциона, не претендовала на покупку “мегапулу” кредитов, замена одного кредитора на другого никак не изменяла объема его прав и обязанностей, а также является должником банка “Финансы и кредит” по кредитным договорам на общую сумму более 1, 3 млрд грн.

Мотивы ОАО “Белоцерковская Теплоэлектроцентраль” находились в плоскости высокого уровня морали и благородства, а не юриспруденции или экономики! Хорошо, достаточно сарказма. Суть исковых требований сводилась к “двум с половиной” пунктов: в продан “мегапул” были включены неправильные лоты и его цена была занижена. Эту позицию мы рассмотрим подробнее.

Первый аргумент – в состав проданного “мегапулу” вошли не все договоры, которые были обеспечены общей залогом.

Тут потрібно пояснити “новаторську” практику групи “Фінанси та кредит” – однойменний банк надає кредит, наприклад ПАТ “Росава” (зараз перебуває в процесі банкрутства) під заставу, наприклад, обладнання (або акцій, майнових прав, тощо). І той же банк надає інший кредит, наприклад, ТОВ “Росава-Брок” – під ту ж саму заставу, що і в попередньому кредиті. Правда ж зручно?

Кредитів два, боржників два, а застава одна (насправді договорів було і по шість на одну заставу, як виявилось в суді). І як такий банк міг розвалитись? Ну а наш позивач (спробуйте вгадати, до якої фінансово-промислової групи він входить, відповідь буде нижче) турбується про те, що покупцю права вимоги доведеться викупити й всі інші лоти з договорами, забезпеченими цією заставою. Дуже милий, але абсолютно нікчемний аргумент, як юридично, так і економічно.

По-перше, наш позивач стверджує, що його права як кредитора банку “Фінанси та кредит” можуть постраждати через заниження стартової ціни аукціону. Однак, пул активів на цьому аукціоні був проданий не за стартової ціною, а після кількох її понижень, оскільки бажаючих заплатити стартову ціну не було, що нівелює аргумент про її заниження.

По-друге – покупець приймає рішення брати чи не брати участь в аукціоні на власний розсуд, і має можливість оцінити економічну доцільність придбання такого активу. Навіть якщо зазначену інформацію було приховано від покупця, він матиме право сам оскаржити результат аукціону, як позивач (що знову повертає нас до пункту з неналежним позивачем).

По-третє, пункт 7 Розділу ІІІ Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, про порушення якого стверджував позивач, встановлює орієнтовні, але не виключні та не обов’язкові критерії для об’єднання активів у пули. Фонд вправі визначати й інші ознаки для об’єднання активів, що продаються, в окремі пули, проте суд першої інстанції чомусь вирішив, що вимоги цього пункту є виключними та імперативними.

Другий аргумент – стартова ціна аукціону була заниженою, а звіт про оцінку майна банку “Фінанси та кредит” був використаний неналежним чином.

Тут важливо розуміти, що аукціон відбувався за голландською системою, тобто на зниження, і ціна продажу – за будь-яких умов була б нижчою від початкової (крім того, ці активи на попередніх аукціонах з вищими цінами ніхто навіть не розглядав до покупки). Також важливо розуміти, що зниження ціни відбувається до моменту, доки хтось з учасників не погодиться заплатити її поточне значення.

Іншими словами – якщо ви продаєте актив, реальна ціна якому – квиток на тролейбус, то можете починати хоч з мільйона, хоч з мільярда – у вас його все одно ніхто не купить, доки не спуститесь до адекватної ціни.

І так, у позивача не було жодних претензій до того, що когось до аукціону не допустили, хто б міг запропонувати вищу ціну. Щодо використання звіту про оцінку теж є нюанс, про який позивач трохи “забувся”. До того, як активи “Фінанси та Кредит”, “Дельта Банку” і “Надра” були об’єднані в єдиний пул, вони вже виставлялись на аукціон і за результатами цих торгів їх ніхто не захотів придбати. Стартова ціна на оскаржуваному аукціоні становила 3 мільярди 397 мільйонів гривень, а проданий пул був за понад 849 мільйонів гривень. Очевидно, що незалежно від того, становила б стартова ціна, наприклад, 8, 30 чи 100 мільярдів – саме учасники аукціону приймають рішення про те, скільки вони готові заплатити за той чи інший лот.

Ця базова логіка нівелює твердження позивача про те, що, начебто, занижена стартова ціна на аукціоні, перешкоджає реалізації прав кредиторів банку.

З усім цим, 20 жовтня 2020 року, після 6 місяців розгляду цієї справи, Господарський суд міста Києва виніс рішення – аукціон з продажу пулу активів банків “Фінанси та кредит”, “Дельта Банк” та “Надра” скасувати, договір про відступлення прав вимоги, укладений за результатами цього аукціону, визнати недійсним.

Рішення це прозвучало для ринку як грім з ясного неба, оскільки, якщо воно буде залишене в силі апеляційною інстанцією, фактично будь-хто зможе оскаржувати результати будь-якого аукціону з реалізації активів неплатоспроможних банків.

Це навіть не заморозить, а просто зруйнує систему продажу таких активів, оскільки ризики зав’язнути в безкінечних судах ще на етапі придбання права вимоги, без будь-яких гарантій, відлякуватимуть будь-кого. Тим більше закордонних інвесторів, ставку на залучення яких робить кожна українська влада. Влада Зеленського не виключення.

Крім того, обов’язок з повернення депозитів вкладникам таких банків та їх кредиторам, ніхто не скасовує, а ці витрати повністю ляжуть на державний бюджет, тобто – на платників податків. Ну а власники “банків-бульбашок” зможуть далі збирати депозити з населення, ними ж кредитувати свої компанії і нічого не боятись.

До слова, така феєрична перемога в суді для Костянтина Жеваго не є унікальним випадком.

Наприклад, акціонерами ПАТ “Росава” прийнято рішення про припинення (ліквідацію) підприємства та призначено комісію з припинення. Необхідно пам’ятати, що ПрАТ “Росава”, є одним з найбільших боржників банку “Фінанси та кредит”, через неспроможність обслуговувати борг розміром 20 мільярдів гривень (при сумарній вартості активів у 3.3 мільярди). А далі почались справжні “чудеса” юриспруденції.

Спочатку комісія з припинення ПрАТ “Росава” визнала борги на 20 мільярдів гривень, а коли ПрАТ “Росава” було визнано банкрутом, кредитори пішли до суду – там стали на бік компанії Костянтина Жеваго та відмовили у визнанні вимог кредиторів на суму понад 10 млрд грн. Той же суд визнав вимоги компанії з орбіти олігарха Жеваго, ТОВ “Преміорі”, яка настільки “не пов’язана” з ПрАТ “Росава”, що зареєстровані вони за однією адресою, права на торгову марку “ROSAVA” належали ТОВ “Преміорі”, а на сайті “Росави” пропонувалась продукція під ТМ “PREMIORRI”.

Саме за позовом ТОВ “Преміорі” процедура ліквідації ПАТ “Росава” була призупинена, а кредитори компанії позбавлені можливості повернути свої кошти.

Цікаво, що ПАТ “Білоцерківська Теплоелектроцентраль” абсолютно не занепокоєне тим фактом, що в результаті втручання ТОВ “Преміорі” в процедуру банкрутства “Росави”, банк “Фінанси та кредит” позбавлений можливості повернути свої кошти, а як наслідок – і ПАТ “Білоцерківська Теплоелектроцентраль” позбавлене повернути свої кошти, вже як кредитор банку.

Ця байдужість може здатись дуже дивною (враховуючи, що за останніми рішеннями суду, мова йде про майже 6 мільярдів гривень, а не 850 мільйонів, як у справі з аукціоном), адже саме цей аргумент був використаний ПАТ “Білоцерківська Теплоелектроцентрал” при оскарженні результатів аукціону з продажу активів банку. З іншого боку, можливо така байдужість пояснюється тим, що частка в ПАТ “Білоцерківська Теплоелектроцентраль” належить саме ПАТ “Росава”?

Саме час дізнатися, хто ж командує всім цим “парадом”.

Про юридичну команду на боці Костянтина Жеваго неодноразово писали ЗМІ. Це пані Тетяна Єзерова (представляє інтереси ТОВ “Преміорі” в суді), дружина судді ВС Альберта Єзерова. Раніше вона працювала на посаді головного спеціаліста в юридичному управлінні Одеської ОДА, згодом у адвокатському об’єднанні “Шевердін і партнери”, яке входить в групу LCF, керуючим партнером якої є пані Анна Огренчук, дружина Андрія Довбенка.

Про пана Довбенка варто знати дві речі – його вважають “міністром міністра юстиції” (хоча сам він подібні твердження заперечує) і загалом побутує думка, що без його згоди жодне важливе рішення в Мін’юсті не приймається.

А також і він, і його дружина є добре знайомими з паном Богданом, тим самим, який стрімко влетів і так само стрімко вилетів з крісла глави Офісу президента.

Після спуску з небес на землю, пан Богдан трохи помучив тварин в Київському зоопарку і взявся переконувати олігархів у тому, що він не втратив впливу на суди навіть після відлучення від плеча президента.

Окрім очевидних вигод, ця діяльність є для Андрія Йосиповича своєрідним бальзамом на душу, зранену рішенням Зеленського замінити його на “старшого і досвідченішого” Єрмака. А також способом насолити Володимиру Олександровичу, якого буде пожинати політичні наслідки судового впливу Богдана.

Всі ці обставини і пояснюють мотивацію пана Богдана в описаних вище “чаклунствах” з рішеннями судів. Попри те, що пан Довбенко заперечує зв’язки з Богданом, їх відносини є достатньо добрими, щоб запрошувати опального главу ОП на власне весілля, заради чого Андрій Йосипович навіть прогуляв святкування Дня Незалежності, все ще будучи очільником ОП. Як бачимо, посади тимчасові, а цінні знайомства – вічні.

Чим завершиться вся ця історія ми дізнаємось уже на цьому тижні. Наразі м’яч на полі Північного апеляційного господарського суду і саме його суддям належить вирішити долю системи гарантування вкладів фізичних осіб, банківської системи та інвестиційної привабливості України на найближчі роки. А заразом владі Зеленського витримати випробування, яке до них провалили вже немало достойних людей.