Еще полгода назад соратники Владимира Зеленского собирались провести местные выборы весной, чтобы уже вполне сосредоточить власть в своих руках. Но, как оказалось, это значительно более сложная задача, чем выиграть большие выборы на популярности бренда. Более того, местные выборы очень трудно выиграть на новых лицах, там действуют совсем другие подходы в выборах. У Зеленского это осознали и начали подготовку. Как - узнали Буквы.

Новых заменят опытные

Январская социология Центра Разумкова зафиксировала рейтинг партии «Слуга народа» на уровне 45%. В то же время в феврале социологические замеры показали, что количество украинцев, которые считают, что страна движется в правильном направлении составляет лишь 25% и с сентября прошлого года их количество сократилось вдвое, а значит рано или поздно это скажется на рейтинге правящей партии.

«Рейтинг у них еще есть, и этого запаса может хватить до местных выборов, но там все равно не сработает тактика новых лиц», – говорит один из депутатов прошлых созывов, который много работал с выборами.

«Слуги» соглашаются.

«Мы будем искать другую концепцию чем новые лица, потому что на местных выборах это не сработает. Там совсем другая природа выбора. И есть определенное разочарование от новых, мы это понимаем. Мы будем искать профессиональных опытных людей, которым люди будут доверять. Это могут быть и люди, которые были в других партия, но не зашкварились. Ведь вы знаете, на местах все обо всех быстро узнают», – говорит один из лидеров «Слуг народа».

По его словам, теперь в партии создадут отдел, который будет тщательно проверять биографию и связи кандидатов, чтобы не было сюрпризов, как с погашенной судимостью нардепа Иванисова.

Также уже есть определенные наработки касательно идей, которые предложат людям.

Главными ответственными за выборы будут помощник президента Сергей Шефир и нардеп Александр Качура. Но если выбор депутата не вызывает вопросов – именно благодаря Качура и возникла партия, а его юристы сопровождали президентские и парламентские выборы, то фигура Шефира заставляет удивиться. Ведь до сих пор о нем журналистам говорили что-то вроде главная работа Шефира – быть другом президента.

«На самом деле Шефир занимался и президентскими выборами, вместе с Трофимовым и Качурой», – говорит собеседник издания.

Местными выборами Трофимов якобы не будет заниматься. «Чтобы нам не проводили аналогии с предшественниками, он будет заниматься своей вертикалью. У нас главы областей и районов не будут работать руководителями штабов, как было у Партии регионов », – говорит источник в партии.

Кураторы для ячеек, которых нет

Пока для «Слуг» задача номер 1 создать партийные ячейки, чтобы отбирать кадры.

22 февраля Комитет избирателей обнародовал очередной отчет, согласно которому в партии «Слуга народа» не работает ни один работник и нет ни одного местного отделения со статусом юридического лица.

Уже упомянутый нардеп Александр Качура, который в прошлом съезде партии назначен главным ответственным за партстроительство, говорит, что постоянно действующие офисы есть в каждой области. В районах пока есть только приемные народных депутатов.

По его словам, первой задачей для него будет, чтобы ячейки партии появились не только в областях, но и в районах и городах.

«Сейчас мы формализуемся, проведем областные, районные конференции, полную перезагрузку партийной вертикали, чтобы идти и побеждать на местных выборах», – говорит Качура.

Неделю назад партия «Слуга народа» провела очередной этап своего съезда, на котором решила, что партия будет с центристской идеологией, но не только.

Там также определились с кураторами, которые будут отвечать за местные организации.

«Это люди, которым президент больше доверяет», – пояснил Буквам один из депутатов.

«Действительно есть такие политически ответственные люди, которые будут помогать партии лучше коммуницировать с местными ячейками, мажоритарщиками, кандидатами в местные органы власти», – объясняет Качура Буквам.

Большинство «кураторов» – это неизвестные широкой общественности, а часто и журналистам депутаты. Но некоторые кадровые решения все же вызывают интерес.

Например, куратором Херсонщины оказался депутат Александр Дубинский. Вряд ли, Дубинский – это тот человек, с которым президент мог бы быть спокоен как удав. Даже больше, был момент, когда казалось, что Дубинский таки покинет фракцию по воле президента.

«Его действительно трудно назвать одним из самых доверенных, но с другой стороны их группу еще никто не выгнал, значит и им тоже надо что-то давать», – объясняет один из руководителей фракции «Слуга народа».

«С другой стороны, я сочувствую бедному Гусеву, потому Дубинский там ему устроит. Но Херсонщину называют областью Павлюка, пусть там пообщаются», – добавляет собеседник.

В то же время другой депутат говорит, что как раз, чтобы сбалансировать интересы, Дубинского на Херсонщину и назначили.

Балансировать ситуацию и «разруливать» конфликты владельцев компании «Золотой век» и команды Вячеслава Богуслаева отправили в Запорожье сценариста «Квартала 95» Александра Кабанова.

А вот «кварталовца» Юзика (нардеп Юрий Корявченков) после скандальной прослушки разговоров с криворожской полицией перебросили куратором на соседнюю Полтавщину.

Лидер фракции «Слуги народа» Давида Арахамия делегировали в Николаевскую область, где он когда-то работал советником председателя ОГА.

Уже упомянутого Качура отправили в Сумскую область, чтобы пробиться сквозь интересы нардепа Андрея Деркача и экс-депутата Игоря Молотка.

Еще один интересный куратор – Александр Корниенко. Отныне председатель партии «Слуга народа» лично будет отвечать за Киев.

На вопрос, почему сменили Александра Ткаченко, который руководил штабом в Киеве и выиграл здесь всю мажоритарку, собеседник Букв смеется: «Никто там выборами не занимался, выиграл бренд. А они уже так достали своими распрями – Ткаченко, Тищенко, Холодов – что мы решили поставить кого-то нейтрального. Вот им и стал Корниенко».

Представитель партии также говорит, что в партии надеялись вырастить кандидата в мэры Киева, но на это не хватает времени, поэтому скорее всего, что выдвинут Тищенко.

Задачей кураторов вместе с руководителями компании будет отобрать будущих руководителей штабов, которые и возглавят списки «Слуг» на выборах. И с ними же контролировать отбор в списки.

А здесь, следует заметить, достаточно жесткую борьбу ведут еще и депутаты-мажоритарщики, которые пытаются протащить своих людей. За последние месяцы в объективы фотографов Букв попали несколько переписок нардепов, касающиеся кадров.

Так, Ольга Василевская-Смаглюк достаточно настойчиво предлагала своих людей уже упомянутом заместителю ОП по региональной политике Трофимову, а депутат из Киевщины Сергей Бунин вел переписку о том, что надо сбить кандидата на главу Переяслав-Хмельницкого района.

За места в списке партии для своих людей мажоритарщики тоже, несомненно, поборются.

«Чем ближе выборы, тем больше местных интриг“, – говорит первый заместитель председателя Офиса президента Сергей Трофимов.

Отбор кандидатов будет проходить с марта по август, уверяет Александр Корниенко.

И немножко изменений в законодательство

Изменениями в Избирательный кодекс введены и новые правила для местных выборов. В городах больше 90 тысяч населения они состоятся на пропорциональной основе, в меньших будет мажоритарка.

Впрочем вскоре в Избирательный кодекс будут внесены правки от ЦИК, а вместе с тем и изменения от депутатов.

«Нашим коллегам по парламенту она (система выборов) кажется сложной, мы ее несколько поправим», – говорит председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

По информации Букв, «Слуги» хотят внести минимум два довольно существенных изменения.

Первое – это распространить пропорциональную систему чуть ли не до уровня ОТГ, как минимум до городов на 30 тысяч жителей.

«Мне кажется, эта идея имеет право на жизнь, потому что я изначально говорил, что нам надо структурировать общество, и чтобы у партий была ответственность. Это почти все партии поддерживают», – говорит Качура.

Второе – обязать партии выдвинуть кандидатов в 2/3 облсоветов.

«Таким образом, они хотят лишить местечковые партии от местных князьков возможности участвовать в выборах», – говорит собеседник Букв в партии ЕС.

Правдивость этой информации подтверждают и слова Давида Арахамия: «Мы приняли Избирательный кодекс, и из-за него может появиться много региональных маленьких партиек. Нам это как большой партии невыгодно. Скорее всего, мы будем это корректировать».

Но тот же Качура сомневается, что такое целесообразно делать и говорит, что будет агитировать против.

«Потому что такая норма будет нарушать права маленьких партий, которые не имеют большого финансирования», – говорит депутат.

Хотя, может в его словах есть и другая логика – введение этой нормы приведет к конфликтам с местными «феодалами», а президент просил своих «не конфликтовать».