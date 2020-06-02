Группа депутатов от фракции «Слуга народа» внесла на рассмотрение парламента проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопросов формирования прожиточного минимума и создания предпосылок для его повышения» №3515. Несмотря на многообещающие слова о повышении прожиточного минимума, особых причин для оптимизма нет.

Продолжаем анализировать законопроект №3515. На этот раз поговорим о существующем прожиточном минимуме и что предлагают ему на замену.

Сначала о существующем положение вещей. Согласно одноименного закона, прожиточный минимум – это стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека, сохранения его здоровья набора продуктов питания, минимального набора непродовольственных товаров, минимального набора услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности.

Прожиточный минимум является базовой величиной для определения ряда других экономически и социально значимых величин. Это и оценка общего уровня жизни, и разработка социальной политики и социальных программ, и установления размеров минимальных зарплат, пенсий и стипендий, социальной помощи, льгот, штрафов и даже судебного сбора. Причем, для разных категорий населения он определяется отдельно – для трудоспособных лиц, детей до 6 лет, от 6 до 18 лет, нетрудоспособных лиц – определяются различные категории прожиточного минимума.

Так есть на данный момент. Законопроектом №3515 предлагается заменить текущее определение и категории прожиточного минимума таким: прожиточный минимум – приемлемый уровень затрат, который позволяет поддерживать достаточный уровень жизни человека, присущий обществу. Прожиточный минимум устанавливается на одного человека.

Как говорится – остальное додумайте сами. Что такое «приемлемый уровень затрат» (для кого приемлем?), «Достаточный уровень жизни» (достаточный для чего?), Как будет определяться на практике «свойственность обществу»? Здесь можно вспомнить, что по мнению президента, «5-6 тысяч гривен зарплаты – это не бедность» и тогда страшно подумать, что же будет считаться бедностью по новым правилам. О таких деталях, как, например, зависимость размера алиментов от возраста ребенка и соответствующего прожиточного минимума, законодатель явно не подумал.

Как уже упоминалось в предыдущей части – минимальные заработные платы теперь не привязаны к прожиточному минимуму, а новая система формирования их размеров позволяет устанавливать их меньше прожиточного минимума, ранее не допускалось.

Меняется и система расчета прожиточного минимума. Ранее его размер определял Кабмин после проведения научно-общественной экспертизы набора продуктов питания, набора непродовольственных товаров и набора услуг. Законопроект №3515 предлагает совершенно иной подход, согласно которому прожиточный минимум устанавливается в процентном соотношении к среднемесячной заработной платы в Украине за год, предшествующей году формирования Государственного бюджета Украины на следующий год, с учетом прогнозного уровня инфляции текущего года. Соотношение размера прожиточного минимума к среднемесячной заработной платы предлагается устанавливать в размере не менее: в 2021 году – 40 процентов с постепенным ростом до 50 процентов в 2031 году. То есть, если среднемесячная заработная плата в 2020 составляет 10862 гривны, то прожиточный минимум на 2021 составит 4345 гривен (40% от 10860). Это число может колебаться в зависимости от уровня инфляции, но для примера оно достаточно точное.

Рассмотрим эти изменения подробнее. Существующая система определения размера прожиточного минимума позволяла установить, «сюрприз», именно прожиточный минимум – то есть тот набор товаров и услуг, необходимый человеку для обеспечения нормального функционирования, и размер его отталкивался именно от стоимости этого набора для покупателя. Авторы же законопроекта №3515 предлагают определять прожиточный минимум исходя не из стоимости этого минимума товаров и услуг, а из среднемесячной зарплаты, независимо от того, что на эту сумму можно приобрести и кому этого хватит для нормального функционирования. При чем здесь само понятие «прожиточный» – остается только догадываться.

Меняется и способ мониторинга прожиточного минимума. Если в настоящее время он определяется путем наблюдения за динамикой уровня жизни в Украине на основе статистических данных об уровне потребительских цен (то есть цены на товары и услуги определяют адекватный размер прожиточного минимума), то законопроект предлагает нечто уникальное: во-первых, предлагается создать новый орган , который будет заниматься мониторингом расходов домохозяйств, во-вторых – размер прожиточного минимума будет оцениваться путем опроса домохозяйств относительно фактических расходов на продукты питания, непродуктовые товары, услуги, уход за детьми и процентный размер сбережений в структуре расходов домохозяйств. Другими словами – власть хочет знать о вас все, создает для этого отдельный орган и мотивирует это заботой о вашем уровне жизни (собственно, как и писали классики антиутопии). При этом, роль прожиточного минимума, как вы уже поняли, нивелируется почти полностью, этот показатель теряет свою системную функцию и служит фактически только для контроля ваших расходов со стороны властей. Обнадеживает лишь то, что создание такого органа отложено до 2025 года.

Однако самое интересное кроется в заключительных и переходных положениях к законопроекту №3515. В пункте 3 настоящего раздела присутствует новация, способная «порадовать» украинцев больше, чем все ранее написанное. Выглядит она так: показатели прожиточного минимума, рассчитанные в соответствии с настоящим Законом, применяются в процентном соотношении к прожиточному минимуму для системы налогообложения доходов домохозяйств, для установления минимального размера пенсии по возрасту в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» в размере 44 процента в 2021 году с обеспечением ежегодного его увеличения на 2 процентных пункта до достижения 100 процентов.

Попробуем, опять же, перевести это с законодательного на украинском, хотя инициаторы законопроекта так хорошо усвоили наполеоновский принцип «пишите коротко и неясно», что понимание написанного ими становится нетривиальным вызовом (заранее сочувствую бухгалтерам). Авторы законопроекта хотят взимать с каждого домохозяйства 44%, с перспективой увеличения до 100%, от прожиточного минимума, которые будут направлены на выплату пенсий. Как было указано выше, на 2021 сумма прожиточного минимума составит 4345 гривен. 44% от этой суммы составляют 1911 гривен. Именно такую ​​сумму предлагается заплатить каждому домохозяйству для установления минимального размера пенсии. В перспективе, напоминаю, эти сумма возрастет до 100% прожиточного минимума, а сам минимум – до 50% от среднемесячной зарплаты за предыдущий год.

Такой субъект налогообложения, как домохозяйство, это тоже новация законопроекта №3515. В основном потому, что до сих пор в украинском законодательстве налогоплательщиком было лицо – физическое или юридическое. И хотя юридическое лицо может включать от нескольких до тысяч людей, это все равно одно лицо в понимании закона, с присущими только ему уникальными идентифицирующими признаками. Законопроект №3515 взамен вводит такую ​​категорию налогоплательщика, как домохозяйство, то есть, по определению самого законопроекта: декларируемое экономическое объединение одного / двух / нескольких лиц, ведущих совместный учет доходов и расходов, облагаемых налогом на доходы физических лиц. Объединение, которое состоит из нескольких физических лиц, но не имеет собственных идентифицирующих признаков.

Такое нововведение поднимает больше вопросов, чем способно дать ответов. Во-первых – что значит «декларируемое объединение» – кто и как должен его декларировать, кому декларировать, какую юридическую силу имеет эта декларация, и которые идентификационные черты такое объединение будет иметь (например, физическое лицо идентифицируется с регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика, «идентификационным кодом», юридическое лицо – по номеру ЕГРПОУ, для которых существует порядок присвоения, в отличие от домохозяйства)?

Во-вторых – что будет считаться общим учетом доходов и расходов, а что нет? Если два человека совместно платят за квартиру и продукты питания, но в остальном каждый тратит свои доходы на себя, это совместный учет? А если совместно платят за ужины в кафе? Законопроект №3515 ответов на эти и многие другие вопросы не дает, как не предлагает и изменений в Налоговый кодекс Украины, хотя и фактически устанавливает новый налог уже со следующего года. Поэтому, очевидно, нас ждет еще немало, ммм, новаций, связанных с этой инициативой «слуг народа».

О том, какие еще изменения нас ждут в случае принятия законопроекта №3515 и чего от них ждать, читайте в третьей части этой статьи.